Ивайло Мирчев: Гласувах за президент, който не се снишава

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев гласува с машина за президент и вицепрезидент в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.
След като упражни правото си на глас, Мирчев призова гражданите да участват във вота без страх и притеснение и да гласуват според собствените си убеждения.„Аз гласувах за свободна европейска, демократична България“, каза Ивайло Мирчев.
Той заяви, че е подкрепил президент, който поставя националните интереси на първо място и не изпълнява волята на диктатори.
„За президент, който не се снишава. За президент, който има куража да нарече нещата с истинските им имена“, допълни Мирчев.
В изказването си съпредседателят на „Да, България“ не назова името на кандидата, за когото е гласувал. Позицията му беше формулирана като описание на качествата, които според него трябва да притежава бъдещият държавен глава.
Вотът се провежда на балотаж, на който България избира своя седми президент. Изборът включва и гласуване за вицепрезидент.
Информацията за гласуването и изказването на Ивайло Мирчев беше съобщена от Българската национална телевизия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 5556
09:09 01.11.2026
2 ставка
Коментиран от #106
09:10 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Каунь
Коментиран от #14
09:11 01.11.2026
5 Просто
Коментиран от #11
09:11 01.11.2026
6 Мирчев двупръстия
09:11 01.11.2026
7 Интересно
09:11 01.11.2026
8 павела митова
09:11 01.11.2026
9 Родител
09:11 01.11.2026
10 Никой
09:13 01.11.2026
11 Съгласен
До коментар #5 от "Просто":Много точно!
09:13 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мирчев
До коментар #4 от "Каунь":Високото чело е гласувал за Баба Цоцолана. То се види от далеко.
09:13 01.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ужас
09:13 01.11.2026
17 НЕ СЕ СНИШАВА
09:14 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Факт
Коментиран от #102
09:15 01.11.2026
21 Фейк - либераст
09:15 01.11.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Тъй ли":Ще бие , ако е мъж, ама той се видя, че не е. Голям мъж се правеше в парламента, а като му натресе куриера един тупаник в главата и Ивайло се сниши и взе да скимти за полиция. Всички са женчовци в тази партия, като него. И от казарма бягат, щото ги е страх.
Коментиран от #51, #52, #57, #58, #59
09:17 01.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пецата
До коментар #18 от "Утман":Е кво да е положението разбираш ли кофти матриал като цело 🤣
09:17 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 101
09:18 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 нннн
09:20 01.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 9689
09:22 01.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гробар
Коментиран от #69, #91
09:23 01.11.2026
35 Пак неразбрал
09:23 01.11.2026
36 Тъй ли
До коментар #27 от "Гласувайте":Само и само да трупаме субсидия за тлъстаците, нали?
Всеки глас, към кйто и да е кандидат, трупа субсидия. Само "не подкрепям" не трупа субсидия. Но пък стопява купеният вот.
09:24 01.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 селянин
09:24 01.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Железния Феликс
09:26 01.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ха-ха
09:27 01.11.2026
46 Тото 1 и Тото 2
Защото те са толкоз дебели и с такива кореми , че и да искат не могат да се наведат , за да се снишат !
09:28 01.11.2026
47 !!!?
09:28 01.11.2026
48 Българин
Коментиран от #64
09:29 01.11.2026
49 Гробар
09:30 01.11.2026
50 Корсарят от Росенец нещо се е объркал
09:30 01.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Пийпинг ТОМ
09:30 01.11.2026
54 Хи хи
09:31 01.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Бил съм в казарма
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":Единственото страшно в нея беше - тоталното и безусловно затъпяване.
Влизат различно умни и излизат еднакво тъпи.
Коментиран от #88, #108
09:33 01.11.2026
58 Прогресивна Българка
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":Само да попитам за една жена, Слави Василев бил ли е в казарма?
Коментиран от #66
09:34 01.11.2026
59 Комунист
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":Децата на партийния апарат на БКП/БСП или не ходеха в казарма или я караха като курорт. И тия същите сега ми говорят, че който не бил в казарма не бил мъж.
Казармата беше нещо като въведение в гей обществото.
Коментиран от #96, #97, #107
09:36 01.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Така Така
09:37 01.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 европиец
09:38 01.11.2026
64 Синоптик
До коментар #48 от "Българин":Радев е за Путин. Ако ще праща набор в Украйна ще е на страната на руските нацита.
09:38 01.11.2026
65 "Ивайло Мирчев гласува с машина"
09:40 01.11.2026
66 !!!?
До коментар #58 от "Прогресивна Българка":То и Наркобаронесата не е била в казарма...затова се хвърля под расото на цигарения барон Гудяев да търси мир !
Коментиран от #77
09:40 01.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 безсрамници
Коментиран от #83
09:41 01.11.2026
69 Ще паднете
До коментар #34 от "Гробар":Съветско полови заличите ли на българското самосъзнание.
09:41 01.11.2026
70 пред Ковида не се Снишиха Лукашенко и Ун
09:41 01.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 гюрсел
09:42 01.11.2026
73 Факт
09:42 01.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Шарше
До коментар #66 от "!!!?":Нито Радев нито Наркобаронесата са за мир. Говорят, че България нямало да дава повече на Украйна, а България реално нищо не е давала даром.
Били за мир, а подкрепат войната на Путин. Всички "миролюбци" са военолюбци. Умират от кеф да четат за велики руски победи. Борят се срещу "нацизма" с нацистки лонзунги и пропаганда.
Живеем в "1984".
09:44 01.11.2026
78 виктория
09:44 01.11.2026
79 Ескобарчо
До коментар #71 от "стоян георгиев":Аз съм мъничко човече
на децата бял другар!
Зад решетките надничам
що за участ нося ай.
За помилване подскачам
и гласът ще бъде твай.
09:45 01.11.2026
80 Гост
09:45 01.11.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Тити на Кака
🤣🤣🤣
09:46 01.11.2026
83 безсрамници
До коментар #68 от "безсрамници":Ми то аз и сега съм във война 25 - 30 години ми е обявена война от съседите които докато едни ме подлагат на тормоз без да имам каквато и да е вина други гледат сеира и им смешно.
09:46 01.11.2026
84 Понеже българите са за мир
Коментиран от #87, #94
09:47 01.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ХиХи
09:48 01.11.2026
87 Да видиш
До коментар #84 от "Понеже българите са за мир":Аз съм ги подразбрал тези хора, каква стока са. Те са хитри и много лицемерни. Крадат нас, крадат своите, обират ги с ниски заплати, крият пари, не плащат данъци и осигуровки. Имат много имоти, купени на ниски цени за да се крият данъци. Имат хотели, ресторанти, бизнеси. Доста са заможни и разполагат, но познайте каква им е украската. Или са за Тръмп, или са за Путин, или за някой друг, в който намират изражение на своята алчна и корумпирана природа.
09:52 01.11.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Бай Хой
09:56 01.11.2026
93 Борис
Доставка по домовете на всичко!
09:57 01.11.2026
94 не си разбрал
До коментар #84 от "Понеже българите са за мир":Българи се бият и от двете страни. Дори още от 2.05. 2014 г. при пожара в Профсъюзния дом имаше двама българи с украинско гражданство изгорени от Правия Сектор.
09:58 01.11.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Гост
10:00 01.11.2026
100 По снишен от теб не
10:00 01.11.2026
101 Зоолог
10:02 01.11.2026
102 Факт но Проверен
До коментар #20 от "Факт":Този има две висши образования. ИТ е и е участвал като собственик и съдружник в пет фирми. Има справка в Папагал. Едва ли му е до твоята издръжка, ката се има предвид, че годишният оборот на една от фирмите е милион. И да, фирмите се занимават със софтуер, интернет и ИТ услуги, т.е. не се занимават с мантинели или пътища.
Коментиран от #112
10:03 01.11.2026
103 Крушарски
10:04 01.11.2026
104 Зами
10:05 01.11.2026
105 Гланц
Някой плаща ли, за да се гласува?
Гаранция печели изборите този, който ми даде 100 евра за вота ми.
10:06 01.11.2026
106 Мирчев чамадан вялзал кияв майкопродавец
До коментар #2 от "ставка":Нискочелия селтак гласувал за войната на мърсулите! Йотова говори за мир! Ще гласувам за мира ине на войната! Мирев да нарамва пушката и да бега в кияв да се навоюва!
10:08 01.11.2026
107 Капейчо
До коментар #59 от "Комунист":Препоръчвам ти да не разправяш подобни приказки на бойните другари от "Триъгълника" (Грудово - Елхово - Звездец).
10:08 01.11.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 ЛГБТ
10:09 01.11.2026
110 Анонимен
10:11 01.11.2026
111 психолог
10:12 01.11.2026
112 факт
До коментар #102 от "Факт но Проверен":що ще в парламента като е фирмаджия
Коментиран от #122
10:15 01.11.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 какъв е този Миерчев?
10:15 01.11.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Акушер
10:17 01.11.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 да, да
10:19 01.11.2026
119 Зевзек
10:19 01.11.2026
120 Ами за тоз, дето
10:19 01.11.2026
121 Сибир
10:19 01.11.2026
122 Факт но Проверен
До коментар #112 от "факт":Написал съм "участвал като собственик и съдружник". Т.е. в минало време. Очевидно не си си направил труда да провериш. Прекратил е участие през 2021 г.
10:20 01.11.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Нихилист
10:21 01.11.2026
125 1488
като теб
😂💩
10:21 01.11.2026
126 1488
😂😂😂
10:21 01.11.2026
127 Урсулианец
10:22 01.11.2026