Дарените на Украйна изтребители МиГ-29 отново в центъра на скандал в Словакия

Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка нареди ново разследване на даряването на изтребители МиГ-29 и системи за противовъздушна отбрана КУБ на Украйна от предишното правителство през 2023 г. Решението възобновява наказателното производство, прекратено по-рано тази година.
Жилинка обясни, че предишното разследване е приключило преждевременно. „В рамките на предварителното производство фактите не бяха установени в достатъчна степен, необходима за вземане на решение“, заяви главният прокурор в публикация във Facebook.
Спорът за състоянието на техниката
Предишното производство беше прекратено от прокурора от Братислава Растислав Ремета. При приключването му той заяви, че дузината съветски изтребители МиГ-29 са морално остарели, не са напълно функционални и за тях няма пилоти и ракети.
По думите на Ремета даряването на самолетите и системите КУБ не представлява престъпление. Бившият министър на отбраната Ярослав Над, който е бил начело на ведомството при предоставянето на техниката, отрича да е извършил нещо нередно.
Политическият конфликт
Дарението е един от основните поводи за критики от страна на правителството на премиера Роберт Фицо, което следва по-проруска външна политика и преустанови военната помощ за Украйна. Управляващите в Братислава многократно са атакували решението на предишното правителство.
Фицо е заявявал, че даряването на техниката е направило Словакия зависима от въздушни патрули на съюзнически държави. Високопоставен представител на неговата партия определи решението като саботаж.
С новото разпореждане на главния прокурор наказателното производство ще бъде възобновено, за да бъдат изяснени допълнително фактите около подготовката и извършването на дарението. Решението поставя случая отново в центъра на спора между правителството на Фицо и политическите му предшественици за военната подкрепа за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 тежко е да бъдеш евро-атлантид, а
Коментиран от #9
14:26 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ставка
За гладуващите по света дарения не правят.
Но да въоръжават режим за война - там са първи.
Ха!
14:27 30.10.2026
5 Хааххх
14:27 30.10.2026
6 И кво
14:28 30.10.2026
7 а тук що мълчат за 6 АН самолета
и после не ги върнаха фъчилата или парите и никакво разследване
тук го писаха
а гюроф даде 12 милиона на зелката кат беше примиер 2м
14:35 30.10.2026
8 Възраждане
Коментиран от #10
14:35 30.10.2026
9 Най-тежко е, да подкрепиш...
До коментар #2 от "тежко е да бъдеш евро-атлантид, а":като" драскаш " глупости ,Олигархията на Русия и Лидера им!!!
Типове окрали държавата си, за лични облаги за милиарди евро!!
14:41 30.10.2026
10 Справедлив
До коментар #8 от "Възраждане":Въпрос на време.Фицо,Радев,Йотова ....да си ходят в Москва.Ще се чувстват като у дома си.Няма да ни липсват.
14:47 30.10.2026
11 Соваж бейби
14:48 30.10.2026
12 да си знаете какво следва
15:08 30.10.2026