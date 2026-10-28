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Лубинец с тежки обвинения: Русия изтезава пленени украински журналисти
  Тема: Украйна

Лубинец с тежки обвинения: Русия изтезава пленени украински журналисти

28 Октомври, 2026 17:03 785 22

  • дмитро лубинец-
  • пленени журналисти-
  • русия-
  • украйна-
  • олешки

Украинският омбудсман заяви, че част от пленените медийни работници са подлагани на изтезания и здравето им умишлено се влошава

Лубинец с тежки обвинения: Русия изтезава пленени украински журналисти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия държи пленени украински журналисти в нечовешки условия и ги подлага на изтезания. Това заяви омбудсманът на Върховната рада Дмитро Лубинец по време на заседание на Временната следствена комисия, която разследва престъпленията на Русия срещу медиите.

По думите му част от журналистите се намират под тормоз и в условия, които могат сериозно да влошат здравето им. Лубинец подчерта, че това е негова оценка на базата на получената информация, като допусна и възможност за още по-тежки последици.

„Руснаците неслучайно не освобождават журналистите, защото за тях те не са просто свидетели на престъпленията им. Това са хора, които могат професионално да ги опишат, покажат и документират“, заяви Дмитро Лубинец.

Омбудсманът каза, че според него подобни условия се прилагат към всички пленени представители на медиите. Данните се установяват чрез разпити на хора, които вече са били освободени от плен.

Журналистите са сред най-трудните категории за връщане

Лубинец определи медийните работници като една от най-трудните категории за връщане. Той не посочи конкретен брой на задържаните журналисти, нито назова отделни лица в изявлението си.

Според него разработеният модел за локално примирие в района на Олешки може да създаде допълнителен механизъм за освобождаване на цивилни, задържани в руски затвори. „Имаме разработени предложения. Но ще видим как ще реагира руската страна със съдействието на американската“, каза омбудсманът.

Примирие за хуманитарна операция в Олешки

От нощта на 27 октомври в района на Олешки е въведен режим на прекратяване на огъня за провеждане на хуманитарна операция и евакуация на цивилни. По данни на Укрінформ режимът на тишина е предвидено да продължи до 22:59 часа на 1 ноември.

Лубинец свърза тази договореност с надеждата да бъде намерен допълнителен път за освобождаване на цивилни от руски места за задържане. Той не съобщи дали към момента има постигнато конкретно споразумение за връщането на пленени журналисти.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Каза

    18 3 Отговор
    Укринформ, сякаш бил там и са му рапортували.

    17:07 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Маринов

    18 1 Отговор
    В си спомнете първата размяна на военнопленници между Русия и Окраина? Руските пленници бяха д оперирани гениталии. Но бяха живи. Забравихте ли? Това какво е? Чист фашизъм от времето на Менгеле. В 21-ви век? Няма да има прошка. Нито за изпълнителите, нито за поддръжниците им.

    Коментиран от #10

    17:14 28.10.2026

  • 7 ГРОЗНА РАБОТА

    10 0 Отговор
    МОЖЕХА ПРОСТО ДА ГО ЗАПАЛЯТ КАТО ОНИЯ В ОДЕСА

    17:17 28.10.2026

  • 8 Само питам

    10 0 Отговор
    Накъдето върви евроатлантическата натовска пропаганда , остава да разберем : накрая руснаците изяждат ли украинските "медийни работници" както украинците сами наричат журналистите си ? 🤔

    17:17 28.10.2026

  • 9 Макрон

    10 0 Отговор
    Нова порция щуротии.

    17:17 28.10.2026

  • 10 Яко ни лъжат!

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Маринов":

    Хе хе хе руснаците не са бамдерофашисти, стига сте ни лъгали. Дайте информация за извращенията на бандерофашистите.

    17:18 28.10.2026

  • 11 Павел Николаев

    5 0 Отговор
    А помним ли Гонзало Лира?

    Коментиран от #14

    17:19 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    5 0 Отговор
    Какви изтезания са това? Особенно през военно време. Русия загуби опита и традициите на НКВД.

    17:20 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Възpожденец 🇧🇬

    0 10 Отговор
    Четвъртък от 18.30ч. - протест пред руското посолство под надслов „СТОП на руската агресия – Митрофанова ВЪН!“

    17:24 28.10.2026

  • 19 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    1 0 Отговор
    Много меко са се отнесли с тях. Предателите и шпионите през войната ги биехме с крака от столове и маси.

    17:25 28.10.2026

  • 20 корчо

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "От страни":

    Само като видиш снимката , от 100км лечи ,украински нацист . :)

    17:27 28.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Боа

    0 0 Отговор
    Украина да отговори защо държи в затвора хиляди мирни хора?
    Затворени са без съд и следствие!
    Куевска хунта да признае геноцида над свой народ!

    17:43 28.10.2026

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