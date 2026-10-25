Изтребител F-16 прехвана самолет край имението на Тръмп

Изтребител F-16 е прехванал граждански самолет, навлязъл в ограниченото въздушно пространство над имението Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида. Инцидентът е станал около 12:20 часа местно време, съобщи Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD).

Самолетът е попаднал във временно ограничена зона, въведена от Федералната авиационна администрация около резиденцията на президента Доналд Тръмп. Изтребителят е бил изпратен от авиобаза „Тиндал“, разположена край Панама Сити.

Според NORAD военният пилот е изпълнил стандартна маневра, с която е привлякъл вниманието на екипажа на гражданския самолет. След това е бил установен радиоконтакт и машината е напуснала зоната, като е изпълнила дадените инструкции.

След като изтребителят изпълни стандартна маневра за привличане на вниманието на пилота, гражданският самолет установи комуникация и безопасно напусна ограниченото въздушно пространство в пълно съответствие с указанията за полета.

По време на прехващането Тръмп е играл голф в Trump International Golf Club West Palm Beach. Президентът се е върнал в Мар-а-Лаго около 13:15 часа местно време.

NORAD напомни, че при прехващане пилотите на граждански самолети трябва незабавно да използват аварийните честоти 121.5 или 243.0 мегахерца, да променят курса си и да изчакат допълнителни указания. Нарушителите на зоната могат да бъдат проверени от федерални власти след кацане и да бъдат подложени на административни действия.

Източници: wpbf.com