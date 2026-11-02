Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Русия и Китай ни шпионират, но ние тях по-добре

Тръмп: Русия и Китай ни шпионират, но ние тях по-добре

2 Ноември, 2026 03:02 658 0

  • доналд тръмп-
  • разузнаване-
  • русия-
  • китай-
  • междинни избори

Американският президент заяви, че Вашингтон събира разузнавателна информация за двете държави и няма причина това да тревожи обществото

Тръмп: Русия и Китай ни шпионират, но ние тях по-добре - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските служби събират разузнавателна информация за Русия и Китай, а двете държави правят същото спрямо Вашингтон. Той подчерта, че не вижда причина американците да се тревожат от това.

„Някой каза: „Господин президент, Китай ни шпионира“. Отговорих: „Да, и ние ги шпионираме. Не се тревожете за това“, разказа Тръмп по време на митинг в Дъбюк, Айова, в подкрепа на републиканските кандидати преди междинните избори за Конгреса.

След това той добави: „Той каза: „Това е ужасно, господин президент – Китай и Русия ни шпионират“. Аз казах: „Това е вярно и ние правим същото спрямо тях. Но го правим още по-добре, така че не се тревожете. Не се тревожете“.“

Тръмп е говорил около два часа на митинга, който се проведе два дни преди изборния ден. Той призова поддръжниците си да изберат републиканци „Америка на първо място“ в цялата страна.

Вотът на 3 ноември ще определи коя партия ще контролира Камарата на представителите и Сената. По анализ на Associated Press повече от 54 милиона американци вече са гласували предсрочно.

Източници: apnews.com, dailybaku.az


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ