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Руски удари раниха 11 души край Харков, боевете продължават
  Тема: Украйна

Руски удари раниха 11 души край Харков, боевете продължават

2 Ноември, 2026 02:27 492 0

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В Запорожие е горял склад след авиационен удар, а на фронта са отчетени 191 бойни сблъсъка. В Олешки приключи временният режим на тишина за хуманитарна операция

Руски удари раниха 11 души край Харков, боевете продължават - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единадесет души са пострадали при руска атака с безпилотни летателни апарати срещу село Васищево край Харков, съобщиха областната прокуратура и ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Сред пострадалите е и 3-годишно дете, а при повечето ранени е установена остра реакция на стрес.

„Врагът нанесе удари с дронове по Васищево“, заяви Синегубов.

При атаката е засегнат покривът на пететажен жилищен блок, повредени са две частни къщи, а пожар в оранжерия с площ 20 квадратни метра е бил локализиран. По предварителни данни на прокуратурата ударът е нанесен около 19:25 часа с реактивен ударен дрон тип „Геран-3“.

Пожар в склад в Запорожие

Вечерта на 1 ноември руските сили са нанесли авиационен удар по складово помещение в Запорожие. Пожарът е обхванал 600 квадратни метра, но няма загинали и пострадали, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Отделна атака с руски FPV дрон в града по-рано същата вечер е ранила двама души.

191 бойни сблъсъка по фронта

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи за 191 бойни сблъсъка през денонощието. Най-активно е било Покровското направление, където руските сили са извършили 30 атаки. Седем от сраженията там са продължавали към 22:00 часа.

Украинските сили са отбили 16 руски щурма по Константиновското направление. На Лиманското направление са спрени 10 опита за настъпление, а по Гуляйполското направление са отбити шест атаки.

Край на режима на тишина в Олешки

Временният режим на тишина, въведен за хуманитарна операция в окупираните Олешки в Херсонска област, е приключил на 1 ноември. Според украинския омбудсман Дмитрий Лубинец по време на операцията в града е доставена хуманитарна помощ, а цивилни, пожелали да напуснат, са били евакуирани.

„Важно е да запазим този механизъм за взаимодействие, за да можем и занапред да помагаме на хората и да спасяваме животи“, заяви Лубинец.

Режимът на тишина е действал от 27 октомври до 1 ноември. Лубинец и руската омбудсманка Яна Лантратова обсъждат възможността за нови подобни хуманитарни мерки, но конкретна дата за продължаването им не е обявена.

Източници: pravda.com.ua, apnews.com


Украйна
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