Официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обвини украинските сили, че са засилили атаките срещу Запорожката атомна електроцентрала с цел да създадат зона с радиационно заразяване в Запорожка област.
„Единствената истинска задача на Зеленски и неговия режим е да увеличи броя на жертвите и да създаде безжизнена зона на радиационно заразяване в Запорожка област“, заяви Захарова. Твърдението е публикувано от Газета.Ru.
Атаки в Енергодар
По думите на Захарова в началото на седмицата са били атакувани художествено училище и пожарно-спасителна част в Енергодар. Градът е свързан с работата на централата и е основното населено място в непосредствена близост до нея.
Руската дипломатка заяви, че украинската страна няма възможност да нанася удари директно по атомната електроцентрала, но продължава опитите си да дестабилизира работата ѝ чрез сплашване на персонала.
Удар по автобус с персонал
Захарова посочи и инцидент от 21 октомври. Според изложената от нея информация дрон е ударил автобус, използван за превоз на служители на Запорожката атомна електроцентрала. Шофьорът е получил ранения, несъвместими с живота.
По-рано от централата беше съобщено за напрегната обстановка в района заради полети на безпилотни летателни апарати. В публикацията не е представена позиция на украинските власти по отправените обвинения.
Източници: gazeta.press
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1 Кина
05:15 27.10.2026
2 Дзак
05:26 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.