Хакнаха приложението „Въздушна тревога“ в Украйна

Приложението „Въздушна тревога“ в Украйна временно преустанови работа след неоторизирана намеса в системата. Екипът му потвърди, че push известията са изключени, докато се работи по възстановяването на услугата.

„Днес външни лица извършиха неоторизирана намеса в работата на приложението. Изключихме push известията и временно спряхме приложението“, заяви екипът. Разработчиците увериха, че услугата не съхранява лични данни на потребителите и не е установена заплаха за тях. Те предупредиха да не се отварят линкове от подозрителни известия.

Фалшиви предупреждения за радиация и улични боеве

Инцидентът започна вечерта на 1 ноември. Потребители в Киев получили съобщения за радиационна и химическа опасност, както и за улични боеве. В цяла Украйна било обозначено предупреждение за ракетен удар. Едно от съобщенията на руски език твърдяло, че предстои „ядрена тревога“ и споменавало ракета „Орешник“.

Украинските Военновъздушни сили заявиха, че няма радиационна заплаха. „Вероятно приложението е било подложено на вражеско въздействие. Не съществува никаква радиационна заплаха“, се казва в тяхното съобщение.

Според информацията на украинските власти сирените не са били задействани заради фалшивите известия. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че общодържавната система за оповестяване работи нормално и че сигналите за опасност продължават да се предават към областните администрации и уличните системи.

Как да се следят сигналите за опасност

Министерството на цифровата трансформация препоръча на гражданите да включат системните спешни известия на телефоните си. Като официални източници на информация са посочени каналите на украинските Военновъздушни сили, местните власти и сигналите от сирените.

За жителите на Киев известията в приложението „Киев цифров“ продължават да работят. От екипа на „Въздушна тревога“ не посочиха срок за пълното възстановяване на приложението.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua, kyivindependent.com