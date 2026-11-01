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Борисов: Единна дясна кандидатура щеше да спечели на първи тур
  Тема: Избори

Борисов: Единна дясна кандидатура щеше да спечели на първи тур

1 Ноември, 2026 14:59 2 526 155

  • бойко борисов-
  • герб-
  • президентски избори-
  • машинно гласуване-
  • стара загора

Лидерът на ГЕРБ обясни защо партията не е издигнала собствен кандидат-президентски тандем. Той разкритикува машинното гласуване и ниската избирателна активност

Борисов: Единна дясна кандидатура щеше да спечели на първи тур - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в Стара Загора, че при единна кандидатура на десните формации президентските избори са щели да приключат още на първия тур. По думите му именно липсата на общ кандидат е оставила възможността за различен резултат неизползвана.

Борисов обясни, че ГЕРБ не е издигнала собствена кандидат-президентска двойка заради съмненията му в сигурността на машинното гласуване. Той заяви, че според него машините подлежат на манипулации.

Въпреки резервите си към машинния вот Борисов каза, че ще гласува по-късно през деня. „Демокрацията ни е дала правото да гласуваме и аз ще го упражня“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов ниската избирателна активност поставя въпроса доколко легитимно ще бъде представителството на новоизбрания президент. „При тази избирателна активност след това с такъв малък процент избор да заявиш, че си обединител на нацията и върховен главнокомандващ, е дори малко смешно“, коментира той.

Борисов определи управлението на кабинета „Радев“ като „изключително слабо“. Той отново заяви, че при обща дясна кандидатура резултатът от президентския вот е можел да бъде различен още на първия тур.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Циник

    97 10 Отговор
    Трудно е да купиш машина за 50 евро, а камо ли да я обявиш за недействителна. Затова от ГЕРБ мразите машините.

    Коментиран от #31, #53

    15:01 01.11.2026

  • 3 да ве да

    103 5 Отговор
    "Ако баба беше мъжка" бля, бля плещи си колко да не заспи тyлyпа😅

    15:01 01.11.2026

  • 4 ставка

    104 4 Отговор
    Дясна няма.
    Има слугинаж.

    15:01 01.11.2026

  • 5 Съдията

    108 5 Отговор
    Разбира се. Ама на върба у шестък! А ти си толкова десен, колкото си и демократ, тоест нула.

    15:01 01.11.2026

  • 6 а бе

    46 1 Отговор
    Каква е избирателната активност?

    Коментиран от #126

    15:02 01.11.2026

  • 7 Да но

    45 3 Отговор
    пак щеше да има втори,при тази активност!

    15:02 01.11.2026

  • 8 тоя в КОЕ дясно

    55 7 Отговор
    се ВПИСВА ТОВА СЪС СЪРПА И ЧУКА ЛИ

    15:02 01.11.2026

  • 9 Гост

    86 7 Отговор
    Горкия. Не се сбъдна меракът му да се пенсионира като президент! Мъка, която личи и по физиономията му.

    15:02 01.11.2026

  • 10 Иван Грозни

    86 6 Отговор
    Тоя наглец трудно проумява реалността, а тя е, че крадците нямат шанс и ги чакат ощ изненади.Иска президент който предсрочно да го освободи от панделата.

    15:05 01.11.2026

  • 11 Питане

    74 3 Отговор
    Борисов къде е шефа ти Пеевски.

    Коментиран от #50

    15:06 01.11.2026

  • 12 йодирана СОЛ

    78 5 Отговор
    Хората отдавна разбраха , че Борисов е Подлец , Лицемер , Егоист , Хамелеон , Простак и Нагаждач.
    Затова и го излитаха убедително и категорично.
    А в страха си , че ще претърпи пореден провал , той избяга от изборите !

    Коментиран от #29

    15:06 01.11.2026

  • 13 Аха,така е,

    63 3 Отговор
    магаре да сложите,магаре ще изберат! Да,ама не,не искаме магарета да ни управляват,пък били те и десни!!!

    15:07 01.11.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    55 5 Отговор
    Тиквата илитерат пак е объркал думите. "Карикатура", а не "кандидатура"!😂

    15:07 01.11.2026

  • 15 Изравниха се в 14.30 часа

    10 55 Отговор
    47% - 47% и 6% не подкрепям никого.
    Мунчо и олигарсите му опряха и до 43- те хиляди гласа на фараона ивелин михайлов който само 3 дни преди това разкриваше грабежа на мунчо и йотовица,но 1 милион евро са си доста за закъсал фараон които получи от мунчо от изтеглените милиарди заеми за 6 месеца на гърба на народа ,отделно обещанието като бъде осъден да е помилван от вицепрезидента на Йотова- Вълчев. 1 милион еврака на фараона са му добре дошли както е закъсал и подгонен от НАП и хиляди вложители в пирамидата му.

    Коментиран от #21, #28, #32, #133, #135

    15:08 01.11.2026

  • 16 Да,бе

    38 2 Отговор
    Днес тече преброяване на воините на дъгата и нямаше как това нищо да не се впише в челните редици....

    15:08 01.11.2026

  • 17 Бянкански

    10 17 Отговор
    През цялото време работеше за Йотова и Радев.

    15:08 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 тоз човечец пак го курдисахте

    45 3 Отговор
    кво изплямпал
    вместо да търка нара в кауша при бай ставри
    ама радеви не го закачат и питат
    де са изчезналите милиарди

    15:09 01.11.2026

  • 20 Гробар

    43 2 Отговор
    Какво дясно може да има в най-тъмночервените пребоядисани десарски комунета от ппдбгербдпс?

    15:10 01.11.2026

  • 21 Съдията

    43 4 Отговор

    До коментар #15 от "Изравниха се в 14.30 часа":

    На лъжата краката са къси. А при твоите лъжи направо си без крака.

    15:10 01.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чвор

    39 3 Отговор
    Щеше да има дясна, ако теб те нямаше.

    15:10 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само питам

    30 2 Отговор
    А червената си книжка още ли я къташ в ,,ЛЯВО" бе...Зайчар ???

    15:11 01.11.2026

  • 26 Ми........

    38 2 Отговор
    Защо не се кандидатира бе толуп за да оплескаш и там нещата !

    15:11 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Как ще управлява мунчо занапред

    11 34 Отговор

    До коментар #15 от "Изравниха се в 14.30 часа":

    Без подкрепа от народа?
    ПБ, БСП ,Възраждане ,Величието на фараона измамник ,Ние идваме на Манолова, Български Антофашистки съюз, Българска социалдемократическа Партия ,ВМРО на агент Иван и стотици крадливи червени олигарси купуващи гласове, стотици автобуси от Турция пристигащи в България "идваме да разграждаме модела Борисов - Асен Василев -Гюров" са безсилни срещу обикновения народ.

    15:12 01.11.2026

  • 29 Хората отдавна разбраха

    30 4 Отговор

    До коментар #12 от "йодирана СОЛ":

    не е отдавна
    след като вкара еврото ги ошашави неговите миряни
    ама има бая още големи стада дет блеят за чобан тикван на избори

    15:12 01.11.2026

  • 30 Дясно ляво и

    31 2 Отговор
    Направо е десен.
    Комуниста като влезе във влакта и таправи стотици милони от кражби в чували веднага от ляв става десен червен капиталист

    Тежко и горко ни с такива политиканти

    15:12 01.11.2026

  • 31 Не му обръщай внимание

    39 4 Отговор

    До коментар #2 от "Циник":

    Борисов е бъдещ затворник. Окраде народа и България като цяло и ще бъде съден за престъпленията си.

    15:12 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ту-туу

    34 3 Отговор
    сикаджииската герб мутра сега и магнитска в Белене защото не е върнал прашките на Бориславова

    15:12 01.11.2026

  • 34 Тя защо не е във затвора ????

    31 3 Отговор
    Съд и затвор за престъпниците на България !!!!

    Коментиран от #60

    15:13 01.11.2026

  • 35 АГАТ а Кристи

    3 8 Отговор
    Евала..., черв. ени другари за "24"

    15:13 01.11.2026

  • 36 ДАСКАЛ

    24 2 Отговор
    Гледа да се измъзулти като мокра връв. Майстор на пируета

    15:13 01.11.2026

  • 37 Колю

    8 14 Отговор
    Аз пък за пореден път ходих за гъби

    15:14 01.11.2026

  • 38 ,, Късопаметника- еднокнижник"

    29 2 Отговор
    Забрави за Ареста си от Петроханската шайка

    15:14 01.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пловдив

    18 4 Отговор
    Всички са едни и същи крадци

    15:15 01.11.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    29 5 Отговор
    Този тилуп смотан, що не се кандидатира, щом смята, че ще спечели? Нали казваше преди, че и магаре, да сложи , магаре хората ще изберат. Щеше да види черно на бяло народната любов.

    15:16 01.11.2026

  • 42 Джони

    27 5 Отговор
    На следващите избори да коментира от замъка на бай Ставри.

    15:16 01.11.2026

  • 43 След разочарование от

    7 24 Отговор
    Радев и компания повече няма да гласувам и всеки ден съжалявам че го направих

    15:17 01.11.2026

  • 44 Оня с джипката от Банкя

    30 2 Отговор

    До коментар #22 от "дебеЛ Лебед":

    И накрая, за да се изгаври още повече с народа самоволно и еднолично въведе смъртоносното евро, фалшифицирайки всички статистически данни, разбира се по заповед на Урсулката!

    Коментиран от #59

    15:18 01.11.2026

  • 45 Тоя

    10 3 Отговор
    Който амнистира МОЧА - та ???
    ТОЯ - дясно.... 😭😭😭😭😭

    15:18 01.11.2026

  • 46 ББПП

    20 3 Отговор
    много жалък тип е БМБ

    Коментиран от #57

    15:18 01.11.2026

  • 47 Даа, ноо

    14 2 Отговор
    Сме във века на левите и все по- малко десни остават, а дали е на хубаво ако знаеш ми кажи, защото аз мога да ти кажа само, че: и твоите и моите внуци, за радост или за беда ще растат в това. Честит празник на всички даскали и техните поколения.

    15:18 01.11.2026

  • 48 Пламен

    9 12 Отговор
    Боко пак постла червен килим на Зеления чорап.

    Коментиран от #55

    15:18 01.11.2026

  • 49 Гюров

    5 26 Отговор
    Вече води!!!

    15:18 01.11.2026

  • 50 Кара

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Питане":

    автобуси към секциите!Пии валериан!

    15:19 01.11.2026

  • 51 Възраждане

    17 0 Отговор
    Грабвайте тоягите!

    15:20 01.11.2026

  • 52 Оле

    18 3 Отговор
    Тиквата презряла, сбърчосила се.

    15:21 01.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Макс

    14 6 Отговор
    Борисов може да се смее, колкото си иска , но той е главният виновник да няма единна дясна кандидатура . Докога ще се прави на хамелион ? Ако иска да запази партия ГЕРБ , то нека се оттегли от лидерския пост и да предаде партийната власт на младите и надявам се надеждни кадри в ГЕРБ.

    15:21 01.11.2026

  • 55 Анонимен

    9 18 Отговор

    До коментар #48 от "Пламен":

    А РАДЕВ ДАЖЕ СЕ КАРА С РУМЪНИЯ ЗАРАДИ ПУТИН ХАХАХАХА РАДЕВИЯТ

    15:22 01.11.2026

  • 56 Йотова ако се беше снимала

    8 10 Отговор
    С Митрофанова и ако беше посетила Москва сега щеше вече да е победител още на първи тур ! Тя обаче предпочете да ходи на Перперикон и духове на азербайджански шамани да слуша, пари на псевдокултурници да обещава и сега сама вижда до къде го докара

    Коментиран от #63, #68

    15:22 01.11.2026

  • 57 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "ББПП":

    46 АМА ТИ ЛИ ЩЕ КАЗВАШ ТУК ЛИ ХАХАХАХА

    Коментиран от #80

    15:23 01.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Анонимен

    12 8 Отговор

    До коментар #34 от "Тя защо не е във затвора ????":

    А ТИ ЗАЩО НЕ СИ В ЗАТВОРА СЪД И ЗАТВОР ЗА ТЕБ И ПЛЮВАЧИТЕ СЕЕЩИ ОМРАЗА РАЗДЕЛЕНИЕ АГРЕСИЯ КОГА ТОВА Е ОТ ГОДИНИ

    15:26 01.11.2026

  • 61 Атлантическата сган

    8 9 Отговор
    Включително и Радев имат максимум година. Мислят си че нещо са спечелили но не са. Вкупом ще ги отнесе торнадото

    Коментиран от #75

    15:26 01.11.2026

  • 62 Анонимен

    2 3 Отговор
    Да да ама не

    15:27 01.11.2026

  • 63 Въпрос

    6 2 Отговор

    До коментар #56 от "Йотова ако се беше снимала":

    Ти наистина ли го вярваш това? Ако беше вярно, Костадинов щеше да е президент и премиер едновременно.

    Коментиран от #77

    15:27 01.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мимч

    12 0 Отговор
    Какво само плямпаш,оти не си издигнал ,ако имаш човек или всичко е лай лай минелай...

    15:28 01.11.2026

  • 66 Евала спиди

    13 3 Отговор
    Този боклук що не в затвора?

    Коментиран от #130

    15:29 01.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 чужденец

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от "Йотова ако се беше снимала":

    Някой ден може да намерят нейни артефакти на Перперикон , стига Овчаров да е спонсориран .

    Коментиран от #82

    15:29 01.11.2026

  • 69 Йотова каквото получи е досега

    6 16 Отговор
    До довечера гласове ще получава само Гюров.
    Дъртите комунисти се извървяха още до 10 ч.

    Коментиран от #76

    15:30 01.11.2026

  • 70 Тва е Европа пичове... атлантизъм

    9 6 Отговор
    Радев показа истинското си лице и всички видяха че не е по различен от Борисов и мишките от ПП-ДБ. Не те имат ръст а Радев падна до жалкото им ниво и повлече Йотова

    15:30 01.11.2026

  • 71 България има

    3 11 Отговор
    един десен,Ники Василев!Слави го предаде!

    15:31 01.11.2026

  • 72 Народът на България

    24 3 Отговор
    А ако ти Мутро беше кандидат за президент,
    Щеше да спечелиш среден пръст.

    Коментиран от #74

    15:31 01.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 А ти

    4 9 Отговор

    До коментар #72 от "Народът на България":

    спечели Боташ и Ескобар!

    Коментиран от #103

    15:32 01.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Зеления

    18 5 Отговор
    Гледах по БНТ как Кандю гласува...така се чудеше пред машината какво да прави, че не съм сигурен за коя кандидат-президентска двойка е гласувал...

    Коментиран от #83

    15:35 01.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Кисело е гроздето

    15 2 Отговор
    Боко в ролята на Лисицата - видяла,че гроздето е на високо и рекла:"Кисело е".

    15:35 01.11.2026

  • 82 С корона

    5 0 Отговор

    До коментар #68 от "чужденец":

    жезъл и мета...

    15:35 01.11.2026

  • 83 Вълчев

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Зеления":

    я пусна със силата на мисълта!

    15:37 01.11.2026

  • 84 Дупничанин

    9 2 Отговор
    Баце, що стана, бе, нема ли да ги биемЕ?Или че го оставимЕ за некой друг път? М?

    15:38 01.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Антирашист

    10 5 Отговор
    На Тиквата мястото му е в затвора до живот!

    15:38 01.11.2026

  • 87 Ттт

    13 0 Отговор
    Нали купи фарчила за 10 милярда ама само ги плати и толкоз ,СКРИИ СЕ

    Коментиран от #101

    15:43 01.11.2026

  • 88 АЙДЕ ТИ НА ДЯСНОТО

    8 1 Отговор
    Коляно на бай Ставри а шишко на лявото. РАДЕВ ВРЕМЕ Е.

    15:43 01.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ПИТАМ

    12 3 Отговор
    А, БЕ, НЕ СИ ЛИ ДАВАШ СМЕТКА, ЧЕ ТОВА КОЕТО ГОВОРИШ Е МИРАЖ? ЩО ЗА ЧОВЕК СИ ТИ, БЕ? НИЕ ТЕ ГОНИМ ПРЕЗ ПРЕДНАТА ВРАТА, А ТИ ИСКАШ ДА СЕ ВЪРНЕШ ПРЕЗ ЗАДНАТА. НЯМА ДА СТАНЕ - ПОВЕЧЕ И НЕ СИ И ПОМИСЛЯЙ ЗА ВЛАСТ! ДНЕС НАРОДА ПАК ЩЕ ГО ДОКАЖЕ, КОЛКО СА ТВОИТЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ! ДА СЕ БИЛ ОБЕДИНИЛ - С КОГО БЕ СЪС СЕКТАТА ПЕТРОХАН, САМО И САМО ДА СИ НА ВЛАСТ И ТО СРЕЩУ ЧОВЕК С ДОСТОЙНСТВО.

    Коментиран от #129

    15:44 01.11.2026

  • 91 Радо

    9 1 Отговор
    Тоя измамник нещо много се е объркал

    15:44 01.11.2026

  • 92 Съгласен

    1 5 Отговор
    Страхотен коментар! Борисов е по-голям коментатор и от Митко Чуков.

    15:44 01.11.2026

  • 93 Единна дясна нацистка кандидатура

    11 1 Отговор
    И после какво?

    Коментиран от #98

    15:45 01.11.2026

  • 94 избирател

    6 1 Отговор
    Нали поема цялата отговорност за еврото , ама цените ги остави за нас . Повече от половината Герб гласува за Йотова , ко се парай , че не знае

    15:45 01.11.2026

  • 95 Бойко Борисов

    2 1 Отговор
    До всички пишещи против мен. Едни други вече реваха...

    15:46 01.11.2026

  • 96 КОЛЬО ПАРЪМА

    14 1 Отговор
    МАХАЙТЕ ГО ТОЯ ПРОТИВНИЯ

    15:46 01.11.2026

  • 97 az СВО Победа 81

    8 2 Отговор
    Че нали Гюров е единната дясна кандидатура, каквото и да означава това....

    Тоя пак не се чува какви ги говори!?!?

    15:47 01.11.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Човек ще си помисли

    7 0 Отговор
    Че френският ГЕРБ е на улиците в Париж и по Евтопа а? Смешник ...

    15:48 01.11.2026

  • 100 Наблюдател

    9 1 Отговор
    Ми да беше се обединил с петроханците, да победиш и народът да празнува с тъпани и зурни.

    15:48 01.11.2026

  • 101 Лорда

    10 1 Отговор

    До коментар #87 от "Ттт":

    Нищо негово не е дал този ОСЪЖДАН лъжец и крадец. С откраднати от българите пари се пробва да купи индулгенция за себе си и за мръснuка Горанов. За който каза, че не го познава.

    15:49 01.11.2026

  • 102 Тиквиоооооооо

    8 2 Отговор
    Отпадък

    15:50 01.11.2026

  • 103 Ако спечели ескобарката

    4 9 Отговор

    До коментар #74 от "А ти":

    Цяла София се изрива на улицата.Имаш ли идея,че социалните мрежи врят?

    Коментиран от #107, #110, #117

    15:50 01.11.2026

  • 104 КОЙТО И ДА СПЕЧЕЛИ НИЕ ГУБИМ

    6 1 Отговор
    ПЕТРОХАНЦИ СРЕЩУ ЕСКОБАРЦИ?

    15:50 01.11.2026

  • 105 виктория

    7 1 Отговор
    изкуфел дедка!!!

    15:53 01.11.2026

  • 106 Сглобка-2

    7 1 Отговор
    Мафията на избори дружно с ППДБ!

    15:54 01.11.2026

  • 107 Малкошапчест големонос

    3 5 Отговор

    До коментар #103 от "Ако спечели ескобарката":

    Там и ще прекипят. На улицата не е като във фейса. Още не сте дорасли за такива действия. Затова и ви яхат бандити като този от статията.😎

    Коментиран от #125, #144

    15:55 01.11.2026

  • 108 Бай Милко

    2 5 Отговор
    Никога повече няма да спечелият старите политици Йотова ще е последната червена шапчица идват нови времена и нови хора.

    15:55 01.11.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 хахаха

    1 1 Отговор
    Не фачеш....

    15:58 01.11.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 ЛАКЪРДИЙ ПОД ШИПКОВИЯ ХРАС

    7 0 Отговор
    ДОН ТИКВУ ПОМАГА НА ПЕТРОХАНЦИ.

    16:00 01.11.2026

  • 117 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #103 от "Ако спечели ескобарката":

    РАДЕВ ВЕЧЕ Я НАЗНАЧИ ОЩЕ ЩОМ ДИКТАТОРСКИ НАЛОЖИ МАДУРОВКИТЕ КОЛКО МИЛИОНА РАЗДАДЕ ЗА МАДУРОВКИТЕ ДЪРЖАВНИ ПАРИ РАДЕВ РАЗДАВА КАТО СВОИ В ЕВРОПА ГЛАСУВАТ С БЮЛЕТИНА И ПО ПОЩАТА А ТУК РАДЕВ МАДЯРОВКИ ДИКТАТ БЕЗНАКАЗАНОСТ

    16:01 01.11.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Истината

    7 1 Отговор
    Пет години да протестираш срещу Бойко и Пеевски, пет години да протестираш за съдебна реформа и смяна на ВСС и накрая гласуваш за Гюров, който е подкрепен от Бойко и Пеевски!
    Гюров взема, че става Президент!
    Назначава човек на Бойко и Пеевски за управител на БНБ!
    Започват протести!
    Радев пада!
    Гюров проваля смяната на ВСС, заради договорките с Бойко и Пеевски!
    Гюров назначава за служебен премиер управителя на БНБ (човекът на Бойко и Пеевски)
    И отново Бойко и Пеевски на власт!
    И пак започваш да ходиш 5 години на протести!
    Е, тогава може да си красив, но сам прецени дали си умен!

    16:02 01.11.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Мнение

    2 2 Отговор
    Борисов закриля търговивтаа с детски организ на своя кокаинозависим приятел НеСпасов

    16:02 01.11.2026

  • 124 Сидер Воленов

    8 2 Отговор
    Бойкоооо, Мурвооооо....

    Коментиран от #141

    16:03 01.11.2026

  • 125 Анонимен

    1 6 Отговор

    До коментар #107 от "Малкошапчест големонос":

    БАНДИТИ СА ЧЕРЕПИТЕ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ОГРАБИЛИ БЪЛГАРИЯ 90 Г А СЕГА ВЕЧЕ СА БИЗНЕСМЕНИ

    16:03 01.11.2026

  • 126 Трудно

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "а бе":

    Е да се каже, зависи от машините

    16:03 01.11.2026

  • 127 Българин

    1 7 Отговор
    През 1944 г. Чужда аpмия мина и въведе без избори ред.
    Настъпи социалнo уравнение, нещо като безмoзъчно управление.
    Управление от артиcти тъй наречени управляващи комунисти.
    Те избори правеха и в 100% на народа български пантaлоните сваляха.
    И започнали да правят Сoциализъм, с бъдеще в Кoмунизъм
    Рекли те и сторили и с Българина изцяло се пребoрили.
    В бъдещето наще МaнгаПyк ще се нарича...
    и с чaлга песен в очите ще обичaме днес жaните
    Бългаpино ти сега си ниcък, защото си пaднал на кoлене.
    Стaни и върви, стaни и лети. Огледай се в детската cълза и запей
    Оpфеева песен. България ще пребъде защото е Бoжеcтвена!

    Коментиран от #134

    16:04 01.11.2026

  • 128 Аууу...?!

    8 1 Отговор
    Колко одъртЕл тоА Борисов...!
    И видът му един...като на болен...!
    Ама как няма,като вече лапачката свърши,а и е абсолютно безгласна буква...!

    Коментиран от #137, #139, #151

    16:04 01.11.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "Евала спиди":

    А ТИ ЗАЩО НЕ СИ В ЗАТВОРА И

    16:05 01.11.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Коментар

    5 2 Отговор
    Нов главен прокурор и започва делото за упражняване на непозволена превишена власт и бездействие на институциите. Борисов го чакат главни роли във филмите за котараците докато играят на карти. Ще завърши пътя си на този свят с плащане за престъпленията си, а на оня свят го чакат всички, които предаде

    Коментиран от #138, #146

    16:07 01.11.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Казват, че

    5 1 Отговор

    До коментар #128 от "Аууу...?!":

    Мишо Бирата му се обадил онзи ден по телефона. Затова е така прежълтял...

    16:09 01.11.2026

  • 138 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Коментар":

    132 АМА ТИ ЛИ РАЗДАВАШ ПРИСЪДИ ТУК ХАХАХАХА ГЛЕДАЙ СИ СКАПАНИЯТ ЖИВОТЕЦ ТУК НЕ Е ДИКТАТУРА 132 ТО ИМА МНОГО ДРУГИ ЗА ЗАТВОРА ДИРЕКТНО

    16:10 01.11.2026

  • 139 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #128 от "Аууу...?!":

    РАДВАЙ СЕ НА РАДЕВАТА ЛАПАЧКА ХАХАХАХА

    16:11 01.11.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Боци

    4 0 Отговор
    се оплете в собствените си игрички.

    Вече приказва едно към гьотере.
    Най големият виц е, че не можел да задължи партията ГЕРБ.

    ТОЧНО ТОЙ , КОЙТО ОТ ГОДИНИ БЛАМИРА ГЕРБ и си прави каквото си иска?!

    16:13 01.11.2026

  • 143 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    Националния простак години на ред печелеше изборите с 600,000 недействителни бюлетини подадени за други партии, а сега се съмнява в машините,които не може да манипулира. Сега не е на власт и МВР не работи за него в циганските квартали.

    16:13 01.11.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Дедо поп

    2 2 Отговор

    До коментар #132 от "Коментар":

    Амин, дай Боже, чедо! 🙏🏻 Доказан и осъждан! Време е да изкупи престъпленията си в затвора! 🙏🏻

    16:16 01.11.2026

  • 147 123

    3 2 Отговор
    Ние българите искаме този да се махне от политиката в България.Толкова крадлива и лъжлива личност, новата история на България не познава.

    Коментиран от #149

    16:17 01.11.2026

  • 148 Деса

    4 2 Отговор
    В крайна сметка Гюров ще загуби и Боко хем се опозори, хем ще излезе виновен за целия провал на т.н. евроатлантически партии.

    16:18 01.11.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Да ако беше

    1 1 Отговор
    номинирал Рая като кандидат на ГЕРБ! Ама си нарцис и завистник!

    16:23 01.11.2026

  • 151 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Аууу...?!":

    Спекъл се е от страх. И има защо;😎

    16:28 01.11.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Аз съм от ссср

    1 1 Отговор
    Ти не знам защо още си на свобода

    Коментиран от #154

    16:34 01.11.2026

  • 154 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #153 от "Аз съм от ссср":

    ФАКТИИИИ И КАТО МЕ ТРИЕТЕ ДОКАЗВАТЕ ЧЕРВЕНАТА ЦЕНЗУРА ХАХАХАХА ПЛАТЕНА ЧЕРВЕНА ЦЕНЗУРА 2026 Г

    16:35 01.11.2026

  • 155 Наемник

    0 0 Отговор
    Толупът трябва да бъде ликвидиран моментално. Във всеки смисъл на думата. Най-близкият кръг около него - поне в затвора!

    16:39 01.11.2026

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