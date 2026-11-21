Володимир Зеленски заяви, че украинските военни разполагат с доказателства за ограничения в работата на сателитната система Starshield, след като Илон Мъск обвини украинския президент в неверни твърдения по темата.

В интервю за CNN Зеленски каза: „Имаме ясни доказателства от военните“. По думите му украинските сили са регистрирали ограничение от 161 км/ч във временно окупираните територии.

„Когато казвах, че има ограничения в работата на сателитната система, това беше 100% вярно“, заяви украинският президент. Той допълни, че на тези територии действително е имало ограничения и подчерта, че не се шегува по подобни въпроси.

Услугата е възстановена след разговор с Рубио

Зеленски посочи, че работата на Starshield е била възстановена след разговор с американския държавен секретар Марко Рубио. Президентът на Украйна обаче заяви, че не знае кой точно е съдействал за решаването на проблема.

Той не уточни дали администрацията на Доналд Тръмп се е свързала със SpaceX, или решението е било взето лично от американския президент. Зеленски благодари на правителството на САЩ, западните партньори и компанията SpaceX за възможността украинските военни да използват системата.

Спорът между Зеленски и Мъск

Илон Мъск по-рано отхвърли твърденията за ограничения на скоростта на Starshield и обвини Зеленски, че представя невярна информация. Starshield е военната версия на сателитната система Starlink, използвана от украинските сили за комуникации и операции на фронта.

Темата предизвика и политически натиск в САЩ. Демократът Джим Хаймс поиска да бъде изяснено кой е взел решението за ограниченията и защо те са били въведени. В секретно писмо до директора на националното разузнаване Джей Клейтън той поиска информация за обстоятелствата около промените в работата на Starshield.

Хаймс отправи и предложение към Мъск да проведе среща, на която да обясни кой е инициирал промените в системата. Според CNN държавното финансиране на проекти на SpaceX може да бъде използвано като средство за натиск, ако не бъдат дадени отговори за ограниченията.

Източници: unian.net