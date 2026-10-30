Дарените на Украйна изтребители МиГ-29 отново в центъра на скандал в Словакия

Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка нареди ново разследване на даряването на изтребители МиГ-29 и системи за противовъздушна отбрана КУБ на Украйна от предишното правителство през 2023 г. Решението възобновява наказателното производство, прекратено по-рано тази година.

Жилинка обясни, че предишното разследване е приключило преждевременно. „В рамките на предварителното производство фактите не бяха установени в достатъчна степен, необходима за вземане на решение“, заяви главният прокурор в публикация във Facebook.

Още новини от Украйна

Спорът за състоянието на техниката

Предишното производство беше прекратено от прокурора от Братислава Растислав Ремета. При приключването му той заяви, че дузината съветски изтребители МиГ-29 са морално остарели, не са напълно функционални и за тях няма пилоти и ракети.

По думите на Ремета даряването на самолетите и системите КУБ не представлява престъпление. Бившият министър на отбраната Ярослав Над, който е бил начело на ведомството при предоставянето на техниката, отрича да е извършил нещо нередно.

Политическият конфликт

Дарението е един от основните поводи за критики от страна на правителството на премиера Роберт Фицо, което следва по-проруска външна политика и преустанови военната помощ за Украйна. Управляващите в Братислава многократно са атакували решението на предишното правителство.

Фицо е заявявал, че даряването на техниката е направило Словакия зависима от въздушни патрули на съюзнически държави. Високопоставен представител на неговата партия определи решението като саботаж.

С новото разпореждане на главния прокурор наказателното производство ще бъде възобновено, за да бъдат изяснени допълнително фактите около подготовката и извършването на дарението. Решението поставя случая отново в центъра на спора между правителството на Фицо и политическите му предшественици за военната подкрепа за Украйна.