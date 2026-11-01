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Тайван може да почерпи от военния опит на Украйна
  Тема: Тайван

Тайван може да почерпи от военния опит на Украйна

1 Ноември, 2026 22:41 382 3

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  • китай-
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  • отбрана-
  • военно обучение

Евентуално китайско нахлуване трябва да изглежда скъпо, продължително и обречено на неуспех

Тайван може да почерпи от военния опит на Украйна - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Членът на Кралското историческо дружество Иън Макгрегър заяви, че Тайван може да подобри защитата си срещу Китай, като почерпи опит от използването на дронове, военното обучение и подготовката на цивилното население в Украйна.

В статия, озаглавена „Украйна показа на Тайван как да се изправи срещу Голиат и да оцелее“, публикувана от „Телеграф“ в петък, Макгрегър заяви, че Украйна е показала как една по-малка държава може да се противопостави на по-силен противник. По думите му Тайван е изправен пред сходна заплаха от Китай, който разполага с далеч по-големи военни ресурси.

Неуспехът на Русия бързо да победи Украйна показа, че военната мощ сама по себе си не гарантира победа, заяви Макгрегър. Според него военните реформи на Украйна, обучените ѝ военнослужещи и решимостта ѝ да се бори са ѝ помогнали да се противопостави на руската инвазия през февруари 2022 г.

Макгрегър посочи използването от Украйна на евтини дронове за унищожаване на скъпи руски танкове. Той спомена и безпилотните плавателни съдове, които нанесоха щети на руски военни кораби в Черно море.

Тайпе се стреми да приложи тези уроци, като разширява местното производство на дронове и намалява зависимостта си от чуждестранни доставчици. Според правителствени данни към май 2026 г. месечният производствен капацитет на страната е достигнал приблизително 15 000 дрона.

Макгрегър посочи и решението на страната да удължи задължителната военна служба от четири месеца на една година. Промяната влезе в сила през януари 2024 г. и се отнася за подлежащите на военна служба мъже, родени през 2005 г. или след това.

По думите му опитът на Украйна е показал, че само оръжията не са достатъчни за защитата на една държава. Обучените резервисти, цивилните доброволци и надеждните доставки също са жизненоважни при продължителна война.

Макгрегър предупреди, че Тайван трябва да се подготви за прекъсвания на електрозахранването, кибератаки и щети по транспортната и комуникационната инфраструктура. Страната разшири ученията за извънредни ситуации, за да поддържа работата на основните услуги и да гарантира, че населението ще има достъп до необходимите доставки при криза.

Той предупреди също, че по време на война Тайван би срещнал по-големи затруднения при получаването на чуждестранна помощ. За разлика от Украйна, която може да получава доставки през сухопътните си граници с европейските държави, Тайван може да бъде изправен пред китайска блокада, която да прекъсне морските и въздушните маршрути.

Тайванският проток обаче също би затруднил евентуално китайско нахлуване, тъй като военнослужещите и оборудването ще трябва да прекосят водата под заплахата от нападение. Според Макгрегър Тайван трябва да убеди Пекин, че всеки опит за завземане на страната би бил скъп, продължителен и с малка вероятност за успех.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 1 Отговор
    Тайван е китайски.
    Може да почерпи с шоколадови бонбони.

    22:45 01.11.2026

  • 2 арбалета 🎯

    1 0 Отговор
    Дано краят да не е украински ...

    22:52 01.11.2026

  • 3 Оооо да

    0 0 Отговор
    най вече опит от разпадаща се натовска украйна на милиони убити и десетки милиони избягали

    23:00 01.11.2026