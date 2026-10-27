Стуб: Живеем в ера на мрака под натиска на Русия и САЩ

Европа живее в „ера на мрака“, след като светът е преминал от сътрудничество към конфликт и от управлявана конкуренция към транзакционност. Това заяви президентът на Финландия Александър Стуб при откриването на академичната година в Колежа на Европа в Брюж.

В речта си на 26 октомври Стуб сравни настоящето с периода след края на Студената война, който определи като „ера на светлината“. По думите му преди около 30 години е имало много повече основания за оптимизъм – Студената война е приключила, Съветският съюз се е разпаднал, а демокрацията, капитализмът и свободата са изглеждали като победители над комунизма, автокрацията и контрола.

„Светлината отстъпи място на мрака“, заяви финландският президент. Той посочи, че международните правила вече се нарушават, а отношенията между държавите все по-често се изграждат върху сделки и натиск, вместо върху общи правила и дългосрочно сътрудничество.

Европа между Русия и Съединените щати

Според Стуб Европа е „може би по-единна от всякога“, но едновременно с това е изправена пред натиск от две посоки. „Изправени сме пред заплаха за сигурността от Изток – а именно от Русия – и пред политически натиск от Запад – а именно от Съединените щати“, каза той.

Финландският президент заяви, че Европа става по-автономна и по-геополитическа. Търговията, енергетиката и технологиите вече не са само сфери на икономическо развитие, а се използват и като инструменти на властта. Така според него зависимостите, пазарите и технологичните възможности все по-пряко влияят върху сигурността и международната политика.

Стуб говори пред студенти, които започват обучението си в Колежа на Европа – институция, в която самият той е учил през 1994–1995 г. Той припомни, че тогава европейските дебати са били съсредоточени върху разширяването на Европейския съюз, еврото, институционалните промени и демократичните реформи, а основните спорове са били за политика, власт и финанси, не за война.

Призив към новото поколение

Въпреки мрачната оценка Стуб не призова студентите към песимизъм. Той заяви, че образованието им дава възможност да влияят върху бъдещето и да променят посоката на развитие.

По думите му новото поколение ще трябва да разработи технологични решения за климатичните промени, да насочи изкуствения интелект в полза на човечеството и да намери начини за прекратяване на конфликтите. Стуб призова студентите след 30 години да могат да кажат, че са помогнали „да превърнат ерата на мрака обратно в ера на светлината“.

Източници: 360livenews.com, lokaalnieuws.online