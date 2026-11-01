При руска атака загинаха 13-годишно момиче и жена във Виницка област

13-годишно момиче и жена са загинали при руска атака срещу Козятинската община във Виницка област, съобщи началникът на областната военна администрация Наталя Заболотна. Ранени са четирима души, сред тях три деца.

„В резултат на вражеската атака срещу Козятинската община загинаха двама души“, заяви първоначално Заболотна. По-късно тя уточни, че загиналите са 13-годишно момиче и жена, а не съобщеният в началото мъж. Броят на ранените също е увеличен от трима на четирима.

Три деца са в болница

В лечебно заведение са настанени две 5-годишни момичета и 16-годишно момче. По данни на Заболотна и трите деца са с травми със средна тежест. В болница е доставен и 24-годишен мъж, който е с леки наранявания и получава медицинска помощ.

ДСНС съобщава, че руски безпилотник е попаднал на територията на общежитие към професионално училище. Областната администрация уточнява, че ударът е станал между общежитието и едно от учебните заведения. Всички ранени са хоспитализирани.

Запалили са се два автомобила

В резултат на попадението са възникнали пожари по два автомобила. Спасителите са ликвидирали огъня, съобщава ДСНС.

Източници: pravda.com.ua