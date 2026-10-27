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Полски гражданин влезе в Русия по дюните на Литва и бе задържан

Полски гражданин влезе в Русия по дюните на Литва и бе задържан

27 Октомври, 2026 05:19, обновена 27 Октомври, 2026 05:22 570 3

  • куршска коса-
  • калининградска област-
  • руска граница-
  • литовски граничари-
  • полски гражданин

Мъжът е пренебрегнал предупредителните знаци на Куршската коса. Литовските граничари са го засекли, но той вече е бил преминал границата, когато патрулът пристигнал

Полски гражданин влезе в Русия по дюните на Литва и бе задържан - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полски гражданин е преминал по дюните от литовската част на Куршската коса в Калининградска област и по-късно е бил задържан от руски граничари. Случаят е станал на 25 октомври и е определен като необичайно нарушение на руската граница.

Литовските граничари са засекли мъжа чрез техническа система за наблюдение на брега на Балтийско море. Той се е движел по дюните, а след това е продължил край морето в посока към руската граница.

На място е изпратен патрул от литовската гранична служба. До пристигането му обаче мъжът вече е преминал държавната граница, въпреки предупредителните знаци, поставени по маршрута.

„Някое време по-късно получихме информация от Русия по каналите за връзка между граничните служби, че мъжът, вероятно полски гражданин, е бил задържан от руските граничари“, съобщи литовската служба за охрана на държавната граница.

Подобни случаи са редки

По данни на литовските власти подобни преминавания по крайбрежието са необичайни. Последният регистриран случай на преминаване от Литва към Русия по Балтийското крайбрежие е бил през 2018 г. В обратната посока - от Русия към Литва - подобно нарушение е отчетено през 2017 г.

Куршската коса е тясна пясъчна ивица, разделена между Литва и Калининградска област. В района има знаци на няколко езика, които предупреждават за граничната зона и за близостта на държавната граница.

Литовската гранична служба е регистрирала случая и изяснява обстоятелствата около преминаването. Допълнителни подробности за задържането на полския гражданин не са съобщени.

Източници: gazeta.press, delfi.lt


Русия
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  • 1 Гуслик

    0 0 Отговор
    Къде ли е тръгнал нашия ?

    05:27 27.10.2026

  • 2 Робот

    0 0 Отговор
    Когато кораба започне да потъва на него остават само мишките и плъховете защото няма къде да идат...! Рибите чакат..!

    05:27 27.10.2026

  • 3 койдазнай

    0 0 Отговор
    То не е "Калининград", а си Конигсберг. Това са си исторически земи на Германия и ще трябва да се върнат.на законият си собственик!

    06:07 27.10.2026

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