Фатална жена изплува от обща фирма със Слави Бинев

Връзка между убития Слави Бинев и Ния Темиз води през обща фирма, показва справка, цитирана от ПИК. Темиз и Бинев са били съдружници в „Евинко“ ООД, дружество, свързано с изграждане и развитие на проекти в областта на недвижимите имоти.
ПИК съобщава, че Ния Темиз вероятно е сред тримата задържани за убийството, заедно със съпруга си Еюп Темиз и още един турски бизнесмен. Тази информация не е потвърдена от МВР, което официално съобщи само, че двама от задържаните са с турски имена, а третият е с българска лична карта.
Каква е връзката между задържаните и Бинев
По данни, публикувани от ПИК, Бинев не е имал обща фирма с Еюп Темиз. Ния Темиз обаче е участвала и във „Поланта“ ООД, където Еюп Темиз е управител и съдружник. В дружеството имат участие още Бюлент Аладжалар и Емир Аладжалар.
Не е потвърдено дали някой от тях е бил сред задържаните. ПИК посочва също, че Еюп Темиз е съпруг на Ния Темиз и че двамата са били задържани след напускане на мястото на убийството. Тези твърдения все още не са официално потвърдени от разследващите.
Какво съобщи МВР
Слави Бинев беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“. Сигналът за простреляния мъж е подаден на телефон 112 в 10:18 часа. Според МВР трима познати на Бинев са били в дома му, след което са напуснали с автомобил „Лексус“. Малко по-късно колата е спряна при тунел „Траянови врата“ на 54-ия километър, а тримата са задържани.
При задържането са открити две оръжия. По информация на МВР едното вероятно е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на един от пътуващите.„Предполагаме, че мотивът за убийството, въпреки че е много рано да коментираме, са някакви неуредени финансови отношения“, заяви и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов.
Николов посочи, че към този момент престъплението не се определя като поръчково. По първоначални данни задържаните се занимават със строителство и имат фирма, която изгражда два комплекса в София.
По случая е образувано досъдебно производство в Софийската градска прокуратура. Предстои да бъде решено дали на задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. До този момент няма официално съобщение за имената им или за ролята на всеки от тях в разследваното престъпление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не от пик
15:41 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #18
15:44 24.10.2026
4 Биби
15:47 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Яшар
15:49 24.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Когато престъплението е извършено
15:51 24.10.2026
9 винету вендета
Коментиран от #22
15:52 24.10.2026
10 Доказателство
15:53 24.10.2026
11 Точен
15:53 24.10.2026
12 Боруна Лом
15:54 24.10.2026
13 Борим ли олигархията?
15:55 24.10.2026
14 Както се казва
15:56 24.10.2026
15 версия хх
В момента изграждали два комплекса в столицата. Не съумяват да поделят дивидентите и за алиби пробутват любовен триъгълник, като смекчаващо обстоятелство.
15:58 24.10.2026
16 Мюмюн
15:59 24.10.2026
17 Шарше ла фам Търсете жената
16:00 24.10.2026
18 Варна
До коментар #3 от "Последния Софиянец":А на теб не ти ли дължи???
16:03 24.10.2026
19 Пулия умре
16:03 24.10.2026
20 Сигурно е защитавал български интереси
Коментиран от #23
16:06 24.10.2026
21 За вас не знам, ама на мене...
16:06 24.10.2026
22 Кръпката
До коментар #9 от "винету вендета":А кучето от крайният квартал смазано от самосвал си мислеше,че парите не...миришат...
16:08 24.10.2026
23 Ортак будала
До коментар #20 от "Сигурно е защитавал български интереси":За крадец не ставаш сине ти си будала щом акъла ти е взела някаква жена
16:08 24.10.2026
24 Като носни кърпи
16:09 24.10.2026
25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
26 Ами сега
16:11 24.10.2026
27 Това е като Атентата срещу папата
16:11 24.10.2026
28 А можеха да го взривят
16:11 24.10.2026
29 "Фатална жена" блабла
16:14 24.10.2026
30 ще има ли национален траур??
16:17 24.10.2026
31 Гюров и Мирчев я топнали на мъжа и
16:17 24.10.2026
32 Ястреб Османлията
16:18 24.10.2026
33 132
16:21 24.10.2026
34 Ами,
16:22 24.10.2026