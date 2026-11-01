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Русия атакува Украйна с 433 дрона, Киев спря тока
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с 433 дрона, Киев спря тока

1 Ноември, 2026 08:51 1 736 38

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • киев-
  • електрозахранване

Украинската ПВО е свалила или подавила 371 безпилотни апарата. В столицата са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването заради щетите по енергийната система

Русия атакува Украйна с 433 дрона, Киев спря тока - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е атакувала Украйна през нощта срещу 1 ноември с 433 безпилотни летателни апарата, съобщиха Въздушните сили на Украйна. Сред тях са били дронове „Шахед“, „Гербера“ и апарати-имитатори „Пародия“, като 64 от ударните дронове са били реактивни. Атаката е започнала вечерта на 31 октомври.

Към 07:30 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила 371 дрона, включително 47 реактивни. Повече от 40 ударни безпилотни апарата са останали във въздуха, а бойната работа е продължавала. „Попадения са регистрирани на 16 места“, посочиха Въздушните сили. Падане на отломки от свалени дронове е отчетено на още 14 места.

В отблъскването на атаката са участвали авиация, зенитни ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи. От Въздушните сили уточниха, че дроновете са били изстреляни от райони в Русия и от окупираната част на Донецка област.

Аварийни прекъсвания на тока в Киев

След атаката в Киев са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Енергийната компания ДТЕК съобщи, че мярката е свързана с продължаващите руски удари по украинската енергийна система.

Екипи работят по възстановяването на повреденото оборудване, когато ситуацията със сигурността позволява това. От компанията заявиха, че се полагат усилия електрозахранването в домовете на жителите на столицата да бъде възстановено възможно най-бързо.

Атаката последва руски въздушен удар по Краматорск, при който е разрушена сградата на изпълнителния комитет на площад „Мир“. Украинските власти не са съобщили в разглежданите данни окончателен общ брой на жертвите и ранените от нощната атака.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безсилието на Путин се изразява

    5 55 Отговор
    в атаките над църкви, училища, детски градини, болници, магазини, пощи, автобуси, пътнически влакове, жилищни сгради.

    Коментиран от #3, #11, #14, #24, #26, #29, #35

    08:57 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кузненко

    41 5 Отговор

    До коментар #1 от "Безсилието на Путин се изразява":

    Това се отнася за ВСУ.....терористи и кръвожадни извратеняци.

    Коментиран от #10, #30

    09:00 01.11.2026

  • 4 Стоянчо Пуканката

    24 49 Отговор
    С огън и меч, както е било през вековете, Русия, бидейки Империя, с ореол на неповяхнала слава, налага волята си и няма сила- нито земна, нито незумна, която може да я възприпятства!

    Так бьло, так есть и так будет всегда!

    Коментиран от #13, #15

    09:00 01.11.2026

  • 5 Лека поправка,моля...!

    48 24 Отговор
    Не -,, Киев спря тока"...!
    А...- ,,Москва,спря на Киев тока"...!

    09:02 01.11.2026

  • 6 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    7 28 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГадиНас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #37

    09:03 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сесесере2🤢🤮

    4 31 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #25

    09:03 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Яж по-малко руски 💩💩💩, че

    12 17 Отговор

    До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":

    явно преяждаш с тях.

    09:05 01.11.2026

  • 14 Да те питам

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "Безсилието на Путин се изразява":

    Друга флашка имаш ли?

    Коментиран от #17

    09:06 01.11.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":

    Както е казал поетът ТО БИВА В МРАКА НАМ СВЕТИЛО НАДЕЖДА В НАШТЕ БЪДНИНИ ТО ВСПОМНЯ НИ ЧЕ НИЙ КОГАТО СМЕ ЗАБРАВЕНИ ОТ ЦЕЛИЙ СВЕТ ЛЮБОВ ЩО НИКОГА НЕ ГАСНЕ ЗА НАЗИ БДИ

    09:08 01.11.2026

  • 16 Де бил

    33 4 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Запада каза ,че ще помага на Украйна толкова колкото е необходимо. Сега не е така!!! Каза ,че ще победи Русия стратегически,сега не е така!!! Каза ,че ще се върне всяка педя украинска земя,сега не е така!!! Каза ,че ще изолира международно Русия, сега не е така !!! Има и още!!!!!

    09:10 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Крокодила Гена

    15 2 Отговор
    У метрото в куиф им сложили снимки на зеления! С него се топлят!

    09:15 01.11.2026

  • 20 Оня

    14 2 Отговор
    А защо всеки ден нелигитимния моли за пари? Защо всеки ден иска примирие!? Защо всеки ден иска да се срещне с Путин? Нали премогва бе , побеждава и тн.!? Руснаците си ползват метрото по предназначение май в куиф не е така?

    Коментиран от #32

    09:20 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 отговор

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сесесере2🤢🤮":

    Границите не се върнаха и държавите са свободни без война, а какво прави ответната сила НАТО. Освободили западна европа и САЩ да се прибере на континента си. НЕ и продължиха напред докато не предизвикаха война.

    Коментиран от #28

    09:31 01.11.2026

  • 26 Хи хи

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Безсилието на Путин се изразява":

    Путин е много силен, а зеленото жуже е много слабо щом позволява украинците така да страдат !! Защо то не е отишло поне веднъж на преговори в Москва за мир ??? Щото е страхливо !!

    Коментиран от #31

    09:34 01.11.2026

  • 27 Хи хи

    6 3 Отговор
    Какво става с пакетите санкции ?? Принудиха ли Путин да иска мир чрез сила ?? Крим освободен ли е вече от временната окупация ??

    09:42 01.11.2026

  • 28 Прям

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "отговор":

    Европейския полуостров е част от Евразия и ще бъде обект на нападки докато се присъедини към Евразия. А подстрекателя САЩ трябва да се приберат в континента си.

    Коментиран от #34

    09:44 01.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Антирашист 5010

    1 6 Отговор

    До коментар #26 от "Хи хи":

    Пусин е толкова "силен " колкото му позволяват , вече 5 години !

    Коментиран от #36

    09:52 01.11.2026

  • 32 Антирашист 5011

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Оня":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! А рашистката пропаганда бълва змии ,гущери и глупости по адрес на Зеленси !

    Коментиран от #33

    09:56 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Антирашист 5012

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Прям":

    Явно си в азия за да виждаш така ,стой си там !

    10:03 01.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Антирашист 5010":

    А що тогава зеленото жуже реве за мир, аааааа ??!

    10:04 01.11.2026

  • 37 Антирашист 5013

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    И хитлер е опитал да смени световния ред .

    10:07 01.11.2026

  • 38 Хи хи

    0 1 Отговор
    страхливото зелено жуже го е страх да замине за Москва и да преговаря за мир !! А това е негова отговорност !!

    10:08 01.11.2026

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