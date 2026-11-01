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Тръмп ще покани Зеленски на срещата на Г-20 в Маями
  Тема: Украйна

Тръмп ще покани Зеленски на срещата на Г-20 в Маями

1 Ноември, 2026 02:44 558 4

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  • маями

Американският президент заяви, че присъствието на украинския лидер „не е проблем“. Срещата е насрочена за 14 и 15 декември

Тръмп ще покани Зеленски на срещата на Г-20 в Маями - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да покани украинския президент Володимир Зеленски на срещата на върха на Г-20 през декември край Маями, Флорида.

На въпрос дали ще отправи покана към Зеленски Тръмп отговори: „Да, няма проблем“. Американският президент добави: „Мисля, че войната между Украйна и Русия ще приключи в недалечно бъдеще“.

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Срещата на лидерите на Г-20 е насрочена за 14 и 15 декември 2026 г. и ще се проведе в комплекса Trump National Doral в района на Маями. САЩ са домакин на форума, а Вашингтон вече покани руския президент Владимир Путин. Москва не е потвърдила дали той ще участва.

Поканата към Зеленски още не е официално публикувана

Украйна не е член на Г-20, но е участвала като поканена страна в предишни срещи на групата. До срещата на външните министри на Г-20 в Атланта украинската държава не беше включена в списъка на поканените за тазгодишния форум.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон може да покани Зеленски, ако присъствието му доведе до положителен резултат. Изявлението на Тръмп показва промяна в досегашната позиция, но към момента не е публикувана официална покана към украинския президент.

Това оставя неясен и въпроса дали срещата в Маями може да се превърне във възможност за разговор между Тръмп, Зеленски и Путин. Зеленски заяви през септември, че е готов да пътува до Маями и да се срещне с руския президент, ако Путин участва в срещата на Г-20.

Тръмп отново говори за близък край на войната

Американският президент не посочи конкретен срок за прекратяване на бойните действия. Той обаче неколкократно заяви, че очаква войната да приключи в близко бъдеще.

Позицията му идва на фона на продължаващите разногласия между Вашингтон, Киев и Москва относно условията за преговори. Срещата на Г-20 през декември се очертава като възможен дипломатически форум, но участието на Зеленски и Путин, както и евентуален разговор между тях, все още не са окончателно потвърдени.

Източници: apnews.com, pravda.com.ua, theguardian.com


САЩ
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    Нали и той е поканен? 😁

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