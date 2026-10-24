Вижте как задържаните за убийството на Слави Бинев влизат в дома му ВИДЕО

Охранителни записи показват тримата мъже, задържани във връзка с убийството на бизнесмена Слави Бинев, да влизат в дома му в столичния квартал „Павлово“. Кадрите са предоставени на NOVA.

Мъжете са арестувани около час след престъплението на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. Двама от тях са с турски имена, а третият е с българска лична карта.

Задържаните са били гости на Бинев и са се занимавали със строителство. Те са изграждали два комплекса на територията на София. Към момента няма данни за връзка между убития бизнесмен и фирмата, която извършва строителните дейности.

При задържането са открити две оръжия. Едното е било изхвърлено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичката на един от мъжете. И тримата са имали разрешителни за притежание на оръжие.

Главният секретар на МВР заяви, че на този етап няма достатъчно основания да се говори за поръчково убийство. „Няма достатъчно основания да се говори за поръчково убийство“, посочи той. Като предполагаем мотив се разглеждат неуредени финансови отношения.

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство. Предстои да стане ясно дали на тримата задържани ще бъдат повдигнати обвинения и дали мярката им ще бъде удължена до 72 часа.