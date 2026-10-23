Служителят на НСО, обвинен за случая с Колтуклиева: Смятам, че съм изпълнил задълженията си, както изисква законът

Служителят на Националната служба за охрана Мартин Варадинов поиска по-лека мярка за неотклонение по делото за причиняване на средна телесна повреда на журналистка. Военната прокуратура настоява той да остане за постоянно в ареста.

„Искам по-лека мярка, защото смятам, че съм изпълнил задълженията си така, както изискват законът и правилата“, заяви 37-годишният Варадинов пред военния съд.

Защитата оспорва обвинението

Адвокатът на Варадинов Тервел Георгиев оспорва обвинението. По думите му служителят на НСО не е ударил журналистката, а тя е пострадала при падането си на земята.

Военно-окръжната прокуратура е привлякла Варадинов като обвиняем за средна телесна повреда и е поискала най-тежката мярка за неотклонение. По информация на прокуратурата разследването продължава, като предстои анализ на видеозаписи, разпити на свидетели и назначаване на експертизи.

Как се стигна до делото

Инцидентът е станал на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. След края на събитие журналистката се е опитала да зададе въпрос на председателя на Народното събрание, която вече се е намирала в служебен автомобил на НСО.

Журналистката е отворила вратата на колата, след което служителят я е изблъскал и тя е паднала на тротоара. Тя е била откарана във Военномедицинската академия, където е установена фрактура на рамото. По-късно е потърсила медицинска помощ повторно заради влошаване на състоянието си.

След случая НСО е разпоредила проверка на действията на охранителния екип. Началникът на службата генерал-майор Емил Тонев е подал оставка.

Софийският военен съд се очаква да се произнесе по искането за постоянен арест в 21,00 часа.