Руски войски са атакували Запорожие вечерта на 21 ноември. По предварителни данни е ранено едно дете във Вознесеновския район на града, съобщи ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.

„По предварителни данни във Вознесеновския район има един ранен – дете“, написа Семикин.

Още в 21:00 часа е било напълно прекъснато движението по мостовете в Запорожие и по язовирната стена на ДнепроГЕС. За атаката ръководителят на областната администрация е съобщил в 21:26 часа.

Към съобщението няма посочени данни за вида на използваното оръжие, други пострадали или конкретни материални щети. Информацията за раненото дете е определена като предварителна.

Източници: pravda.com.ua