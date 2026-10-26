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Радев: Единствен от нападнатите аз извиках руския посланик заради атаките в Черно море

Радев: Единствен от нападнатите аз извиках руския посланик заради атаките в Черно море

26 Октомври, 2026 10:29 1 197 122

  • румен радев-
  • черно море-
  • атаки с дронове-
  • морска сигурност-
  • нато

Между 5 и 23 октомври са засегнати осем търговски кораба

Радев: Единствен от нападнатите аз извиках руския посланик заради атаките в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев заяви, че е бил единственият министър-председател от трите нападнати черноморски държави, който е извикал руския посланик заради атаките с дронове в региона. Той направи изказването си пред Софийския икономически форум, където постави акцент върху сигурността в Черно море.

„Аз бях единственият премиер, който извика руския посланик, от трите нападнати страни в Черно море“, каза Радев.

По думите му Румъния е посочила, че Русия стои зад атаките с дронове в Черно море, след което са последвали нови нападения срещу кораби в изключителната икономическа зона на страната. Радев заяви, че заради атаките трябва да бъде намерено най-бързото решение.

Между 5 и 23 октомври осем търговски кораба са били поразени или са попаднали в инциденти, свързвани с атаки с дронове, край България и Румъния.

Първият случай е от 5 октомври, когато кораб е потънал в румънската изключителна икономическа зона. На 6 октомври два кораба са били атакувани на около 70 морски мили от Бяла. На 13 октомври още два плавателни съда са попаднали в инциденти на 17 морски мили от Бяла и Шабла.

На 14 и 15 октомври са регистрирани инциденти край румънския град Сулина. На 23 октомври корабът „Хорив“ е потънал край Констанца.

Радев заяви, че действията на българските моряци и спасителните екипи са били бързи, професионални и смели. Според него България е показала, че може да изпълнява международните си задължения.

„Съюзниците реагираха. Очакваме още подкрепа. Направихме всичко възможно да изтеглим кораба „Челси 3“ при лоши метеорологични условия, за да направим бързо разследване“, каза премиерът.

По думите му българските пристанища и териториалните води са спокойни за корабоплаване. Радев определи Европейския съюз и НАТО като „котвата на нашата сигурност“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 39 Отговор
    Във Варна и Констанца ще строят големи бази срещу Русия.Стягайте мешките за Източният фронт

    Коментиран от #7, #29, #84

    10:30 26.10.2026

  • 2 Хаха

    38 6 Отговор
    Голямо постижение, браво!

    Коментиран от #38

    10:30 26.10.2026

  • 3 честен ционист

    43 21 Отговор
    По-скоро посланикът привика Мошко.

    10:31 26.10.2026

  • 4 Сила

    23 4 Отговор
    "Писмо от Момчето до чичо Румен " ....прочетете го !!!

    Коментиран от #114

    10:31 26.10.2026

  • 5 Оз. Ген.Румянцев

    39 4 Отговор
    И от това ,какво произтече ? Едно голямо нищо

    10:31 26.10.2026

  • 6 Опа

    36 8 Отговор
    А цените как са Румене? Паричните потоци към Лукойл с колко милиарда се увеличиха?

    Коментиран от #43

    10:31 26.10.2026

  • 7 Абе да те питам

    25 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От тебе и циониста кой е по големия боклук?Щото кантар ми идвате.

    10:32 26.10.2026

  • 8 Е,Радев

    41 6 Отговор
    Как не го е срам да се показва?За пет месеца загуби един милион избиратели.Неговото падение е по-бързо и от това на ИТН и чалгарите.

    Коментиран от #19, #28, #64

    10:32 26.10.2026

  • 9 Мунчо

    29 9 Отговор
    Извика го да ти каже че не знае нищо и дотам... по добре си замълчи те руснаците си признаха , ние още умуваме на кого е дрона....смешки.

    Коментиран от #15, #72

    10:32 26.10.2026

  • 10 дядо гуди

    20 7 Отговор
    браво другарю радев -поздравления

    10:32 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 На кафе

    26 4 Отговор
    да те набръчка като Гундяев и се хвалиш с това!

    10:32 26.10.2026

  • 13 рунДе

    24 3 Отговор
    Важното е, че нищо не е доказано. Нали така? С кой пиеш кафе си е твой проблем.

    10:32 26.10.2026

  • 14 Тик-Ток

    12 20 Отговор
    Атаките в черно море са диверсия на ЦРУ Мосад и МИ6

    Коментиран от #33, #46

    10:33 26.10.2026

  • 15 провинциалист

    15 12 Отговор

    До коментар #9 от "Мунчо":

    "те руснаците си признаха" - кога това? Я дай някой конкретен цитат!

    Коментиран от #44, #45

    10:33 26.10.2026

  • 16 Постижение

    25 1 Отговор
    Още в първите 6 месеца на миролюбеца валят дрониве. Може и да са миролюбиви, кой знае?

    10:33 26.10.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 7 Отговор
    ЗАРАДИ КАНАДСКИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
    БАЙ ДОНЬО СМЯТАЛ ДА ДАДЕ ИЗТОЧНА ЕВРОПА
    НА РУСИЯ :)....
    ... ТРЯБВА ДА СМЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ С КРАЧКИТЕ В ТАНГОТО:)

    10:34 26.10.2026

  • 18 И цялата

    30 2 Отговор
    група гледаше със страхопочитание другарката посланик , която гледаше властно ! Та освен снимка - нищо за българските граждани от тази среща на маса с китка ! Едно НИЩО ! Позора едно на ръка !

    10:34 26.10.2026

  • 19 Сила

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "Е,Радев":

    Е те всичките му селски пръчки са кадри на Чалгаря и Късото ....какво очакваш !!!?

    10:34 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тик-Ток

    9 14 Отговор
    Цървулите ги готвят за ютилизация в окопите на Одеса,да мрат за ционизма и зеления наркоман

    10:34 26.10.2026

  • 22 извикана на КАФЕ

    23 2 Отговор
    Голям смешник е нашио руски зелен чорап! Да не го извика сега Мутрофанова при нея.....

    10:35 26.10.2026

  • 23 Само питам

    14 11 Отговор
    И защо , бе Радев ? Защо се връзваш на антируска пропаганда , докато дори големите държави си гледат отношенията и търговията с Русия ?

    10:35 26.10.2026

  • 24 Хмм

    11 6 Отговор
    а това е грешка, щом няма доказателства че са руснаците, като се докарва на "шарлатаните" разочарова своите избиратели, точно сега не е момента да го казва, защото ще се отрази и на балотажа на йотова, а дали не го прави точно за това, че уволни с лека ръка Тонев, който е негов кадър

    10:36 26.10.2026

  • 25 Голем смех

    14 1 Отговор
    Да, покани я на чай :) хахахахахахаахахаха

    10:36 26.10.2026

  • 26 Рундьо сега на кого се подмазва?

    14 4 Отговор
    На Зеленски,на Урсула или на сглобкаджиите от ГЕРБ,та да гласуват за Йотова?

    10:37 26.10.2026

  • 27 хъхъ

    21 1 Отговор
    Браво, Румба! Кажи сега и че Русия е агресор, и Йотовица тотално отпада.

    10:37 26.10.2026

  • 28 Той

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Е,Радев":

    срама няма ! Който лъже най - безсрамно народа , България , а и не само - няма срам ! Та , кой уважава лъжците , че и се захвалил ?

    10:37 26.10.2026

  • 29 Всички срещу руския Агресор!

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    путин губи навсякъде и на фронта и в Унгария и в Сърбия!

    10:37 26.10.2026

  • 30 Извика я на кафенце

    14 3 Отговор
    и да интригантствате, че уж Турция или Англия нападнали корабите

    10:37 26.10.2026

  • 31 закъсняла само похвала

    12 4 Отговор
    ""„Аз бях единственият премиер, който извика руския посланик"" което по ранг вместо да е повикан от заместник външен министър в МнВР, е прием в мин.съвет от премиер и прави чест на руския посланник.
    Няма протестна дипломатическа нота, а "умерено" приятелски разговор: "извинете, защо така, ... ама вие ли бяхте или не... дайте честна пионерска"... и пр.

    10:37 26.10.2026

  • 32 Так точна

    13 3 Отговор
    И го излъгаха в очите! Жалко за пагона.

    10:37 26.10.2026

  • 33 Ханс

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тик-Ток":

    Време ти е за хапчетата

    10:38 26.10.2026

  • 34 Петка

    11 1 Отговор
    И както го извика какво? Почерпи го кафе и Цариградско бяло сладко?

    10:38 26.10.2026

  • 35 Наглост фатмашка без край

    17 4 Отговор
    Да, извика я я, но за да я черпиш кафе, да й се обясниш в любов, а не да й връчиш нота, което беше задължително! Стига, стига с наглостта, простащината, селяндурското ти коварство и цинизма ти бе, Фатмако, стига! И каква "сглобка" бълнува моъзчето ти бе, селяндурино,какви пет лева? Че червената ти кратуна, задръстена от ръждясали сърпове и чукове , между които едвам се пормъкват някакви мозъчни влакънци, тя освен "сглобка" нищо друго ли не може да роди? Ами, много е просто бе фатмако! Цял един народ показа колко много те мрази! И колко много те презира! Защото си прононсиран, неприкрит и нагъл лакей на кремълския злодей и негова подлога! Затова повече от полоивн милион те отсвириха!

    10:38 26.10.2026

  • 36 баба Вуна

    15 2 Отговор
    И единственият, който разреши разполагането на американски самолети за удари по Иран. Гърция и Турция отказаха.

    Коментиран от #53

    10:38 26.10.2026

  • 37 Тъпо

    14 0 Отговор
    парче

    10:38 26.10.2026

  • 38 Да бе, умник!

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    После се чуди, къде се изпариха избирателите!🤥

    10:38 26.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Румдюо

    15 1 Отговор
    Намали цените и вдигни заплатите бре? Неможеш а? Другата седмица по як шамар

    10:39 26.10.2026

  • 41 Йода

    14 0 Отговор
    Жалък зелен чорап.

    10:41 26.10.2026

  • 42 глЮпости!

    15 1 Отговор
    Единствен министър-председател, който се принизи до ниво посланик.
    Другите държави общуваха чрез министрите си.

    10:41 26.10.2026

  • 43 Народен човек

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Опа":

    Всеки ден зареждам на Лукойл!

    10:41 26.10.2026

  • 44 "цитат" за ...самопохвала

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "провинциалист":

    Два търговски кораба край Одеса "натоварени с оръжие" са били успешно атакувани от руски морски дрон. Но в българска зона ... няма похвала, че има и жертви...

    Коментиран от #50

    10:42 26.10.2026

  • 45 Мунч0

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "провинциалист":

    Ами чети по внимателно пресата ще разбереш, може би са хутите , не мислиш ли???

    Коментиран от #55

    10:43 26.10.2026

  • 46 Кукувица

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тик-Ток":

    е кукнала в червената ти бетонна кратуна.

    10:43 26.10.2026

  • 47 Нямат съвест, нямат срам, нямат и чест!

    7 3 Отговор
    Голямо геройство, няма що.
    Проксито на войнолюбците, които мечтаят българите да дадат повода за открито нахлуване на НАТО във войната, пак се разкряка. Да беше замълчал поне.
    Защо ли румънците и турците се снишават при много повече инциденти с кораби и дронове...
    Малоумието и слугинажа на политиците ни ще ни докара пак до катастрофа, както винаги.

    10:43 26.10.2026

  • 48 Адрес 4000

    12 1 Отговор
    Да извика я на кафенце с Локум :)

    10:43 26.10.2026

  • 49 Ушат глухар

    13 0 Отговор
    И точно това не трябваше да правиш!
    И какво, като се изложи и привика един помланник. Какво установи с това привикване?
    Скрихте всичко, което можахте от потъналия кораб? Защо още на другия ден тайно пристигна дяснатв ръка на Зеленски?
    Защо не повикаш руски водолази и с нашите заедно да търсят останки?

    10:43 26.10.2026

  • 50 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от ""цитат" за ...самопохвала":

    Това от агенция "една жена каза" ли е?

    Коментиран от #98, #102

    10:44 26.10.2026

  • 51 Котвата

    4 2 Отговор
    на "сигурността",дето я цитираш,тя ще ви изяде главите!Много уважаваме пребоядисани "уж" бивши комунисти.Толкова ли ви струва клетвата,дето сте я давали?Що не се поучихте от историята.Да видите как завършва зъбенето срещу "врага" от север!

    10:44 26.10.2026

  • 52 Даже

    12 1 Отговор
    и името ѝ не смее дори никога да произнесе големия "мАж" , а винаги стане ли въпрос за нея казва "руския посланик" !

    10:44 26.10.2026

  • 53 Може ли източник

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "баба Вуна":

    на фейка ти?

    10:45 26.10.2026

  • 54 за да

    8 2 Отговор
    му коленичиш като колежката буля ескобареса пред сатрапа гундзяев ли радко?

    10:45 26.10.2026

  • 55 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мунч0":

    При по-внимателно четене става ясно, че вечерта преди атаката Зеленски е обявил готовност за преговори, но инициативата трябвало да дойде от руска страна. Е, кой има полза от точно такъв инцидент точно в такъв момент?

    10:45 26.10.2026

  • 56 Анонимен

    9 2 Отговор
    ОСТАВКА ГОСПОДИНЕ НЕ ЖЕЛАЯ ПРОРУСКИТЕ ТИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ ДА ГИ ПРЕДСТАВЯШ КАТО НА ДЪРЖАВАТА НИ ОСТАВКА И РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТЕБ НО ЕВРОПЕЙСКО С ЙОТОВА ПРЕВЪРНАХТЕ ПРЕЗИДЕНСТВОТО В БАЩИНИЯ А ЗАЩО СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ

    10:45 26.10.2026

  • 57 Никой не ни е нападнал

    6 4 Отговор
    Нападнати? От кого? Искаш сигурност в Черно море, забранете приближаването до бг икономическа зона на кораби, които не влизат в бг пристанища.

    10:46 26.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Събраха се фатмак и руска мутра

    12 1 Отговор
    да се договорят какво да лъжат.

    Героизъм в мирно време!

    10:46 26.10.2026

  • 60 А50

    1 11 Отговор
    Радев е най-адекватния МП от 20г насам

    Коментиран от #62, #107

    10:46 26.10.2026

  • 61 глупак

    8 1 Отговор
    С това ли ще се хвалиш. Министър-председател слиза на нивото на посланик. Всички сте некадърници.

    10:47 26.10.2026

  • 62 искаш да кажеш

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "А50":

    най-НЕадекватния нали?

    10:47 26.10.2026

  • 63 Никой не ни е нападнал

    1 5 Отговор
    Обстрелват кораби за да принудят страната да купува военни стоки уж за сигурност. Вижте от кого сме купили за да разберете.

    10:49 26.10.2026

  • 64 Зъл пес

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Е,Радев":

    Това показва как хубавичко бяха матипулирани машините тогава.Сега беше сигурен че Йоца ще спечели още на първия тур.Но ние го изненадахме.Аз лично няма да участвам и на втори тур.И двете двойки са ми безразлични.Петроханци и комунисти,ц.Ако имаше кандидат на ГЕРБ,щях да гласувам.

    10:49 26.10.2026

  • 65 Не се обяснявай пуяк!

    4 2 Отговор
    Все тая. Няма мозък, няма и морал
    Отвратиха хората. 3 милиарда за оръжие за 3 месеца. Безумна милитаризация. Рундювците говорят за "агресията на Русия" но иначе другото било само "ситуацията в Близкият изток". А това че още терористичната организация "Федерацията на ционистите в България" не е закрита ? А това, че ционизма още не е осъден от рундювците ? Събориха Баба Алино нали? Вкараха олигарсите в затвора нали ? Всич не ни ограбиха с еврото нали? Всич не провеждат десни политики нали? ...Отвратиха хората я, и загубиха логично един милион гласа. Реално точно те промотираха Гюров за да имат основание още по на дясно да отидат в подлостта си. Слушах вчера и охлюва от БСП и погнусен останах за пореден път. Така и не осъзнаха тези кухи индивиди причината за зануляването си и какво се случва във Европа.. Къде са левите в момента и къде са те

    10:51 26.10.2026

  • 66 само ти беше извикан за инструктаж

    4 2 Отговор
    на колене пред вражеската мутрафонка, която на нац.ни празници обижда България и славно загинали за свободата ни войни.

    10:51 26.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 БРАВО БЪЛГАРИ!

    4 3 Отговор
    С вота си вчера забихме мощен тупаник в зурлата на болшевишката съветска сган окупирала властта за да граби и руши!

    Коментиран от #71

    10:52 26.10.2026

  • 69 Капитанката

    2 0 Отговор
    Заради подаръците ще да било обаче, понеже никой не разбра, какво си казахте.

    10:52 26.10.2026

  • 70 Историк

    5 2 Отговор
    И какво от това? Връчи ли и нота и каква, така е в дипломацията,за която говориш непрекъснато, посланик се вика,за да се изрази чрез нота несъгласие или се обявява за персона нон грата, когато полгтиката на държавата Русия застрашава сигурността на България, поздрави ли я, целуна ли й ръка за всичко, което прави Путин, както Йотова целуна ръкатана руския КГБ патриарх Гундяев, който благославя оръжията за избиване православните християни украинци и храмовете им, чай или кафе си пихте на сладка раздумка? Когато не защитаваш собствената си държава и си на върха на управлението, а защитаваш интереса на Кремъл, значи си национален предател,защото Кремъл е в Москва, а не в София.

    10:53 26.10.2026

  • 71 Дойче зеле

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "БРАВО БЪЛГАРИ!":

    Политическата култура на нашенеца е под Руанда, Бурунди, Буркина Фасо...... Ние сме Столипиново

    Коментиран от #75, #87

    10:53 26.10.2026

  • 72 Съчиняваш си

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мунчо":

    Съчиняваш си, руснаците нищо не са си признавали. Те не обстрелват толкова далеч от укра води, изчакват ги да влезнат в укра териториални води или близо до пристанището.

    Коментиран от #94

    10:54 26.10.2026

  • 73 Няма значение кой с кого

    4 0 Отговор
    си пие кафето, но когато това става в МС има значение!

    10:54 26.10.2026

  • 74 Не се обяснявай пуяк!

    9 1 Отговор
    Радев ти определено не си у ред и съвсем превъртя човек щом говориш за "трите нападнати черноморски държави" ! Ти си позор и лъжец

    10:54 26.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Цвете

    9 1 Отговор
    ДА " ИЗВИКАШ " РУСКИ ПОСЛАНИК Е РАБОТА НА ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО, А НЕ НА ТЕБ.КЪДЕ СИ ВИДЯЛ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ДА ПРИВИКВА ПОСЛАНИК ????? ТИ СВЪРШИЛИ ТВОЯТА ПО ВАЖНА ЗАДАЧА " БОТАШ "? 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА БЕЗ ДДС? И ВСЕКИ ДЕН ПО 1 000000( МИЛИОН ) КОЙТО ДИРЕКТНО ОТЛИТА ЗА ТУРЦИЯ? ЕГАТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.🫡👎🤦‍♂️

    10:56 26.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 бре бре

    5 0 Отговор
    почерпи ли те пельмени, докато ти обясняваше, че Турция е виновна?

    10:56 26.10.2026

  • 79 !!!?

    8 1 Отговор
    Прогресивната Олигархия се сниши...пропагандата игнорира вчерашния срив на наркобаронесата в президентството...!!!?

    10:57 26.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Атлантическо леке

    5 0 Отговор
    Срам нямаш ей

    10:58 26.10.2026

  • 82 Този

    5 2 Отговор
    вече е тотално неадекватен, също като тръмпона. Ма по-млад е не е редно да изкуква още.

    10:58 26.10.2026

  • 83 А кой взривява

    6 5 Отговор
    Складове с военна продукция от 2015 г.,кажи мистър Радефффф.Кой отрови Гебрев да те питам.Що на съветската тьотка Мутрафонова не и кажа Чемодан вокзал и нахт Блатото.

    10:59 26.10.2026

  • 84 Дано по-скоро

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    изобретят машина на времето. Такива като теб ще бъдат изпратени да живеят в 1943-1944 да се пличкат в победите на Червената армия, защото само това осмисля живота ти.

    10:59 26.10.2026

  • 85 не сме маймуни

    5 0 Отговор
    Г-н Радев, дано сте се опомнили от ШАМАРА, който НАРОДЪТ ви зашлеви, заради двуличието и "тайната" външна политика, заради БЮДЖЕТЪТ за 2027г, който е Анти-народен и обслужва ОТНОВО крадците и бандитите в държавата. Води до още по-големи НЕРАВЕНСТВА и ОБЕДНЯВАНЕ на населението! На път е да спечели Президентските избори ПЛЕВНЕЛИЕВ-2, заради Евро-либералната подчиненост, липсата на РЕФОРМИ в Правосъдната система, Здравеопазването, и Службите за сигурност в страната!

    11:00 26.10.2026

  • 86 Честито

    3 2 Отговор
    Още преди 10 години Волен каза че русия подготвя България за фронтова линия ,първо тръгнат да освобождават анклавите си варна и Бургас от болгарски нацики

    11:00 26.10.2026

  • 87 Този Е, как иначе

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Дойче зеле":

    Рундьо, слугата на кремъл, щеше да дойде на власт?

    11:00 26.10.2026

  • 88 Атлантическо леке

    8 0 Отговор
    Долен подъл лъжец

    11:00 26.10.2026

  • 89 Днес чух тоя пробит еврак

    3 1 Отговор
    Да се застъпва за този индивид, който ляга и става с грижата как рще да помогне на Украинците, за сметка на българските бедняци; как същата тази разплетена кошница отказва да предаде на РСМ избягала нашенска мома от правосъдие; и как укриват бащата на същото това нагло човече; та същата сегашна президентка, която най- позроно се нахвърли срещу НСО за това, че един служител/ на нейно подчинение/ изблъска от колата на председателя на НС оная оплюнчила се и себезабравила се селска клюкарка и интригантка?
    Радев, ти приключи!

    11:01 26.10.2026

  • 90 Чакай чакай чакай

    5 3 Отговор
    Кой и кога 2006 година е нападал в България. Това че опозицията иска да вкара България във войната не значи че българите го искат. Това че опозицията иска да дойде отново на власт и да продължи кражбите не значи че българските граждани не виждат това

    Коментиран от #96, #99

    11:02 26.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Бай Араб

    8 1 Отговор
    Радев поканил Митрофанова да и се извини .

    11:04 26.10.2026

  • 93 Радев ти си за съд щом

    9 0 Отговор
    говориш за "трите нападнати черноморски държави" ! .... Директно си за съд! Не си у ред ей ... Хората ви намразват със всяка минута

    11:04 26.10.2026

  • 94 Мунчо

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "Съчиняваш си":

    Те май и за танкера WINE TRADER не си признахамай а, дето го потопиха почти в румъски води, че и снимки публикуваха да се похвалят , че носел военна продукция за Украйна -(танкер не знам как ще я носи)

    11:04 26.10.2026

  • 95 В глобката и иска да се върне на власт

    1 3 Отговор
    Но няма да стане народа вече не е сляп сърбахме им отровната попара

    Коментиран от #97

    11:08 26.10.2026

  • 96 Ква война

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Чакай чакай чакай":

    Те гони тебе бе.Защитата на границата на държавата ли е война бе.То бива руски тръбари ,ама чак толкова.

    11:08 26.10.2026

  • 97 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "В глобката и иска да се върне на власт":

    СГЛОБАТА РАДЕВ ЧЕРЕПИ ПРОКРЕМЪЛСКИ АУТ СТЕ

    11:09 26.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Чакай чакай чакай":

    КРАЖБИ В ТВОЯТА РОБСКА ГЛАВА Я ВИЖ СЕГАШНИТЕ КРАДЦИ И САБОТЬОРИ ИЛИ СИ СЛЯП ХАХАХА РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ ОТ ГОДИНИ НАСАМ А СЪЩЕВРЕМЕННО ГРАБЯТ БЕЗМИЛОСТНО СЭД ЗА ТЕЗИ НО ЕВРОПЕЙСКИ

    11:11 26.10.2026

  • 100 Всички Русофили

    2 0 Отговор
    Стягайте чемоданите взимайте Радеффф и Йотовица и нахт Блатото,там ви е мястото.Вие сте срам за дедите ни които защитаваха през1916 г Добруджа от руската па п ла ч.

    11:12 26.10.2026

  • 101 Нищожеството Радев

    2 1 Отговор
    Достигна най после и до нивото на Иво Мирчев. Заговори и той за "трите нападнати черноморски държави" представете си хора за какво морално падение иде реч .... за каква гнус и атлантически слугинаж става дума

    11:12 26.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Бай Араб

    2 0 Отговор
    И Вучич падна

    11:12 26.10.2026

  • 104 Видяхме как тиквата съсипа България

    1 1 Отговор
    Стига тикви са ни управлявали. Сега е времето прогресивна България да покаже че ще работи и работи за българските интереси!

    Коментиран от #116

    11:13 26.10.2026

  • 105 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    И какво? Медал ли искаш, бе недоразумение? И какво постигна, като я извика Мутрофанова? Нещастник, крайно време е да разбереш, че България не е казарма и не може да се управлява просташки!

    11:13 26.10.2026

  • 106 ЕЕЕЕ

    2 0 Отговор
    Българите обедняха с 60 %, скъпотия навсякъде. Сега зимата ще започнат лека полека да затварят бизнесите. Как го допуснахме тоя?

    11:13 26.10.2026

  • 107 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "А50":

    НЕ ЖЕЛАЯ РАДЕВ ЧЕРВЕН ДИКТАТ А ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА Е С ПУТИН ОСТАВКА НЕЗАБАВНА БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА РАДЕВ

    Коментиран от #113

    11:13 26.10.2026

  • 108 ТОЧЕН Е РАДЕВ.

    0 4 Отговор
    Не е страхлив като тууупа и шиша. И ВЪВ СЪБОТА ЯКО ПАК ЩЕ ОБРУЛИ ОПО ЗИЦИЯТА НИЩОЖНА. А НЯКОИ ПАК ДА СТЕ У ОКОПИТЕ И ОПОРКИ И ЗАЩИТА НА ТЯХ ДА ПРАВИТЕ. ТЯЛО ДО ТЯЛО.

    11:14 26.10.2026

  • 109 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Страх в очите и устата му изкривена от злоба.

    11:15 26.10.2026

  • 110 Говори си Радев

    4 0 Отговор
    Мина в обяснителен режим. След дъжд качулка. Слави ли ти пише пасквилите?

    11:15 26.10.2026

  • 111 За Да Не Ти Пречат !

    2 0 Отговор
    На Кражбите !

    11:16 26.10.2026

  • 112 Нищожество Радев

    3 0 Отговор
    България НЕ е нападната ! Прокуратурата трябва спешно дело да ти заведе лъжецо ! Атлантиците трябва да знаете че призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    11:16 26.10.2026

  • 113 И Преди Всичко !

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Анонимен":

    България !

    11:17 26.10.2026

  • 114 Защотий

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Какво да му се чете на мозъчно ако? И къде е било "момчето" предните години? Май е било завряно м/у бузите на някой свински ректум ...

    11:18 26.10.2026

  • 115 Фактъ

    2 0 Отговор
    Важното е какво и казал ! Съгласил се е със всиките и лъжи ! Защо не и връчи нота за отзоваване ?

    11:18 26.10.2026

  • 116 Ако Щеше Да показва !

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Видяхме как тиквата съсипа България":

    До сега Трябваше Да Го Покаже !

    А Не Да Надява На Този Народ !

    Нов Хомот !

    11:19 26.10.2026

  • 117 Смешник

    0 0 Отговор
    И единствено ти сбърка, защото трябваше да извикаш украинския посланик. Кораба Азов Конкорд който беше ударен и потъна обслужва руския, и турския бизнес. Собственост е на азербайджанец с руско и турско гражданство. Този кораб е един от малкото на компанията които не е санкциониран, но е под прицелна украинците. И ако си спомняте с вашата къса(или избирателна) памет този беше първия кораб освободен от пристанището в Мриупол в началото на войната. И не само освободен, а и ескортиран през руските военни коридори. Всичко това, а и многото му плавания между Русия и Турция го прави по скоро руски кораб. И как мислите дали руснаците ще си ударят един от малкото кораби които могат да плават без санкции, или са гоудари украинците точно поради тази причина. А украинците си пускат дроновете навсякъде, както вече имаше и един тука, но всичко се забрави защото е украински

    11:20 26.10.2026

  • 118 мина

    0 0 Отговор
    Не се обяснявай! Ти бръкна в джоба на народа и работиш за олигарсите с некадърните си министри. Ако и това не разбираш просто си заминаваш.

    11:20 26.10.2026

  • 119 Извинете,

    1 0 Отговор
    Кога, кой и с какво сме били нападнати? Ние, де! Българите?
    Нещо не става ясно, или аз дъм много изкуфяла бабка?

    11:21 26.10.2026

  • 120 Тази котва така ми е закочила

    1 0 Отговор
    На дъното, на дъното с европейските санкции насочени срещу европееца, лишаване от евтините руски ресурси и евтините горива. Мястото ми не е на дъното за готвене на дъното на европейското блато.

    11:21 26.10.2026

  • 121 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Обяснява се като петокласничка .

    11:22 26.10.2026

  • 122 Ей боклук

    0 0 Отговор
    Щом дрънкаш глупости че сме били "нападнати" а чл. 5 ще поискаш ли ? Ти не си у ред бре!

    11:23 26.10.2026

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