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Дарените на Украйна изтребители МиГ-29 отново в центъра на скандал в Словакия
  Тема: Украйна

Дарените на Украйна изтребители МиГ-29 отново в центъра на скандал в Словакия

30 Октомври, 2026 14:18 1 461 12

  • словакия-
  • марош жилинка-
  • миг-29-
  • украйна-
  • военна помощ

Главният прокурор Марош Жилинка смята, че предишното производство е приключило преждевременно. Случаят е свързан и със системи за противовъздушна отбрана КУБ

Дарените на Украйна изтребители МиГ-29 отново в центъра на скандал в Словакия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка нареди ново разследване на даряването на изтребители МиГ-29 и системи за противовъздушна отбрана КУБ на Украйна от предишното правителство през 2023 г. Решението възобновява наказателното производство, прекратено по-рано тази година.

Жилинка обясни, че предишното разследване е приключило преждевременно. „В рамките на предварителното производство фактите не бяха установени в достатъчна степен, необходима за вземане на решение“, заяви главният прокурор в публикация във Facebook.

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Спорът за състоянието на техниката

Предишното производство беше прекратено от прокурора от Братислава Растислав Ремета. При приключването му той заяви, че дузината съветски изтребители МиГ-29 са морално остарели, не са напълно функционални и за тях няма пилоти и ракети.

По думите на Ремета даряването на самолетите и системите КУБ не представлява престъпление. Бившият министър на отбраната Ярослав Над, който е бил начело на ведомството при предоставянето на техниката, отрича да е извършил нещо нередно.

Политическият конфликт

Дарението е един от основните поводи за критики от страна на правителството на премиера Роберт Фицо, което следва по-проруска външна политика и преустанови военната помощ за Украйна. Управляващите в Братислава многократно са атакували решението на предишното правителство.

Фицо е заявявал, че даряването на техниката е направило Словакия зависима от въздушни патрули на съюзнически държави. Високопоставен представител на неговата партия определи решението като саботаж.

С новото разпореждане на главния прокурор наказателното производство ще бъде възобновено, за да бъдат изяснени допълнително фактите около подготовката и извършването на дарението. Решението поставя случая отново в центъра на спора между правителството на Фицо и политическите му предшественици за военната подкрепа за Украйна.


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тежко е да бъдеш евро-атлантид, а

    30 3 Отговор
    по-нататък ще е още по-тежко, щото ще се потърси сметка за подареното и продаденото на украинските терористи

    Коментиран от #9

    14:26 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ставка

    25 4 Отговор
    Айде и тези откачалки дарители.
    За гладуващите по света дарения не правят.
    Но да въоръжават режим за война - там са първи.
    Ха!

    14:27 30.10.2026

  • 5 Хааххх

    26 2 Отговор
    И тука така ни лъжеха че даваме бракувана техника,навсякъде ползват един план за манипулация.

    14:27 30.10.2026

  • 6 И кво

    12 0 Отговор
    дарили им бАклуци и отчели дейност и останали голи като п....

    14:28 30.10.2026

  • 7 а тук що мълчат за 6 АН самолета

    13 1 Отговор
    дадени за ремонт на урк преди войната барабар с 1 милион капаро
    и после не ги върнаха фъчилата или парите и никакво разследване
    тук го писаха
    а гюроф даде 12 милиона на зелката кат беше примиер 2м

    14:35 30.10.2026

  • 8 Възраждане

    6 9 Отговор
    Браво! Фицата стяга редиците, че след Орбан и Вучич и на него може да е необходимо да моли за закрила Владимир Владимирович

    Коментиран от #10

    14:35 30.10.2026

  • 9 Най-тежко е, да подкрепиш...

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "тежко е да бъдеш евро-атлантид, а":

    като" драскаш " глупости ,Олигархията на Русия и Лидера им!!!
    Типове окрали държавата си, за лични облаги за милиарди евро!!

    14:41 30.10.2026

  • 10 Справедлив

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане":

    Въпрос на време.Фицо,Радев,Йотова ....да си ходят в Москва.Ще се чувстват като у дома си.Няма да ни липсват.

    14:47 30.10.2026

  • 11 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Хората са си дали старите боклуци и искат свежи пари след войната които ще плащат украинци няколко века .Цяла Европа си продаде старото желязо на клоуна 😅в началото на войната.

    14:48 30.10.2026

  • 12 да си знаете какво следва

    1 0 Отговор
    Това ще се случи във всички държави дарителки. Един ден ще се потърси сметка за тези подаръци!

    15:08 30.10.2026

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