Стуб: Живеем в ера на мрака под натиска на Русия и САЩ

Европа живее в „ера на мрака“, след като светът е преминал от сътрудничество към конфликт и от управлявана конкуренция към транзакционност. Това заяви президентът на Финландия Александър Стуб при откриването на академичната година в Колежа на Европа в Брюж.
В речта си на 26 октомври Стуб сравни настоящето с периода след края на Студената война, който определи като „ера на светлината“. По думите му преди около 30 години е имало много повече основания за оптимизъм – Студената война е приключила, Съветският съюз се е разпаднал, а демокрацията, капитализмът и свободата са изглеждали като победители над комунизма, автокрацията и контрола.
„Светлината отстъпи място на мрака“, заяви финландският президент. Той посочи, че международните правила вече се нарушават, а отношенията между държавите все по-често се изграждат върху сделки и натиск, вместо върху общи правила и дългосрочно сътрудничество.
Европа между Русия и Съединените щати
Според Стуб Европа е „може би по-единна от всякога“, но едновременно с това е изправена пред натиск от две посоки. „Изправени сме пред заплаха за сигурността от Изток – а именно от Русия – и пред политически натиск от Запад – а именно от Съединените щати“, каза той.
Финландският президент заяви, че Европа става по-автономна и по-геополитическа. Търговията, енергетиката и технологиите вече не са само сфери на икономическо развитие, а се използват и като инструменти на властта. Така според него зависимостите, пазарите и технологичните възможности все по-пряко влияят върху сигурността и международната политика.
Стуб говори пред студенти, които започват обучението си в Колежа на Европа – институция, в която самият той е учил през 1994–1995 г. Той припомни, че тогава европейските дебати са били съсредоточени върху разширяването на Европейския съюз, еврото, институционалните промени и демократичните реформи, а основните спорове са били за политика, власт и финанси, не за война.
Призив към новото поколение
Въпреки мрачната оценка Стуб не призова студентите към песимизъм. Той заяви, че образованието им дава възможност да влияят върху бъдещето и да променят посоката на развитие.
По думите му новото поколение ще трябва да разработи технологични решения за климатичните промени, да насочи изкуствения интелект в полза на човечеството и да намери начини за прекратяване на конфликтите. Стуб призова студентите след 30 години да могат да кажат, че са помогнали „да превърнат ерата на мрака обратно в ера на светлината“.
Източници: 360livenews.com, lokaalnieuws.online
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПОП
Коментиран от #10
04:57 27.10.2026
2 Браво!
Коментиран от #6
04:58 27.10.2026
3 Мрака на САЩ ще свърши след 2 години
05:01 27.10.2026
4 Тоя чува гласове
05:03 27.10.2026
5 жик так
И сега като ви духне вятъра почват да ви се клатят крачолите .
05:04 27.10.2026
6 Тоя чува гласове
До коментар #2 от "Браво!":За Урсила и Кая говориш, нали?!
Коментиран от #7
05:04 27.10.2026
7 те така е
До коментар #6 от "Тоя чува гласове":урсуляка на гиляка ..
05:05 27.10.2026
8 Млад еврас
05:08 27.10.2026
9 Факти
05:15 27.10.2026
10 Този
До коментар #1 от "ПОП":започна да се огъва нещо.
Нали влязоха в нато, какво се стряскат.
05:17 27.10.2026
11 ....
05:22 27.10.2026
12 Щом
05:23 27.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дзак
05:56 27.10.2026
15 Вандим
06:03 27.10.2026