Пет европейски държави обсъждат подкрепата за Украйна

Министрите на отбраната на Франция, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство се срещат в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украйна, укрепването на европейската отбрана и ситуацията в Близкия изток. Срещата е във формат E5 – група, която обединява пет от водещите европейски военни сили. За нея съобщи ДПА, а провеждането ѝ е потвърдено и от НАТО.

В разговорите участва заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. Според предварителната програма са предвидени две работни сесии – първата е посветена на подкрепата за Украйна, а втората на ситуацията в Близкия изток. В срещата се включват и представители на Европейския съюз.

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След края на разговорите е планирана съвместна пресконференция с участниците и Шекеринска. Тя трябва да започне в 17:00 часа централноевропейско време. До този момент не са обявени конкретни нови ангажименти за оръжия, средства или численост на военна помощ за Украйна.

Фокусът остава върху европейската сигурност

Очаква се министрите да обсъдят продължаването на военната подкрепа за Киев и необходимостта от по-тясна координация между европейските държави, НАТО и Европейския съюз. Разговорите се провеждат на фона на продължаващата война в Украйна и на напрежението в Близкия изток, което поставя допълнителни изисквания към европейските отбранителни способности.

При предишната среща на E5 в Париж през март 2025 г. министрите заявиха:

„Мирът в Украйна и отбраната на Европа са най-неотложните задачи на нашето време.“

Тогава те подкрепиха по-тясно сътрудничество в отбранителната промишленост, съвместните доставки и увеличаването на европейския принос към възпирането и колективната отбрана.

Резултатите от днешните разговори се очаква да бъдат представени на планираната пресконференция в Париж.

Източници: wisevoter.com