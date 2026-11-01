Русия атакува Украйна с 433 дрона, Киев спря тока

Русия е атакувала Украйна през нощта срещу 1 ноември с 433 безпилотни летателни апарата, съобщиха Въздушните сили на Украйна. Сред тях са били дронове „Шахед“, „Гербера“ и апарати-имитатори „Пародия“, като 64 от ударните дронове са били реактивни. Атаката е започнала вечерта на 31 октомври.

Към 07:30 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила 371 дрона, включително 47 реактивни. Повече от 40 ударни безпилотни апарата са останали във въздуха, а бойната работа е продължавала. „Попадения са регистрирани на 16 места“, посочиха Въздушните сили. Падане на отломки от свалени дронове е отчетено на още 14 места.

В отблъскването на атаката са участвали авиация, зенитни ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи. От Въздушните сили уточниха, че дроновете са били изстреляни от райони в Русия и от окупираната част на Донецка област.

Аварийни прекъсвания на тока в Киев

След атаката в Киев са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Енергийната компания ДТЕК съобщи, че мярката е свързана с продължаващите руски удари по украинската енергийна система.

Екипи работят по възстановяването на повреденото оборудване, когато ситуацията със сигурността позволява това. От компанията заявиха, че се полагат усилия електрозахранването в домовете на жителите на столицата да бъде възстановено възможно най-бързо.

Атаката последва руски въздушен удар по Краматорск, при който е разрушена сградата на изпълнителния комитет на площад „Мир“. Украинските власти не са съобщили в разглежданите данни окончателен общ брой на жертвите и ранените от нощната атака.

Източници: pravda.com.ua