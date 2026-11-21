Климатичната конференция COP31 в Анталия продължава и днес, след като близо 200 държави не успяха да постигнат окончателно споразумение до планирания край на форума на 20 ноември. Делегациите останаха в преговори, за да изчистят разногласията по текста на бъдещото политическо решение.

Основните спорове са свързани с изкопаемите горива, климатичното финансиране, адаптацията към последиците от затоплянето и механизмите за справедлив преход. В актуализиран проект на споразумението вече не се споменава изрично необходимостта от отказ от изкопаемите горива. Това предизвика критики от държави и природозащитни организации, които настояват подобен ангажимент да остане в окончателния документ.

Разногласията за парите остават

Финансирането за развиващите се държави е другият голям препъникамък. Богатите страни са поели ангажимент да увеличат климатичната помощ до 300 милиарда долара годишно до 2035 г., но развиващите се държави настояват за по-конкретна пътна карта, както и за повече средства за адаптация и справяне с вече настъпили климатични щети.

Председателството на COP31 съобщи по-рано през седмицата, че 21 точки от дневния ред все още не са решени. Сред тях са работната програма за климатичното финансиране, глобалната цел за адаптация, програмата за смекчаване на последиците от климатичните промени и механизмът за справедлив преход.

Преговорите продължават в Анталия

Австралийският министър на климата и енергетиката Крис Боуен, който ръководи преговорите, заяви, че страните ще продължат консултациите, докато не стане ясно, че е възможен консенсус. „Нещата, които си струват, не се постигат лесно“, каза Боуен пред журналисти.

Според Асошиейтед прес допълнителният ден преговори е свързан с опита да бъде изработено общо решение, но перспективите за конкретни ангажименти за бързо намаляване на употребата на изкопаеми горива остават ограничени. „Гардиън“ съобщи, че делегациите спорят и по формулировките за енергийния преход, докато въпросът за климатичните средства продължава да разделя развитите и развиващите се държави.

Към момента няма потвърдено окончателно споразумение. Следващият етап е продължаване на политическите консултации и представяне на нов текст, който трябва да бъде приет с консенсус.

Източници: apnews.com, theguardian.com, japantimes.co.jp