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Вижте как задържаните за убийството на Слави Бинев влизат в дома му ВИДЕО

Вижте как задържаните за убийството на Слави Бинев влизат в дома му ВИДЕО

24 Октомври, 2026 16:19 2 000 21

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  • мвр-
  • софийска градска прокуратура

Охранителни записи показват тримата мъже, които влизат в дома на бизнесмена в столичния квартал „Павлово“. Те са арестувани около час по-късно на автомагистрала „Тракия“

Вижте как задържаните за убийството на Слави Бинев влизат в дома му ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Охранителни записи показват тримата мъже, задържани във връзка с убийството на бизнесмена Слави Бинев, да влизат в дома му в столичния квартал „Павлово“. Кадрите са предоставени на NOVA.

Мъжете са арестувани около час след престъплението на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. Двама от тях са с турски имена, а третият е с българска лична карта.

Задържаните са били гости на Бинев и са се занимавали със строителство. Те са изграждали два комплекса на територията на София. Към момента няма данни за връзка между убития бизнесмен и фирмата, която извършва строителните дейности.

При задържането са открити две оръжия. Едното е било изхвърлено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичката на един от мъжете. И тримата са имали разрешителни за притежание на оръжие.

Главният секретар на МВР заяви, че на този етап няма достатъчно основания да се говори за поръчково убийство. „Няма достатъчно основания да се говори за поръчково убийство“, посочи той. Като предполагаем мотив се разглеждат неуредени финансови отношения.

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство. Предстои да стане ясно дали на тримата задържани ще бъдат повдигнати обвинения и дали мярката им ще бъде удължена до 72 часа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе тоя третият последният

    10 4 Отговор
    Не е ли Бойко Борисов ?

    Коментиран от #13, #14

    16:22 24.10.2026

  • 2 Д-р Костадинов преди час и е прав

    0 0 Отговор
    С потресващи разкрития,снимки и видеа. В профила си е описал с точност спонсорствито на Слави Бинев към ПБ на премиера Радев

    16:24 24.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Шефа на Ботев Пловдив и Слави Бинев са убити професионално с по един изстрел в главата.Изкупителни жертви много.

    16:25 24.10.2026

  • 4 маларт

    7 2 Отговор
    Имат вид на престъпници, а не на бизнесмени от строителния бранш

    Коментиран от #15

    16:26 24.10.2026

  • 5 гОШО

    8 0 Отговор
    Като гледам архонта шийника , както и да стреляш все в главата ще го уцелиш

    16:27 24.10.2026

  • 6 Който... горИ

    6 3 Отговор
    Кат е станал подлога на ПрасУн ,като Елена Йончева... това е логична последица. Кой се допрял да ДПС - гори.

    16:27 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шорт нищо не е забравено

    6 0 Отговор
    Никой не е забравен! Който не мълчи умира! Който краде от мафията също умира! Ако ядеш с малка лъжичка. Живееш по дълго!!!

    16:29 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Неземна скръб

    4 0 Отговор
    Как ще живеем сега ужас

    Коментиран от #21

    16:29 24.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прилича

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Абе тоя третият последният":

    На Радко, откакто взе власта оряза заплатите, цените са два пъти германските, мутрите излязоха по улиците, бързите кредити са във възторг, ЧСИ са се разбеснели, и убийства всяка седмица. Та Боко е виновен че Радко управлява.

    16:31 24.10.2026

  • 14 Сила

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе тоя третият последният":

    Той е , щото е шубе и винаги се влачи последен ...нормално за шубе !!!

    16:32 24.10.2026

  • 15 Сила

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "маларт":

    Не бе , те така си изглеждат бизнесмените на Балканите ...класически балканско - ориенталски бизнесмени са си !!!
    По калъп ...

    16:33 24.10.2026

  • 16 Десислава

    6 0 Отговор
    Не знам дали сте забелязали, но големите пари са в пороците на хората, не в достойнствата им. Големите обороти са при дявола.

    16:34 24.10.2026

  • 17 Не се

    2 1 Отговор
    Е отчел на льотчика. Мислел си е че е като при Боко, само говори и нищо не прави.

    16:36 24.10.2026

  • 18 Дзак

    2 0 Отговор
    Разрешителното за оръжието от България ли е?

    Коментиран от #19

    16:37 24.10.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дзак":

    Още малко и ще ги гледам!

    Коментиран от #20

    16:38 24.10.2026

  • 20 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Това се нарича журналистика!

    16:39 24.10.2026

  • 21 Стресирани

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Неземна скръб":

    Пет иляди гърла 😱

    16:41 24.10.2026