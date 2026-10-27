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Украйна поиска 10% от ракетните запаси на партньорите си
  Тема: Украйна

Украйна поиска 10% от ракетните запаси на партньорите си

27 Октомври, 2026 05:03 928 20

  • украйна-
  • противовъздушна отбрана-
  • patriot-
  • iris-t-
  • евгений хмара

Киев предлага незабавни доставки на ракети за Patriot и IRIS-T срещу бъдещи количества по вече сключени договори

Украйна поиска 10% от ракетните запаси на партньорите си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна поиска от Германия, Великобритания, Франция, Полша и Италия да предоставят 10% от наличните си запаси от ракети прехващачи за противовъздушна отбрана. Предложението е отправено от министъра на отбраната Евгений Хмара към представителите на отбранителните ведомства на петте държави, обединени във формата E5.

Киев настоява за ракети за системите Patriot и IRIS-T. Идеята е партньорите да предадат част от боеприпасите, с които разполагат в момента, а по-късно да получат заместващи количества по договори, които Украйна вече е сключила. Бъдещите доставки се финансират с кредитни средства от Европейския съюз.

„Първият критичен приоритет е противовъздушната отбрана. Украйна вече има договори за бъдещи доставки на ракети прехващачи и предлага на партньорите си обмен - те да предоставят част от настоящите си запаси сега срещу доставките, които ще пристигнат по-късно“, заяви Хмара.

Украинското министерство на отбраната не посочва конкретен брой ракети, който би бил предоставен от всяка държава, нито срок за евентуалното изпълнение на предложението. Не е обявено и решение на петте партньора по инициативата.

Киев търси незабавно попълване на запасите

Според Хмара оперативният обмен на ракети от складовете на съюзниците срещу бъдещи доставки ще позволи по-бързо да бъде засилена защитата на украинските градове. Предложението идва на фона на продължаващата нужда от ракети за системите за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Ройтерс съобщи през септември, че Украйна договаря около 1000 ракети за системите Patriot с помощта на партньори и чрез кредит от Европейския съюз. По данни на агенцията голяма част от тези ракети трябва да бъде доставена през следващите години, което обяснява настояването на Киев за междинно решение чрез наличните складови запаси.

Втори приоритет са дроновете

Хмара посочи развитието на безпилотните системи като втори приоритет. По думите му Украйна може да удвои производството на дронове през 2027 г., ако финансирането бъде осигурено навреме.

Киев предлага не само да бъдат увеличени покупките, но и да бъде разширено съвместното производство на украински дронове на територията на държави партньори. Хмара заяви, че това ще увеличи производствения капацитет и ще укрепи отбранителните възможности както на Украйна, така и на съюзниците ѝ.

Източници: interfax.com.ua, au.marketscreener.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еми щом Путин иска

    35 15 Отговор
    от ракетните запаси на С. Корея, Иран, Китай, защо не?

    Коментиран от #12

    05:08 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нормално

    27 24 Отговор
    Украйна търси защита срещу руския терор по градовете и. Безсилието на фашистите на фронта ги направи и терористи.

    05:11 27.10.2026

  • 4 Съдията

    33 24 Отговор
    Е много скромно, я поискайте 100%. И целият бюджет на ЕС и САЩ ако може. Такава наглост светът никога не е виждал.

    05:12 27.10.2026

  • 5 хехе

    24 21 Отговор
    Защо само 10%, а не 50% утре като ги похарчат зеления пак ще трябва проси.

    05:13 27.10.2026

  • 6 Иска ама

    14 19 Отговор
    Няма ги вече будалите. САЩ не разбрах що за стока са от хунтата в Киев

    05:14 27.10.2026

  • 7 А един от зад

    17 12 Отговор
    Не искат ли?

    05:17 27.10.2026

  • 8 Русия губи войната

    14 22 Отговор
    Това е самата истина.

    За трите седмици на октомври Русия дава 37 000 ранени и убити и 0 завзета територия.

    05:17 27.10.2026

  • 9 Евроатлантик - папагал

    17 15 Отговор
    Дайте да дадем !

    Коментиран от #13

    05:17 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нахалството на хунтата

    18 11 Отговор
    Няма край

    05:19 27.10.2026

  • 12 ами

    14 11 Отговор

    До коментар #1 от "Еми щом Путин иска":

    а, кой ще плаща?

    Коментиран от #14, #17

    05:20 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Копейките ще

    8 16 Отговор

    До коментар #12 от "ами":

    плащат. Нали са за агресора и войната.

    05:25 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 В грешка си

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "Да знайш":

    Раша удари дъното с агресията и безсилието си.

    05:28 27.10.2026

  • 17 Как кой? Вие!

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "ами":

    Със запорираните руски активи.
    Ще стигнат точно за още 5 години.

    05:38 27.10.2026

  • 18 Зеленски и той да понска нещо

    12 0 Отговор
    Толкова скромен държавник няма по целия свят!
    И да питам, за какви парктньори говори тоя вмириман клоун? Нали войната е между Русия и. Украйна, или Русия среду встчки останали?
    Да питам Йотова и Радев, ние от парктньорите ли сме???????

    05:43 27.10.2026

  • 19 Защо ми се струва

    11 0 Отговор
    Че всички коментари във възхвала на Украйна са написани от един дежурен с натупани плюсове повече, от коментиращите?

    05:46 27.10.2026

  • 20 Иванчо

    0 0 Отговор
    Малко са 10%, нека са поне 50%!

    06:12 27.10.2026

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