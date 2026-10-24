Вижте как задържаните за убийството на Слави Бинев влизат в дома му ВИДЕО

Охранителни записи показват тримата мъже, задържани във връзка с убийството на бизнесмена Слави Бинев, да влизат в дома му в столичния квартал „Павлово“. Кадрите са предоставени на NOVA.
Мъжете са арестувани около час след престъплението на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. Двама от тях са с турски имена, а третият е с българска лична карта.
Задържаните са били гости на Бинев и са се занимавали със строителство. Те са изграждали два комплекса на територията на София. Към момента няма данни за връзка между убития бизнесмен и фирмата, която извършва строителните дейности.
При задържането са открити две оръжия. Едното е било изхвърлено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичката на един от мъжете. И тримата са имали разрешителни за притежание на оръжие.
Главният секретар на МВР заяви, че на този етап няма достатъчно основания да се говори за поръчково убийство. „Няма достатъчно основания да се говори за поръчково убийство“, посочи той. Като предполагаем мотив се разглеждат неуредени финансови отношения.
Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство. Предстои да стане ясно дали на тримата задържани ще бъдат повдигнати обвинения и дали мярката им ще бъде удължена до 72 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе тоя третият последният
Коментиран от #13, #14
16:22 24.10.2026
2 Д-р Костадинов преди час и е прав
16:24 24.10.2026
3 Последния Софиянец
16:25 24.10.2026
4 маларт
Коментиран от #15
16:26 24.10.2026
5 гОШО
16:27 24.10.2026
6 Който... горИ
16:27 24.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шорт нищо не е забравено
16:29 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Неземна скръб
Коментиран от #21
16:29 24.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Прилича
До коментар #1 от "Абе тоя третият последният":На Радко, откакто взе власта оряза заплатите, цените са два пъти германските, мутрите излязоха по улиците, бързите кредити са във възторг, ЧСИ са се разбеснели, и убийства всяка седмица. Та Боко е виновен че Радко управлява.
16:31 24.10.2026
14 Сила
До коментар #1 от "Абе тоя третият последният":Той е , щото е шубе и винаги се влачи последен ...нормално за шубе !!!
16:32 24.10.2026
15 Сила
До коментар #4 от "маларт":Не бе , те така си изглеждат бизнесмените на Балканите ...класически балканско - ориенталски бизнесмени са си !!!
По калъп ...
16:33 24.10.2026
16 Десислава
16:34 24.10.2026
17 Не се
16:36 24.10.2026
18 Дзак
Коментиран от #19
16:37 24.10.2026
19 Анонимен
До коментар #18 от "Дзак":Още малко и ще ги гледам!
Коментиран от #20
16:38 24.10.2026
20 Факт
До коментар #19 от "Анонимен":Това се нарича журналистика!
16:39 24.10.2026
21 Стресирани
До коментар #11 от "Неземна скръб":Пет иляди гърла 😱
16:41 24.10.2026