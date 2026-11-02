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The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници
  Тема: Украйна

The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници

2 Ноември, 2026 11:29 476 17

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  • руска армия

Според журналисти от БиБиСи и "Медиазона" броят на руските жертви вероятно надхвърля половин милион

The Economist: Във войната Русия може да е загубила до 770 000 войници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Броят на руските войници, загинали във войната на Русия срещу Украйна, възлиза на между 374 000 и 770 000. Такива оценки бяха оповестени в петък, 30 октомври, в публикация на списанието The Economist за руските удари срещу Украйна. Според изчисленията на изданието общият брой на жертвите, включително ранените, е между 1,4 и 2,1 милиона.

The Economist посочва, че Русия губи много повече войници от Украйна. И привежда за сравнение данните на сайта UALosses, според които броят на жертвите в редиците на въоръжените сили на Украйна е 116 000. Още 106 000 са обявени за безследно изчезнали.

От началото на 2026 над 56 000 дрона срещу Украйна

The Economist посочва в публикацията си също така, че според данни на военновъздушните сили на Украйна от началото на годината Русия е изстреляла над 56 000 дронове срещу Украйна – това е с 35% повече, отколкото през същия период на 2025 година. Броят на ракетните удари е нараснал с 22% и е достигнал 1766.

Изданието изтъква също така, че през октомври Украйна засили ударите си срещу Русия в дълбочина, което предизвика недоволство в администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

БиБиСи допуска над 500 000 руски жертви

На 30 октомври журналисти от руската служба на БиБиСи, от "Медиазона" и екип от доброволци съобщиха, че загиналите руски войници по време на войната в Украйна към 30 октомври 2026 година вероятно са надхвърлили 500 000 души. При това са известни 285 023 имена на загинали военнослужещи от въоръжените сили на Русия.

Делът на загиналите военнослужещи от Руската федерация, чиито имена са потвърдени от публично достъпни източници, вероятно възлиза на 45 до 55 процента от реалния брой на загиналите в руската армия, който по този начин, според оценките на военните експерти, може да е между 518 224 до 663 384 души, отбелязва БиБиСи.

Ако към тези цифри се прибави броят на воюващите в състава на подразделенията на самопровъзгласените "Донецка народна република" (ДНР) и "Луганската народна република" (ЛНР), който се оценява на между 21 000 и 23 500 души, както и 2304 установени имена на убити севернокорейски войници, тогава общите загуби на проруските сили могат да варират в диапазона от 541 528 до 689 188 военнослужещи.

Трудности при изчисленията

Трудностите при изчисленията на загиналите руски военни до голяма степен са свързани с факта, че далеч не цялата информация за тяхната смърт е публично достъпна.

Журналистите от "Медиазона" и Руската служба на БиБиСи, съвместно с екип от доброволци, от първия ден на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022, водят отчет на съобщенията за загиналите руски военни, публикувани в медиите, социалните мрежи и на сайтовете на държавните органи.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    10 3 Отговор
    Защо западните "медии" са забранени в свободния свят?

    11:29 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Специалната военна операция

    3 11 Отговор
    Добре се отразява на вдовиците в Русия, направо си е нов бизнес модел

    11:32 02.11.2026

  • 4 аха

    14 2 Отговор
    Пълни глyпоcти, фантасмагории и спекулаци! Ако Русия е загубила толкова то тогава 00кpaйна е загубила над 7 милиона??

    11:32 02.11.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    НЯМА ЦЕНА КОЯТО БРАТУШКИТЕ
    НЕ МОГАТ ДА ПЛАТЯТ ЗА СВОБОДАТА СИ
    .......
    ДА МИСЛЯТ ВРАГОВЕТЕ ИМ ЗА РЕПАРАЦИИ

    11:32 02.11.2026

  • 6 Дойчовето вкиснато реве на чужд гроб

    10 1 Отговор
    вместо да се радва, че ще победи Русия и ще забие знаме в Кремъл:)) Смятай колко са тпи

    11:33 02.11.2026

  • 7 Дъ Изкукономист

    7 1 Отговор
    Ако бяха пропуснали дълбокоумното мнение на зелето с праз, нямаше да е балансирана пропаганднатапомийка за деня.

    11:33 02.11.2026

  • 8 честен ционист

    11 1 Отговор
    Ако русия е загубила 770хил, то значи враговете й ще загубят 770млн

    11:34 02.11.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор
    Да не правите разлика между числа и цифри
    е като да не различавате думи от букви‼️

    11:34 02.11.2026

  • 10 На чужд гроб плачат

    6 2 Отговор
    Убитите на фронта украинци наближават три милиона.

    11:35 02.11.2026

  • 11 Ротшилдовото списание

    7 1 Отговор
    Британия може да е придобила 70% "нови англичани "? Вече и премиери, министри, кметове са ахмедовци.

    11:36 02.11.2026

  • 12 Феникс

    9 1 Отговор
    Тези са тотално сбъркани, ако войната продължи до 2030 , Украйна ще остане със население под 4 милиона! Но явно не им пука на милите глобалисти!

    Коментиран от #15

    11:38 02.11.2026

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    Кво война, бе? Къде? Ама казвайте ги тия работи овреме! Ние тука си мислим че е някво ММА състезание и си вариант ракията спокойно!

    11:45 02.11.2026

  • 14 Хихи

    3 0 Отговор
    дойчезеле... УНИАН...

    11:45 02.11.2026

  • 15 АБВ

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Феникс":

    На Путин му пука за милите русначета дето изгниха в Донбас.

    11:47 02.11.2026

  • 16 456

    0 0 Отговор
    т.е. 404 така е казала и пресата пише...Също като в предишните две еднакви статии.
    Коментарът е лично мнение.

    11:47 02.11.2026

  • 17 Това са само убитите

    0 0 Отговор
    С ранените са 2 милиона.Тор!

    11:47 02.11.2026

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