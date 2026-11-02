Мелания Тръмп: Олешки може да стане начало на траен мир

Олешки може да стане начална точка по пътя към траен мир между Русия и Украйна, заяви първата дама на САЩ Мелания Тръмп след края на хуманитарната мисия в окупирания град в Херсонска област.

„Примирието в Олешки и околните райони на Херсонска област даде на жителите свобода на движение и достъп до храна, чиста вода и лекарства, като им позволи да възвърнат чувството си за достойнство, без постоянната заплаха от нападение“, написа Тръмп в социалната мрежа X. „Нека Олешки стане начална точка по пътя към траен мир.“

Помощ и евакуация

Локалното примирие започна на 27 октомври и приключи късно на 1 ноември. Белият дом заяви, че Мелания Тръмп е помогнала за договарянето му между Русия и Украйна. Целта е била да се осигури достъп за хуманитарна помощ и безопасен маршрут за цивилните, които искат да напуснат града.

Според Асошиейтед прес в Олешки са останали около 2000 жители. Те са могли да изберат дали да бъдат евакуирани към територия под украински или руски контрол, или да останат в града, където са били доставени храна и медицински материали. По данни на агенцията конвой от 25 автобуса, линейки, камиони и други превозни средства е пристигнал в района, след като маршрутите са били разминирани.

Мелания Тръмп съобщи, че конвоят може безопасно да евакуира повече от 750 души. Русия и Украйна обаче не са обявили окончателния брой на хората, напуснали Олешки. Евакуираните, избрали украинска територия, са преминали през Русия и Беларус, преди да достигнат до Украйна.

Примирието приключи без съобщени нарушения

Анадолската агенция съобщи, че примирието е приключило без нарушения, за които да са съобщили някоя от страните. Хуманитарната мисия е завършила още на 30 октомври, а евакуационните действия са продължили до края на договорения период.

В операцията са участвали украинският омбудсман Дмитро Лубинец и руската му колежка Яна Лантратова. Лубинец определи мисията като „уникална“ и заяви, че същият модел може да бъде използван за други населени места, блокирани от войната.

Лантратова предложи координираните хуманитарни мисии да се превърнат в редовна инициатива. Украински и руски представители обсъждат възможността за продължаване на подобни операции, но не е обявена дата за ново примирие.

Източници: apnews.com, aa.com.tr