Тайван разработва AI система за координация на дронове

Тайван разработва система с изкуствен интелект за координация на различни видове дронове, която трябва да осигури широкообхватно и непрекъснато наблюдение на териториалните води. Проектът се финансира от Съвета по океанските въпроси, а работата се извършва от екип на Националния университет „Чън Кун“ в Тайнан.

Разработката е част от плановете за изграждане на многослойна мрежа за наблюдение на бреговата охрана. Според Съвета по океанските въпроси тя трябва да помогне на Тайван да реагира на различни форми на китайски натиск в сивата зона — действия, които остават под прага на открития въоръжен конфликт.

Симулации с 20 дрона

Екипът се ръководи от доцента по аеронавтика и астронавтика Чюе Чъ-чъ. В проекта са включени три типа дронове — Jump 20, V-Bat и Flexroter. Техните характеристики и модели на управление са изследвани чрез триизмерно моделиране, анализ на аеродинамични параметри и симулации на полета с шест степени на свобода.

Системата използва алгоритми за многоагентно обучение с подсилване. Те позволяват на отделните дронове самостоятелно да разпределят задачите си, да планират маршрути и да координират действията си. Замисълът е машините да могат да летят във формация и да променят поведението си според условията и поставената задача.

За повишаване на безопасността са добавени управление по схемата „водач-следващ“ и алгоритъм за динамично избягване на препятствия. При промяна на средата или появата на неочакван обект роят трябва да може да коригира маршрута си в реално време.

Екипът вече е завършил симулации на два едновременни полета с общо 20 дрона. За ограничаване на риска от сблъсъци в алгоритъма е заложено триизмерно изчисляване на дистанцията и минимално вертикално разстояние от 30,5 метра.

Предстоят изпитания над открити води

Съветът по океанските въпроси заявява, че системата ще може да подпомага морската отбрана, спасителните операции и устойчивостта на обществото. „Тя полага солидна техническа основа за изграждането на интелигентна и многослойна система за патрулиране на бреговата охрана“, се казва в изявлението на институцията.

Следващият етап включва тестове с хардуер в реален контур, интеграция на прототипи и изпитания на реални дронове над открити води. Целта е да бъде проверена надеждността на координацията при различни морски условия, преди системата да бъде използвана в реални патрулни и спасителни мисии.

Източници: taipeitimes.com