Окончателно: Студентската листа спечели изборите в Сърбия с 53,01%

Студентската листа спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия с 53,01% от гласовете, показват данните на Републиканската избирателна комисия след обработването на резултатите от всичките 8392 избирателни секции. Листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ получи 38,98%.

Вотът бележи победа за студентското движение, което в продължение на близо две години организира протести срещу корупцията и управлението на Вучич. Бившият президент призна поражението още в изборната нощ. „Свикнали сме да бъдем в опозиция“, каза той, след като обяви, че неговата политическа сила ще продължи от тази позиция.

Нито една друга обикновена листа не мина прага

Листата „Ивица Дачич – Фактор на стабилността“ получи 2,13% и не премина избирателния праг от 3%. Всички останали листи, които не са регистрирани като представители на национални малцинства, също останаха под необходимия процент.

В новата Народна скупщина обаче ще има представители на няколко малцинствени листи. За тях законът предвижда изключение от общия праг, което позволява парламентарно представителство и при по-малък дял от гласовете.

Повторният вот промени минимално разпределението

На 1 ноември гласуването беше повторено в 53 секции, след като в 31 от тях резултатите не са могли да бъдат установени, а в други 22 вотът е бил обявен за недействителен. Право на глас в повторното гласуване са имали 24 438 души.

Предварителните данни след първия вот, проведен на 25 октомври, даваха 53,04% на Студентската листа и 38,97% на листата на Вучич при обработени 8338 от общо 8392 секции. След включването на повторно проведеното гласуване делът на победителите е 53,01%, а този на „Обединена Сърбия“ – 38,98%.

Избирателната активност е 68,89%. До урните са отишли 4 444 310 избиратели, съобщи сръбската агенция Танюг, позовавайки се на данните на комисията.

Предстои конституиране на парламента

След обявяването на резултатите предстоят процедурите по конституиране на новата Народна скупщина и формиране на правителство. Студентската листа ще трябва да излъчи парламентарно мнозинство или да договори подкрепа от други формации, включително от представителите на националните малцинства.

Изборите на 25 октомври бяха свикани предсрочно на фона на продължителните студентски протести и политическата криза след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Победата прекъсва дългогодишното доминиране на политическата сила около Вучич в сръбския парламент.

Източници: rts.rs, tanjug.rs, apnews.com