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Стуб: Живеем в ера на мрака под натиска на Русия и САЩ
  Тема: Известни личности

Стуб: Живеем в ера на мрака под натиска на Русия и САЩ

27 Октомври, 2026 04:52 731 15

  • александър стуб-
  • финландия-
  • европа-
  • русия-
  • съединени щати

Финландският президент сравни днешния свят с оптимизма след края на Студената война. Той призова Европа да изгради по-голяма самостоятелност

Стуб: Живеем в ера на мрака под натиска на Русия и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа живее в „ера на мрака“, след като светът е преминал от сътрудничество към конфликт и от управлявана конкуренция към транзакционност. Това заяви президентът на Финландия Александър Стуб при откриването на академичната година в Колежа на Европа в Брюж.

В речта си на 26 октомври Стуб сравни настоящето с периода след края на Студената война, който определи като „ера на светлината“. По думите му преди около 30 години е имало много повече основания за оптимизъм – Студената война е приключила, Съветският съюз се е разпаднал, а демокрацията, капитализмът и свободата са изглеждали като победители над комунизма, автокрацията и контрола.

„Светлината отстъпи място на мрака“, заяви финландският президент. Той посочи, че международните правила вече се нарушават, а отношенията между държавите все по-често се изграждат върху сделки и натиск, вместо върху общи правила и дългосрочно сътрудничество.

Европа между Русия и Съединените щати

Според Стуб Европа е „може би по-единна от всякога“, но едновременно с това е изправена пред натиск от две посоки. „Изправени сме пред заплаха за сигурността от Изток – а именно от Русия – и пред политически натиск от Запад – а именно от Съединените щати“, каза той.

Финландският президент заяви, че Европа става по-автономна и по-геополитическа. Търговията, енергетиката и технологиите вече не са само сфери на икономическо развитие, а се използват и като инструменти на властта. Така според него зависимостите, пазарите и технологичните възможности все по-пряко влияят върху сигурността и международната политика.

Стуб говори пред студенти, които започват обучението си в Колежа на Европа – институция, в която самият той е учил през 1994–1995 г. Той припомни, че тогава европейските дебати са били съсредоточени върху разширяването на Европейския съюз, еврото, институционалните промени и демократичните реформи, а основните спорове са били за политика, власт и финанси, не за война.

Призив към новото поколение

Въпреки мрачната оценка Стуб не призова студентите към песимизъм. Той заяви, че образованието им дава възможност да влияят върху бъдещето и да променят посоката на развитие.

По думите му новото поколение ще трябва да разработи технологични решения за климатичните промени, да насочи изкуствения интелект в полза на човечеството и да намери начини за прекратяване на конфликтите. Стуб призова студентите след 30 години да могат да кажат, че са помогнали „да превърнат ерата на мрака обратно в ера на светлината“.

Източници: 360livenews.com, lokaalnieuws.online


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОП

    7 6 Отговор
    Като изчезнат банките дебелите ще станат слаби а слабите ще изчезнат..! И да търкате то се вижда че на там е тръгнало...Франция ще го започне.

    Коментиран от #10

    04:57 27.10.2026

  • 2 Браво!

    19 7 Отговор
    Абсолютно прав е. Две деменции се правят на диктатори-военнолюбци.

    Коментиран от #6

    04:58 27.10.2026

  • 3 Мрака на САЩ ще свърши след 2 години

    11 11 Отговор
    Мрака на РФ, обаче не се знае кога.

    05:01 27.10.2026

  • 4 Тоя чува гласове

    7 12 Отговор
    Къв е тоя.??!!

    05:03 27.10.2026

  • 5 жик так

    6 12 Отговор
    Живеете вие в един измислен свят , в една оранжерия !
    И сега като ви духне вятъра почват да ви се клатят крачолите .

    05:04 27.10.2026

  • 6 Тоя чува гласове

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    За Урсила и Кая говориш, нали?!

    Коментиран от #7

    05:04 27.10.2026

  • 7 те така е

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя чува гласове":

    урсуляка на гиляка ..

    05:05 27.10.2026

  • 8 Млад еврас

    12 9 Отговор
    Живеем в света на мрака заради вашата политика, Русия не е нападала държава от ЕС режима, само я ползвате за оправдание за собственото си безумие и некадърност, то затова и цял ЕС е в протести и бунтове и те не са срещу Русия а срещу вас некадърници дето унищожихте Европа.

    05:08 27.10.2026

  • 9 Факти

    13 8 Отговор
    Стуб: Живеем в ера на мрака под натиска на ЕвроУрсулите

    05:15 27.10.2026

  • 10 Този

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "ПОП":

    започна да се огъва нещо.
    Нали влязоха в нато, какво се стряскат.

    05:17 27.10.2026

  • 11 ....

    6 10 Отговор
    Ми така е в света на урсулианците, и все другите им виновни.

    05:22 27.10.2026

  • 12 Щом

    6 10 Отговор
    Имате ментални проблеми- ще живёте а ера на мрака

    05:23 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дзак

    1 0 Отговор
    Времето на Мръсника!

    05:56 27.10.2026

  • 15 Вандим

    2 0 Отговор
    Горкия кон, чуди се накъде да обърне задника и да фърля къч. А овес нЕма.

    06:03 27.10.2026

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