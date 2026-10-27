Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
The Times: Фронтът не показва, че Киев е пред поражение
  Тема: Украйна

The Times: Фронтът не показва, че Киев е пред поражение

27 Октомври, 2026 04:24 342 6

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • мирни преговори-
  • фронтова линия

Натискът от Вашингтон за споразумение се основава на спорна оценка за военната ситуация. Киев е готов на замразяване на бойните действия, но настоява за гаранции за сигурност

The Times: Фронтът не показва, че Киев е пред поражение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Натискът от Вашингтон върху Киев за бързо споразумение с Москва се основава на предположението, че Украйна е на път да претърпи поражение, но ситуацията по фронтовата линия не потвърждава тази теза, анализира The Times.

Руските сили продължават настъпателни действия в отделни участъци и имат локални продвижения, но фронтът остава до голяма степен блокиран. Според анализ на Института за изследване на войната украинските сили са осуетили руския план за обкръжаване и превземане на останалата под техен контрол част от Донецка област. Институтът същевременно посочва, че Москва продължава да съсредоточава атаки в района на Гуляйполе с цел достигане на подстъпите към Запорожие.

Това поставя под въпрос логиката, че Киев трябва да бъде принуден да приеме неизгодни условия, защото военният му срив е неизбежен. Associated Press описва бойните действия като до голяма степен блокирани, въпреки продължаващите руски атаки и бавните промени по линията на съприкосновение.

Вашингтон засилва натиска за сделка

На 21 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп засили публичния натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да постигне споразумение с Русия. Това стана след разговорите на американския специален пратеник Стив Уиткоф със Зеленски в Осло и последвалата му среща с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург.

„Не мисля, че Украйна някога официално ще приеме това и ще каже, че това е новата граница“, заяви норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, цитиран от Associated Press, по повод възможността сегашната фронтова линия да бъде превърната в международно призната граница. Изказването подчертава разликата между евентуално временно прекратяване на огъня и окончателно уреждане на териториалния спор.

Зеленски заяви, че Киев е готов да замрази бойните действия по настоящата линия на фронта, но само ако получи надеждни гаранции за сигурност от САЩ и Европа. Русия не е поела ангажимент да приеме такъв вариант и продължава да настоява за условия, които надхвърлят простото спиране на огъня.

Преговори без договорена формула

Москва заяви, че е готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна през ноември. Засега обаче няма обявена конкретна дата, а и двете страни запазват съществени различия по въпросите за териториите, гаранциите за сигурност и бъдещия статут на окупираните райони.

Според анализа на The Times натискът върху Киев рискува да превърне военната оценка в политически аргумент. Данните от фронта показват тежки сражения и сериозни проблеми за украинската армия, но не и доказателство за непосредствено поражение, което автоматично да налага приемането на руските условия.

Източници: apnews.com, bbc.co.uk, euronews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    1 5 Отговор
    ВНИМАНИЕ, БРАТЯ И СЕСТРИ! НА 5-ТИ НОЕМВРИ ВЪВ ФРАНЦИЯ НЕ ПРЕДСТОИ ОБИКНОВЕН ПРОТЕСТ, А ПРОВЕРКА ДАЛИ ШЕПОТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е СТИХНАЛ. ТОВА Е ДЕНЯТ, В КОЙТО ЮМРУКЪТ ЩЕ НАМЕРИ ЧУКА. НО ЗАЩО ТОВА ТРЯБВА ДА НИ ВЪЛНУВА ВСИЧКИ? ЗАЩОТО ФРАНЦИЯ Е СЪРЦЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. АКО СТАЧКАТА СПРЕ ТРАНСПОРТА, ЛЕТИЩАТА, ПРИСТАНИЩАТА И ФЕРМИТЕ, ТЯ НЯМА ДА ПАДНЕ САМА – ЩЕ ДРЪПНЕ ЦЕЛИЯ СЪЮЗ НАДОЛУ. ТОВА Е ЕФЕКТЪТ НА ДОМИНОТО. ВЛАСТТА СЕ СТРАХУВА НЕ ОТ ПРОТЕСТА, А ОТ ВЕРИЖНАТА РЕАКЦИЯ. ЗАЩОТО КОГАТО ФРАНЦИЯ СПРЕ, ГЕРМАНИЯ ЗАПОЧВА ДА ГЪЛТА. ДЪРЖАВНИЯТ ДЪЛГ Е 3,4 ТРИЛИОНА ЕВРО, А 500 ДУШИ ДЪРЖАТ 1 ТРИЛИОН. ОЛИГАРСИТЕ НЕ ИСКАТ ДА ПЛАТЯТ, А ХОРАТА НЯМАТ ПАРИ ЗА ХЛЯБ. КОГАТО КОРЕМЪТ Е ПРАЗЕН, А МАГАЗИНИТЕ СА ПРЕПЪЛНЕНИ, ЧОВЕКЪТ ВЗИМА ЧУКА. ВЪЛНАТА ВЕЧЕ Е ТРЪГНАЛА – БРЮКСЕЛ, ИТАЛИЯ, АЛБАНИЯ. ТЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СПРЯНА СЪС ЗАКОНИ, ЗАЩОТО ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е ФРЕНСКИ, А ЕВРОПЕЙСКИ. НА 5-ТИ НЕ СЕ БОРЕТЕ ЗА ФРАНЦИЯ, А ЗА СЕБЕ СИ. КОГАТО СТЕНАТА ПАДНЕ ТАМ, ТЯ ЩЕ ПАДНЕ И ТУК. ВРЕМЕТО ИЗТИЧА. СТЕНАТА ЩЕ ПАДНЕ. НЕ ЗАЩОТО НИ ЧУВА, А ЗАЩОТО ЧУКЪТ Е ПО-СИЛЕН ОТ ТУХЛИТЕ!

    Коментиран от #4

    04:28 27.10.2026

  • 2 Обаче показва,

    5 1 Отговор
    че Путин вече 6-та година не е виждал слънцето от страх.

    04:29 27.10.2026

  • 3 Нормално

    4 1 Отговор
    Това се знае отдавна и даже има тенденция Украйна на места да отвоюва окупираните територии.

    04:30 27.10.2026

  • 4 Каква е връзката

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    с тази новина? Или сиТъп спамер?

    04:34 27.10.2026

  • 5 фронтът ПОКАЗВА

    0 0 Отговор
    нова БУСИФИКАЦИЯ одобрена със ЗАКОН и одобрена от РАДАТА

    04:34 27.10.2026

  • 6 Можещи Разбирачи

    1 0 Отговор
    Слушайте таймс те много ги разбират работите големи специалисти са!Само дето се разминават мислите им и действителността но това са подробности!

    04:37 27.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания