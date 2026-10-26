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Пет европейски държави обсъждат подкрепата за Украйна
  Тема: Украйна

Пет европейски държави обсъждат подкрепата за Украйна

26 Октомври, 2026 09:15 1 280 43

  • украйна-
  • европейска отбрана-
  • нато-
  • париж-
  • близък изток

Министрите на отбраната на Франция, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство се срещат в Париж във формат E5. В дневния ред са още европейската отбрана и конфликтът в Близкия изток

Пет европейски държави обсъждат подкрепата за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министрите на отбраната на Франция, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство се срещат в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украйна, укрепването на европейската отбрана и ситуацията в Близкия изток. Срещата е във формат E5 – група, която обединява пет от водещите европейски военни сили. За нея съобщи ДПА, а провеждането ѝ е потвърдено и от НАТО.

В разговорите участва заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. Според предварителната програма са предвидени две работни сесии – първата е посветена на подкрепата за Украйна, а втората на ситуацията в Близкия изток. В срещата се включват и представители на Европейския съюз.

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След края на разговорите е планирана съвместна пресконференция с участниците и Шекеринска. Тя трябва да започне в 17:00 часа централноевропейско време. До този момент не са обявени конкретни нови ангажименти за оръжия, средства или численост на военна помощ за Украйна.

Фокусът остава върху европейската сигурност

Очаква се министрите да обсъдят продължаването на военната подкрепа за Киев и необходимостта от по-тясна координация между европейските държави, НАТО и Европейския съюз. Разговорите се провеждат на фона на продължаващата война в Украйна и на напрежението в Близкия изток, което поставя допълнителни изисквания към европейските отбранителни способности.

При предишната среща на E5 в Париж през март 2025 г. министрите заявиха:

„Мирът в Украйна и отбраната на Европа са най-неотложните задачи на нашето време.“

Тогава те подкрепиха по-тясно сътрудничество в отбранителната промишленост, съвместните доставки и увеличаването на европейския принос към възпирането и колективната отбрана.

Резултатите от днешните разговори се очаква да бъдат представени на планираната пресконференция в Париж.

Източници: wisevoter.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жеко

    3 17 Отговор
    Франция не иска страхливи милиционери да управляват блатата

    Коментиран от #18, #27

    09:18 26.10.2026

  • 3 Гост

    22 3 Отговор
    Ъъъ, ко? Шъ подкрепяте?

    09:18 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    39 4 Отговор
    Колко мозък може да имат тъпите Урсулианци, след като държавите им горят, а те вместо да мислят за собствените си граждани, мислят за чужди в Украйна...?!
    И какво мислите че ще се случи на тези устойчиви глупаци...?!

    09:21 26.10.2026

  • 7 Кака Нашева

    21 4 Отговор
    Зеленото джуджето Стори Пакост все по зле и безумно изглежда ,явно усеща вече края си и нищо не може да направи .

    09:21 26.10.2026

  • 8 Ами

    13 1 Отговор
    останалите държави що няма да участват?

    Коментиран от #36

    09:21 26.10.2026

  • 9 аааа

    6 8 Отговор
    Няма ли някакъв чалъм, свободните граждани на европейска България също да се присъединим и да декларираме, че искаме данъците ни да отиват в Украйна?

    09:22 26.10.2026

  • 10 А бе,

    19 2 Отговор
    на тия не им дойде акъла !

    Коментиран от #20

    09:22 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    21 3 Отговор
    Това са политиците от тези държави, които са за продължаване на войната защото дялкат комисионни от оръжейните сделки заплащани от Франсоа, Гюнтер, Джон, Джовани Гжегош и останалите. Не подкрепят налагането на мир, ЗАЩОТО ОТ МИР КОМИСИОННИ НЯМА!

    Коментиран от #32

    09:23 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ГРАДОВЕТЕ ИМ ГОРЯТ

    18 3 Отговор
    А те се прегръщат със зеления нацист.

    09:24 26.10.2026

  • 15 ........–

    17 3 Отговор
    Наливане в каца без дъно води до случващото се във Франция и Италия.

    09:24 26.10.2026

  • 16 АБВ

    19 3 Отговор
    Добре де, 5 европейски държави обсъждат подкрепата за Украйна. Само 5 от колко ? А ? Ясно е, че в ЕС има държави, чиито правителства подкрепят войната. Но почти всички от тях буквално горят в момента. Защо така ?
    Аман от войнстващ евроатлантизъм !

    09:24 26.10.2026

  • 17 ТЕЗИ ВСИЧКИТЕ И

    15 3 Отговор
    Урсула Калас са компрометирани. И не трябва да взимат решения. Те собствените си държави не могат да изправят тръгнали решения за други да вземат. БОГА МИ ФАЛИРАХТЕ НАРОДА И ЕВРОПА

    09:24 26.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПО ТОЧНО

    16 2 Отговор
    ТОЧНО ТЕЗИ ПЕТ НЕ МОГАТ В ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВИ ДА СЕ ОПРАВЯТ, ТРЪГНАЛИ СРУТЕНИЯ НУЖ НИК ДА ПОДКРЕПЯТ

    09:25 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Виждащ

    13 2 Отговор
    Просроченият клоун със златната тоалетна има избор между Доктор Гилотен или бай Асан краниста.

    09:26 26.10.2026

  • 22 Да вървят едни пари

    12 2 Отговор
    Пак комисиийка, да почешат езици, да усвоят едни пари, резултати от всичките им събирания са нулеви. Малко рисковано в Париж се събират, да не ги бият по улиците само.

    09:27 26.10.2026

  • 23 АБВ

    17 2 Отговор

    До коментар #13 от "Каунь":

    "ОбеднЕното кралство в ЕС ли е?"
    Ма не е ! Но вреднато му влияние е налице ! В световната история най-много нещастия на хората по света са донесени именно от англосаксонците.

    09:28 26.10.2026

  • 24 Мишо

    13 2 Отговор
    защо не направите референдум питайте хората кой иска да подкрепя

    09:28 26.10.2026

  • 25 Пилците се броят на есен

    11 2 Отговор
    Останаха 5..

    09:29 26.10.2026

  • 26 .....

    6 11 Отговор
    Браво на Сърбия. Изрита руските марионетки от властта.

    09:30 26.10.2026

  • 27 Хохо Бохо

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Жеко":

    Думичката БИСТРО знаеш ли от къде са я научили франсетата? Искат още думички да навлязат трайно в езика им

    Коментиран от #39

    09:31 26.10.2026

  • 28 пешо

    6 2 Отговор
    тия петте да дават парите

    09:32 26.10.2026

  • 29 Хи хи

    11 2 Отговор
    А какво стана с коалицията на желаещите, другите не желаят ли вече ?? Що така не желаят ??

    Коментиран от #43

    09:32 26.10.2026

  • 30 Трол

    5 4 Отговор
    Всички тези пет държави са стигнали до извода, че България трябва да подпомогне Украйна.

    09:32 26.10.2026

  • 31 Ами

    8 2 Отговор
    Щом като има за даване да дават, щом им се дава.
    Но нас да не ни закачат. Ние вече са даване нямаме.
    Наскоро Зеленски поиска още 70 милиарда, а преди
    няколко дни каза че му трябвали по 470 милиона на ден.

    09:33 26.10.2026

  • 32 вест гост

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Замълчи почитателю на Фридрих Енгелс! В България комунистическия режим, респективно идеология са обявени за ПРЕСТЪПНИ.

    Коментиран от #33

    09:36 26.10.2026

  • 33 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "вест гост":

    А ти що пишеш на китайски комунистически компютър, направен с руски комунистически суровини ??

    09:40 26.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Едно е абсолютно сигурно-

    3 4 Отговор
    Европа ще продължи твърдо да подкрепя Украйна!

    Очакваме и САЩ да се присъединят.

    09:42 26.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 От страни

    0 0 Отговор
    Пирамиди, фараони и балъци за мил.....арди...Куче влачи рейс, диря няма няма хеееейй.
    Давай повече щото на Зе му е свършило бялото......

    09:48 26.10.2026

  • 39 От страни

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хохо Бохо":

    Следващата такава ще е "анунакуй".

    09:51 26.10.2026

  • 40 Ганьо

    0 0 Отговор
    Имали бол пари, дали

    09:52 26.10.2026

  • 41 Знаещ

    0 0 Отговор
    Пари няма ! Действайте! За да ве ви боли , с последните пари си купете вазелин .

    09:53 26.10.2026

  • 42 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Пет и все едни такива фалирали, дтранна е тая психология на удавници да се хващат за гюлета!?

    09:55 26.10.2026

  • 43 От страни

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хи хи":

    Желаят но не могат. Как беше лафа ли тоста ли за мъжа който докато е бил млад е имал желание но нямал възможност, а като остарял имал възможност но нямал желание. Айде да пием за съвпадане на желанията и възможностите. Тия желаят да дават, ама немат паре...
    Шики-наки, шики-наки мане, паре нема паре за цигари.....

    09:56 26.10.2026

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