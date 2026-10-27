Официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обвини украинските сили, че са засилили атаките срещу Запорожката атомна електроцентрала с цел да създадат зона с радиационно заразяване в Запорожка област.

„Единствената истинска задача на Зеленски и неговия режим е да увеличи броя на жертвите и да създаде безжизнена зона на радиационно заразяване в Запорожка област“, заяви Захарова. Твърдението е публикувано от Газета.Ru.

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Атаки в Енергодар

По думите на Захарова в началото на седмицата са били атакувани художествено училище и пожарно-спасителна част в Енергодар. Градът е свързан с работата на централата и е основното населено място в непосредствена близост до нея.

Руската дипломатка заяви, че украинската страна няма възможност да нанася удари директно по атомната електроцентрала, но продължава опитите си да дестабилизира работата ѝ чрез сплашване на персонала.

Удар по автобус с персонал

Захарова посочи и инцидент от 21 октомври. Според изложената от нея информация дрон е ударил автобус, използван за превоз на служители на Запорожката атомна електроцентрала. Шофьорът е получил ранения, несъвместими с живота.

По-рано от централата беше съобщено за напрегната обстановка в района заради полети на безпилотни летателни апарати. В публикацията не е представена позиция на украинските власти по отправените обвинения.

Източници: gazeta.press