Сирени за въздушна опасност прозвучаха вечерта в Калининградска област, а жителите бяха призовани да се укрият на безопасни места. Получени са и съобщения от мобилни оператори, че интернетът може временно да бъде ограничен от съображения за сигурност. На летище „Храброво“ в Калининград бяха въведени временни ограничения за полетите.

Губернаторът на Калининградска област Алексей Беспрозванных заяви, че в Немански район е сработила системата за оповестяване „Опасност от безпилотни апарати“. По думите му тя е реагирала на подозрителен обект откъм Литва, но извършените проверки не са установили заплаха.

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„Специалистите извършиха всички необходими проверки, заплаха няма. В близко време режимът ще бъде отменен. Моля да се отнесете с разбиране“, заяви Беспрозванных.

Каналът Astra съобщи, че сирени са се чули в Калининград и че хората са били призовани да се насочат към безопасни места. По данни на канала ограниченията на летище „Храброво“ са били въведени едновременно с предупреждението.

Междувременно каналът Exilenova+ съобщи за многобройни взривове и звуци от безпилотни апарати в Балтийск, където се намира база на Балтийския флот на Русия. Каналът твърди още, че в района е работила руската противовъздушна отбрана и че сигналът за тревога е бил подаден повторно по-малко от час след първото предупреждение.

Exilenova+ предполага, че възможна цел на атаката е военноморската инфраструктура на Балтийския флот. Тези твърдения, както и информацията за взривове и работа на ПВО в Балтийск, не са потвърдени от руските власти. Потвърдено е единствено изявлението на губернатора за задействаната система за опасност от безпилотни апарати и за липсата на установена заплаха след проверките.

Източници: pravda.com.ua, kaliningrad.rbc.ru