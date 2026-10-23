Служителят на НСО, обвинен за случая с Колтуклиева: Смятам, че съм изпълнил задълженията си, както изисква законът

Служителят на Националната служба за охрана Мартин Варадинов поиска по-лека мярка за неотклонение по делото за причиняване на средна телесна повреда на журналистка. Военната прокуратура настоява той да остане за постоянно в ареста.
„Искам по-лека мярка, защото смятам, че съм изпълнил задълженията си така, както изискват законът и правилата“, заяви 37-годишният Варадинов пред военния съд.
Защитата оспорва обвинението
Адвокатът на Варадинов Тервел Георгиев оспорва обвинението. По думите му служителят на НСО не е ударил журналистката, а тя е пострадала при падането си на земята.
Военно-окръжната прокуратура е привлякла Варадинов като обвиняем за средна телесна повреда и е поискала най-тежката мярка за неотклонение. По информация на прокуратурата разследването продължава, като предстои анализ на видеозаписи, разпити на свидетели и назначаване на експертизи.
Как се стигна до делото
Инцидентът е станал на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. След края на събитие журналистката се е опитала да зададе въпрос на председателя на Народното събрание, която вече се е намирала в служебен автомобил на НСО.
Журналистката е отворила вратата на колата, след което служителят я е изблъскал и тя е паднала на тротоара. Тя е била откарана във Военномедицинската академия, където е установена фрактура на рамото. По-късно е потърсила медицинска помощ повторно заради влошаване на състоянието си.
След случая НСО е разпоредила проверка на действията на охранителния екип. Началникът на службата генерал-майор Емил Тонев е подал оставка.
Софийският военен съд се очаква да се произнесе по искането за постоянен арест в 21,00 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #17, #108
20:49 23.10.2026
2 ДрайвингПлежър
Търси си правата и ги осъди! Всичко това е поредния гнусен политически цирк!
Шайка журналистически мисирки и шайка политически продажници цвъркат неуморно!
Коментиран от #12
20:49 23.10.2026
3 Как
20:49 23.10.2026
4 РЕАЛИСТ
Коментиран от #10, #30, #104
20:51 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мнение
Коментиран от #62
20:52 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аз пък смятам
Коментиран от #113, #116
20:52 23.10.2026
9 Голямата глава
20:53 23.10.2026
10 Град София
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! Тая е най отвратителната в българската журналистика!
20:53 23.10.2026
11 Ех…
Коментиран от #107
20:54 23.10.2026
12 квалификации
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":... и в твой стил си пропуснал: шайка избрани управляващи...
20:54 23.10.2026
13 НРБ
20:54 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Интересно
Коментиран от #26
20:56 23.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хейт
20:57 23.10.2026
19 Мдаа
Коментиран от #29, #57, #83
20:57 23.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анонимен
Коментиран от #34, #37
20:58 23.10.2026
22 Охранителя проговори
Охранителят на НСО Мартин Варадинов, който беше задържан заради проявената брутална агресия срещу журналистката Соня Колтуклиева, е задържан за 24 ч. от Военна прокуратура.
Той се намира в ареста на Четвърто районно управление в София. В показанията си е заявил, че е получил нареждане в слушалката от висшестоящ как да постъпи с журналистката и е признал, че си е изпуснал нервите. Заяви че няма да бъде изкупителна жертва на това управление.
По неофициална информация прокурорите най-вероятно ще поискат постоянна мярка за задържане под стража на Варадинов, съобщава ПИК.
Служителят на НСО вече е дал подробни показани пред разследващите. Той е заявил, че е изпълнил нареждане от по-високо ниво да не допуска Соня Колтуклиева до Михаела Доцова.
На този етап не е ясно това нареждане дали е дадено преди журналистката да отвори вратата, или след това. Както и от прекия му началник ли е дадено, или от друг служител на НСО нагоре по веригата.
Освен това Варадинов признал, че бил афектиран по друг повод и си е изпуснал нервите. Затова и подходил с прекомерна агресия в случая.
Коментиран от #36, #50, #55
20:58 23.10.2026
23 Генерал Тонев не бива
20:59 23.10.2026
24 хаха
21:00 23.10.2026
25 Анджо
21:01 23.10.2026
26 Ако ще го правят нека побързат
До коментар #16 от "Интересно":Има вероятност да им реорганизират службата, вкл. и да я закрият.
Коментиран от #44
21:02 23.10.2026
27 Перо
21:02 23.10.2026
28 А бе ей
21:02 23.10.2026
29 Анонимен
До коментар #19 от "Мдаа":Хмм можеше и да е мъртва вече.В САЩ даже за грешно движение полицая може да те застреля
21:02 23.10.2026
30 от видеото
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Със спринт и скок, рязко блъсната с две ръце високо при шията от обучен в бойни техники служител на НСО, ти пожелавам да си на нейно място и да се опиташ театрално да си в състояние да ... симулираш падане.
Коментиран от #40, #94
21:03 23.10.2026
31 Защото
До коментар #15 от "Право казва момчето.":Костадинката и съветското МПС си пускат платени статии и определят правилата за публикуване. Всенародната любов може да им дойде в повече.
21:03 23.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Анджо
До коментар #21 от "Анонимен":Ти не виждаш ли ,че тя се беше дегизирала и аз не я познах.
21:04 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ами
До коментар #22 от "Охранителя проговори":Ако например в САЩ журналист отвори врата на колата на шефа на
Конгреса която е охранявана от Сикрет Сървис, направо ще го гръмнат.
А служителя ще бъде награден за това че си е вършил работата.
Коментиран от #47
21:05 23.10.2026
37 не беше само тя
До коментар #21 от "Анонимен":До нея имаше и друго лице, освен снимащия публикувания видеозапис.
Беше избрана съзнателно.
21:06 23.10.2026
38 Не съм служител на НСО
На клипа се вижда,че никакви физически приьоми не и приложи на тая нахална Култуклийка...Просто я отстрани от вратата...а тя че може да се държи на краката...явно е за...пенсия...
Да ама как само стискаше телефона,докато се правеше на ...умряла...
Култура дори за артистка не става...
Коментиран от #56
21:10 23.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "от видеото":Не мога да бъда толкова нахален и да отида да отварям вратата на автомобила на охранявано лице. Що не отиде да отвори вратата на Бойко и Пеевски, когато имаха власт? Щото щяха да изметат пода с нея и да я арестуват за посегателство.
Коментиран от #93
21:11 23.10.2026
41 Верно ли
21:11 23.10.2026
42 ГАВАЗИ
21:11 23.10.2026
43 Анджо
21:11 23.10.2026
44 Ами
До коментар #26 от "Ако ще го правят нека побързат":Дори и да я закрият, ще сформират нова.
Няма държава без служба която да охранява определени лица.
Дори и Папата има гвардия.
21:12 23.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Верно ли
До коментар #35 от "Анджо":Хахаха, надявай се циркчето да хване дикиш :))))
21:12 23.10.2026
47 Е как ще я отвори вратата?
До коментар #36 от "Ами":Е как ще я отвори вратата, след като никой няма да го допусне да се приближи? Това е една от грешките на НСО и конкретния Варадинов.
Коментиран от #63, #87
21:14 23.10.2026
48 Ник
21:14 23.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Не съм служител на НСО
До коментар #22 от "Охранителя проговори":Срам и позор!
Момчето е невинно!
Култука да си кажи колко и платиха за тази зле изиграна сцена...
Коментиран от #78
21:15 23.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 А50
21:16 23.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 БРУТАЛНА АГРЕСИЯ Е
До коментар #22 от "Охранителя проговори":1. Саблен удар зад тила
2.ХВАЩАНЕ ЗА КОСАТА С ИЗДЪРПВАНЕ НА ГЛАВАТА НАЗАД И УДАР В ГРЪКЛЯНА
3 И Т.Н.
21:17 23.10.2026
56 неразбиране
До коментар #38 от "Не съм служител на НСО":и затова нямаш престава от тласък с две ръце и концентрирана маса на тялото в бойната техника какъв ефект има... поне може би си гледал меката версия на сумото за изтикване на 150килограма, камо ли на жена. Твърди се , че е признал , че му е било разпоредено.
21:17 23.10.2026
57 Редактор
До коментар #19 от "Мдаа":Та и червило 💄 си бе сложила журтвата
21:18 23.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ганю Балкански
И те сега трябва да си заслужат жалките грошове в тази нескопосана селска театрална постановка.
А и от твоите колеги в охраняемия автомобил също има " лоши хора"
21:20 23.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 А50
До коментар #6 от "мнение":Ти на оня журналист ли викаш и какво журналистити са повече и могат да си позволяват да влизат или дърпат хората от колите им. Колтука осъзнавали какво е направила, съмнявам се
Коментиран от #90
21:20 23.10.2026
63 Ами
До коментар #47 от "Е как ще я отвори вратата?":Гледал ли си клипа? Аз съм го гледал.
Не защитавам служителя, но той си свърши работата.
Грешката бе че не повикаха полиция да арестува мисирката.
Коментиран от #73
21:21 23.10.2026
64 Опааа
Коментиран от #97
21:21 23.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 хмм
Коментиран от #75
21:22 23.10.2026
68 Ген. Тонев е потънал в земята от срам
21:23 23.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 незнам
21:26 23.10.2026
71 Анонимен
21:26 23.10.2026
72 Али Гатор
Има някакво голямо разминаване в поднася ето на информацията.
Коментиран от #117
21:26 23.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ами
До коментар #51 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Калоян Методиев - пудела на кака Кури още от младежкото СДС.
Пърха както пеперуда, жили като оса.
А всъщност е комар :)
21:27 23.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Правосъдие в обратна посока
Коментиран от #80, #84
21:28 23.10.2026
77 Видяхте ли го Радев?
21:29 23.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ами
До коментар #73 от "ослепени":Лицето което отвори вратата ли беше блъснато?
Коментиран от #99
21:29 23.10.2026
80 хах
До коментар #76 от "Правосъдие в обратна посока":Чак пък висш :) до вчера бачкаше в кауфландъ
21:29 23.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 наказание
21:30 23.10.2026
83 Иванов
До коментар #19 от "Мдаа":Пропаднала Журналистка търсеща сензация
21:30 23.10.2026
84 Батка, верно ли?
До коментар #76 от "Правосъдие в обратна посока":Верно ли не знаеш как се пише висш? Къде си тръгнал да даваш акъл?
21:31 23.10.2026
85 Цвете
Коментиран от #102
21:31 23.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Ама
До коментар #47 от "Е как ще я отвори вратата?":Нали и тогава щеше да я отблъсне и тази пак щеше да си изиграе сценката!
21:31 23.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Анонимен
До коментар #62 от "А50":62 СОНЯ НИКОГО НЕ Е ДЪРПАЛА ИСКАШЕ ОТГОВОРИ ОТ ТАЗИ ДОЦАТА СЛУЖИТЕЛ НА ГРАЖДАНИ Е А НЕ БОТОПОМАЗАНА А ТАЗИМУТРА ПРЕБИ ЖЕНАТА ЕГАТИ ЖЕСТОКОСТ АГРЕСИЯ ГАМЕНСТВО Е ТОВА
Коментиран от #101
21:33 23.10.2026
91 хах
21:36 23.10.2026
92 Факт
21:36 23.10.2026
93 Анонимен
До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":ВРАТАТА БЕШЕ ПО.УОТВОРЕНА А СОНЯ ИСКАШЕ ОТГОВОРИ ЩО ЗА БРУТАЛНОСТ ДА ПРОСНЕШ НА ЗЕМЯТА ЕДНА ЖЕНА ЕГАТИ И НАЙ СПОКОЙНО ДОЦАТА ДА СИ ПОТЕГЛИ С ДВЕ КОЛИ ГАВАЗИ ЕГАТИ ПОЗОРЪТ
21:36 23.10.2026
94 Перо
До коментар #30 от "от видеото":Ако тоя “офицер” имаше специално образование и подготовка, щеша да направи оценка на риска и да постъпи безопасно и възпитано, съобразно обстановката, а той постъпи като овен! Как може само тази служба от МВР да я оставят военизирана? Само зам.-шефа на полицейската академия обясни професионално случая и грешките на охраната, която не спази протокола!
21:37 23.10.2026
95 Кво е това нсо дето бие пенсионери
21:37 23.10.2026
96 ЛАКМУС
21:38 23.10.2026
97 А50
До коментар #64 от "Опааа":Опаа ти ако кажеш на оная възрастна ще те съди, и не я е ритал
21:39 23.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 ослепени
До коментар #79 от "Ами":Точно лицето журналист, отворило вратата, бе блъснато от НСО служителя съзнателно (но трият мнения)
21:43 23.10.2026
100 Матей Миткалото
21:43 23.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 А50
До коментар #85 от "Цвете":А защо я бутна?
21:44 23.10.2026
103 Странно
21:45 23.10.2026
104 1212
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Говедото не е охранител,футболен съдия е,и какво прави на тази длъжност
21:48 23.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Самуил
21:52 23.10.2026
107 „Живот здравей..здравей”
До коментар #11 от "Ех…":Извинети ма он ко работи🤔🤔🤔
21:54 23.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Колтуклиева
21:56 23.10.2026
110 Артилерист
21:56 23.10.2026
111 Тоя късометражен филм
21:56 23.10.2026
112 Перо
Коментиран от #115
21:57 23.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Ами
До коментар #112 от "Перо":Силовите служби навсякъде по света са военизирани.
Няма как да взимат кадри от балета и да ги правят охранители.
22:03 23.10.2026
116 безпартиен
До коментар #8 от "Аз пък смятам":Смятам или мисля?
22:03 23.10.2026
117 защо
До коментар #72 от "Али Гатор":Гарван, гарвану очи не вади
22:03 23.10.2026
118 Сийка
22:04 23.10.2026
119 Закриване на НСО
22:05 23.10.2026
120 да де
22:07 23.10.2026
121 Иванчо
22:12 23.10.2026