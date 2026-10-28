Лубинец с тежки обвинения: Русия изтезава пленени украински журналисти

Русия държи пленени украински журналисти в нечовешки условия и ги подлага на изтезания. Това заяви омбудсманът на Върховната рада Дмитро Лубинец по време на заседание на Временната следствена комисия, която разследва престъпленията на Русия срещу медиите.

По думите му част от журналистите се намират под тормоз и в условия, които могат сериозно да влошат здравето им. Лубинец подчерта, че това е негова оценка на базата на получената информация, като допусна и възможност за още по-тежки последици.

„Руснаците неслучайно не освобождават журналистите, защото за тях те не са просто свидетели на престъпленията им. Това са хора, които могат професионално да ги опишат, покажат и документират“, заяви Дмитро Лубинец.

Омбудсманът каза, че според него подобни условия се прилагат към всички пленени представители на медиите. Данните се установяват чрез разпити на хора, които вече са били освободени от плен.

Журналистите са сред най-трудните категории за връщане

Лубинец определи медийните работници като една от най-трудните категории за връщане. Той не посочи конкретен брой на задържаните журналисти, нито назова отделни лица в изявлението си.

Според него разработеният модел за локално примирие в района на Олешки може да създаде допълнителен механизъм за освобождаване на цивилни, задържани в руски затвори. „Имаме разработени предложения. Но ще видим как ще реагира руската страна със съдействието на американската“, каза омбудсманът.

Примирие за хуманитарна операция в Олешки

От нощта на 27 октомври в района на Олешки е въведен режим на прекратяване на огъня за провеждане на хуманитарна операция и евакуация на цивилни. По данни на Укрінформ режимът на тишина е предвидено да продължи до 22:59 часа на 1 ноември.

Лубинец свърза тази договореност с надеждата да бъде намерен допълнителен път за освобождаване на цивилни от руски места за задържане. Той не съобщи дали към момента има постигнато конкретно споразумение за връщането на пленени журналисти.

Източници: ukrinform.ua