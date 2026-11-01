Русия атакува Украйна с 433 дрона, Киев спря тока

Русия е атакувала Украйна през нощта срещу 1 ноември с 433 безпилотни летателни апарата, съобщиха Въздушните сили на Украйна. Сред тях са били дронове „Шахед“, „Гербера“ и апарати-имитатори „Пародия“, като 64 от ударните дронове са били реактивни. Атаката е започнала вечерта на 31 октомври.
Към 07:30 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила 371 дрона, включително 47 реактивни. Повече от 40 ударни безпилотни апарата са останали във въздуха, а бойната работа е продължавала. „Попадения са регистрирани на 16 места“, посочиха Въздушните сили. Падане на отломки от свалени дронове е отчетено на още 14 места.
В отблъскването на атаката са участвали авиация, зенитни ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи. От Въздушните сили уточниха, че дроновете са били изстреляни от райони в Русия и от окупираната част на Донецка област.
Аварийни прекъсвания на тока в Киев
След атаката в Киев са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Енергийната компания ДТЕК съобщи, че мярката е свързана с продължаващите руски удари по украинската енергийна система.
Екипи работят по възстановяването на повреденото оборудване, когато ситуацията със сигурността позволява това. От компанията заявиха, че се полагат усилия електрозахранването в домовете на жителите на столицата да бъде възстановено възможно най-бързо.
Атаката последва руски въздушен удар по Краматорск, при който е разрушена сградата на изпълнителния комитет на площад „Мир“. Украинските власти не са съобщили в разглежданите данни окончателен общ брой на жертвите и ранените от нощната атака.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Безсилието на Путин се изразява
Коментиран от #3, #11, #14, #24, #26, #29, #35
08:57 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кузненко
До коментар #1 от "Безсилието на Путин се изразява":Това се отнася за ВСУ.....терористи и кръвожадни извратеняци.
Коментиран от #10, #30
09:00 01.11.2026
4 Стоянчо Пуканката
Так бьло, так есть и так будет всегда!
Коментиран от #13, #15
09:00 01.11.2026
5 Лека поправка,моля...!
А...- ,,Москва,спря на Киев тока"...!
09:02 01.11.2026
6 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГадиНас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
Коментиран от #37
09:03 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сесесере2🤢🤮
Коментиран от #25
09:03 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Яж по-малко руски 💩💩💩, че
До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":явно преяждаш с тях.
09:05 01.11.2026
14 Да те питам
До коментар #1 от "Безсилието на Путин се изразява":Друга флашка имаш ли?
Коментиран от #17
09:06 01.11.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":Както е казал поетът ТО БИВА В МРАКА НАМ СВЕТИЛО НАДЕЖДА В НАШТЕ БЪДНИНИ ТО ВСПОМНЯ НИ ЧЕ НИЙ КОГАТО СМЕ ЗАБРАВЕНИ ОТ ЦЕЛИЙ СВЕТ ЛЮБОВ ЩО НИКОГА НЕ ГАСНЕ ЗА НАЗИ БДИ
09:08 01.11.2026
16 Де бил
До коментар #7 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Запада каза ,че ще помага на Украйна толкова колкото е необходимо. Сега не е така!!! Каза ,че ще победи Русия стратегически,сега не е така!!! Каза ,че ще се върне всяка педя украинска земя,сега не е така!!! Каза ,че ще изолира международно Русия, сега не е така !!! Има и още!!!!!
09:10 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Крокодила Гена
09:15 01.11.2026
20 Оня
Коментиран от #32
09:20 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 отговор
До коментар #8 от "Сесесере2🤢🤮":Границите не се върнаха и държавите са свободни без война, а какво прави ответната сила НАТО. Освободили западна европа и САЩ да се прибере на континента си. НЕ и продължиха напред докато не предизвикаха война.
Коментиран от #28
09:31 01.11.2026
26 Хи хи
До коментар #1 от "Безсилието на Путин се изразява":Путин е много силен, а зеленото жуже е много слабо щом позволява украинците така да страдат !! Защо то не е отишло поне веднъж на преговори в Москва за мир ??? Щото е страхливо !!
Коментиран от #31
09:34 01.11.2026
27 Хи хи
09:42 01.11.2026
28 Прям
До коментар #25 от "отговор":Европейския полуостров е част от Евразия и ще бъде обект на нападки докато се присъедини към Евразия. А подстрекателя САЩ трябва да се приберат в континента си.
Коментиран от #34
09:44 01.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Антирашист 5010
До коментар #26 от "Хи хи":Пусин е толкова "силен " колкото му позволяват , вече 5 години !
Коментиран от #36
09:52 01.11.2026
32 Антирашист 5011
До коментар #20 от "Оня":Зеленски е герой ,защитава родината си ! А рашистката пропаганда бълва змии ,гущери и глупости по адрес на Зеленси !
Коментиран от #33
09:56 01.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Антирашист 5012
До коментар #28 от "Прям":Явно си в азия за да виждаш така ,стой си там !
10:03 01.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хи хи
До коментар #31 от "Антирашист 5010":А що тогава зеленото жуже реве за мир, аааааа ??!
10:04 01.11.2026
37 Антирашист 5013
До коментар #6 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":И хитлер е опитал да смени световния ред .
10:07 01.11.2026
38 Хи хи
10:08 01.11.2026