The Times: Фронтът не показва, че Киев е пред поражение

Натискът от Вашингтон върху Киев за бързо споразумение с Москва се основава на предположението, че Украйна е на път да претърпи поражение, но ситуацията по фронтовата линия не потвърждава тази теза, анализира The Times.

Руските сили продължават настъпателни действия в отделни участъци и имат локални продвижения, но фронтът остава до голяма степен блокиран. Според анализ на Института за изследване на войната украинските сили са осуетили руския план за обкръжаване и превземане на останалата под техен контрол част от Донецка област. Институтът същевременно посочва, че Москва продължава да съсредоточава атаки в района на Гуляйполе с цел достигане на подстъпите към Запорожие.

Това поставя под въпрос логиката, че Киев трябва да бъде принуден да приеме неизгодни условия, защото военният му срив е неизбежен. Associated Press описва бойните действия като до голяма степен блокирани, въпреки продължаващите руски атаки и бавните промени по линията на съприкосновение.

Вашингтон засилва натиска за сделка

На 21 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп засили публичния натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да постигне споразумение с Русия. Това стана след разговорите на американския специален пратеник Стив Уиткоф със Зеленски в Осло и последвалата му среща с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург.

„Не мисля, че Украйна някога официално ще приеме това и ще каже, че това е новата граница“, заяви норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, цитиран от Associated Press, по повод възможността сегашната фронтова линия да бъде превърната в международно призната граница. Изказването подчертава разликата между евентуално временно прекратяване на огъня и окончателно уреждане на териториалния спор.

Зеленски заяви, че Киев е готов да замрази бойните действия по настоящата линия на фронта, но само ако получи надеждни гаранции за сигурност от САЩ и Европа. Русия не е поела ангажимент да приеме такъв вариант и продължава да настоява за условия, които надхвърлят простото спиране на огъня.

Преговори без договорена формула

Москва заяви, че е готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна през ноември. Засега обаче няма обявена конкретна дата, а и двете страни запазват съществени различия по въпросите за териториите, гаранциите за сигурност и бъдещия статут на окупираните райони.

Според анализа на The Times натискът върху Киев рискува да превърне военната оценка в политически аргумент. Данните от фронта показват тежки сражения и сериозни проблеми за украинската армия, но не и доказателство за непосредствено поражение, което автоматично да налага приемането на руските условия.

Източници: apnews.com, bbc.co.uk, euronews.com