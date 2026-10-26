Outlet Village Sofia ще отвори с 33 магазина

Outlet Village Sofia ще отвори в края на ноември с 33 магазина, ресторант и 9000 кв.м отдаваема площ. Проектът на инвестиционната компания Trinity Capital се изгражда до ритейл парка XOPark Sofia на бул. „Ботевградско шосе“ в района на кръстовището с Околовръстния път.

Около 92% от магазините се очаква да работят още при откриването, а останалите площи вече са отдадени и предстои настаняване на наемателите. При добри резултати комплексът може да бъде разширен през следващите години с още 2000-3000 кв. м и поне 10 нови бранда.

Формат с пешеходни улици и централен площад

Главният оперативен директор на Trinity Capital Иван Начков представи проекта. По думите му Outlet Village Sofia е замислен като малко селище с пешеходни улици и централен площад, а не като традиционен мол или ритейл парк.

Концепцията предвижда предимно самостоятелни магазини на отделни марки, вместо мултибранд обекти. Част от брандовете ще имат свои монобранд магазини в България за първи път. За реализацията на проекта Trinity Capital работи с международни консултанти и си партнира с австрийската Haslinger Group.

„Пазарът винаги приветства добрите оферти“, коментира Иван Начков.

Локацията е избрана с възможност комплексът да привлича не само жители на София, но и посетители от други части на страната, включително транзитно преминаващи. Идеята за аутлет селището е възникнала при планирането на разширението на XOPark Sofia след анализ на европейския пазар.

Компанията залага на развитие и извън София

Trinity Capital развива ритейл парковете си под марката XOPark. Портфолиото включва обекти в София, Пловдив, Ямбол и Хасково, както и търговските центрове West Mall, Park Center Sofia и Mall Plovdiv.

Според Начков пазарът на модерни търговски площи навлиза в по-зрял етап. Той очаква конкуренцията да се определя все повече от подбора на наематели, архитектурата, озеленяването, услугите и поддръжката, а не само от изграждането на нови квадратни метри.

Компанията вижда възможности както в ритейл парковете и моловете, така и в развитието на по-малки търговски зони за местни предприемачи. След откриването на Outlet Village Sofia инвеститорът първо ще оцени резултатите от проекта, преди да предприеме следващи стъпки при разширяването на формата.

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