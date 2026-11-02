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Шестима ранени при руски удари в Днипропетровска област
  Тема: Украйна

Шестима ранени при руски удари в Днипропетровска област

2 Ноември, 2026 02:36 433 0

  • украйна-
  • днипропетровска област-
  • въздушна тревога-
  • кибератака

Приложението „Въздушна тревога“ отново изпраща известия, но картата на целите остава временно изключена

Шестима ранени при руски удари в Днипропетровска област - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шестима души са ранени при руските атаки срещу Днипропетровска област на 1 ноември. В рамките на деня са нанесени повече от 40 удара по пет района с безпилотни летателни апарати и артилерия, съобщи областният управител Олександър Ганжа. Повредени са жилищни сгради, предприятия, хотел, магазини, инфраструктура и автомобили.

„Шестима души са ранени. Врагът атакува повече от 40 пъти пет района с безпилотници и артилерия“, заяви Ганжа.

Повредени са жилищни сгради и предприятия

В Днипро са били атакувани предприятия. В Подгородненската община са повредени предприятие и товарен автомобил, като са избухнали пожари.

В Никополския район са засегнати град Никопол и общините Марганец, Покровск и Червоногригоровка. Там са повредени многофамилни и частни домове, хотел, магазини, инфраструктура и автомобили.

34-годишен мъж е настанен в болница в средно тежко състояние. 65-годишна жена и 73-годишен мъж се лекуват извън лечебно заведение. В Павлоградския и Камянския район е атакувана инфраструктура, а 60-годишен мъж е хоспитализиран. След удар по Василковската община в Синелниковския район в болница е приет и 43-годишен мъж.

В резултат на обстрела са възникнали пожари в предприятия в Днипро и Днипровския район, както и в частен дом във Василковската община. По данни на украинската Държавна служба за извънредни ситуации всички пожари са потушени.

Приложението за тревоги отново изпраща известия

Приложението „Въздушна тревога“ частично е възстановило работата си след кибератака. На картата отново се показват жълтото и червеното ниво на опасност, а потребителите получават push известия за въздушни тревоги. Временно обаче е спряно показването на целите на картата.

„Постепенно възстановяваме работата на приложението след кибератаката“, съобщи екипът му. Разработчиците заявиха, че въвеждат допълнителни мерки за защита, за да предотвратят нови подобни инциденти.

Приложението беше атакувано вечерта на 1 ноември. В него се появиха фалшиви съобщения за радиационна и химическа опасност, улични боеве и ракетна заплаха. Украинските ВВС заявиха, че радиационна опасност няма, а Министерството на цифровата трансформация и Държавната служба за извънредни ситуации посочиха, че уличните системи за оповестяване продължават да работят.

Екипът на приложението подчерта, че то не съхранява и не използва лични данни и че кибератаката не създава заплаха за потребителите. Докато картата на целите е изключена, украинските власти призовават гражданите да се ориентират по сирените, официалните съобщения на местните власти и каналите на ВВС.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua


Украйна
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