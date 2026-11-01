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При руска атака загинаха 13-годишно момиче и жена във Виницка област
  Тема: Украйна

При руска атака загинаха 13-годишно момиче и жена във Виницка област

1 Ноември, 2026 22:15 482 8

  • украйна-
  • виницка област-
  • козятин-
  • руски дрон-
  • жертви при атака

Безпилотник е ударил територията на общежитие към професионално училище в Козятинската община. Ранени са четири души, сред тях три деца

При руска атака загинаха 13-годишно момиче и жена във Виницка област - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

13-годишно момиче и жена са загинали при руска атака срещу Козятинската община във Виницка област, съобщи началникът на областната военна администрация Наталя Заболотна. Ранени са четирима души, сред тях три деца.

„В резултат на вражеската атака срещу Козятинската община загинаха двама души“, заяви първоначално Заболотна. По-късно тя уточни, че загиналите са 13-годишно момиче и жена, а не съобщеният в началото мъж. Броят на ранените също е увеличен от трима на четирима.

Три деца са в болница

В лечебно заведение са настанени две 5-годишни момичета и 16-годишно момче. По данни на Заболотна и трите деца са с травми със средна тежест. В болница е доставен и 24-годишен мъж, който е с леки наранявания и получава медицинска помощ.

ДСНС съобщава, че руски безпилотник е попаднал на територията на общежитие към професионално училище. Областната администрация уточнява, че ударът е станал между общежитието и едно от учебните заведения. Всички ранени са хоспитализирани.

Запалили са се два автомобила

В резултат на попадението са възникнали пожари по два автомобила. Спасителите са ликвидирали огъня, съобщава ДСНС.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джамбаза

    12 1 Отговор
    В Украина най-безопасно е да си военен.
    Не съм чел някой военен да е пострадал.

    22:21 01.11.2026

  • 2 Това доказва за пореден път

    3 9 Отговор
    Безсилието на Путин. Цивилни жертви, атаки срещу болници, училища, детски градини, църкви, магазини, пътнически влакове и автобуси.

    Коментиран от #6, #8

    22:21 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тия руски атаки

    11 1 Отговор
    Само жени,старци и малки деца убиват. Жилищни сгради,детски градини и училища. Как пък една бандера не умре от тях, това се чудя.

    Коментиран от #7

    22:22 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А ти

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това доказва за пореден път":

    вярваш ли, че е нормално и разумно Русия да изстреля над 1000 ракети по това което си изредил?

    22:47 01.11.2026

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