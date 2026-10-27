Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Захарова обвини Зеленски за атаки край АЕЦ „Запорожие“
  Тема: Украйна

Захарова обвини Зеленски за атаки край АЕЦ „Запорожие“

27 Октомври, 2026 05:11 517 3

  • мария захарова-
  • владимир зеленски-
  • аец запорожие-
  • енергодар-
  • украйна

Говорителката на руското външно министерство заяви, че целта била създаване на зона с радиационно заразяване. При удар по автобус на 21 октомври е загинал шофьор

Захарова обвини Зеленски за атаки край АЕЦ „Запорожие“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обвини украинските сили, че са засилили атаките срещу Запорожката атомна електроцентрала с цел да създадат зона с радиационно заразяване в Запорожка област.

„Единствената истинска задача на Зеленски и неговия режим е да увеличи броя на жертвите и да създаде безжизнена зона на радиационно заразяване в Запорожка област“, заяви Захарова. Твърдението е публикувано от Газета.Ru.

Още новини от Украйна

Атаки в Енергодар

По думите на Захарова в началото на седмицата са били атакувани художествено училище и пожарно-спасителна част в Енергодар. Градът е свързан с работата на централата и е основното населено място в непосредствена близост до нея.

Руската дипломатка заяви, че украинската страна няма възможност да нанася удари директно по атомната електроцентрала, но продължава опитите си да дестабилизира работата ѝ чрез сплашване на персонала.

Удар по автобус с персонал

Захарова посочи и инцидент от 21 октомври. Според изложената от нея информация дрон е ударил автобус, използван за превоз на служители на Запорожката атомна електроцентрала. Шофьорът е получил ранения, несъвместими с живота.

По-рано от централата беше съобщено за напрегната обстановка в района заради полети на безпилотни летателни апарати. В публикацията не е представена позиция на украинските власти по отправените обвинения.

Източници: gazeta.press


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    2 1 Отговор
    Капитулацията на Украйна ще направи дългът нелегитимен и запада ще си остане само с фактурата..! По добрия вариант за украинската нация..!

    05:15 27.10.2026

  • 2 Дзак

    3 1 Отговор
    Умна,Красива и Работлива!

    05:26 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания