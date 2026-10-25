Тръмп гласува предсрочно на изборите за Конгреса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп гласува предсрочно на междинните избори за Конгреса. Той и съпругата му Мелания Тръмп пристигнаха на 24 октомври в избирателен пункт в Уест Палм Бийч, Флорида.

Тръмп се появи пред журналистите със стикер „Гласувах“. По информация на Асошиейтед прес президентът е заявил, че е гласувал за всички републиканци във Флорида. На въпрос дали е подкрепил кандидатите на своята партия, той отговори: „Много убедително“.

Вотът ще определи контрола над Конгреса

Редовният ден за гласуване е 3 ноември 2026 г. Тогава американците ще избират всички 435 членове на Камарата на представителите и 35 от общо 100 сенатори. Предвидени са и избори за губернатори в 36 щата.

Междинните избори се провеждат по средата на президентския мандат и ще определят коя партия ще разполага с мнозинство в двете камари на Конгреса през следващите две години. Резултатът ще има значение за приемането на закони, бюджета и възможността на Белия дом да прокарва политиките си.

Предсрочното гласуване във Флорида

В окръг Палм Бийч предсрочното гласуване започна на 19 октомври и е насрочено да продължи до 1 ноември. Вотът на Тръмп беше даден лично, въпреки че президентът многократно е критикувал гласуването по пощата и други форми на ранно участие.

Тръмп вече е поставял под съмнение сигурността на част от бюлетините, изпращани по пощата, и е допускал, че някои от тях могат да бъдат изгубени умишлено. Този път той избра да гласува лично в щата, в който е регистриран като избирател.

Източници: apnews.com