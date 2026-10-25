Бразилия избира между Лула и Флавио Болсонаро

Бразилия провежда втори тур на президентските избори между действащия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва и сенатора Флавио Болсонаро. Вотът ще определи дали страната ще даде на Лула четвърти президентски мандат, или ще върне фамилията Болсонаро начело на най-голямата икономика в Латинска Америка.

Първият тур се състоя на 4 октомври, но нито един от 12-те кандидати не спечели повече от половината действителни гласове. Флавио Болсонаро събра 56 104 268 гласа, или 47,03%, докато Лула получи 53 876 617 гласа, или 45,16%. Разликата между двамата беше над 2,2 милиона гласа. Данните са на Висшия избирателен съд на Бразилия.

Оспорвана битка до последния ден

Последните проучвания дават числено предимство на Флавио Болсонаро, но не показват сигурен победител. Datafolha и Quaest отчитат 51% срещу 49% в полза на сенатора сред действителните гласове. AtlasIntel/Bloomberg дава 50,8% за Болсонаро и 49,2% за Лула, а CNT/MDA отчита 50,7% срещу 49,3%. Повечето от тези разлики попадат в рамките на статистическата грешка.

„Народът пое върху себе си кампанията“, заяви Лула на финалния си митинг в Сао Пауло, цитиран от Асошиейтед прес. Президентът проведе последното си голямо предизборно събитие на булевард „Паулиста“, докато Болсонаро събра привърженици в Рио де Жанейро и Бело Оризонти.

Двама кандидати и различни политически посоки

Лула, който е на 80 години, се стреми към четвърти мандат след два последователни мандата между 2003 и 2010 г. и завръщането си на президентския пост през 2023 г. Кампанията му поставя акцент върху социалните програми, публичните инвестиции, намаляването на неравенствата и защитата на околната среда.

Флавио Болсонаро е на 45 години, сенатор от Рио де Жанейро и най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро. Той води кампания с акцент върху сигурността, ограничаването на публичните разходи и по-твърд подход към организираната престъпност. Сенаторът е кандидат на Либералната партия, а Лула представлява Партията на трудещите се.

Изборът се провежда на фона на силна политическа поляризация, тревоги за престъпността и разходите за живот. На първия тур над 33 милиона души не са гласували. Почти 159 милиона бразилци имат право да участват във втория тур, включително избиратели, пропуснали първото гласуване.

Резултатът се очаква в рамките на часове

Бразилците гласуват с електронни урни. След приключването на изборния ден резултатите обичайно се обобщават в рамките на няколко часа. Победителят ще поеме управлението на страната за следващия президентски мандат и ще трябва да работи с Конгрес, който след изборите се измести надясно. Това може да ограничи свободата му на действие независимо от изхода на балотажа.

Източници: apnews.com, infomoney.com.br