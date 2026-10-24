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Фатална жена изплува от обща фирма със Слави Бинев
  Тема: Известни личности

Фатална жена изплува от обща фирма със Слави Бинев

24 Октомври, 2026 15:38 2 350 34

  • убийството на слави бинев-
  • ния темиз-
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  • мвр-
  • софия

ПИК съобщава, че тя и съпругът ѝ Еюп Темиз вероятно са сред тримата задържани

Фатална жена изплува от обща фирма със Слави Бинев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Връзка между убития Слави Бинев и Ния Темиз води през обща фирма, показва справка, цитирана от ПИК. Темиз и Бинев са били съдружници в „Евинко“ ООД, дружество, свързано с изграждане и развитие на проекти в областта на недвижимите имоти.

ПИК съобщава, че Ния Темиз вероятно е сред тримата задържани за убийството, заедно със съпруга си Еюп Темиз и още един турски бизнесмен. Тази информация не е потвърдена от МВР, което официално съобщи само, че двама от задържаните са с турски имена, а третият е с българска лична карта.

Каква е връзката между задържаните и Бинев

По данни, публикувани от ПИК, Бинев не е имал обща фирма с Еюп Темиз. Ния Темиз обаче е участвала и във „Поланта“ ООД, където Еюп Темиз е управител и съдружник. В дружеството имат участие още Бюлент Аладжалар и Емир Аладжалар.

Не е потвърдено дали някой от тях е бил сред задържаните. ПИК посочва също, че Еюп Темиз е съпруг на Ния Темиз и че двамата са били задържани след напускане на мястото на убийството. Тези твърдения все още не са официално потвърдени от разследващите.

Какво съобщи МВР

Слави Бинев беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“. Сигналът за простреляния мъж е подаден на телефон 112 в 10:18 часа. Според МВР трима познати на Бинев са били в дома му, след което са напуснали с автомобил „Лексус“. Малко по-късно колата е спряна при тунел „Траянови врата“ на 54-ия километър, а тримата са задържани.

При задържането са открити две оръжия. По информация на МВР едното вероятно е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на един от пътуващите.

„Предполагаме, че мотивът за убийството, въпреки че е много рано да коментираме, са някакви неуредени финансови отношения“, заяви и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов.

Николов посочи, че към този момент престъплението не се определя като поръчково. По първоначални данни задържаните се занимават със строителство и имат фирма, която изгражда два комплекса в София.

По случая е образувано досъдебно производство в Софийската градска прокуратура. Предстои да бъде решено дали на задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. До този момент няма официално съобщение за имената им или за ролята на всеки от тях в разследваното престъпление.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не от пик

    38 4 Отговор
    Една година условно с 3 години изпитателен срок и 1000 лв. глоба наложи съдът на журналиста Соня Колтуклиева. Тя беше подсъдима за укриване на данъци. В предишното си заседание по делото Софийският градски съд прие справка от Националната агенция за приходите, която трябваше да докаже, че Колтуклиева не е платила данъци за 90 000 лева, които е взела от банкера Цветан Василев

    15:41 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    33 5 Отговор
    Слави Бинев държи над сто фирми на политици а влезе в Инициативния комитет на Йотова.Таки, Бойко и Шиши не му простиха.

    Коментиран от #18

    15:44 24.10.2026

  • 4 Биби

    20 0 Отговор
    Тие са кастрени чемшири ма не мюмюни а други шалвари- кюрди.

    15:47 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Яшар

    16 1 Отговор
    Строителите не са читави и много пъти искат всички пари за незавършен обект ,но пък инвеститорите трябва да си плащат ...предполагам че са кюрди,работил съм с тях ...сред камънаците на Анадола живеят сложни хора ...май и при Филипов е това

    15:49 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Когато престъплението е извършено

    17 0 Отговор
    Пътища много

    15:51 24.10.2026

  • 9 винету вендета

    14 1 Отговор
    намирисва

    Коментиран от #22

    15:52 24.10.2026

  • 10 Доказателство

    16 1 Отговор
    Ми то излиза, че тези хора са носили оръжието до го покажат на полицаите.?

    15:53 24.10.2026

  • 11 Точен

    14 6 Отговор
    Въпреки че никак не обичам кохортата от т.нар. "скандални" бизнесмени, се колебая по отношение на Слави Бинев. Той подпомагаше безкористно българското таекуондо, което е вече от среднозначимите олимпийски спортове. Освен това Бинев никога не си е служил със силови методи. Няма и сериозни данни за наркотици. Той беше по-скоро по тънката част и май и в този случай за такова нещичко е пострадал...

    15:53 24.10.2026

  • 12 Боруна Лом

    21 4 Отговор
    ТАА СОНЯ, МНОГО СЛАБА И КУХА АРТИСТКА!ПОНЕ ДА БЕШЕ СИМУЛИРАЛА,,,,БОЛКА,, КОЛКО ПЛАТИХА НА ДРУГАТА БОЛНИЦА ДА И НАПРАВЯТ ФАЛШИВА ДИАГНОЗА?

    15:54 24.10.2026

  • 13 Борим ли олигархията?

    11 2 Отговор
    Борим я!

    15:55 24.10.2026

  • 14 Както се казва

    6 0 Отговор
    ...,,шарше ла Фам"...или парите де...МИРИШАТ...

    15:56 24.10.2026

  • 15 версия хх

    11 0 Отговор
    Господин Темиз вероятно е изненадан от общата фирма на господин Бинев с фаталната Ния.
    В момента изграждали два комплекса в столицата. Не съумяват да поделят дивидентите и за алиби пробутват любовен триъгълник, като смекчаващо обстоятелство.

    15:58 24.10.2026

  • 16 Мюмюн

    6 7 Отговор
    Тези са акционери и чичо Румен им направи постановка, за да си уреди сметките с Турския терминал!

    15:59 24.10.2026

  • 17 Шарше ла фам Търсете жената

    10 1 Отговор
    Арабските служби имат практика като не знаят какво да правят с някой пращат жена затова имат и приказки 1001 на Шехерезада

    16:00 24.10.2026

  • 18 Варна

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А на теб не ти ли дължи???

    16:03 24.10.2026

  • 19 Пулия умре

    1 1 Отговор
    Какви са Тея още дали на пикчара ?🤢

    16:03 24.10.2026

  • 20 Сигурно е защитавал български интереси

    4 0 Отговор
    И са го ликвидирали да не пречи

    Коментиран от #23

    16:06 24.10.2026

  • 21 За вас не знам, ама на мене...

    4 4 Отговор
    На мене ми е прогресивно!

    16:06 24.10.2026

  • 22 Кръпката

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "винету вендета":

    А кучето от крайният квартал смазано от самосвал си мислеше,че парите не...миришат...

    16:08 24.10.2026

  • 23 Ортак будала

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сигурно е защитавал български интереси":

    За крадец не ставаш сине ти си будала щом акъла ти е взела някаква жена

    16:08 24.10.2026

  • 24 Като носни кърпи

    6 0 Отговор
    Ами случи се.логичното - от атакист,та при НФСБ на Валерко Симеонов, та ГОРД-моРд, та накрая дпесАр като Елена Йончева. Еничари на ПрасУн така свършват, като носни кърпи.

    16:09 24.10.2026

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 Ами сега

    4 3 Отговор
    Убийствата започнаха прогресивно. Опичайте си акъла как гласувате

    16:11 24.10.2026

  • 27 Това е като Атентата срещу папата

    4 0 Отговор
    Архонт Слави Бинев

    16:11 24.10.2026

  • 28 А можеха да го взривят

    3 0 Отговор
    Като варненския зърнар, например.

    16:11 24.10.2026

  • 29 "Фатална жена" блабла

    1 0 Отговор
    Архитектка родена в Етиопия и преследваща пари ! Родителите ѝ и двамата архитекти..В Residential Park Sofia арх. Темиз беше ангажирана и получи и отличие за „Сграда на годината“. После 400 000 кв. м в района на с. Лозен...

    16:14 24.10.2026

  • 30 ще има ли национален траур??

    0 0 Отговор
    Не разбрах???Ще има ли траур всенароден???Толкова обширно ме известявате ,като да е починал "Бащицата"...За един дето си закрива фирмата и ще ходи в Нои във вторник,питам.....

    16:17 24.10.2026

  • 31 Гюров и Мирчев я топнали на мъжа и

    1 0 Отговор
    Че правила гуши муши със Бинев и пича превъртял и го светнал у кратуната. Всичко е ясно.

    16:17 24.10.2026

  • 32 Ястреб Османлията

    0 0 Отговор
    Който веднъж е опитал турски гьот, няма отлепване...

    16:18 24.10.2026

  • 33 132

    1 0 Отговор
    Един боклук по-малко. Не е важна новина.

    16:21 24.10.2026

  • 34 Ами,

    1 0 Отговор
    Ния Темиз е дъщеря на арх.Стоян Янев 10 години гл.архитект на София по времето на кметуването на усмихнатия крадец Стефан Софиянски.Янев е замесен в множество корупционни скандали за презастроването на столицата.По негово настояване СОС узаконява 1300 незаконни или неправомврно разрешени строежи в София.Името му е свързано със скандала за строеха на ,,Сараите,,на Доган в кв.Бояна.Та крушката си има опашка...

    16:22 24.10.2026