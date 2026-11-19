Френският президент Еманюел Макрон призова всички съюзници на Украйна незабавно да осигурят на страната необходимите средства за противовъздушна отбрана. Той отправи апела си в Берлин, където се събраха представители на държави, подкрепящи Киев, включително представители на американския президент Доналд Тръмп.

„Абсолютният приоритет е разгръщането на нови противоракетни системи и нови прехващачи. Всеки, който има възможност да предостави средства за отбрана и защита на украинските граждани, трябва да го направи незабавно“, заяви Макрон.

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Призив за нови системи и прехващачи

Френският президент постави акцент върху необходимостта от допълнителна защита на украинското население. Според него държавите, които разполагат с възможности да помогнат, трябва да предоставят средствата още сега.

Призивът беше отправен по време на среща в Берлин, посветена на подкрепата за Украйна. В нея участваха представители на съюзниците на Киев, както и представители на американския президент Доналд Тръмп.

Макрон настоя за нов разговор за НАТО

Макрон настоя и въпросът за присъединяването на Украйна към НАТО отново да бъде поставен на дневен ред. Той свърза позицията си с оценката за руските искания, които определи като максималистични.

„Предвид максималистичния характер на руската позиция смятам, че трябва отново да повдигнем въпроса за присъединяването на Украйна към НАТО. Днес възниква въпросът, включително за нас - европейците, какво ще се случи утре“, каза френският президент.

Така Макрон постави едновременно два акцента пред съюзниците на Киев: незабавно укрепване на украинската противовъздушна отбрана и възобновяване на дискусията за бъдещото членство на Украйна в НАТО.