Тръмп: Русия и Китай ни шпионират, но ние тях по-добре

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските служби събират разузнавателна информация за Русия и Китай, а двете държави правят същото спрямо Вашингтон. Той подчерта, че не вижда причина американците да се тревожат от това.

„Някой каза: „Господин президент, Китай ни шпионира“. Отговорих: „Да, и ние ги шпионираме. Не се тревожете за това“, разказа Тръмп по време на митинг в Дъбюк, Айова, в подкрепа на републиканските кандидати преди междинните избори за Конгреса.

След това той добави: „Той каза: „Това е ужасно, господин президент – Китай и Русия ни шпионират“. Аз казах: „Това е вярно и ние правим същото спрямо тях. Но го правим още по-добре, така че не се тревожете. Не се тревожете“.“

Тръмп е говорил около два часа на митинга, който се проведе два дни преди изборния ден. Той призова поддръжниците си да изберат републиканци „Америка на първо място“ в цялата страна.

Вотът на 3 ноември ще определи коя партия ще контролира Камарата на представителите и Сената. По анализ на Associated Press повече от 54 милиона американци вече са гласували предсрочно.

Източници: apnews.com, dailybaku.az