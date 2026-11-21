Русия е атакувала Украйна с три балистични ракети и 148 ударни дрона. По данни на ВВС на Украйна попадения на средства за въздушно нападение са регистрирани на 19 локации.

Най-тежки са последиците в Кривой Рог, където при ударите по централната част на града са загинали 20-годишна фелдшерка и 7-годишно момче. Броят на пострадалите е нараснал до 58 души, сред тях шест деца, трима лекари от спешната помощ и служители на Държавната служба за извънредни ситуации.

„Когато хората са били атакувани, на място са работили всички необходими служби – комунални работници, енергетици, топлофикационни и газови екипи“, съобщи председателят на Съвета по отбрана на Кривой Рог Александър Вилкул.

В болници в града са настанени 28 ранени. 11 от тях са в тежко състояние, а петима се намират в реанимация, включително 17-годишно момче. Най-младата хоспитализирана е 3-годишно момиче.

Повторни удари по спасителите

След първоначалния ракетен удар мястото на спасителната операция е било атакувано повторно с реактивни дронове. По-рано украинската полиция съобщи, че при тези удари са пострадали полицаи от службата за взривотехническа експертиза и служители на ДСНС.

В центъра на Кривой Рог са възникнали четири пожара, които вече са потушени. Повредени са около 25 многоетажни жилищни сгради, болница, учебни заведения, предприятие, ресторант, гаражи, автомобили на жители и линейки.

В града продължава работата по отстраняване на щетите. Разкрит е щаб за помощ на хората от повредените жилища, където се предоставят строителни материали и се приемат заявления за финансова подкрепа.

По данни на Днепропетровската областна военна администрация руските атаки от вечерта на 20 ноември са засегнали пет района на областта. Общият брой на ранените в Днепропетровска област е 55 души, като в тази бройка са включени и пострадалите в Кривой Рог.

В Новополската община в Криворожкия район е повредена инфраструктура, без да има жертви. В Днепър е засегната инфраструктура, а в други общини са повредени жилищни сгради и обекти.

Източници: krnews.ua, pravda.com.ua, ukrinform.ua