Президентът на Ливан Жозеф Аун призова за край на израелската окупация и на иранската намеса във вътрешните работи на страната. В обръщение по повод 83-ата годишнина от независимостта той определи двете явления като свързани и неразделни кризи, които пречат на Ливан да възстанови пълния си суверенитет.

„Пред завършването на нашата независимост днес стоят две основни пречки: израелската окупация на части от нашата земя и външната намеса във вътрешните ни работи, по-специално от влиятелни среди в иранския режим“, заяви Аун, цитиран от Асошиейтед прес.

Според президента иранското влияние се проявява чрез подкрепа за оръжия и решения, които са извън властта на ливанската държава. В речта си той постави въпроса за държавния монопол върху оръжията, което е пряко свързано с бъдещето на „Хизбула“ – най-влиятелната въоръжена групировка в страната, подкрепяна от Иран.

„Ерата на оръжията извън държавния контрол приключи“, каза Аун. Той подчерта, че решенията за война и мир трябва да се вземат единствено от институциите на Ливан, а не от политически или военни формирования, които действат извън държавната власт.

Призив към Израел за изтегляне

Ливанският президент поиска Израел да се изтегли от всички части на ливанската територия, да прекрати атаките и да освободи ливанските затворници. Според Аун продължаващото израелско военно присъствие подкопава суверенитета на страната и възпрепятства разполагането на ливанската армия по границата.

„Не приемаме нищо по-малко от край на израелската окупация и прекратяване на чуждото попечителство“, заяви Аун в послание, предадено от ливански медии. Президентът настоя, че освобождаването на ливанската територия и възстановяването на изключителния контрол на държавата върху оръжията трябва да вървят едновременно.

Речта беше произнесена на церемония по издигане на ливанското знаме край тунела „Нахр ел-Калб“. По информация на ливанската телевизия LBC президентът е предупредил, че окупацията и чуждото влияние взаимно се използват като оправдание за продължаването на кризата.

Ливан между два натиска

Изявлението на Аун идва на фона на продължаващото напрежение по южната граница и на усилията на Бейрут да наложи решенията на държавата върху всички въоръжени формирования. Асошиейтед прес отбелязва, че подкрепяната от Иран „Хизбула“ е започнала обстрел срещу Израел след началото на войната с Иран, което е въвлякло Ливан допълнително в регионалния конфликт.

Президентът заяви, че силата не се измерва само със способността да се води война, а и с „мъдростта и смелостта тя да бъде прекратена чрез дипломация“. От думите му не последва конкретен график за израелско изтегляне или за окончателното предаване на оръжията извън държавния контрол.

Позицията на Аун поставя ливанската държава между два външни натиска – израелското военно присъствие на юг и влиянието на Иран чрез съюзниците му в Ливан. Президентът настоя, че изходът е единен държавен контрол върху територията, армията и решенията за сигурността.

Източници: apnews.com, lbcgroup.tv, timesofisrael.com