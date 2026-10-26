САЩ планират тристранни преговори за Украйна

САЩ са близо до организирането на тристранни преговори с Украйна и Русия за прекратяване на войната. Това заяви председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, който каза, че е разговарял през уикенда с президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио.

„Те работят за прекратяване на руската война срещу Украйна. САЩ искат да проведат тристранни преговори. Вече са на прага на това“, заяви Джонсън в интервю за Fox News, цитирано от Bloomberg и УНИАН.

Вашингтон търси формат с Киев и Москва

По думите на Джонсън американската администрация прави всичко възможно да сложи край на конфликта. Той уточни, че процесът зависи от множество фактори, без да посочи конкретна дата или място за срещата.

Изявлението му не съдържа подробности за нивото на преговорите и състава на делегациите. Не е потвърдено и дали става дума за среща на политически представители или за разговори между технически екипи.

Джонсън същевременно предупреди, че към Кремъл трябва да се подхожда с недоверие. „На руския президент Владимир Путин не трябва да се има доверие и трябва да се отнасяме към него по съответния начин“, каза той.

Украйна очаква разговори през ноември

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че Украйна, САЩ и Русия планират тристранна среща на ниво преговорни екипи през първата половина на ноември. По думите му провеждането ѝ зависи от готовността на Москва да участва.

Зеленски посочи, че Киев е готов да започне разговори възможно най-скоро, но настоя, че за решаването на ключовите въпроси ще бъде необходим и контакт на ниво държавни лидери. Той определи тристранния формат като част от дипломатическия процес, а не като гаранция за незабавно политическо споразумение.

Към момента няма публично потвърдени окончателни дата, място и дневен ред на срещата. Така изявлението на Джонсън потвърждава намерението на Вашингтон да организира разговори, но не и че те вече са насрочени.

Източници: unian.net, fakty.com.ua