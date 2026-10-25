Новини
Свят »
САЩ »
Изтребител F-16 прехвана самолет край имението на Тръмп
  Тема: Известни личности

Изтребител F-16 прехвана самолет край имението на Тръмп

25 Октомври, 2026 04:42 527 1

  • доналд тръмп-
  • мар-а-лаго-
  • флорида-
  • норaд-
  • въздушно пространство

Гражданският самолет е навлязъл в ограниченото въздушно пространство над Палм Бийч. Пилотът е установил контакт с военните и е напуснал зоната безопасно

Изтребител F-16 прехвана самолет край имението на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изтребител F-16 е прехванал граждански самолет, навлязъл в ограниченото въздушно пространство над имението Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида. Инцидентът е станал около 12:20 часа местно време, съобщи Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD).

Самолетът е попаднал във временно ограничена зона, въведена от Федералната авиационна администрация около резиденцията на президента Доналд Тръмп. Изтребителят е бил изпратен от авиобаза „Тиндал“, разположена край Панама Сити.

Според NORAD военният пилот е изпълнил стандартна маневра, с която е привлякъл вниманието на екипажа на гражданския самолет. След това е бил установен радиоконтакт и машината е напуснала зоната, като е изпълнила дадените инструкции.

След като изтребителят изпълни стандартна маневра за привличане на вниманието на пилота, гражданският самолет установи комуникация и безопасно напусна ограниченото въздушно пространство в пълно съответствие с указанията за полета.

По време на прехващането Тръмп е играл голф в Trump International Golf Club West Palm Beach. Президентът се е върнал в Мар-а-Лаго около 13:15 часа местно време.

NORAD напомни, че при прехващане пилотите на граждански самолети трябва незабавно да използват аварийните честоти 121.5 или 243.0 мегахерца, да променят курса си и да изчакат допълнителни указания. Нарушителите на зоната могат да бъдат проверени от федерални власти след кацане и да бъдат подложени на административни действия.

Източници: wpbf.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.