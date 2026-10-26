Радев: Единствен от нападнатите аз извиках руския посланик заради атаките в Черно море

Премиерът Румен Радев заяви, че е бил единственият министър-председател от трите нападнати черноморски държави, който е извикал руския посланик заради атаките с дронове в региона. Той направи изказването си пред Софийския икономически форум, където постави акцент върху сигурността в Черно море.

„Аз бях единственият премиер, който извика руския посланик, от трите нападнати страни в Черно море“, каза Радев.

По думите му Румъния е посочила, че Русия стои зад атаките с дронове в Черно море, след което са последвали нови нападения срещу кораби в изключителната икономическа зона на страната. Радев заяви, че заради атаките трябва да бъде намерено най-бързото решение.

Между 5 и 23 октомври осем търговски кораба са били поразени или са попаднали в инциденти, свързвани с атаки с дронове, край България и Румъния.

Първият случай е от 5 октомври, когато кораб е потънал в румънската изключителна икономическа зона. На 6 октомври два кораба са били атакувани на около 70 морски мили от Бяла. На 13 октомври още два плавателни съда са попаднали в инциденти на 17 морски мили от Бяла и Шабла.

На 14 и 15 октомври са регистрирани инциденти край румънския град Сулина. На 23 октомври корабът „Хорив“ е потънал край Констанца.

Радев заяви, че действията на българските моряци и спасителните екипи са били бързи, професионални и смели. Според него България е показала, че може да изпълнява международните си задължения.

„Съюзниците реагираха. Очакваме още подкрепа. Направихме всичко възможно да изтеглим кораба „Челси 3“ при лоши метеорологични условия, за да направим бързо разследване“, каза премиерът.

По думите му българските пристанища и териториалните води са спокойни за корабоплаване. Радев определи Европейския съюз и НАТО като „котвата на нашата сигурност“.