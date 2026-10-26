Радев: Единствен от нападнатите аз извиках руския посланик заради атаките в Черно море

Премиерът Румен Радев заяви, че е бил единственият министър-председател от трите нападнати черноморски държави, който е извикал руския посланик заради атаките с дронове в региона. Той направи изказването си пред Софийския икономически форум, където постави акцент върху сигурността в Черно море.
„Аз бях единственият премиер, който извика руския посланик, от трите нападнати страни в Черно море“, каза Радев.
По думите му Румъния е посочила, че Русия стои зад атаките с дронове в Черно море, след което са последвали нови нападения срещу кораби в изключителната икономическа зона на страната. Радев заяви, че заради атаките трябва да бъде намерено най-бързото решение.
Между 5 и 23 октомври осем търговски кораба са били поразени или са попаднали в инциденти, свързвани с атаки с дронове, край България и Румъния.
Първият случай е от 5 октомври, когато кораб е потънал в румънската изключителна икономическа зона. На 6 октомври два кораба са били атакувани на около 70 морски мили от Бяла. На 13 октомври още два плавателни съда са попаднали в инциденти на 17 морски мили от Бяла и Шабла.
На 14 и 15 октомври са регистрирани инциденти край румънския град Сулина. На 23 октомври корабът „Хорив“ е потънал край Констанца.
Радев заяви, че действията на българските моряци и спасителните екипи са били бързи, професионални и смели. Според него България е показала, че може да изпълнява международните си задължения.
„Съюзниците реагираха. Очакваме още подкрепа. Направихме всичко възможно да изтеглим кораба „Челси 3“ при лоши метеорологични условия, за да направим бързо разследване“, каза премиерът.
По думите му българските пристанища и териториалните води са спокойни за корабоплаване. Радев определи Европейския съюз и НАТО като „котвата на нашата сигурност“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #29, #84
10:30 26.10.2026
2 Хаха
Коментиран от #38
10:30 26.10.2026
3 честен ционист
10:31 26.10.2026
4 Сила
Коментиран от #114
10:31 26.10.2026
5 Оз. Ген.Румянцев
10:31 26.10.2026
6 Опа
Коментиран от #43
10:31 26.10.2026
7 Абе да те питам
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От тебе и циониста кой е по големия боклук?Щото кантар ми идвате.
10:32 26.10.2026
8 Е,Радев
Коментиран от #19, #28, #64
10:32 26.10.2026
9 Мунчо
Коментиран от #15, #72
10:32 26.10.2026
10 дядо гуди
10:32 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 На кафе
10:32 26.10.2026
13 рунДе
10:32 26.10.2026
14 Тик-Ток
Коментиран от #33, #46
10:33 26.10.2026
15 провинциалист
До коментар #9 от "Мунчо":"те руснаците си признаха" - кога това? Я дай някой конкретен цитат!
Коментиран от #44, #45
10:33 26.10.2026
16 Постижение
10:33 26.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БАЙ ДОНЬО СМЯТАЛ ДА ДАДЕ ИЗТОЧНА ЕВРОПА
НА РУСИЯ :)....
... ТРЯБВА ДА СМЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ С КРАЧКИТЕ В ТАНГОТО:)
10:34 26.10.2026
18 И цялата
10:34 26.10.2026
19 Сила
До коментар #8 от "Е,Радев":Е те всичките му селски пръчки са кадри на Чалгаря и Късото ....какво очакваш !!!?
10:34 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тик-Ток
10:34 26.10.2026
22 извикана на КАФЕ
10:35 26.10.2026
23 Само питам
10:35 26.10.2026
24 Хмм
10:36 26.10.2026
25 Голем смех
10:36 26.10.2026
26 Рундьо сега на кого се подмазва?
10:37 26.10.2026
27 хъхъ
10:37 26.10.2026
28 Той
До коментар #8 от "Е,Радев":срама няма ! Който лъже най - безсрамно народа , България , а и не само - няма срам ! Та , кой уважава лъжците , че и се захвалил ?
10:37 26.10.2026
29 Всички срещу руския Агресор!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":путин губи навсякъде и на фронта и в Унгария и в Сърбия!
10:37 26.10.2026
30 Извика я на кафенце
10:37 26.10.2026
31 закъсняла само похвала
Няма протестна дипломатическа нота, а "умерено" приятелски разговор: "извинете, защо така, ... ама вие ли бяхте или не... дайте честна пионерска"... и пр.
10:37 26.10.2026
32 Так точна
10:37 26.10.2026
33 Ханс
До коментар #14 от "Тик-Ток":Време ти е за хапчетата
10:38 26.10.2026
34 Петка
10:38 26.10.2026
35 Наглост фатмашка без край
10:38 26.10.2026
36 баба Вуна
Коментиран от #53
10:38 26.10.2026
37 Тъпо
10:38 26.10.2026
38 Да бе, умник!
До коментар #2 от "Хаха":После се чуди, къде се изпариха избирателите!🤥
10:38 26.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Румдюо
10:39 26.10.2026
41 Йода
10:41 26.10.2026
42 глЮпости!
Другите държави общуваха чрез министрите си.
10:41 26.10.2026
43 Народен човек
До коментар #6 от "Опа":Всеки ден зареждам на Лукойл!
10:41 26.10.2026
44 "цитат" за ...самопохвала
До коментар #15 от "провинциалист":Два търговски кораба край Одеса "натоварени с оръжие" са били успешно атакувани от руски морски дрон. Но в българска зона ... няма похвала, че има и жертви...
Коментиран от #50
10:42 26.10.2026
45 Мунч0
До коментар #15 от "провинциалист":Ами чети по внимателно пресата ще разбереш, може би са хутите , не мислиш ли???
Коментиран от #55
10:43 26.10.2026
46 Кукувица
До коментар #14 от "Тик-Ток":е кукнала в червената ти бетонна кратуна.
10:43 26.10.2026
47 Нямат съвест, нямат срам, нямат и чест!
Проксито на войнолюбците, които мечтаят българите да дадат повода за открито нахлуване на НАТО във войната, пак се разкряка. Да беше замълчал поне.
Защо ли румънците и турците се снишават при много повече инциденти с кораби и дронове...
Малоумието и слугинажа на политиците ни ще ни докара пак до катастрофа, както винаги.
10:43 26.10.2026
48 Адрес 4000
10:43 26.10.2026
49 Ушат глухар
И какво, като се изложи и привика един помланник. Какво установи с това привикване?
Скрихте всичко, което можахте от потъналия кораб? Защо още на другия ден тайно пристигна дяснатв ръка на Зеленски?
Защо не повикаш руски водолази и с нашите заедно да търсят останки?
10:43 26.10.2026
50 провинциалист
До коментар #44 от ""цитат" за ...самопохвала":Това от агенция "една жена каза" ли е?
Коментиран от #98, #102
10:44 26.10.2026
51 Котвата
10:44 26.10.2026
52 Даже
10:44 26.10.2026
53 Може ли източник
До коментар #36 от "баба Вуна":на фейка ти?
10:45 26.10.2026
54 за да
10:45 26.10.2026
55 провинциалист
До коментар #45 от "Мунч0":При по-внимателно четене става ясно, че вечерта преди атаката Зеленски е обявил готовност за преговори, но инициативата трябвало да дойде от руска страна. Е, кой има полза от точно такъв инцидент точно в такъв момент?
10:45 26.10.2026
56 Анонимен
10:45 26.10.2026
57 Никой не ни е нападнал
10:46 26.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Събраха се фатмак и руска мутра
Героизъм в мирно време!
10:46 26.10.2026
60 А50
Коментиран от #62, #107
10:46 26.10.2026
61 глупак
10:47 26.10.2026
62 искаш да кажеш
До коментар #60 от "А50":най-НЕадекватния нали?
10:47 26.10.2026
63 Никой не ни е нападнал
10:49 26.10.2026
64 Зъл пес
До коментар #8 от "Е,Радев":Това показва как хубавичко бяха матипулирани машините тогава.Сега беше сигурен че Йоца ще спечели още на първия тур.Но ние го изненадахме.Аз лично няма да участвам и на втори тур.И двете двойки са ми безразлични.Петроханци и комунисти,ц.Ако имаше кандидат на ГЕРБ,щях да гласувам.
10:49 26.10.2026
65 Не се обяснявай пуяк!
Отвратиха хората. 3 милиарда за оръжие за 3 месеца. Безумна милитаризация. Рундювците говорят за "агресията на Русия" но иначе другото било само "ситуацията в Близкият изток". А това че още терористичната организация "Федерацията на ционистите в България" не е закрита ? А това, че ционизма още не е осъден от рундювците ? Събориха Баба Алино нали? Вкараха олигарсите в затвора нали ? Всич не ни ограбиха с еврото нали? Всич не провеждат десни политики нали? ...Отвратиха хората я, и загубиха логично един милион гласа. Реално точно те промотираха Гюров за да имат основание още по на дясно да отидат в подлостта си. Слушах вчера и охлюва от БСП и погнусен останах за пореден път. Така и не осъзнаха тези кухи индивиди причината за зануляването си и какво се случва във Европа.. Къде са левите в момента и къде са те
10:51 26.10.2026
66 само ти беше извикан за инструктаж
10:51 26.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 БРАВО БЪЛГАРИ!
Коментиран от #71
10:52 26.10.2026
69 Капитанката
10:52 26.10.2026
70 Историк
10:53 26.10.2026
71 Дойче зеле
До коментар #68 от "БРАВО БЪЛГАРИ!":Политическата култура на нашенеца е под Руанда, Бурунди, Буркина Фасо...... Ние сме Столипиново
Коментиран от #75, #87
10:53 26.10.2026
72 Съчиняваш си
До коментар #9 от "Мунчо":Съчиняваш си, руснаците нищо не са си признавали. Те не обстрелват толкова далеч от укра води, изчакват ги да влезнат в укра териториални води или близо до пристанището.
Коментиран от #94
10:54 26.10.2026
73 Няма значение кой с кого
10:54 26.10.2026
74 Не се обяснявай пуяк!
10:54 26.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Цвете
10:56 26.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 бре бре
10:56 26.10.2026
79 !!!?
10:57 26.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Атлантическо леке
10:58 26.10.2026
82 Този
10:58 26.10.2026
83 А кой взривява
10:59 26.10.2026
84 Дано по-скоро
До коментар #1 от "Последния Софиянец":изобретят машина на времето. Такива като теб ще бъдат изпратени да живеят в 1943-1944 да се пличкат в победите на Червената армия, защото само това осмисля живота ти.
10:59 26.10.2026
85 не сме маймуни
11:00 26.10.2026
86 Честито
11:00 26.10.2026
87 Този Е, как иначе
До коментар #71 от "Дойче зеле":Рундьо, слугата на кремъл, щеше да дойде на власт?
11:00 26.10.2026
88 Атлантическо леке
11:00 26.10.2026
89 Днес чух тоя пробит еврак
Радев, ти приключи!
11:01 26.10.2026
90 Чакай чакай чакай
Коментиран от #96, #99
11:02 26.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Бай Араб
11:04 26.10.2026
93 Радев ти си за съд щом
11:04 26.10.2026
94 Мунчо
До коментар #72 от "Съчиняваш си":Те май и за танкера WINE TRADER не си признахамай а, дето го потопиха почти в румъски води, че и снимки публикуваха да се похвалят , че носел военна продукция за Украйна -(танкер не знам как ще я носи)
11:04 26.10.2026
95 В глобката и иска да се върне на власт
Коментиран от #97
11:08 26.10.2026
96 Ква война
До коментар #90 от "Чакай чакай чакай":Те гони тебе бе.Защитата на границата на държавата ли е война бе.То бива руски тръбари ,ама чак толкова.
11:08 26.10.2026
97 Анонимен
До коментар #95 от "В глобката и иска да се върне на власт":СГЛОБАТА РАДЕВ ЧЕРЕПИ ПРОКРЕМЪЛСКИ АУТ СТЕ
11:09 26.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Анонимен
До коментар #90 от "Чакай чакай чакай":КРАЖБИ В ТВОЯТА РОБСКА ГЛАВА Я ВИЖ СЕГАШНИТЕ КРАДЦИ И САБОТЬОРИ ИЛИ СИ СЛЯП ХАХАХА РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ ОТ ГОДИНИ НАСАМ А СЪЩЕВРЕМЕННО ГРАБЯТ БЕЗМИЛОСТНО СЭД ЗА ТЕЗИ НО ЕВРОПЕЙСКИ
11:11 26.10.2026
100 Всички Русофили
11:12 26.10.2026
101 Нищожеството Радев
11:12 26.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Бай Араб
11:12 26.10.2026
104 Видяхме как тиквата съсипа България
Коментиран от #116
11:13 26.10.2026
105 Абсурдистан
11:13 26.10.2026
106 ЕЕЕЕ
11:13 26.10.2026
107 Анонимен
До коментар #60 от "А50":НЕ ЖЕЛАЯ РАДЕВ ЧЕРВЕН ДИКТАТ А ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА Е С ПУТИН ОСТАВКА НЕЗАБАВНА БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА РАДЕВ
Коментиран от #113
11:13 26.10.2026
108 ТОЧЕН Е РАДЕВ.
11:14 26.10.2026
109 Бай Араб
11:15 26.10.2026
110 Говори си Радев
11:15 26.10.2026
111 За Да Не Ти Пречат !
11:16 26.10.2026
112 Нищожество Радев
11:16 26.10.2026
113 И Преди Всичко !
До коментар #107 от "Анонимен":България !
11:17 26.10.2026
114 Защотий
До коментар #4 от "Сила":Какво да му се чете на мозъчно ако? И къде е било "момчето" предните години? Май е било завряно м/у бузите на някой свински ректум ...
11:18 26.10.2026
115 Фактъ
11:18 26.10.2026
116 Ако Щеше Да показва !
До коментар #104 от "Видяхме как тиквата съсипа България":До сега Трябваше Да Го Покаже !
А Не Да Надява На Този Народ !
Нов Хомот !
11:19 26.10.2026
117 Смешник
11:20 26.10.2026
118 мина
11:20 26.10.2026
119 Извинете,
Нещо не става ясно, или аз дъм много изкуфяла бабка?
11:21 26.10.2026
120 Тази котва така ми е закочила
11:21 26.10.2026
121 Бай Араб
11:22 26.10.2026
122 Ей боклук
11:23 26.10.2026