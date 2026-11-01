Ивайло Мирчев: Гласувах за президент, който не се снишава

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев гласува с машина за президент и вицепрезидент в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

След като упражни правото си на глас, Мирчев призова гражданите да участват във вота без страх и притеснение и да гласуват според собствените си убеждения.

„Аз гласувах за свободна европейска, демократична България“, каза Ивайло Мирчев.

Той заяви, че е подкрепил президент, който поставя националните интереси на първо място и не изпълнява волята на диктатори.

„За президент, който не се снишава. За президент, който има куража да нарече нещата с истинските им имена“, допълни Мирчев.

В изказването си съпредседателят на „Да, България“ не назова името на кандидата, за когото е гласувал. Позицията му беше формулирана като описание на качествата, които според него трябва да притежава бъдещият държавен глава.

Вотът се провежда на балотаж, на който България избира своя седми президент. Изборът включва и гласуване за вицепрезидент.

Информацията за гласуването и изказването на Ивайло Мирчев беше съобщена от Българската национална телевизия.