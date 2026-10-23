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Служителят на НСО, обвинен за случая с Колтуклиева: Смятам, че съм изпълнил задълженията си, както изисква законът
  Тема: Известни личности

Служителят на НСО, обвинен за случая с Колтуклиева: Смятам, че съм изпълнил задълженията си, както изисква законът

23 Октомври, 2026 20:46 1 622 121

  • нсо-
  • мартин варадинов-
  • военна прокуратура-
  • задържане под стража-
  • софия

Мартин Варадинов оспорва обвинението за средна телесна повреда. Военната прокуратура настоява той да остане в ареста

Служителят на НСО, обвинен за случая с Колтуклиева: Смятам, че съм изпълнил задълженията си, както изисква законът - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служителят на Националната служба за охрана Мартин Варадинов поиска по-лека мярка за неотклонение по делото за причиняване на средна телесна повреда на журналистка. Военната прокуратура настоява той да остане за постоянно в ареста.

„Искам по-лека мярка, защото смятам, че съм изпълнил задълженията си така, както изискват законът и правилата“, заяви 37-годишният Варадинов пред военния съд.

Защитата оспорва обвинението

Адвокатът на Варадинов Тервел Георгиев оспорва обвинението. По думите му служителят на НСО не е ударил журналистката, а тя е пострадала при падането си на земята.

Военно-окръжната прокуратура е привлякла Варадинов като обвиняем за средна телесна повреда и е поискала най-тежката мярка за неотклонение. По информация на прокуратурата разследването продължава, като предстои анализ на видеозаписи, разпити на свидетели и назначаване на експертизи.

Как се стигна до делото

Инцидентът е станал на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. След края на събитие журналистката се е опитала да зададе въпрос на председателя на Народното събрание, която вече се е намирала в служебен автомобил на НСО.

Журналистката е отворила вратата на колата, след което служителят я е изблъскал и тя е паднала на тротоара. Тя е била откарана във Военномедицинската академия, където е установена фрактура на рамото. По-късно е потърсила медицинска помощ повторно заради влошаване на състоянието си.

След случая НСО е разпоредила проверка на действията на охранителния екип. Началникът на службата генерал-майор Емил Тонев е подал оставка.

Софийският военен съд се очаква да се произнесе по искането за постоянен арест в 21,00 часа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 63 Отговор
    Този футболен съдия не е обучен за тази работа Назначен е защото е роднина на Радева.Направи много грешки,разбра го и си отмъсти на възрастната жена.

    Коментиран от #7, #17, #108

    20:49 23.10.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    90 11 Отговор
    ПРАВИЛНО!!!
    Търси си правата и ги осъди! Всичко това е поредния гнусен политически цирк!
    Шайка журналистически мисирки и шайка политически продажници цвъркат неуморно!

    Коментиран от #12

    20:49 23.10.2026

  • 3 Как

    14 65 Отговор
    Ама той е бандит! То и физиономията му е бандитска. Както о всички в НСО. Бандити и пътни хулигани!

    20:49 23.10.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    97 12 Отговор
    Колтуклиева бе паднала, както футболистите падат за дузпа. Симулира и се тръшна на земята. Как не си счупи тъпата и грозна муцуна. Дайте медал на охранителя. Момчето си свърши работата и отстрани този навлек. Така се отстранява пиявица

    Коментиран от #10, #30, #104

    20:51 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мнение

    17 36 Отговор
    Законът изисква хладнокръвна преценка, а не емоционална злобна реакция за назидание над журналисти.

    Коментиран от #62

    20:52 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аз пък смятам

    20 48 Отговор
    Аз пък смятам, че поради грешен подбор, ниско интелектуално ниво и слаба подготовка Мартин Варадинов не може да осъзнае както произшествието, така и мястото си в тази система. Затова дисциплинарно уволнение ще е справедливо решение. Наказателната отговорност отделно.

    Коментиран от #113, #116

    20:52 23.10.2026

  • 9 Голямата глава

    19 4 Отговор
    Колата се забави , защото шофьора изчакваше коли за да направи непозволен завой на булеварда.

    20:53 23.10.2026

  • 10 Град София

    64 11 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! Тая е най отвратителната в българската журналистика!

    20:53 23.10.2026

  • 11 Ех…

    54 11 Отговор
    Момче заради една от много простакели ,така наричащи се журналистки си изгуби работата .

    Коментиран от #107

    20:54 23.10.2026

  • 12 квалификации

    1 10 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    ... и в твой стил си пропуснал: шайка избрани управляващи...

    20:54 23.10.2026

  • 13 НРБ

    62 6 Отговор
    Много точно, вършил си е работата по закон, да охранява вип лице както е обучен ! Тая нагла" журналистка" се завира в него, че и после си позволява да отваря вратата на колата возеща Доцова !!???? Това предизвика бързата реакция на охранителя, която той е длъжен да направи за да защити от нападението г-жа Доцова ! И сега виновен, белезници и съд ????? Може би трябваше само да гледа без намеса ???? Що за глупости са това, да съдиш човек, който си изпълнява задълженията ???

    20:54 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Интересно

    36 8 Отговор
    Сега е моментът всички до един от нсо в знак на солидарност да напуснат служлата

    Коментиран от #26

    20:56 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хейт

    44 5 Отговор
    Гаси, номерът на тая кучка мина! Сега момчето ще лежи, задето си е свършило работата. А тая дето се пльосна артистично на паважа дори няма да я пипнат за явно нарушение на закона. Не случайно другите журналисти й подвикваха "лежи, лежи!" като беше тръгнала да става.

    20:57 23.10.2026

  • 19 Мдаа

    44 4 Отговор
    Гледах клипа на Слончето от болницата. Сложила слънчевите очила даже и в болничното легло. Опита се да плаче, но не и се получи. В нормалните държави ако беше отворила вратата на кола със специален режим, щеше тя да е в ареста, а не да се прави на жертва след провокативни действия.

    Коментиран от #29, #57, #83

    20:57 23.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    38 0 Отговор
    Казуса е малко неясен .Ако охранителя не е разпознал журналистката е ясно как ще реагира.А защо журналистката отваря на своя глава вратата като и е напълно ясно че има охрана и няма право да нахълтва така в колата? Ако е някой млад репортер човек да каже млад и зелен е .Опитала се е да бъде интересна или е провокация или да си направи пиар.

    Коментиран от #34, #37

    20:58 23.10.2026

  • 22 Охранителя проговори

    6 23 Отговор
    Гардът на НСО проговори: Наредиха ми така да действам срещу Колтуклиева!

    Охранителят на НСО Мартин Варадинов, който беше задържан заради проявената брутална агресия срещу журналистката Соня Колтуклиева, е задържан за 24 ч. от Военна прокуратура.
    Той се намира в ареста на Четвърто районно управление в София. В показанията си е заявил, че е получил нареждане в слушалката от висшестоящ как да постъпи с журналистката и е признал, че си е изпуснал нервите. Заяви че няма да бъде изкупителна жертва на това управление.
    По неофициална информация прокурорите най-вероятно ще поискат постоянна мярка за задържане под стража на Варадинов, съобщава ПИК.
    Служителят на НСО вече е дал подробни показани пред разследващите. Той е заявил, че е изпълнил нареждане от по-високо ниво да не допуска Соня Колтуклиева до Михаела Доцова.
    На този етап не е ясно това нареждане дали е дадено преди журналистката да отвори вратата, или след това. Както и от прекия му началник ли е дадено, или от друг служител на НСО нагоре по веригата.
    Освен това Варадинов признал, че бил афектиран по друг повод и си е изпуснал нервите. Затова и подходил с прекомерна агресия в случая.

    Коментиран от #36, #50, #55

    20:58 23.10.2026

  • 23 Генерал Тонев не бива

    33 3 Отговор
    да подава оставка! Той няма нищо общо с тази ситуация. Изданието, в което работи Колтуклиева (ПИК), често отразява позитивно политическите действия и позиции на Делян Пеевски (лидер на ДПС). При коментирания инцидент, при който Колтуклиева пострада след сблъсък със служител на НСО пред централата на „Прогресивна България“, Делян Пеевски лично защити журналистката и поиска оставката на председателя на парламента Михаела Доцова заради случая. Случайно ли е това? Не мисля.

    20:59 23.10.2026

  • 24 хаха

    4 21 Отговор
    Смятал....ти не можеш да смяташ бе kykичка. Ако имаше един грам акъл, нямаше да те наемат за тая работа.

    21:00 23.10.2026

  • 25 Анджо

    14 6 Отговор
    Другият път като избират охранители ,трябва да са по слаботелесни за да не удрят толкова силно.

    21:01 23.10.2026

  • 26 Ако ще го правят нека побързат

    5 9 Отговор

    До коментар #16 от "Интересно":

    Има вероятност да им реорганизират службата, вкл. и да я закрият.

    Коментиран от #44

    21:02 23.10.2026

  • 27 Перо

    13 10 Отговор
    Тоя пернишки винкел спортен съдия, как р назначен на тази работа, без кадрово обезпечение? Физическата подготовка е само един елемент от критериите, но няма нищо чудно, когато и началника е от НСА, където с глава се взима само един изпит, челна стойка!

    21:02 23.10.2026

  • 28 А бе ей

    29 8 Отговор
    Човекът си свърши работата.

    21:02 23.10.2026

  • 29 Анонимен

    30 8 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаа":

    Хмм можеше и да е мъртва вече.В САЩ даже за грешно движение полицая може да те застреля

    21:02 23.10.2026

  • 30 от видеото

    3 28 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Със спринт и скок, рязко блъсната с две ръце високо при шията от обучен в бойни техники служител на НСО, ти пожелавам да си на нейно място и да се опиташ театрално да си в състояние да ... симулираш падане.

    Коментиран от #40, #94

    21:03 23.10.2026

  • 31 Защото

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Право казва момчето.":

    Костадинката и съветското МПС си пускат платени статии и определят правилата за публикуване. Всенародната любов може да им дойде в повече.

    21:03 23.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Анджо

    9 6 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Ти не виждаш ли ,че тя се беше дегизирала и аз не я познах.

    21:04 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами

    25 4 Отговор

    До коментар #22 от "Охранителя проговори":

    Ако например в САЩ журналист отвори врата на колата на шефа на
    Конгреса която е охранявана от Сикрет Сървис, направо ще го гръмнат.
    А служителя ще бъде награден за това че си е вършил работата.

    Коментиран от #47

    21:05 23.10.2026

  • 37 не беше само тя

    24 3 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    До нея имаше и друго лице, освен снимащия публикувания видеозапис.
    Беше избрана съзнателно.

    21:06 23.10.2026

  • 38 Не съм служител на НСО

    27 2 Отговор
    ...но право е момчето...
    На клипа се вижда,че никакви физически приьоми не и приложи на тая нахална Култуклийка...Просто я отстрани от вратата...а тя че може да се държи на краката...явно е за...пенсия...
    Да ама как само стискаше телефона,докато се правеше на ...умряла...
    Култура дори за артистка не става...

    Коментиран от #56

    21:10 23.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 РЕАЛИСТ

    23 3 Отговор

    До коментар #30 от "от видеото":

    Не мога да бъда толкова нахален и да отида да отварям вратата на автомобила на охранявано лице. Що не отиде да отвори вратата на Бойко и Пеевски, когато имаха власт? Щото щяха да изметат пода с нея и да я арестуват за посегателство.

    Коментиран от #93

    21:11 23.10.2026

  • 41 Верно ли

    22 1 Отговор
    Много се забавлявам как мисирките два дни ни занимават с трагедията на една от тях, без изобщо да разбират, че народът ги мрази точно толкова, колкото мрази и политиците! И да ѝ беше счупил главата, на народът му е все тая!

    21:11 23.10.2026

  • 42 ГАВАЗИ

    5 12 Отговор
    ТУК в българистан бият може и да убият журналисти ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС ...АЛООО ФОНДЕРЛАЙНАН ...АЛООО

    21:11 23.10.2026

  • 43 Анджо

    12 3 Отговор
    Защо да е избрана съзнателно ,при положение ,че тя дърпаше вратата на колата за стъклото и не даваше на доцова да затвори вратата.

    21:11 23.10.2026

  • 44 Ами

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ако ще го правят нека побързат":

    Дори и да я закрият, ще сформират нова.
    Няма държава без служба която да охранява определени лица.
    Дори и Папата има гвардия.

    21:12 23.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Верно ли

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "Анджо":

    Хахаха, надявай се циркчето да хване дикиш :))))

    21:12 23.10.2026

  • 47 Е как ще я отвори вратата?

    8 4 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Е как ще я отвори вратата, след като никой няма да го допусне да се приближи? Това е една от грешките на НСО и конкретния Варадинов.

    Коментиран от #63, #87

    21:14 23.10.2026

  • 48 Ник

    13 1 Отговор
    Военна прокуратура най-излишната структура в съдебната власт. Най-големите връзката с най-малко работа з а много пари. Този случай им дойде дюшеш за да покажат, че са живи и затова така се пънат. Каква постоянна мярка бе мизерници. Този човек да не е някой наркобарон или масов убиец??

    21:14 23.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Не съм служител на НСО

    12 4 Отговор

    До коментар #22 от "Охранителя проговори":

    Срам и позор!
    Момчето е невинно!
    Култука да си кажи колко и платиха за тази зле изиграна сцена...

    Коментиран от #78

    21:15 23.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 А50

    10 1 Отговор
    Онзи парцал си позволи твърде много, ако на нея й отворят вратата на колата ще ореве света, че посягат на тиктокъри.

    21:16 23.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 БРУТАЛНА АГРЕСИЯ Е

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Охранителя проговори":

    1. Саблен удар зад тила
    2.ХВАЩАНЕ ЗА КОСАТА С ИЗДЪРПВАНЕ НА ГЛАВАТА НАЗАД И УДАР В ГРЪКЛЯНА
    3 И Т.Н.

    21:17 23.10.2026

  • 56 неразбиране

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Не съм служител на НСО":

    и затова нямаш престава от тласък с две ръце и концентрирана маса на тялото в бойната техника какъв ефект има... поне може би си гледал меката версия на сумото за изтикване на 150килограма, камо ли на жена. Твърди се , че е признал , че му е било разпоредено.

    21:17 23.10.2026

  • 57 Редактор

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаа":

    Та и червило 💄 си бе сложила журтвата

    21:18 23.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ганю Балкански

    10 0 Отговор
    Варадинов,прав си моето момче! Ти наистина си" бушона" в тази мръсна игра на политиците. Знам поне 20 магистрати под пагон да са на отчет и списък при мастит политик,над 160кг
    И те сега трябва да си заслужат жалките грошове в тази нескопосана селска театрална постановка.
    А и от твоите колеги в охраняемия автомобил също има " лоши хора"

    21:20 23.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А50

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "мнение":

    Ти на оня журналист ли викаш и какво журналистити са повече и могат да си позволяват да влизат или дърпат хората от колите им. Колтука осъзнавали какво е направила, съмнявам се

    Коментиран от #90

    21:20 23.10.2026

  • 63 Ами

    14 3 Отговор

    До коментар #47 от "Е как ще я отвори вратата?":

    Гледал ли си клипа? Аз съм го гледал.
    Не защитавам служителя, но той си свърши работата.
    Грешката бе че не повикаха полиция да арестува мисирката.

    Коментиран от #73

    21:21 23.10.2026

  • 64 Опааа

    4 3 Отговор
    Цървула дето рита възрастна жена се оказа футболен съдия

    Коментиран от #97

    21:21 23.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 хмм

    1 2 Отговор
    Мисля, че е крайно време диалогът между властта и медиите да бъде уреден със закон. Например да бъдат задължени всички лодери на парламентарно представени партии, всички министри, премиерът и президентът да се срещат с медиите минимум два пъти месечно, при което да отговарят на всичките им въпроси. В случай, че това не се прави, журналистите да имат право да ги причакват пред домовете им или на всяко място, където могат да бъдат причакани, и да им задават въпросите, които интересуват българите, а в тези случаи на НСО да бъде абсолютно забранено да се намесват. Жерналистите са важни, защото те са връзката между управляващите, на които плащаме заплатите, и гражданите. Ние имаме право да знаем какво се случва и за това наше право гарант трябва да са журналистите. Някой спомня ли си Доцова да се е изправяла пред журналистите и да отговаря на въпросите им? А на тази жена ние плащаме огромна заплата и куп привилегии, което я задължава да отговаря на въпроси, които са от обществен интерес, а не да минава с мълчание и да се крие в скъпата лимузина, платена с нашите пари, и пазена от охрана, чията заплата пак ние плащаме.

    Коментиран от #75

    21:22 23.10.2026

  • 68 Ген. Тонев е потънал в земята от срам

    2 3 Отговор
    Затова си е подал оставката.

    21:23 23.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 незнам

    1 0 Отговор
    Всеки си тегли от глупостта , не изглежда лошо момче ама явно прекалено надъхано

    21:26 23.10.2026

  • 71 Анонимен

    2 6 Отговор
    ДА ПРЕБИВАШ ВЪЗРАСТНИ ЖЕНИ ЛИ ЕГАТИ РАДЕВИТЕ МУТРИ

    21:26 23.10.2026

  • 72 Али Гатор

    7 1 Отговор
    Лилав съгражданин намушква 17 пъти бабичка за да и вземе пенсията но в медиите се крие етническата му принадлежност и името у се изписва само с инициали а в този случай дават трите и една на служителя.
    Има някакво голямо разминаване в поднася ето на информацията.

    Коментиран от #117

    21:26 23.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Калоян Методиев - пудела на кака Кури още от младежкото СДС.
    Пърха както пеперуда, жили като оса.
    А всъщност е комар :)

    21:27 23.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Правосъдие в обратна посока

    7 1 Отговор
    Колтуклиева трябва да бъде съдена за нападение над виш държавен служител.

    Коментиран от #80, #84

    21:28 23.10.2026

  • 77 Видяхте ли го Радев?

    3 0 Отговор
    Не го видяхте. Скри се.

    21:29 23.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "ослепени":

    Лицето което отвори вратата ли беше блъснато?

    Коментиран от #99

    21:29 23.10.2026

  • 80 хах

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Правосъдие в обратна посока":

    Чак пък висш :) до вчера бачкаше в кауфландъ

    21:29 23.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 наказание

    3 1 Отговор
    Тази журналистка трябва да бъде санкционирана за държанието си с което нарушава обществения ред и веднага уволнена като журналистка за нарушение на етичния кодекс на журналистите. Какво се чака не знам, а се взема веднага отношение към човека изпълняващ задълженията си.

    21:30 23.10.2026

  • 83 Иванов

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаа":

    Пропаднала Журналистка търсеща сензация

    21:30 23.10.2026

  • 84 Батка, верно ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Правосъдие в обратна посока":

    Верно ли не знаеш как се пише висш? Къде си тръгнал да даваш акъл?

    21:31 23.10.2026

  • 85 Цвете

    3 2 Отговор
    А КАК Е ПАДНАЛА ЖУРНАЛИСТКАТА ,САМА ЛИ.? ИЗОБЩО НЕ Е ЗАЩИТАВАМ ,ЗАЩОТО Е ДОСТА ПРОВОКАТИВНА В ИНТЕРВЮТАТА СИ ,НО ТЯ НЕ СЕ Е САМОБЛЪСНАЛА ,НАЛИ? И ВЪВ ВИДЕОТО СЕ ВИДЯ, ЧЕ ТОЙ Е БУТА СЪС СИЛА.🤔🤫🤥🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #102

    21:31 23.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Е как ще я отвори вратата?":

    Нали и тогава щеше да я отблъсне и тази пак щеше да си изиграе сценката!

    21:31 23.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "А50":

    62 СОНЯ НИКОГО НЕ Е ДЪРПАЛА ИСКАШЕ ОТГОВОРИ ОТ ТАЗИ ДОЦАТА СЛУЖИТЕЛ НА ГРАЖДАНИ Е А НЕ БОТОПОМАЗАНА А ТАЗИМУТРА ПРЕБИ ЖЕНАТА ЕГАТИ ЖЕСТОКОСТ АГРЕСИЯ ГАМЕНСТВО Е ТОВА

    Коментиран от #101

    21:33 23.10.2026

  • 91 хах

    0 0 Отговор
    "Тази ДОЦАТА" ще падна от смях в коментарите :)) 🤣

    21:36 23.10.2026

  • 92 Факт

    2 2 Отговор
    Терориста Соня Колтуклиева дето всички знаят че работи за медии ,беше неутрализирана от футболен съдия като я ритна и осакати,това е в западните медии

    21:36 23.10.2026

  • 93 Анонимен

    4 6 Отговор

    До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":

    ВРАТАТА БЕШЕ ПО.УОТВОРЕНА А СОНЯ ИСКАШЕ ОТГОВОРИ ЩО ЗА БРУТАЛНОСТ ДА ПРОСНЕШ НА ЗЕМЯТА ЕДНА ЖЕНА ЕГАТИ И НАЙ СПОКОЙНО ДОЦАТА ДА СИ ПОТЕГЛИ С ДВЕ КОЛИ ГАВАЗИ ЕГАТИ ПОЗОРЪТ

    21:36 23.10.2026

  • 94 Перо

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "от видеото":

    Ако тоя “офицер” имаше специално образование и подготовка, щеша да направи оценка на риска и да постъпи безопасно и възпитано, съобразно обстановката, а той постъпи като овен! Как може само тази служба от МВР да я оставят военизирана? Само зам.-шефа на полицейската академия обясни професионално случая и грешките на охраната, която не спази протокола!

    21:37 23.10.2026

  • 95 Кво е това нсо дето бие пенсионери

    2 2 Отговор
    Ако беше в сащ комунсичето от нсо щеше да е в федерален затвор,иначе в русия или Северна Корея медал

    21:37 23.10.2026

  • 96 ЛАКМУС

    2 0 Отговор
    ЕДНО КУКУ ПОКАЗА КОЛКО НИ СТРУВАТ ОВЧАРИТЕ.НАПЪЛНИХА КИЛОТИТЕ.

    21:38 23.10.2026

  • 97 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Опааа":

    Опаа ти ако кажеш на оная възрастна ще те съди, и не я е ритал

    21:39 23.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ослепени

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ами":

    Точно лицето журналист, отворило вратата, бе блъснато от НСО служителя съзнателно (но трият мнения)

    21:43 23.10.2026

  • 100 Матей Миткалото

    6 0 Отговор
    Трябва да се околтучи държавата. Колтук е израстък в стеблото на домата, който не връзва и не дава плод, а само отнема храната на домата, затова го премахват /околтучват/.

    21:43 23.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Цвете":

    А защо я бутна?

    21:44 23.10.2026

  • 103 Странно

    4 1 Отговор
    Футболен съдия охранява(не се знае що) председателя на парламента,това е като зидар да ти готви в ресторант,но в единия вариант нещата се получават и си на държавна хранилка

    21:45 23.10.2026

  • 104 1212

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Говедото не е охранител,футболен съдия е,и какво прави на тази длъжност

    21:48 23.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Самуил

    1 0 Отговор
    НАЛИ СТЕ НАЯСНО ЧЕ ДРУГИДЕН ИМА ИЗБОРИ?

    21:52 23.10.2026

  • 107 „Живот здравей..здравей”

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ех…":

    Извинети ма он ко работи🤔🤔🤔

    21:54 23.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Колтуклиева

    7 0 Отговор
    Тази си изигра скеча и си заработи солидният хонорар!С отварянето на вратата на автомобила в който е охраняваното лице,журналистката директно провокира охраната!Самите те не са очаквали такова своеволие!Освободете охранителя!

    21:56 23.10.2026

  • 110 Артилерист

    5 1 Отговор
    Продължават спекулациите за "наранената" журналистка на платените медии, което по същество е поредната атака на сглобкаджиите срещу сегашната власт. Ако се чете внимателно и непредубедено ще се забележи, че на Колтуклиева в болницата е установена фрактура. Това е важно уточнение защото фрактура означава счупване и то е било установено не от някой селски фелдшер, а от персонал в реномирано столично лечебно заведение. Аз не съм лекар, но в моето дълголетно житие съм бил свидетел на състоянието на човек, който в момента е получил счупване на кост. Това е невероятно страдащ човек. Той не може, не иска и не дава да го помръднат, защото болката се увеличава, макар да съзнава, че лекарите се опитват да му помогнат. В болницата се правят снимки на счупеното, поставя се обезболяващ медикамент, с помощта на рентгеново наблюдение се прави оперативна манипулация по наместване и мястото се обездвижва. Вероятно не правя най-точните медицински действия, но искам ясно да се разбере, че ако човек е доведен в болница със счупване, той по никакъв начин не може да мине само с преглед и да се изпрати в къщи. Това означава, че или няма счупване или лекарите във Военна болница са некадърни да го установят и пациента получава усложнения и ИДВА отново. Не ми се струва сериозно и затова съм по-скоро убеден, че ни будалкат...

    21:56 23.10.2026

  • 111 Тоя късометражен филм

    2 1 Отговор
    се раздуха прекалено.

    21:56 23.10.2026

  • 112 Перо

    5 0 Отговор
    Какво да коментираме случайника от НСО, когато неговия началник прескача 3 звания и сроковете за повишение с физкултурно образование от НСА! Защо още тази служба е военизирана?

    Коментиран от #115

    21:57 23.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Перо":

    Силовите служби навсякъде по света са военизирани.
    Няма как да взимат кадри от балета и да ги правят охранители.

    22:03 23.10.2026

  • 116 безпартиен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аз пък смятам":

    Смятам или мисля?

    22:03 23.10.2026

  • 117 защо

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Али Гатор":

    Гарван, гарвану очи не вади

    22:03 23.10.2026

  • 118 Сийка

    1 1 Отговор
    Разберете я женицата. Тя работи за ПИК, където плащат стотинки ( центове). Пред нея е пенсионно бъдеще, което я заплашва с бедност . С този артистичен ход тя очаква да получи някое и друго евро в повече. Последна възможност!

    22:04 23.10.2026

  • 119 Закриване на НСО

    2 0 Отговор
    Тази служба за добре платени домашни прислужници трябва да се закрие. Трима човека в държавата трябва да се охраняват и това трябва да става от полицията, а не с такава скъпа структура с толкова автомобили излишно луксозни и мутреещи се охранители. Все пак народните избранници трябва да са близо до народната любов за да не се самозабравят както става.

    22:05 23.10.2026

  • 120 да де

    1 1 Отговор
    сега е задържан, но след изборите пуснат и ще е награден за перфектно изпълнение на задълженията

    22:07 23.10.2026

  • 121 Иванчо

    0 0 Отговор
    Освободете служителя!Той си свърши работата!Разследвайте тази псевдо журналистка!За мен това беше добре замислена провокация!

    22:12 23.10.2026