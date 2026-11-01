Борисов: Единна дясна кандидатура щеше да спечели на първи тур

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в Стара Загора, че при единна кандидатура на десните формации президентските избори са щели да приключат още на първия тур. По думите му именно липсата на общ кандидат е оставила възможността за различен резултат неизползвана.
Борисов обясни, че ГЕРБ не е издигнала собствена кандидат-президентска двойка заради съмненията му в сигурността на машинното гласуване. Той заяви, че според него машините подлежат на манипулации.
Въпреки резервите си към машинния вот Борисов каза, че ще гласува по-късно през деня. „Демокрацията ни е дала правото да гласуваме и аз ще го упражня“, заяви лидерът на ГЕРБ.
Според Борисов ниската избирателна активност поставя въпроса доколко легитимно ще бъде представителството на новоизбрания президент. „При тази избирателна активност след това с такъв малък процент избор да заявиш, че си обединител на нацията и върховен главнокомандващ, е дори малко смешно“, коментира той.
Борисов определи управлението на кабинета „Радев“ като „изключително слабо“. Той отново заяви, че при обща дясна кандидатура резултатът от президентския вот е можел да бъде различен още на първия тур.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Циник
Коментиран от #31, #53
15:01 01.11.2026
3 да ве да
15:01 01.11.2026
4 ставка
Има слугинаж.
15:01 01.11.2026
5 Съдията
15:01 01.11.2026
6 а бе
Коментиран от #126
15:02 01.11.2026
7 Да но
15:02 01.11.2026
8 тоя в КОЕ дясно
15:02 01.11.2026
9 Гост
15:02 01.11.2026
10 Иван Грозни
15:05 01.11.2026
11 Питане
Коментиран от #50
15:06 01.11.2026
12 йодирана СОЛ
Затова и го излитаха убедително и категорично.
А в страха си , че ще претърпи пореден провал , той избяга от изборите !
Коментиран от #29
15:06 01.11.2026
13 Аха,така е,
15:07 01.11.2026
14 Евгени от Алфапласт
15:07 01.11.2026
15 Изравниха се в 14.30 часа
Мунчо и олигарсите му опряха и до 43- те хиляди гласа на фараона ивелин михайлов който само 3 дни преди това разкриваше грабежа на мунчо и йотовица,но 1 милион евро са си доста за закъсал фараон които получи от мунчо от изтеглените милиарди заеми за 6 месеца на гърба на народа ,отделно обещанието като бъде осъден да е помилван от вицепрезидента на Йотова- Вълчев. 1 милион еврака на фараона са му добре дошли както е закъсал и подгонен от НАП и хиляди вложители в пирамидата му.
Коментиран от #21, #28, #32, #133, #135
15:08 01.11.2026
16 Да,бе
15:08 01.11.2026
17 Бянкански
15:08 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 тоз човечец пак го курдисахте
вместо да търка нара в кауша при бай ставри
ама радеви не го закачат и питат
де са изчезналите милиарди
15:09 01.11.2026
20 Гробар
15:10 01.11.2026
21 Съдията
До коментар #15 от "Изравниха се в 14.30 часа":На лъжата краката са къси. А при твоите лъжи направо си без крака.
15:10 01.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Чвор
15:10 01.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Само питам
15:11 01.11.2026
26 Ми........
15:11 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Как ще управлява мунчо занапред
До коментар #15 от "Изравниха се в 14.30 часа":Без подкрепа от народа?
ПБ, БСП ,Възраждане ,Величието на фараона измамник ,Ние идваме на Манолова, Български Антофашистки съюз, Българска социалдемократическа Партия ,ВМРО на агент Иван и стотици крадливи червени олигарси купуващи гласове, стотици автобуси от Турция пристигащи в България "идваме да разграждаме модела Борисов - Асен Василев -Гюров" са безсилни срещу обикновения народ.
15:12 01.11.2026
29 Хората отдавна разбраха
До коментар #12 от "йодирана СОЛ":не е отдавна
след като вкара еврото ги ошашави неговите миряни
ама има бая още големи стада дет блеят за чобан тикван на избори
15:12 01.11.2026
30 Дясно ляво и
Комуниста като влезе във влакта и таправи стотици милони от кражби в чували веднага от ляв става десен червен капиталист
Тежко и горко ни с такива политиканти
15:12 01.11.2026
31 Не му обръщай внимание
До коментар #2 от "Циник":Борисов е бъдещ затворник. Окраде народа и България като цяло и ще бъде съден за престъпленията си.
15:12 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ту-туу
15:12 01.11.2026
34 Тя защо не е във затвора ????
Коментиран от #60
15:13 01.11.2026
35 АГАТ а Кристи
15:13 01.11.2026
36 ДАСКАЛ
15:13 01.11.2026
37 Колю
15:14 01.11.2026
38 ,, Късопаметника- еднокнижник"
15:14 01.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Пловдив
15:15 01.11.2026
41 РЕАЛИСТ
15:16 01.11.2026
42 Джони
15:16 01.11.2026
43 След разочарование от
15:17 01.11.2026
44 Оня с джипката от Банкя
До коментар #22 от "дебеЛ Лебед":И накрая, за да се изгаври още повече с народа самоволно и еднолично въведе смъртоносното евро, фалшифицирайки всички статистически данни, разбира се по заповед на Урсулката!
Коментиран от #59
15:18 01.11.2026
45 Тоя
ТОЯ - дясно.... 😭😭😭😭😭
15:18 01.11.2026
46 ББПП
Коментиран от #57
15:18 01.11.2026
47 Даа, ноо
15:18 01.11.2026
48 Пламен
Коментиран от #55
15:18 01.11.2026
49 Гюров
15:18 01.11.2026
50 Кара
До коментар #11 от "Питане":автобуси към секциите!Пии валериан!
15:19 01.11.2026
51 Възраждане
15:20 01.11.2026
52 Оле
15:21 01.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Макс
15:21 01.11.2026
55 Анонимен
До коментар #48 от "Пламен":А РАДЕВ ДАЖЕ СЕ КАРА С РУМЪНИЯ ЗАРАДИ ПУТИН ХАХАХАХА РАДЕВИЯТ
15:22 01.11.2026
56 Йотова ако се беше снимала
Коментиран от #63, #68
15:22 01.11.2026
57 Анонимен
До коментар #46 от "ББПП":46 АМА ТИ ЛИ ЩЕ КАЗВАШ ТУК ЛИ ХАХАХАХА
Коментиран от #80
15:23 01.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Анонимен
До коментар #34 от "Тя защо не е във затвора ????":А ТИ ЗАЩО НЕ СИ В ЗАТВОРА СЪД И ЗАТВОР ЗА ТЕБ И ПЛЮВАЧИТЕ СЕЕЩИ ОМРАЗА РАЗДЕЛЕНИЕ АГРЕСИЯ КОГА ТОВА Е ОТ ГОДИНИ
15:26 01.11.2026
61 Атлантическата сган
Коментиран от #75
15:26 01.11.2026
62 Анонимен
15:27 01.11.2026
63 Въпрос
До коментар #56 от "Йотова ако се беше снимала":Ти наистина ли го вярваш това? Ако беше вярно, Костадинов щеше да е президент и премиер едновременно.
Коментиран от #77
15:27 01.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Мимч
15:28 01.11.2026
66 Евала спиди
Коментиран от #130
15:29 01.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 чужденец
До коментар #56 от "Йотова ако се беше снимала":Някой ден може да намерят нейни артефакти на Перперикон , стига Овчаров да е спонсориран .
Коментиран от #82
15:29 01.11.2026
69 Йотова каквото получи е досега
Дъртите комунисти се извървяха още до 10 ч.
Коментиран от #76
15:30 01.11.2026
70 Тва е Европа пичове... атлантизъм
15:30 01.11.2026
71 България има
15:31 01.11.2026
72 Народът на България
Щеше да спечелиш среден пръст.
Коментиран от #74
15:31 01.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 А ти
До коментар #72 от "Народът на България":спечели Боташ и Ескобар!
Коментиран от #103
15:32 01.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Зеления
Коментиран от #83
15:35 01.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Кисело е гроздето
15:35 01.11.2026
82 С корона
До коментар #68 от "чужденец":жезъл и мета...
15:35 01.11.2026
83 Вълчев
До коментар #79 от "Зеления":я пусна със силата на мисълта!
15:37 01.11.2026
84 Дупничанин
15:38 01.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Антирашист
15:38 01.11.2026
87 Ттт
Коментиран от #101
15:43 01.11.2026
88 АЙДЕ ТИ НА ДЯСНОТО
15:43 01.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ПИТАМ
Коментиран от #129
15:44 01.11.2026
91 Радо
15:44 01.11.2026
92 Съгласен
15:44 01.11.2026
93 Единна дясна нацистка кандидатура
Коментиран от #98
15:45 01.11.2026
94 избирател
15:45 01.11.2026
95 Бойко Борисов
15:46 01.11.2026
96 КОЛЬО ПАРЪМА
15:46 01.11.2026
97 az СВО Победа 81
Тоя пак не се чува какви ги говори!?!?
15:47 01.11.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Човек ще си помисли
15:48 01.11.2026
100 Наблюдател
15:48 01.11.2026
101 Лорда
До коментар #87 от "Ттт":Нищо негово не е дал този ОСЪЖДАН лъжец и крадец. С откраднати от българите пари се пробва да купи индулгенция за себе си и за мръснuка Горанов. За който каза, че не го познава.
15:49 01.11.2026
102 Тиквиоооооооо
15:50 01.11.2026
103 Ако спечели ескобарката
До коментар #74 от "А ти":Цяла София се изрива на улицата.Имаш ли идея,че социалните мрежи врят?
Коментиран от #107, #110, #117
15:50 01.11.2026
104 КОЙТО И ДА СПЕЧЕЛИ НИЕ ГУБИМ
15:50 01.11.2026
105 виктория
15:53 01.11.2026
106 Сглобка-2
15:54 01.11.2026
107 Малкошапчест големонос
До коментар #103 от "Ако спечели ескобарката":Там и ще прекипят. На улицата не е като във фейса. Още не сте дорасли за такива действия. Затова и ви яхат бандити като този от статията.😎
Коментиран от #125, #144
15:55 01.11.2026
108 Бай Милко
15:55 01.11.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 хахаха
15:58 01.11.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 ЛАКЪРДИЙ ПОД ШИПКОВИЯ ХРАС
16:00 01.11.2026
117 Анонимен
До коментар #103 от "Ако спечели ескобарката":РАДЕВ ВЕЧЕ Я НАЗНАЧИ ОЩЕ ЩОМ ДИКТАТОРСКИ НАЛОЖИ МАДУРОВКИТЕ КОЛКО МИЛИОНА РАЗДАДЕ ЗА МАДУРОВКИТЕ ДЪРЖАВНИ ПАРИ РАДЕВ РАЗДАВА КАТО СВОИ В ЕВРОПА ГЛАСУВАТ С БЮЛЕТИНА И ПО ПОЩАТА А ТУК РАДЕВ МАДЯРОВКИ ДИКТАТ БЕЗНАКАЗАНОСТ
16:01 01.11.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Истината
Гюров взема, че става Президент!
Назначава човек на Бойко и Пеевски за управител на БНБ!
Започват протести!
Радев пада!
Гюров проваля смяната на ВСС, заради договорките с Бойко и Пеевски!
Гюров назначава за служебен премиер управителя на БНБ (човекът на Бойко и Пеевски)
И отново Бойко и Пеевски на власт!
И пак започваш да ходиш 5 години на протести!
Е, тогава може да си красив, но сам прецени дали си умен!
16:02 01.11.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Мнение
16:02 01.11.2026
124 Сидер Воленов
Коментиран от #141
16:03 01.11.2026
125 Анонимен
До коментар #107 от "Малкошапчест големонос":БАНДИТИ СА ЧЕРЕПИТЕ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ОГРАБИЛИ БЪЛГАРИЯ 90 Г А СЕГА ВЕЧЕ СА БИЗНЕСМЕНИ
16:03 01.11.2026
126 Трудно
До коментар #6 от "а бе":Е да се каже, зависи от машините
16:03 01.11.2026
127 Българин
Настъпи социалнo уравнение, нещо като безмoзъчно управление.
Управление от артиcти тъй наречени управляващи комунисти.
Те избори правеха и в 100% на народа български пантaлоните сваляха.
И започнали да правят Сoциализъм, с бъдеще в Кoмунизъм
Рекли те и сторили и с Българина изцяло се пребoрили.
В бъдещето наще МaнгаПyк ще се нарича...
и с чaлга песен в очите ще обичaме днес жaните
Бългаpино ти сега си ниcък, защото си пaднал на кoлене.
Стaни и върви, стaни и лети. Огледай се в детската cълза и запей
Оpфеева песен. България ще пребъде защото е Бoжеcтвена!
Коментиран от #134
16:04 01.11.2026
128 Аууу...?!
И видът му един...като на болен...!
Ама как няма,като вече лапачката свърши,а и е абсолютно безгласна буква...!
Коментиран от #137, #139, #151
16:04 01.11.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Анонимен
До коментар #66 от "Евала спиди":А ТИ ЗАЩО НЕ СИ В ЗАТВОРА И
16:05 01.11.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Коментар
Коментиран от #138, #146
16:07 01.11.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Казват, че
До коментар #128 от "Аууу...?!":Мишо Бирата му се обадил онзи ден по телефона. Затова е така прежълтял...
16:09 01.11.2026
138 Анонимен
До коментар #132 от "Коментар":132 АМА ТИ ЛИ РАЗДАВАШ ПРИСЪДИ ТУК ХАХАХАХА ГЛЕДАЙ СИ СКАПАНИЯТ ЖИВОТЕЦ ТУК НЕ Е ДИКТАТУРА 132 ТО ИМА МНОГО ДРУГИ ЗА ЗАТВОРА ДИРЕКТНО
16:10 01.11.2026
139 Анонимен
До коментар #128 от "Аууу...?!":РАДВАЙ СЕ НА РАДЕВАТА ЛАПАЧКА ХАХАХАХА
16:11 01.11.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Боци
Вече приказва едно към гьотере.
Най големият виц е, че не можел да задължи партията ГЕРБ.
ТОЧНО ТОЙ , КОЙТО ОТ ГОДИНИ БЛАМИРА ГЕРБ и си прави каквото си иска?!
16:13 01.11.2026
143 Павел Пенев
16:13 01.11.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Дедо поп
До коментар #132 от "Коментар":Амин, дай Боже, чедо! 🙏🏻 Доказан и осъждан! Време е да изкупи престъпленията си в затвора! 🙏🏻
16:16 01.11.2026
147 123
Коментиран от #149
16:17 01.11.2026
148 Деса
16:18 01.11.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Да ако беше
16:23 01.11.2026
151 Евгени от Алфапласт
До коментар #128 от "Аууу...?!":Спекъл се е от страх. И има защо;😎
16:28 01.11.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Аз съм от ссср
Коментиран от #154
16:34 01.11.2026
154 Анонимен
До коментар #153 от "Аз съм от ссср":ФАКТИИИИ И КАТО МЕ ТРИЕТЕ ДОКАЗВАТЕ ЧЕРВЕНАТА ЦЕНЗУРА ХАХАХАХА ПЛАТЕНА ЧЕРВЕНА ЦЕНЗУРА 2026 Г
16:35 01.11.2026
155 Наемник
16:39 01.11.2026