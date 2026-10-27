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Русия спря ударите в Херсон заради примирието в Олешки
  Тема: Украйна

Русия спря ударите в Херсон заради примирието в Олешки

27 Октомври, 2026 05:17 615 3

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Локалната пауза в бойните действия ще позволи доставка на хуманитарна помощ и евакуация на цивилни от окупирания град

Русия спря ударите в Херсон заради примирието в Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Русия е спряла ударите в украинската Херсонска област, след като влезе в сила локално примирие около окупирания град Олешки. Паузата в бойните действия е започнала в 01:00 часа по Гринуич във вторник, съобщи руското министерство на отбраната. Целта е да бъде осигурен достъп за хуманитарна мисия, която трябва да влезе в града по-късно през седмицата.

В Олешки се намират до 2000 души, които изпитват остър недостиг на храна, лекарства и други основни продукти. Според ООН жителите не са успели да напуснат района заради мините и атаките с дронове. Първоначално в града са живели около 24 000 души.

В рамките на мисията ще бъдат доставени лекари, медикаменти, храна и вода. След това трябва да бъдат отворени евакуационни коридори за цивилните, които искат да напуснат Олешки. Агенция Асошиейтед прес съобщи, че руските и украинските преговарящи, както и военните структури на двете страни, са потвърдили началото на примирието.

Договореността е постигната на 23 октомври

Споразумението е обявено на 23 октомври и е договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В процеса е участвал и папа Лъв XIV. Вашингтон се опитва да поднови мирните преговори между Москва и Киев след повече от четири години и половина война.

Примирието е предвидено да продължи до събота или по-дълго. Договореността обаче се прилага на фона на дълбоко недоверие между Русия и Украйна, което вече е проваляло предишни опити за спиране на огъня. „Важно е светът да види, че Русия не показва нищо друго освен желание да убива и да продължи войната“, написа украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес.

Градът е окупиран от началото на инвазията

Олешки се намира на източния бряг на река Днепър, срещу град Херсон, който е под контрола на украинските сили. Руски войски са превзели населеното място в първите дни на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. и оттогава го контролират.

Градът е понесъл значителни щети от бойните действия. Положението се е влошило и след разрушаването на язовир „Каховка“ през 2023 г., когато наводненията засегнаха тежко района. Успехът на хуманитарната мисия ще зависи от запазването на договорената пауза и от възможността да бъдат обезопасени маршрутите за помощ и евакуация.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, investing.com


Украйна
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  • 1 Соломон

    3 5 Отговор
    Уау.Какви хуманисти са тия нацисти

    05:29 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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