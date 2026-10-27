Израел спря британски политици по пътя им към Западния бряг

Британски депутати и други европейски политици са били спрени от израелските власти при опит да влязат на Западния бряг през Йордания. Групата е била задържана за около осем часа, разпитвана и в крайна сметка не е получила разрешение да премине.

В делегацията са участвали депутатът от Шотландската национална партия Лара Бърд, шотландската депутатка от Зелената партия Кейт Невънс и депутатът от Лейбъристката партия Клайв Луис. Групата е пътувала като част от делегация на Progressive International.

Делегацията е искала да се срещне с фермери

Участниците са планирали срещи с палестински студенти и представители на гражданското общество, както и посещения при производители на маслини по време на прибирането на реколтата. Според Шотландската национална партия делегацията е искала да придружи палестински фермери, които се сблъскват със засилващо се насилие от израелски заселници.

Лара Бърд заяви, че е пътувала, за да застане до палестинци, които са били атакувани, докато прибират маслините си.

„Дойдох да застана до палестинци, които са атакувани, докато прибират маслини от собствената си земя. Вместо това бяхме върнати, без да ни бъде дадена причина“, заяви Бърд.

По думите ѝ присъствието на международни наблюдатели е особено важно, за да се покаже какво се случва на Западния бряг. „По-важно е от всякога да бъдем свидетели и да покажем солидарност. Но ни попречиха да го направим“, каза тя.

Клайв Луис: Знаехме, че можем да бъдем задържани

Клайв Луис също потвърди, че участниците са били спрени при опита си да преминат. Той заяви, че делегацията е знаела за възможността да бъде задържана, разпитвана и върната от израелските власти.

„Знаехме, че при преминаването към окупираните палестински територии рискуваме да бъдем задържани, разпитвани и върнати от израелските власти. И точно това се случи“, заяви Луис.

Той добави, че групата е била задържана и разпитвана повече от осем часа, въпреки че според него участниците не са извършили нарушение.

Случаят е поредният спор около достъпа на британски и международни представители до палестинските територии. По-рано британски депутати също са били задържани и недопуснати при посещения, свързани с хуманитарни дейности и наблюдение на ситуацията на Западния бряг.

Източници: dailymail.com, inkl.com