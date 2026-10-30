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Вашингтон поднови опита да блокира изборите в Аляска
  Тема: Избори

Вашингтон поднови опита да блокира изборите в Аляска

30 Октомври, 2026 06:26 829 6

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  • министерство на правосъдието

Министерството на правосъдието внесе изменен иск за спиране на удостоверяването на резултатите, ако републиканецът Дан Съливан загуби с малка разлика

Вашингтон поднови опита да блокира изборите в Аляска - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието на САЩ внесе изменен иск, с който поиска да бъде спряно удостоверяването на резултатите от сенатските избори в Аляска, ако републиканецът Дан Съливан загуби с малка разлика. Новият ход идва дни преди междинния вот на 3 ноември, който ще определи коя партия ще контролира Конгреса.

Надпреварата в Аляска е сред седемте ключови битки за Сената. Съливан, съюзник на президента Доналд Тръмп, се изправя срещу демократката Мери Пелтола. В бюлетината участва и пенсионираният учител Дан Дж. Съливан-младши, чието име е сходно с това на сенатора.

Вашингтон твърди, че избирателите са били подвеждани

В изменената искова молба Министерството на правосъдието обвинява демократически активисти, че са помогнали за включването на втория Съливан с цел да бъдат отнети гласове от републиканския кандидат. Според обвинението това е трябвало да обърка избирателите и да улесни победата на Пелтола.

„Те организираха фиктивната му кампания с цел да заблудят избирателите в Аляска и да помогнат на Пелтола да бъде избрана“, пишат адвокатите на Министерството на правосъдието.

Ройтерс съобщава, че като част от разследването са издадени 40 призовки и са изпратени искания за запазване на документи. Губернаторът на Аляска Майк Дънлийви също е разпоредил наказателно разследване. Кампанията на Пелтола отрича да е участвала в кандидатурата на Дан Дж. Съливан-младши.

Върховният съд на Аляска остави втория Съливан в бюлетината

През юни Върховният съд на Аляска постанови, че Дан Дж. Съливан-младши може да участва в изборите. Щатските избирателни власти вече са предприели мерки за разграничаване на двамата кандидати, като сенаторът е обозначен като републиканец и настоящ сенатор, а вторият кандидат е без партийна принадлежност.

Практиката партии да подкрепят допълнителни кандидати, които да разделят гласовете на съперника, не е непозната в американската политика и по принцип се смята за законна, когато кандидатът е допуснат от щатските власти.

Искът на федералното правителство предизвика критики, тъй като управлението на изборите по Конституция е поверено основно на щатите. Критиците посочват и че след края на вота трудно може да се установи кои гласове са били подадени за единия или другия кандидат заради сходството в имената.

„Не знам какво разследват с тези призовки, защото не знам кои федерални нарушения са засегнати и дали Министерството на правосъдието има юрисдикция по случая“, заяви пред Асошиейтед прес Джъстин Левит, бивш служител на ведомството по времето на президента Джо Байдън.

Решението може да повлияе на контрола върху Сената

Републиканците разполагат с 53 от 100 места в Сената. Резултатът в Аляска може да се окаже решаващ за запазването на мнозинството, а спорът за удостоверяването му да доведе до продължителна съдебна битка след изборния ден.

Доналд Тръмп вече е заявил, че може да не приеме резултатите от междинните избори, ако неговата партия загуби мнозинството в Конгреса. Министерството на правосъдието предприе сходни действия, свързани с изборния процес, и в други щати, включително Калифорния.

Източници: aljazeera.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Иван

    1 4 Отговор
    Голямата демокрация САЩ едни избори немогат да проведат, а дават акъл на други народи.

    Коментиран от #4

    06:33 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На Тръмп му се

    7 0 Отговор
    дърпа фъша.
    В паника е.

    06:41 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тити

    0 0 Отговор
    Хмммм с небе ли рижият който излъга цяла Америка преди 2 години забърка хаос и сега е е задънена улица.

    07:13 30.10.2026