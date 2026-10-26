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Outlet Village Sofia ще отвори с 33 магазина

Outlet Village Sofia ще отвори с 33 магазина

26 Октомври, 2026 10:14 1 054 5

  • outlet village sofia-
  • trinity capital-
  • ритейл паркове-
  • търговски площи-
  • xopark sofia

Проектът на Trinity Capital край XOPark Sofia ще разполага с 9000 кв.м отдаваема площ и ресторант

Outlet Village Sofia ще отвори с 33 магазина - 1
Снимка: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Outlet Village Sofia ще отвори в края на ноември с 33 магазина, ресторант и 9000 кв.м отдаваема площ. Проектът на инвестиционната компания Trinity Capital се изгражда до ритейл парка XOPark Sofia на бул. „Ботевградско шосе“ в района на кръстовището с Околовръстния път.

Около 92% от магазините се очаква да работят още при откриването, а останалите площи вече са отдадени и предстои настаняване на наемателите. При добри резултати комплексът може да бъде разширен през следващите години с още 2000-3000 кв. м и поне 10 нови бранда.

Формат с пешеходни улици и централен площад

Главният оперативен директор на Trinity Capital Иван Начков представи проекта. По думите му Outlet Village Sofia е замислен като малко селище с пешеходни улици и централен площад, а не като традиционен мол или ритейл парк.

Концепцията предвижда предимно самостоятелни магазини на отделни марки, вместо мултибранд обекти. Част от брандовете ще имат свои монобранд магазини в България за първи път. За реализацията на проекта Trinity Capital работи с международни консултанти и си партнира с австрийската Haslinger Group.

„Пазарът винаги приветства добрите оферти“, коментира Иван Начков.

Локацията е избрана с възможност комплексът да привлича не само жители на София, но и посетители от други части на страната, включително транзитно преминаващи. Идеята за аутлет селището е възникнала при планирането на разширението на XOPark Sofia след анализ на европейския пазар.

Компанията залага на развитие и извън София

Trinity Capital развива ритейл парковете си под марката XOPark. Портфолиото включва обекти в София, Пловдив, Ямбол и Хасково, както и търговските центрове West Mall, Park Center Sofia и Mall Plovdiv.

Според Начков пазарът на модерни търговски площи навлиза в по-зрял етап. Той очаква конкуренцията да се определя все повече от подбора на наематели, архитектурата, озеленяването, услугите и поддръжката, а не само от изграждането на нови квадратни метри.

Компанията вижда възможности както в ритейл парковете и моловете, така и в развитието на по-малки търговски зони за местни предприемачи. След откриването на Outlet Village Sofia инвеститорът първо ще оцени резултатите от проекта, преди да предприеме следващи стъпки при разширяването на формата.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    9 1 Отговор
    Инфлацията е 5 процента всичко скочи но г аня отваря мол след мол. Ето това са мръсни пари които се перат а не покупката на кашонче от 80 м2

    10:25 26.10.2026

  • 2 Някой

    7 1 Отговор
    Тва си е скрита реклама, алооо.

    10:32 26.10.2026

  • 3 народа

    5 0 Отговор
    33 магазина , как веднъж не отвориха 33 завода ,искат да продават някакви лъскави етикети и да източват парите на българина

    10:44 26.10.2026

  • 4 Обещания

    2 0 Отговор
    Това го бещават вече 3 г.

    10:50 26.10.2026

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    БУРГАС И ВАРНА, ЗАЩО СА ПОДМИНАТИ ? И ДА НЕ СА ТЕЗИ СТРОИТЕЛИ ,КОИТО ОЧИСТИХА БИНЕВ? 🤔🇧🇬👏

    11:08 26.10.2026