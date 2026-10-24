Фатална жена изплува от обща фирма със Слави Бинев

Връзка между убития Слави Бинев и Ния Темиз води през обща фирма, показва справка, цитирана от ПИК. Темиз и Бинев са били съдружници в „Евинко“ ООД, дружество, свързано с изграждане и развитие на проекти в областта на недвижимите имоти.

ПИК съобщава, че Ния Темиз вероятно е сред тримата задържани за убийството, заедно със съпруга си Еюп Темиз и още един турски бизнесмен. Тази информация не е потвърдена от МВР, което официално съобщи само, че двама от задържаните са с турски имена, а третият е с българска лична карта.

Каква е връзката между задържаните и Бинев

По данни, публикувани от ПИК, Бинев не е имал обща фирма с Еюп Темиз. Ния Темиз обаче е участвала и във „Поланта“ ООД, където Еюп Темиз е управител и съдружник. В дружеството имат участие още Бюлент Аладжалар и Емир Аладжалар.

Не е потвърдено дали някой от тях е бил сред задържаните. ПИК посочва също, че Еюп Темиз е съпруг на Ния Темиз и че двамата са били задържани след напускане на мястото на убийството. Тези твърдения все още не са официално потвърдени от разследващите.

Какво съобщи МВР

Слави Бинев беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“. Сигналът за простреляния мъж е подаден на телефон 112 в 10:18 часа. Според МВР трима познати на Бинев са били в дома му, след което са напуснали с автомобил „Лексус“. Малко по-късно колата е спряна при тунел „Траянови врата“ на 54-ия километър, а тримата са задържани.

При задържането са открити две оръжия. По информация на МВР едното вероятно е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на един от пътуващите.

„Предполагаме, че мотивът за убийството, въпреки че е много рано да коментираме, са някакви неуредени финансови отношения“, заяви и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов.

Николов посочи, че към този момент престъплението не се определя като поръчково. По първоначални данни задържаните се занимават със строителство и имат фирма, която изгражда два комплекса в София.

По случая е образувано досъдебно производство в Софийската градска прокуратура. Предстои да бъде решено дали на задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. До този момент няма официално съобщение за имената им или за ролята на всеки от тях в разследваното престъпление.