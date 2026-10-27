Украйна поиска 10% от ракетните запаси на партньорите си

Украйна поиска от Германия, Великобритания, Франция, Полша и Италия да предоставят 10% от наличните си запаси от ракети прехващачи за противовъздушна отбрана. Предложението е отправено от министъра на отбраната Евгений Хмара към представителите на отбранителните ведомства на петте държави, обединени във формата E5.

Киев настоява за ракети за системите Patriot и IRIS-T. Идеята е партньорите да предадат част от боеприпасите, с които разполагат в момента, а по-късно да получат заместващи количества по договори, които Украйна вече е сключила. Бъдещите доставки се финансират с кредитни средства от Европейския съюз.

„Първият критичен приоритет е противовъздушната отбрана. Украйна вече има договори за бъдещи доставки на ракети прехващачи и предлага на партньорите си обмен - те да предоставят част от настоящите си запаси сега срещу доставките, които ще пристигнат по-късно“, заяви Хмара.

Украинското министерство на отбраната не посочва конкретен брой ракети, който би бил предоставен от всяка държава, нито срок за евентуалното изпълнение на предложението. Не е обявено и решение на петте партньора по инициативата.

Киев търси незабавно попълване на запасите

Според Хмара оперативният обмен на ракети от складовете на съюзниците срещу бъдещи доставки ще позволи по-бързо да бъде засилена защитата на украинските градове. Предложението идва на фона на продължаващата нужда от ракети за системите за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Ройтерс съобщи през септември, че Украйна договаря около 1000 ракети за системите Patriot с помощта на партньори и чрез кредит от Европейския съюз. По данни на агенцията голяма част от тези ракети трябва да бъде доставена през следващите години, което обяснява настояването на Киев за междинно решение чрез наличните складови запаси.

Втори приоритет са дроновете

Хмара посочи развитието на безпилотните системи като втори приоритет. По думите му Украйна може да удвои производството на дронове през 2027 г., ако финансирането бъде осигурено навреме.

Киев предлага не само да бъдат увеличени покупките, но и да бъде разширено съвместното производство на украински дронове на територията на държави партньори. Хмара заяви, че това ще увеличи производствения капацитет и ще укрепи отбранителните възможности както на Украйна, така и на съюзниците ѝ.

Източници: interfax.com.ua, au.marketscreener.com