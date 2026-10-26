Пет европейски държави обсъждат подкрепата за Украйна

Министрите на отбраната на Франция, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство се срещат в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украйна, укрепването на европейската отбрана и ситуацията в Близкия изток. Срещата е във формат E5 – група, която обединява пет от водещите европейски военни сили. За нея съобщи ДПА, а провеждането ѝ е потвърдено и от НАТО.
В разговорите участва заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. Според предварителната програма са предвидени две работни сесии – първата е посветена на подкрепата за Украйна, а втората на ситуацията в Близкия изток. В срещата се включват и представители на Европейския съюз.
След края на разговорите е планирана съвместна пресконференция с участниците и Шекеринска. Тя трябва да започне в 17:00 часа централноевропейско време. До този момент не са обявени конкретни нови ангажименти за оръжия, средства или численост на военна помощ за Украйна.
Фокусът остава върху европейската сигурност
Очаква се министрите да обсъдят продължаването на военната подкрепа за Киев и необходимостта от по-тясна координация между европейските държави, НАТО и Европейския съюз. Разговорите се провеждат на фона на продължаващата война в Украйна и на напрежението в Близкия изток, което поставя допълнителни изисквания към европейските отбранителни способности.
При предишната среща на E5 в Париж през март 2025 г. министрите заявиха:„Мирът в Украйна и отбраната на Европа са най-неотложните задачи на нашето време.“
Тогава те подкрепиха по-тясно сътрудничество в отбранителната промишленост, съвместните доставки и увеличаването на европейския принос към възпирането и колективната отбрана.
Резултатите от днешните разговори се очаква да бъдат представени на планираната пресконференция в Париж.
Източници: wisevoter.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Жеко
Коментиран от #18, #27
09:18 26.10.2026
3 Гост
09:18 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
И какво мислите че ще се случи на тези устойчиви глупаци...?!
09:21 26.10.2026
7 Кака Нашева
09:21 26.10.2026
8 Ами
Коментиран от #36
09:21 26.10.2026
9 аааа
09:22 26.10.2026
10 А бе,
Коментиран от #20
09:22 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гост
Коментиран от #32
09:23 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ГРАДОВЕТЕ ИМ ГОРЯТ
09:24 26.10.2026
15 ........–
09:24 26.10.2026
16 АБВ
Аман от войнстващ евроатлантизъм !
09:24 26.10.2026
17 ТЕЗИ ВСИЧКИТЕ И
09:24 26.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ПО ТОЧНО
09:25 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Виждащ
09:26 26.10.2026
22 Да вървят едни пари
09:27 26.10.2026
23 АБВ
До коментар #13 от "Каунь":"ОбеднЕното кралство в ЕС ли е?"
Ма не е ! Но вреднато му влияние е налице ! В световната история най-много нещастия на хората по света са донесени именно от англосаксонците.
09:28 26.10.2026
24 Мишо
09:28 26.10.2026
25 Пилците се броят на есен
09:29 26.10.2026
26 .....
09:30 26.10.2026
27 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Жеко":Думичката БИСТРО знаеш ли от къде са я научили франсетата? Искат още думички да навлязат трайно в езика им
Коментиран от #39
09:31 26.10.2026
28 пешо
09:32 26.10.2026
29 Хи хи
Коментиран от #43
09:32 26.10.2026
30 Трол
09:32 26.10.2026
31 Ами
Но нас да не ни закачат. Ние вече са даване нямаме.
Наскоро Зеленски поиска още 70 милиарда, а преди
няколко дни каза че му трябвали по 470 милиона на ден.
09:33 26.10.2026
32 вест гост
До коментар #12 от "Гост":Замълчи почитателю на Фридрих Енгелс! В България комунистическия режим, респективно идеология са обявени за ПРЕСТЪПНИ.
Коментиран от #33
09:36 26.10.2026
33 Хи хи
До коментар #32 от "вест гост":А ти що пишеш на китайски комунистически компютър, направен с руски комунистически суровини ??
09:40 26.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Едно е абсолютно сигурно-
Очакваме и САЩ да се присъединят.
09:42 26.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 От страни
Давай повече щото на Зе му е свършило бялото......
09:48 26.10.2026
39 От страни
До коментар #27 от "Хохо Бохо":Следващата такава ще е "анунакуй".
09:51 26.10.2026
40 Ганьо
09:52 26.10.2026
41 Знаещ
09:53 26.10.2026
42 Ъхъ
09:55 26.10.2026
43 От страни
До коментар #29 от "Хи хи":Желаят но не могат. Как беше лафа ли тоста ли за мъжа който докато е бил млад е имал желание но нямал възможност, а като остарял имал възможност но нямал желание. Айде да пием за съвпадане на желанията и възможностите. Тия желаят да дават, ама немат паре...
Шики-наки, шики-наки мане, паре нема паре за цигари.....
09:56 26.10.2026