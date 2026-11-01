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Ивайло Мирчев: Гласувах за президент, който не се снишава
  Тема: Избори

Ивайло Мирчев: Гласувах за президент, който не се снишава

1 Ноември, 2026 09:08 1 009 127

  • ивайло мирчев-
  • президентски избори-
  • да българия-
  • гласуване-
  • балотаж

Съпредседателят на „Да, България“ упражни правото си на глас с машина и призова гражданите да гласуват без страх

Ивайло Мирчев: Гласувах за президент, който не се снишава - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев гласува с машина за президент и вицепрезидент в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

След като упражни правото си на глас, Мирчев призова гражданите да участват във вота без страх и притеснение и да гласуват според собствените си убеждения.

„Аз гласувах за свободна европейска, демократична България“, каза Ивайло Мирчев.

Той заяви, че е подкрепил президент, който поставя националните интереси на първо място и не изпълнява волята на диктатори.

„За президент, който не се снишава. За президент, който има куража да нарече нещата с истинските им имена“, допълни Мирчев.

В изказването си съпредседателят на „Да, България“ не назова името на кандидата, за когото е гласувал. Позицията му беше формулирана като описание на качествата, които според него трябва да притежава бъдещият държавен глава.

Вотът се провежда на балотаж, на който България избира своя седми президент. Изборът включва и гласуване за вицепрезидент.

Информацията за гласуването и изказването на Ивайло Мирчев беше съобщена от Българската национална телевизия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5556

    51 0 Отговор
    Блякс!

    09:09 01.11.2026

  • 2 ставка

    85 4 Отговор
    А сега чемодан-вокзал-киеф.

    Коментиран от #106

    09:10 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Каунь

    63 3 Отговор
    Много точно описва ама опонентския кандидат. Евала.

    Коментиран от #14

    09:11 01.11.2026

  • 5 Просто

    69 4 Отговор
    е гласувал за себе си. Другото е излишен политически шум.

    Коментиран от #11

    09:11 01.11.2026

  • 6 Мирчев двупръстия

    64 3 Отговор
    Не може да се сниши нещо, което е приковано към дъното!

    09:11 01.11.2026

  • 7 Интересно

    67 2 Отговор
    Защо един гибон има право да гласува?

    09:11 01.11.2026

  • 8 павела митова

    39 2 Отговор
    МАМОООООО ,ГОТОВ СЪМ....

    09:11 01.11.2026

  • 9 Родител

    5 54 Отговор
    Гласувах за Путин и да има евтина дрога за децата.

    09:11 01.11.2026

  • 10 Никой

    48 1 Отговор
    По исторически сведения, храбростта е до първият изстрел.

    09:13 01.11.2026

  • 11 Съгласен

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Просто":

    Много точно!

    09:13 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мирчев

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Каунь":

    Високото чело е гласувал за Баба Цоцолана. То се види от далеко.

    09:13 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ужас

    45 2 Отговор
    Тоя бо-л--к пак се и-х00и на метеното от сутринта

    09:13 01.11.2026

  • 17 НЕ СЕ СНИШАВА

    52 1 Отговор
    .....ЩОТО Е СГЪНАТ ЯКО ОТ БРЮКСЕЛ.......!

    09:14 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    59 1 Отговор
    Този трябва да е на касите в супермаркета, и да пита, дали искаме и торбичка, а ние го издържаме на ръководна служба с данъците си.

    Коментиран от #102

    09:15 01.11.2026

  • 21 Фейк - либераст

    46 1 Отговор
    Колко по-ЕнтЕлЕгентен изглежда кормчията на нашата гумена лодка мирчев след като взе да си бръсне косата 4 пръста над веждите за да изглежда челото му по-високо! Хвала! Бравос!

    09:15 01.11.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    44 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тъй ли":

    Ще бие , ако е мъж, ама той се видя, че не е. Голям мъж се правеше в парламента, а като му натресе куриера един тупаник в главата и Ивайло се сниши и взе да скимти за полиция. Всички са женчовци в тази партия, като него. И от казарма бягат, щото ги е страх.

    Коментиран от #51, #52, #57, #58, #59

    09:17 01.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пецата

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Утман":

    Е кво да е положението разбираш ли кофти матриал като цело 🤣

    09:17 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 101

    38 2 Отговор
    Жалък ,глупав и нещастен. За този България е нищо .

    09:18 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 нннн

    26 1 Отговор
    Аз пък НЕ гласувам за президент - eничap.

    09:20 01.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 9689

    35 1 Отговор
    Крушарското леке гласувало за нова плевну,мутрата,шопара и за пегроханци.

    09:22 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гробар

    35 3 Отговор
    Маке наркоман фашист за президент? Вие сериозно ли?

    Коментиран от #69, #91

    09:23 01.11.2026

  • 35 Пак неразбрал

    21 1 Отговор
    Той също не се снишава . Пак се е изДрънчал в горния праг.

    09:23 01.11.2026

  • 36 Тъй ли

    13 2 Отговор

    До коментар #27 от "Гласувайте":

    Само и само да трупаме субсидия за тлъстаците, нали?
    Всеки глас, към кйто и да е кандидат, трупа субсидия. Само "не подкрепям" не трупа субсидия. Но пък стопява купеният вот.

    09:24 01.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 селянин

    27 1 Отговор
    Европейско Крушари те чака да се върнеш , има нужда от теб .

    09:24 01.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Железния Феликс

    26 1 Отговор
    Къде са трудовите лагери в България за лекета като този?

    09:26 01.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ха-ха

    24 2 Отговор
    Кандидата на Свирчев е надупен в посоките Брюксел и Киев,върти ги...

    09:27 01.11.2026

  • 46 Тото 1 и Тото 2

    22 1 Отговор
    Това значи ли , че е гласувал за Бойко или Делян ?
    Защото те са толкоз дебели и с такива кореми , че и да искат не могат да се наведат , за да се снишат !

    09:28 01.11.2026

  • 47 !!!?

    9 22 Отговор
    Гласувам против Лъжата на Госпожата за Войната !!!?

    09:28 01.11.2026

  • 48 Българин

    22 1 Отговор
    Сега заминавай вече за Украйна да воюваш,че нацитата много я закъсаха.Ти и Гюров предадохте народа.

    Коментиран от #64

    09:29 01.11.2026

  • 49 Гробар

    22 2 Отговор
    Май довечера ще има жълтопаветно тръшкане и вой.

    09:30 01.11.2026

  • 50 Корсарят от Росенец нещо се е объркал

    21 1 Отговор
    Неговият любимец е мекотело.

    09:30 01.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пийпинг ТОМ

    14 1 Отговор
    ПРОПАГАНДАТА на новата ЕВРОлибералност , ДОМАШНА войнственост и ПСЕВДОтолерантност , клонящи към самоубийствено заличаване на идентичност.

    09:30 01.11.2026

  • 54 Хи хи

    3 26 Отговор
    Радев + Йотова = Прът за България

    09:31 01.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Бил съм в казарма

    4 15 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    Единственото страшно в нея беше - тоталното и безусловно затъпяване.
    Влизат различно умни и излизат еднакво тъпи.

    Коментиран от #88, #108

    09:33 01.11.2026

  • 58 Прогресивна Българка

    6 10 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    Само да попитам за една жена, Слави Василев бил ли е в казарма?

    Коментиран от #66

    09:34 01.11.2026

  • 59 Комунист

    5 14 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    Децата на партийния апарат на БКП/БСП или не ходеха в казарма или я караха като курорт. И тия същите сега ми говорят, че който не бил в казарма не бил мъж.
    Казармата беше нещо като въведение в гей обществото.

    Коментиран от #96, #97, #107

    09:36 01.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Така Така

    15 2 Отговор
    Верно е мирчев не се снишава и ги не се снишаваш но стане ли война с Русия първи ще ке изпарите и покриете.

    09:37 01.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 европиец

    22 3 Отговор
    Мирчев , тез големите протести в Европа са точно срещу вашата общност

    09:38 01.11.2026

  • 64 Синоптик

    2 15 Отговор

    До коментар #48 от "Българин":

    Радев е за Путин. Ако ще праща набор в Украйна ще е на страната на руските нацита.

    09:38 01.11.2026

  • 65 "Ивайло Мирчев гласува с машина"

    11 2 Отговор
    Оксомирон ...

    09:40 01.11.2026

  • 66 !!!?

    7 17 Отговор

    До коментар #58 от "Прогресивна Българка":

    То и Наркобаронесата не е била в казарма...затова се хвърля под расото на цигарения барон Гудяев да търси мир !

    Коментиран от #77

    09:40 01.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 безсрамници

    11 1 Отговор
    Който не се снишава, а напълно отговорно ще ни вкара във война. Това, нали. Продажници и убийци на България.

    Коментиран от #83

    09:41 01.11.2026

  • 69 Ще паднете

    2 9 Отговор

    До коментар #34 от "Гробар":

    Съветско полови заличите ли на българското самосъзнание.

    09:41 01.11.2026

  • 70 пред Ковида не се Снишиха Лукашенко и Ун

    4 0 Отговор
    Само Беларус и Северна Корея не капитулираха пред хибридната Китайска БиоИнформационна атака.

    09:41 01.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 гюрсел

    14 1 Отговор
    Ами той е достатъчно наведен. Колко още ?

    09:42 01.11.2026

  • 73 Факт

    11 2 Отговор
    Завалията пица не е ял,откакто вкара момчето в ареста.Челото му ептен се смали.Само от тролските му ферми му носят катък и някакво сирене.

    09:42 01.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Шарше

    7 18 Отговор

    До коментар #66 от "!!!?":

    Нито Радев нито Наркобаронесата са за мир. Говорят, че България нямало да дава повече на Украйна, а България реално нищо не е давала даром.
    Били за мир, а подкрепат войната на Путин. Всички "миролюбци" са военолюбци. Умират от кеф да четат за велики руски победи. Борят се срещу "нацизма" с нацистки лонзунги и пропаганда.

    Живеем в "1984".

    09:44 01.11.2026

  • 78 виктория

    12 2 Отговор
    я боклука мирчо!!!

    09:44 01.11.2026

  • 79 Ескобарчо

    3 9 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Аз съм мъничко човече
    на децата бял другар!
    Зад решетките надничам
    що за участ нося ай.
    За помилване подскачам
    и гласът ще бъде твай.

    09:45 01.11.2026

  • 80 Гост

    13 3 Отговор
    Свободна, европейска и демократична ли бе, пичага? У вашите глави е единствено далавера, кражба, схема и сглобка. Стига си плямпал тъпотии, че вече и малките деца знаят колко си "демократичен", "европейски" и "свободен"

    09:45 01.11.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Тити на Кака

    15 2 Отговор
    Поредната мащабна изява на ерудита Мирчев, големият конкурент на гения Кандев!

    🤣🤣🤣

    09:46 01.11.2026

  • 83 безсрамници

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "безсрамници":

    Ми то аз и сега съм във война 25 - 30 години ми е обявена война от съседите които докато едни ме подлагат на тормоз без да имам каквато и да е вина други гледат сеира и им смешно.

    09:46 01.11.2026

  • 84 Понеже българите са за мир

    1 14 Отговор
    Нито един русофил не отиде да се бие на страната на Путин, защото не подкрепят агресията му срещу Украйна.

    Коментиран от #87, #94

    09:47 01.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ХиХи

    10 1 Отговор
    И аз гласувах за президент дето не е марионетка на чужди посолства

    09:48 01.11.2026

  • 87 Да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Понеже българите са за мир":

    Аз съм ги подразбрал тези хора, каква стока са. Те са хитри и много лицемерни. Крадат нас, крадат своите, обират ги с ниски заплати, крият пари, не плащат данъци и осигуровки. Имат много имоти, купени на ниски цени за да се крият данъци. Имат хотели, ресторанти, бизнеси. Доста са заможни и разполагат, но познайте каква им е украската. Или са за Тръмп, или са за Путин, или за някой друг, в който намират изражение на своята алчна и корумпирана природа.

    09:52 01.11.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Бай Хой

    8 0 Отговор
    Мирчев никой не се снишава ,без доказателства си е чиста клевета ,а ти се навеждаш като гледаш на изток ,не знам плащат ли ви за да ни вкарате във война или безплатно да сме буферна зона ,то с Украйна се видя че е на никъде .....

    09:56 01.11.2026

  • 93 Борис

    7 0 Отговор
    Ние нискочелният знаем за кого гласува!
    Доставка по домовете на всичко!

    09:57 01.11.2026

  • 94 не си разбрал

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Понеже българите са за мир":

    Българи се бият и от двете страни. Дори още от 2.05. 2014 г. при пожара в Профсъюзния дом имаше двама българи с украинско гражданство изгорени от Правия Сектор.

    09:58 01.11.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Гост

    8 1 Отговор
    Питали човекът с най малкото чело и умствен багаж за кой е гласуван, а той : Гласувах за а а, ъ а ъ а ъ а

    10:00 01.11.2026

  • 100 По снишен от теб не

    6 0 Отговор
    се забелязва наоколо

    10:00 01.11.2026

  • 101 Зоолог

    7 0 Отговор
    Рядко противно добиче!

    10:02 01.11.2026

  • 102 Факт но Проверен

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Този има две висши образования. ИТ е и е участвал като собственик и съдружник в пет фирми. Има справка в Папагал. Едва ли му е до твоята издръжка, ката се има предвид, че годишният оборот на една от фирмите е милион. И да, фирмите се занимават със софтуер, интернет и ИТ услуги, т.е. не се занимават с мантинели или пътища.

    Коментиран от #112

    10:03 01.11.2026

  • 103 Крушарски

    3 2 Отговор
    Гласувах за банкерското лоби

    10:04 01.11.2026

  • 104 Зами

    4 0 Отговор
    Риса на мър ша

    10:05 01.11.2026

  • 105 Гланц

    2 2 Отговор
    Тъкмо свърших парите.
    Някой плаща ли, за да се гласува?
    Гаранция печели изборите този, който ми даде 100 евра за вота ми.

    10:06 01.11.2026

  • 106 Мирчев чамадан вялзал кияв майкопродавец

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "ставка":

    Нискочелия селтак гласувал за войната на мърсулите! Йотова говори за мир! Ще гласувам за мира ине на войната! Мирев да нарамва пушката и да бега в кияв да се навоюва!

    10:08 01.11.2026

  • 107 Капейчо

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Комунист":

    Препоръчвам ти да не разправяш подобни приказки на бойните другари от "Триъгълника" (Грудово - Елхово - Звездец).

    10:08 01.11.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ЛГБТ

    4 0 Отговор
    Аз гласувах че да съм наведен постоянно

    10:09 01.11.2026

  • 110 Анонимен

    4 0 Отговор
    Как да гласувам за банкер и ченге?

    10:11 01.11.2026

  • 111 психолог

    3 0 Отговор
    измекяр

    10:12 01.11.2026

  • 112 факт

    3 0 Отговор

    До коментар #102 от "Факт но Проверен":

    що ще в парламента като е фирмаджия

    Коментиран от #122

    10:15 01.11.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 какъв е този Миерчев?

    4 0 Отговор
    Мирчев , къде зарови комунистическото си потекло?

    10:15 01.11.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Акушер

    3 0 Отговор
    Проблемът не е в ниския интелект на баща му.Проблемът е,че го правил много пиян...

    10:17 01.11.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 да, да

    0 0 Отговор
    Знаем за кого гласуват от "петроханската" партия...

    10:19 01.11.2026

  • 119 Зевзек

    0 0 Отговор
    Баща му се навеждал на Москва,а той на Брюксел.Истински патриот.

    10:19 01.11.2026

  • 120 Ами за тоз, дето

    1 0 Отговор
    си гласувал, отдавна се е снишил! И метани прави на едни представители на страни откъм залязващото слънце... Да не говорим, че трудно можем да оределим действията му като поставящи на първо място интересите на България...

    10:19 01.11.2026

  • 121 Сибир

    2 0 Отговор
    С вид на гладна росомаха и интелект на коледно прасе.

    10:19 01.11.2026

  • 122 Факт но Проверен

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "факт":

    Написал съм "участвал като собственик и съдружник". Т.е. в минало време. Очевидно не си си направил труда да провериш. Прекратил е участие през 2021 г.

    10:20 01.11.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Нихилист

    0 0 Отговор
    Какво ни интересува, че гумената лодка пак е решил да плава към Одеса.

    10:21 01.11.2026

  • 125 1488

    1 0 Отговор
    който си тьрси боя
    като теб
    😂💩

    10:21 01.11.2026

  • 126 1488

    1 0 Отговор
    тука има един боклукДетоВсеТриеИбанва
    😂😂😂

    10:21 01.11.2026

  • 127 Урсулианец

    0 0 Отговор
    Ние не сме наведени,само правим всичко което ни наредят от посолствата

    10:22 01.11.2026

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