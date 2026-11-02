Новини
Свят »
Сърбия »
Окончателно: Студентската листа спечели изборите в Сърбия с 53,01%
  Тема: Избори

Окончателно: Студентската листа спечели изборите в Сърбия с 53,01%

2 Ноември, 2026 02:52 670 0

  • сърбия-
  • студентска листа-
  • александър вучич-
  • парламентарни избори-
  • републиканска избирателна комисия

Листата на Александър Вучич получи 38,98% от гласовете. В парламента влизат и представители на национални малцинства

Окончателно: Студентската листа спечели изборите в Сърбия с 53,01% - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Студентската листа спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия с 53,01% от гласовете, показват данните на Републиканската избирателна комисия след обработването на резултатите от всичките 8392 избирателни секции. Листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ получи 38,98%.

Вотът бележи победа за студентското движение, което в продължение на близо две години организира протести срещу корупцията и управлението на Вучич. Бившият президент призна поражението още в изборната нощ. „Свикнали сме да бъдем в опозиция“, каза той, след като обяви, че неговата политическа сила ще продължи от тази позиция.

Нито една друга обикновена листа не мина прага

Листата „Ивица Дачич – Фактор на стабилността“ получи 2,13% и не премина избирателния праг от 3%. Всички останали листи, които не са регистрирани като представители на национални малцинства, също останаха под необходимия процент.

В новата Народна скупщина обаче ще има представители на няколко малцинствени листи. За тях законът предвижда изключение от общия праг, което позволява парламентарно представителство и при по-малък дял от гласовете.

Повторният вот промени минимално разпределението

На 1 ноември гласуването беше повторено в 53 секции, след като в 31 от тях резултатите не са могли да бъдат установени, а в други 22 вотът е бил обявен за недействителен. Право на глас в повторното гласуване са имали 24 438 души.

Предварителните данни след първия вот, проведен на 25 октомври, даваха 53,04% на Студентската листа и 38,97% на листата на Вучич при обработени 8338 от общо 8392 секции. След включването на повторно проведеното гласуване делът на победителите е 53,01%, а този на „Обединена Сърбия“ – 38,98%.

Избирателната активност е 68,89%. До урните са отишли 4 444 310 избиратели, съобщи сръбската агенция Танюг, позовавайки се на данните на комисията.

Предстои конституиране на парламента

След обявяването на резултатите предстоят процедурите по конституиране на новата Народна скупщина и формиране на правителство. Студентската листа ще трябва да излъчи парламентарно мнозинство или да договори подкрепа от други формации, включително от представителите на националните малцинства.

Изборите на 25 октомври бяха свикани предсрочно на фона на продължителните студентски протести и политическата криза след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Победата прекъсва дългогодишното доминиране на политическата сила около Вучич в сръбския парламент.

Източници: rts.rs, tanjug.rs, apnews.com


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания