Люблинското воеводство прекрати партньорството с Лвов

Сеймът на Люблинското воеводство прекрати партньорството с Лвовска област заради решението на Лвовския областен съвет да обяви 2027 г. за година на Украинската въстаническа армия. Резолюцията беше приета единодушно на 26 октомври, като за нея гласуваха всичките 30 депутати, присъствали на заседанието.

Става дума за споразумение от 2004 г. за икономическо, търговско, научно-техническо и културно сътрудничество между Люблинското воеводство и Лвовска област.

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„Няма помирение без истина“

Председателят на Люблинското воеводство Ярослав Ставярски заяви, че регионът не може да поддържа партньорство с хора, които „прославят престъпници“.

„Това не е решение, което затваря много пътища. Това е символ, който трябва да прозвучи силно. Няма помирение без истина. Тази истина трябва да я има“, каза Ставярски.

Заместник-председателят на сейма Лех Справка също подкрепи прекратяването на сътрудничеството. „Те трябва да осъзнаят колко важно е това за нас. Затова категорично подкрепям прекратяването на това сътрудничество“, заяви той.

Депутатът Кшиштоф Гавлашкевич каза, че украинската страна е имала време да се откаже от решението за 2027 г. „Дадохме им време до днес, но те не се отказаха“, заяви той.

Според депутата Марек Кос от партия „Третият път“ Полша е приела украинци, спасяващи се от войната, а на този фон решението за честване на личности, които според него са убивали поляци, подстрекавали към убийства и са отговорни за геноцид, изглежда противоречиво.

Решението в Лвов предизвика реакция в Полша

На 20 октомври Лвовският областен съвет гласува 2027 г. да бъде посветена на Роман Шухевич, Украинската въстаническа армия и Олег Олжич. Решението предизвика критики от полски представители.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски е дал да се разбере, че няма да подкрепи следващи стъпки на Лвовския областен съвет по въпроса за обявяването на 2027 г. за година на Украинската въстаническа армия и Роман Шухевич.

Решението на Люблинското воеводство е по-сериозно от приетото същия ден решение на общинския съвет в Перемишъл, който обяви спиране на сътрудничеството с Лвов. Междувременно кметът на Краков Лукаш Гибала предложи и партньорството между Краков и Лвов да бъде спряно.

Източници: eurointegration.com.ua