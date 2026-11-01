Борисов: Единна дясна кандидатура щеше да спечели на първи тур

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в Стара Загора, че при единна кандидатура на десните формации президентските избори са щели да приключат още на първия тур. По думите му именно липсата на общ кандидат е оставила възможността за различен резултат неизползвана.

Борисов обясни, че ГЕРБ не е издигнала собствена кандидат-президентска двойка заради съмненията му в сигурността на машинното гласуване. Той заяви, че според него машините подлежат на манипулации.

Въпреки резервите си към машинния вот Борисов каза, че ще гласува по-късно през деня. „Демокрацията ни е дала правото да гласуваме и аз ще го упражня“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов ниската избирателна активност поставя въпроса доколко легитимно ще бъде представителството на новоизбрания президент. „При тази избирателна активност след това с такъв малък процент избор да заявиш, че си обединител на нацията и върховен главнокомандващ, е дори малко смешно“, коментира той.

Борисов определи управлението на кабинета „Радев“ като „изключително слабо“. Той отново заяви, че при обща дясна кандидатура резултатът от президентския вот е можел да бъде различен още на първия тур.