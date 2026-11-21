Пожар избухна в цивилен промишлен обект в Бахрейн след атака, за която властите в кралството обвиняват Иран. Министерството на вътрешните работи съобщи, че първоначалните данни сочат материални щети, но няма информация за загинали или ранени.

„В резултат на престъпната иранска агресия цивилен промишлен обект беше атакуван, което доведе до пожар на мястото“, заяви министерството в публикация в „Екс“. В съобщението се посочва още, че екипи на гражданската защита работят за овладяване на пламъците.

Бахрейнските власти не уточняват къде точно се намира обектът, какъв тип съоръжение е било поразено и с какво оръжие е извършена атаката. Не е обявена и оценка на размера на нанесените материални щети.

Инцидентът се случва на фона на засилено напрежение между Иран и Бахрейн. През последната седмица бахрейнските власти съобщиха за няколко въздушни атаки, които според тях са били прехванати от противовъздушната отбрана, докато Иран заяви, че е атакувал американски военни и радарни съоръжения в кралството.

Към момента потвърдените последици от новия инцидент са пожарът и материалните щети. Гражданската защита продължава действията на място, а допълнителни подробности за състоянието на съоръжението и причините за възникването на огъня не са съобщени.

Източници: arnnewscentre.ae, skynewsarabia.com, apnews.com