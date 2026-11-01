Илияна Йотова печели президентския балотаж според първите екзитполове на социологическите агенции. Прогнозите показват преднина за двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев пред Андрей Гюров – Георги Кандев, но резултатът все още не е официално потвърден от Централната избирателна комисия.
Победа за Илияна Йотова. Това показват данните от паралелното преброяване на 90% на агенция "Мяра" след втория тур на президентските избори.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 58,1% подкрепа на балотажа днес.
На втора позиция с 38,6% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.
3,2% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".
Избирателната активност според агенцията е 27% към 20.00 ч.
Според „Алфа Рисърч“ Йотова и Вълчев получават 52,5% от гласовете, а Гюров и Кандев – 43,4%. Данните на агенцията сочат още, че 4,1% от избирателите са отбелязали „Не подкрепям никого“, а активността е достигнала 29,1%.
Екзитполът на „Мяра“ дава 51,1% за Йотова и Вълчев срещу 44,6% за Гюров и Кандев. Делът на гласувалите с „Не подкрепям никого“ според тази прогноза е 4,3%, а избирателната активност – 25,5%.
„Маркет ЛИНКС“ също отчита победа на Йотова, но с по-малка преднина – 50,7% срещу 44% за Гюров. Агенцията отчита 26,4% активност към 19:00 часа. Разликите между прогнозите са в размера на подкрепата, но и трите публикувани екзитпола поставят Йотова на първо място.
Разликата от първия тур
На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев събраха 34,76% и 528 951 гласа. Гюров и Кандев останаха втори с 31,95% и 486 232 гласа. Разликата между двете двойки тогава беше 42 719 гласа.
До балотажа се стигна, след като нито една от кандидат-президентските двойки не получи необходимата подкрепа за победа още на първия тур. Тогава гласуваха 1 525 034 души, а отчетената от ЦИК избирателна активност беше 22,98%.
Победата все още трябва да бъде потвърдена
В щаба на Йотова и Вълчев първите прогнози бяха посрещнати предпазливо. Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев заяви: „Сигурен съм, че България ще има първата жена президент.“
Първите екзитполове показват победа на Йотова, но не представляват официален изборен резултат. ЦИК трябва да публикува предварителните данни от обработените протоколи, а след това да обяви окончателните резултати с решение.
Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ПЕТРОХАНЦИ
Коментиран от #10, #13, #104, #318
20:00 01.11.2026
3 Весо
Коментиран от #175, #182, #192
20:01 01.11.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #249
20:01 01.11.2026
5 🦉🦉🦉🦉
20:01 01.11.2026
6 Мижавият вот
Коментиран от #89
20:01 01.11.2026
7 по добре таз като няма по качествени
Коментиран от #197
20:02 01.11.2026
8 браво
Коментиран от #264
20:02 01.11.2026
9 Аве
20:02 01.11.2026
10 А ти
До коментар #2 от "ПЕТРОХАНЦИ":Смееш ли се с некадърните дърти комунисти и лъжеца Радев?
Коментиран от #45, #94, #307
20:03 01.11.2026
11 РЕАЛИСТ
Коментиран от #21, #35, #106
20:03 01.11.2026
12 Яшар
Коментиран от #69, #107, #149, #322
20:03 01.11.2026
13 Признавам победата на червените
До коментар #2 от "ПЕТРОХАНЦИ":Примирявам се, че съм от малцинството
Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
Те нека си се валят в калта.
Коментиран от #40, #41, #127, #150, #155, #261, #303
20:03 01.11.2026
14 Моето мнение!
Коментиран от #321
20:03 01.11.2026
15 БАЙ СТАВРИ
20:03 01.11.2026
16 При такава активност
Коментиран от #44, #330
20:03 01.11.2026
17 Пънчев
20:03 01.11.2026
18 ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ
Коментиран от #121
20:03 01.11.2026
19 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:03 01.11.2026
20 КЪДЕ СА
20:03 01.11.2026
21 Май забравяш
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Ренета Инджова.
Коментиран от #31, #46, #216
20:04 01.11.2026
22 Бай Араб
Коментиран от #165
20:04 01.11.2026
23 Гербер
20:04 01.11.2026
24 На косъм
Коментиран от #74, #95
20:04 01.11.2026
25 жик так
20:04 01.11.2026
26 Помак
20:04 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Бай Араб
20:05 01.11.2026
30 Пенде4аскъ
Коментиран от #83
20:05 01.11.2026
31 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Май забравяш":Тя беше служебен премиер, бе. Ренета Инджова не бе избрана.
20:05 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 А50
Коментиран от #98, #154
20:06 01.11.2026
34 Юуп
20:06 01.11.2026
35 Къци Вапцаров
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Забравил си Плевневлиев! Той беше първата жена президент на колониална корумпирана мафиотска България!
20:06 01.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Целувката на Герб
20:07 01.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Спецназ
ФАКТ!
Коментиран от #143
20:09 01.11.2026
43 И ся каква Стана ?????
20:09 01.11.2026
44 А50
До коментар #16 от "При такава активност":Абе мълчахте си по време на сглобката за легитшмност. Искахте с 10% да превземете власта. Урсула потъна в мъка
20:09 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Бай Араб
20:10 01.11.2026
49 реалистъ
20:10 01.11.2026
50 Банкята
Коментиран от #61
20:10 01.11.2026
51 Източна ромелия
20:11 01.11.2026
52 пери
Коментиран от #100, #285
20:11 01.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Анджо
20:13 01.11.2026
57 Николаос 66
20:13 01.11.2026
58 Бай Араб
20:13 01.11.2026
59 БОКО И ШИШИ
20:14 01.11.2026
60 РЕШЕТНИКОВ
20:14 01.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Невероятно
До коментар #45 от "некадърник си ти петронаска":Елементарен отговор! Пример за наивността ти - ако мислиш че Радев защитава Русия в инцидентите с дроовете, всъщност Радев защитава Украйна защото дроновете са украински, но ти и Мирчев не го разбирате!
Така спира и парите за Украйна, само пред вас. Пред Урсула - дава!
20:14 01.11.2026
63 Един не-трол
20:15 01.11.2026
64 Основната тема
Това че на балотажа са излезли няколко процента повече да гласуват е слаба утеха.
Под 30% активност. От гласувалите 5 поцента не подкрепяли никого.
Победителя ще бъде изран с плътно под 20% от гласовете на гражданите.
Няма мобилизация, няма кредит на доверие, няма оптимизъм.
Трябва да се работи в тази посока.
Иначе победата ще се окаже Пирова...
20:15 01.11.2026
65 Кукорчо , прокопа , ШИШИ , тиква, ппдб..
20:15 01.11.2026
66 Сзо
20:15 01.11.2026
67 ДОБЕ Е ЧЕ
20:15 01.11.2026
68 Георги
20:15 01.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 стоян георгиев
20:16 01.11.2026
72 жалко ЧЕ ГУРЛЬО ТИКВАТАДЕБЕЛОТО И КАНДЕВ
20:16 01.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Свидетел
До коментар #24 от "На косъм":🤣😂🤣😂🤣😂! Думите са излишни,и разбира се, че разбираш ....!
20:17 01.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
Коментиран от #141, #201
20:17 01.11.2026
77 тиквата и прасето
20:18 01.11.2026
78 нннн
20:18 01.11.2026
79 не съм маймуна
20:18 01.11.2026
80 Честито!
20:19 01.11.2026
81 ПЕТРОХАНЦИ СИ БЯХА ПОВЯРВАЛИ
Коментиран от #96
20:19 01.11.2026
82 Яшар
До коментар #69 от "Рускиня":Сакън Недей
20:19 01.11.2026
83 Анонимен
До коментар #30 от "Пенде4аскъ":НИСКА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ ЗА ДРАГОЙЧЕВА ОКОЛО 500 Х ХАХАХАХА ЕГАТИ ПРОПАДАНЕТО
20:20 01.11.2026
84 Горски
Затова бих искал да чуя от Йотова как точно разбира ролята на президентската институция в следващите години.
Ще бъде ли коректив на изпълнителната власт? Ще настоява ли за реформи в съдебната система? Ще защитава ли институционалната независимост? Ще използва ли правото си на вето принципно, а не според политическата конюнктура?
Това са въпроси, които имат много по-голяма тежест от общите призиви за единство.
20:20 01.11.2026
85 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
20:20 01.11.2026
86 кукузел
20:20 01.11.2026
87 Атлантиците трябва да знаят че
Коментиран от #291
20:21 01.11.2026
88 Хаха
Поне така дрънкат в момента говорящите глави от всички телевизори...
Коментиран от #109
20:21 01.11.2026
89 Вотът не е мижав
До коментар #6 от "Мижавият вот":75% гласуваха със висико вдигнат сред пръст !
20:21 01.11.2026
90 регресинен блахарин
20:21 01.11.2026
91 Турското робство е било правилно
Коментиран от #259
20:21 01.11.2026
92 НАРКОКАРТЕЛА ВЕЧЕ Е СПОКОЕН , НЯМАТ ВРАГ
20:22 01.11.2026
93 Всички атлантенца с ГЕРБ даже
Коментиран от #101, #103
20:22 01.11.2026
94 Човекът
До коментар #10 от "А ти":Казва само че вие петроханците сте по голямото зло. Останалото са твои съчинения
20:22 01.11.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Барабам
До коментар #81 от "ПЕТРОХАНЦИ СИ БЯХА ПОВЯРВАЛИ":Остави тия петроханци... а кажи сега, къде е огромната подкрепа за Радев? 85% от българите НЕ ГЛАСУВАХА за РУСИЯ.
Коментиран от #111
20:23 01.11.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Референдум за ЕС,еврозона и НАТО кога!?
До коментар #33 от "А50":Избран президент със смешните 10% от имащите право на глас е нелигитимен! Днес имаше преброяване на евроатлантиците и русофобите! Т. е. те са по малко от 1/4 от българския народ!
Коментиран от #105, #112
20:23 01.11.2026
99 Вън от НАТО ! Вън от тази
20:23 01.11.2026
100 Проблемът е
До коментар #52 от "пери":Че разликата е 142000 гласа, а гласовете от чужбина са по-малко от 40000. Шанс за Гюро - нула.
20:23 01.11.2026
101 Пумиари
До коментар #93 от "Всички атлантенца с ГЕРБ даже":Корумпетата от ГЕРБ са в ПБ! Там са и от БСП!
20:23 01.11.2026
102 Вън от НАТО !
20:24 01.11.2026
103 Грешиш
До коментар #93 от "Всички атлантенца с ГЕРБ даже":русофилистията е още по-малко.
20:24 01.11.2026
104 Гробар
До коментар #2 от "ПЕТРОХАНЦИ":Чакай бе? Шиши не даде ли едно рамо и той?
Коментиран от #117
20:24 01.11.2026
105 Референдум - йок!
До коментар #98 от "Референдум за ЕС,еврозона и НАТО кога!?":А колко русофили се преброихте? 10%... нали?
20:24 01.11.2026
106 Бойко Гойко
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Калпав матрял затова
Коментиран от #124
20:25 01.11.2026
107 Валентин от нашето село
До коментар #12 от "Яшар":Тате каза,че ще ми купи колело, ама друг път.
20:25 01.11.2026
108 ХА ХА ХА ХА
20:25 01.11.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Гундяев вече може да разчита на
20:26 01.11.2026
111 АМА ПЕТРОХАНЦИ СИ БЕХТЕ ПОВЯРВАЛИ
До коментар #96 от "Барабам":Нали?
Коментиран от #120
20:27 01.11.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Ууууу
20:27 01.11.2026
114 🦉🦉🦉🦉
20:27 01.11.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Жив зян
До коментар #97 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Руската федерация, обаче, е жив зян.
20:28 01.11.2026
117 Прасе
До коментар #104 от "Гробар":Шили е зад Йотова,
Коментиран от #199
20:28 01.11.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Петко
Коментиран от #129, #137
20:28 01.11.2026
120 Барабам
До коментар #111 от "АМА ПЕТРОХАНЦИ СИ БЕХТЕ ПОВЯРВАЛИ":Наричаш 85% от българите - Петроханци? Някои сме от Варна.
20:29 01.11.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 КАК СТЕ ДЕМОН КРАТНИ
20:29 01.11.2026
123 НИКОЙ НЕ ГЛАСУВА ЗА ГЮРО
Коментиран от #135
20:29 01.11.2026
124 РЕАЛИСТ
До коментар #106 от "Бойко Гойко":Че то ако не беше калпав, щеше ли някой да гласува въобще за доказан наркоман, лекуван в наркокомуна и избягал в чужбина за да избяга от 7 месеца войнишка служба. Що такова нищожество не може да се кандидатира на избори в нормална държава. Ще го ритат за нахалството му, а тук -кандидат президент, бивш служебен премиер.
20:30 01.11.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Какви червени бе
До коментар #13 от "Признавам победата на червените":Хората избраха по малкото зло. Та вие сте по зле и от червените. Прасето е в калта, но поне е умно животно. А вие сте като пуйката, не може да излезете от урсулската тава
Коментиран от #214
20:31 01.11.2026
128 избирател
Коментиран от #142
20:31 01.11.2026
129 Българин
До коментар #119 от "Петко":Нали ви видяхме, колко българи мобилизирахте да гласуват за мис Шиш-Кебаб.... 10%. Не ми говори за "българите".
ПБ + Възраждане + МЕЧ + ИТН + БСП + ГЕРБ + ВМРО + Величие = 10%
Коментиран от #198
20:31 01.11.2026
130 Нормалните
20:31 01.11.2026
131 Стойко
20:31 01.11.2026
132 да.....
20:31 01.11.2026
133 Референдум
До коментар #112 от "Я ми кажи":Глас народен, глас божий
20:31 01.11.2026
134 Вуте
20:32 01.11.2026
135 Анонимен
До коментар #123 от "НИКОЙ НЕ ГЛАСУВА ЗА ГЮРО":ДРАГОЙЧЕВА ИМА ОКОЛО 500 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ БЕЕЕЕ
20:32 01.11.2026
136 референдум
Коментиран от #139, #190
20:32 01.11.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Ха ха ха
До коментар #136 от "референдум":Къде си тръгнал с 10% за Дрогарката на Референдум?
20:33 01.11.2026
140 Хем
20:33 01.11.2026
141 Оня
До коментар #76 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":12+ години Бюджета ни беше от типа "постна пица". Точно тогава беше беднотията. Интересно ми е в онези години от коя страна на барикадата беше ?!?
20:33 01.11.2026
142 Ха ха ха
До коментар #128 от "избирател":Сега Радев + Йотова ще затворят и България.
Няма лошо. Има много афганистанци и непалци, които искат да дойдат на европейска земя.
20:35 01.11.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Вземи единия и с него удари другия
20:36 01.11.2026
147 Барон Фон Петрич
20:37 01.11.2026
148 Факт
20:37 01.11.2026
149 Тя говореше,
До коментар #12 от "Яшар":че е много щастлива от резултата, все едно са победили.
Коментиран от #185
20:37 01.11.2026
150 Верно ли бе
До коментар #13 от "Признавам победата на червените":Ми емигрирай бе , кой те е спрял . Иди в Париж - все ще се намери място за още един мигрант.
Коментиран от #156
20:37 01.11.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Юрий
Българите избраха най доброто възможно.
Честити нов национален предател и края на месеца очаквам нещо красиво.
Като си платите сметките да не ви остане за храна
20:38 01.11.2026
153 Йотова печели
20:38 01.11.2026
154 ха-ха
До коментар #33 от "А50":Блаженни са вярващите и нисшите духом!
20:39 01.11.2026
155 Дръта чанта
До коментар #13 от "Признавам победата на червените":Ами заминавай какво чакаш а за червените питай Атанасов и Мирчев какви са
20:39 01.11.2026
156 Въпрос
До коментар #150 от "Верно ли бе":Защо при комунизма не оставяхте хората да емигрират, ами ги трепехте по границите?
Коментиран от #191
20:39 01.11.2026
157 Ние сме на всеки километър
20:41 01.11.2026
158 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
20:41 01.11.2026
159 Анонимен
Коментиран от #176
20:41 01.11.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 До Нормалните
Коментиран от #180
20:43 01.11.2026
162 Ну, погоди
20:43 01.11.2026
163 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #179, #193
20:43 01.11.2026
164 Ние сме на всеки километър
20:43 01.11.2026
165 555
До коментар #22 от "Бай Араб":Цялата власт отново е в мръсните им крадливи ръчички… “Вся власт советом”… Да ви е честито управлението “НА(НАД)” “пролетариата”… Важното е да се движим назад…
Коментиран от #173
20:43 01.11.2026
166 Бай Араб
Коментиран от #170
20:43 01.11.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Това бе логичният избор
Коментиран от #280
20:44 01.11.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 666
20:44 01.11.2026
172 Гробар
20:45 01.11.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 АманДа
До коментар #159 от "Анонимен":И лакейско..
20:46 01.11.2026
177 Бог наказва
До коментар #169 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":лъжците и кълнящите!
20:46 01.11.2026
178 Бай Араб
20:46 01.11.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 9ти септември
20:47 01.11.2026
182 Кольо
До коментар #3 от "Весо":Кой мир? Олигархията на Радев води война срещу народа.
Коментиран от #206
20:47 01.11.2026
183 Гробар
До коментар #169 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Чорапа да връща лева и да вкарва мутрите в затвора иначе отива на бунището при Бойко и Киро.
Коментиран от #209
20:47 01.11.2026
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Яшар
До коментар #149 от "Тя говореше,":Хм, разбираш ...тя ще вземе властта
20:48 01.11.2026
186 Йотова печели,
20:49 01.11.2026
187 Уха
Коментиран от #196, #284
20:49 01.11.2026
188 Източна ромелия
Коментиран от #194, #200
20:50 01.11.2026
189 Навотов
20:50 01.11.2026
190 555
До коментар #136 от "референдум":Интересно ми е като е извън ЕД и НАТО , къде точно я вижда “свободната и независима България”… Идеята е добра, само като идея…
Коментиран от #226
20:50 01.11.2026
191 Сега
До коментар #156 от "Въпрос":като емигрират, това по добре ли е за държавата? Тогава държавата растеше в много отношения а сега емигрират хора, икономика, образование и т.н. и какво остава?
Коментиран от #221
20:50 01.11.2026
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Ха мит ха ни мит
20:51 01.11.2026
196 Ха ха ха
До коментар #187 от "Уха":85% негласували
Коментиран от #257, #308
20:51 01.11.2026
197 русофоба андрешко дет даде 12 милиона
До коментар #7 от "по добре таз като няма по качествени":възможно е той да си правеше сметка ако беше спечелил за президент да се впусне като радев за неговото място за премиер където там е голямото лапане.
така и кирчо и тиквата бяха първо министър и кмет като трамплин за по нагоре
20:51 01.11.2026
198 Гробар
До коментар #129 от "Българин":Кой ги караше ппдб са бутат паметници, да искат да сменят националния празник, да гонят руски дипломати и са перат Бойко и Делян? Е това е резултатът.
Коментиран от #219, #231
20:52 01.11.2026
199 Тоеа е нормално
До коментар #117 от "Прасе":Но петроханци много искат да застане зад тях.
20:52 01.11.2026
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
203 Македонският космонафт
20:52 01.11.2026
204 Боже, аман от заблудени евролиберасти
20:53 01.11.2026
205 стоян георгиев
20:53 01.11.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 Йотова низо не печели!
20:53 01.11.2026
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Казуар
20:54 01.11.2026
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 Този коментар е премахнат от модератор.
213 Дрогарката Йотова печели
Коментиран от #220
20:55 01.11.2026
214 Ако мислиш така напиши
До коментар #127 от "Какви червени бе":"Путин е агресор и диктатор. Не съм русофил. Не мразя ЕС. Гласувах просто за по-малкото зло."
Коментиран от #224, #255
20:55 01.11.2026
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Тя беше
До коментар #21 от "Май забравяш":служебен премиер, а не избирана.
20:55 01.11.2026
217 София 🏢
20:56 01.11.2026
218 Анонимен
Коментиран от #244
20:56 01.11.2026
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 Тези лъжи
До коментар #213 от "Дрогарката Йотова печели":отвращават хората от партията на лъжата ПП и ДБ!
20:57 01.11.2026
221 Така е!
До коментар #191 от "Сега":Ако робът се опита да избяга - бива убиван.
Коментиран от #252
20:57 01.11.2026
222 А ГДЕ
20:58 01.11.2026
223 Този коментар е премахнат от модератор.
224 Този коментар е премахнат от модератор.
225 Артилерист
Коментиран от #233, #248
20:58 01.11.2026
226 Тъпо е пич
До коментар #190 от "555":ЕС и НАТО да си мислиш че са неразривно свързани и да ги слагаш заедно. Референдума спокойно може да е само за НАТО ! Може и за ЕС в отделен въпрос. Няма лошо
20:59 01.11.2026
227 Възраждане са велики
Това е Възраждане! Истинското им лице!
Коментиран от #240, #294
20:59 01.11.2026
228 Баце
20:59 01.11.2026
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Халка, къде си бе?
Коментиран от #293
21:00 01.11.2026
231 Този коментар е премахнат от модератор.
232 Ивайло Мирчев -ДБ
21:00 01.11.2026
233 Опортюнисти
До коментар #225 от "Артилерист":ПБ е сглобката от кол и въже БСПари, ГЕРБаджии и МЕЧоносци и друга измет.
21:00 01.11.2026
234 Този коментар е премахнат от модератор.
235 Всичко вече е ясно
До коментар #224 от "А защо трябва да пиша":Каза достатъчно.
Коментиран от #241, #247
21:01 01.11.2026
236 Този коментар е премахнат от модератор.
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 Пропаганда
До коментар #229 от "Защото иначе":се прави като се папагалят думичките от пропагандата. 😄
21:01 01.11.2026
239 Този коментар е премахнат от модератор.
240 Този коментар е премахнат от модератор.
241 Този коментар е премахнат от модератор.
242 Този коментар е премахнат от модератор.
243 Абдикирала държава
До коментар #237 от "Честита":Ти пък, какво очакваше?
21:03 01.11.2026
244 Никакъв
До коментар #218 от "Анонимен":разгром Радев активира корпоративния вот, а призива на Борисов не сработи.
21:03 01.11.2026
245 Гост
Коментиран от #262, #265
21:03 01.11.2026
246 Дедо
21:04 01.11.2026
247 Така е
До коментар #235 от "Всичко вече е ясно":Не се мразя да папагаля евтина пропаганда и глупави лъжи! 😄
21:04 01.11.2026
248 Анадола
До коментар #225 от "Артилерист":Провинцията минава под опеката на Анкара.
Коментиран от #270
21:04 01.11.2026
249 И пак показахме българският народен танц
До коментар #4 от "Сатана Z":"Една напред, две назад"
21:05 01.11.2026
250 Този коментар е премахнат от модератор.
251 ХА ХА
21:05 01.11.2026
252 Какво
До коментар #221 от "Така е!":означава да си роб? Да имаш собствено жилище, безплатно образование, включително и висше, безплатно здравеопазване, да служи в армията от редник до армейски генерал - това ли е да си роб.
Коментиран от #260, #269, #301
21:05 01.11.2026
253 Истина
21:06 01.11.2026
254 Сийка
Жалко за народа и той не е важен! !
21:06 01.11.2026
255 Този коментар е премахнат от модератор.
256 ала бала
21:06 01.11.2026
257 Този коментар е премахнат от модератор.
258 Този коментар е премахнат от модератор.
259 Мехмедоглу
До коментар #91 от "Турското робство е било правилно":А "съществува " ли ? Виж табелите по улици , рекламни пана по стени и витрини на магазини в повечето области на територията след граничните бариери. И пътищата - веднага си личи къде сте извън Европа. И в електронен формат да отвориш картата все е с турцизми и латиница. Но пък сега Нео комунизма сигурно ще Ви дооправи тотално . Съвсем разчекнати на двата стола , а идва зима.
21:06 01.11.2026
260 Историк
До коментар #252 от "Какво":Ами... египетските мамлюци са имали всичко това и са служели в армията и СА БИЛИ РОБИ.
Еничарите от Балканите - тоже!
21:07 01.11.2026
261 Тръгвай още утре
До коментар #13 от "Признавам победата на червените":Но в момента там има протести дали ще ти е комфортно не знам и там им писна да дават пари за Земенски при условие че животът на обикновените хора се влошава
21:08 01.11.2026
262 Дядо Благо
До коментар #245 от "Гост":ПR0СТ НАR0Д - СLАБА ДЪRЖАВА. АЗ СЪМ СИ П0СЪБRАЛ ДРЪВЦА ЗА ЗИМАТА, А ТИЯ RАДЕВЦИТЕ, ЩЕ ПЛАЩАТ ВЕЧЕ Н0ВИ СТ0ТИЦИ ЕВР0 ЗА ТЕЦ И ЩЕ СЕ Т0ПLЯТ, С ДАДЕНИТЕ 0Т FАТМАКА, 0БЕЩАНИЯ ЗА ХУБАВ ЖИВ0Т И П0НИЖЕNИ ЦЕNИ НА ВSИЧКО.
21:08 01.11.2026
263 Все тая брат
21:08 01.11.2026
264 Анонимен
До коментар #8 от "браво":А аз ще напиша че лъжите мадуровските са потресаващи а сривът на радевите е ОГРОМЕН НЯМА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НЯМА БЪЛГАРИТЕ СА ПОГНУСЕНИ ОТ РАДЕВИТЕ ДИКТАТОРИ
21:08 01.11.2026
265 🦉🦉🦉🦉
До коментар #245 от "Гост":Ако ти не харесваш някого- това не го прави непременно грозен❗
21:08 01.11.2026
266 Този коментар е премахнат от модератор.
267 КАКВО ЩЕ КАЖЕ ТОЛУПА ОГ БАНКЯ
21:09 01.11.2026
268 Женя
Коментиран от #279
21:09 01.11.2026
269 Означава
До коментар #252 от "Какво":Роб е да нямаш правото да решаваш съдбата си сам.
Всичко останало, което си описал е било осигурено от държавата и на еничарите. А еничаринът е бил роб.
21:09 01.11.2026
270 Ми то
До коментар #248 от "Анадола":Пак турците ли ви са виновни?
Вместо да вините другите вие като недоволно общество просто трябва да ГЛАСУВАТЕ.
Елементарно.
Коментиран от #276
21:09 01.11.2026
271 Този коментар е премахнат от модератор.
272 Този коментар е премахнат от модератор.
273 Около 20 % разлика!
21:10 01.11.2026
274 ДАЖЕ И С 1 МИЛИОН ОТЛИВ ОТ ПБ
21:10 01.11.2026
275 Победи празният хладилник
21:10 01.11.2026
276 Анадола
До коментар #270 от "Ми то":Къде виждаш да обвинявам турците?
21:10 01.11.2026
277 Топ
21:11 01.11.2026
278 МИТРОФАНОВА
21:12 01.11.2026
279 Жельо
До коментар #268 от "Женя":Наркотици и водка за всички!
21:12 01.11.2026
280 Този коментар е премахнат от модератор.
281 Шехерзада
21:12 01.11.2026
282 Този коментар е премахнат от модератор.
283 Ъъъ
21:13 01.11.2026
284 Този коментар е премахнат от модератор.
285 "Не мога да повярвам, че има толкова
До коментар #52 от "пери":заблудени и глупави хора в тая държава"- абсолютно си прав/а - ако имаше нормални хора, недоразумение като Гюров нямаше изобщо да има място на избори. Не че Йотова е добър вариант, но лаладжии-мюрета не трябва да пристъпват в политиката.
21:13 01.11.2026
286 Бай Араб
21:13 01.11.2026
287 Децага ми са в САЩ
21:13 01.11.2026
288 Адмирации
21:13 01.11.2026
289 Този коментар е премахнат от модератор.
290 Този коментар е премахнат от модератор.
291 Този коментар е премахнат от модератор.
292 Този коментар е премахнат от модератор.
293 Мухахаха
До коментар #230 от "Халка, къде си бе?":Мери си новия пенюар
21:15 01.11.2026
294 Ако кой
До коментар #227 от "Възраждане са велики":Да подкрепят Петроханци ли не че съм за другата двойка кандидати ама тия са още по зле а иначе много се защитава ЛГБТ каузата нали е европейска ценност
21:15 01.11.2026
295 Калната кампания на Гюров
21:16 01.11.2026
296 ЩО РИВЕТЕ БЕ?
21:16 01.11.2026
297 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
21:17 01.11.2026
298 Виждаме твоите
До коментар #291 от "Анонимен":И отвращавате с лъжите си.
21:17 01.11.2026
299 Българин
21:17 01.11.2026
300 Първо едва 5-7% разлика
21:17 01.11.2026
301 Ха Ха
До коментар #252 от "Какво":Описаното от теб е "върховно щастие". Трябваше да добавиш също, за за е пълно щастието, и плюскате на кюфтета под зоркия поглед на ленин, сталин и димитров. А за тия дето само си мечтаеха за партийните кюфтета, да лапат леб с чесън или нечесън.
21:17 01.11.2026
302 Този коментар е премахнат от модератор.
303 Топ
До коментар #13 от "Признавам победата на червените":Еми какво чакаш?Аз бях когато трябваше,спечелих и се върнах,твой ред е.
21:18 01.11.2026
304 Ще пърди в комфорт
21:18 01.11.2026
305 Радев тепърва
21:18 01.11.2026
306 Съд бре
До коментар #291 от "Анонимен":За всички атлантици нарушили закона, съд и затвор. Закона е такъв. Състав на престъпление от 5 до 10.. Доказателствата са неоспорими и на лице. Няма такива, ама трябва да живеем заедно...
21:18 01.11.2026
307 Хахаха
До коментар #10 от "А ти":Много ви е яд, сега моето пате лопата, количка, цимент и вдигаш паметник на Съветската армия.
21:18 01.11.2026
308 🦉🦉🦉🦉
До коментар #196 от "Ха ха ха":Можеш ли да броиш до 100🤔
Май НЕ , а ❗
21:19 01.11.2026
309 Логиката победи
Коментиран от #323, #324
21:19 01.11.2026
310 Един
21:20 01.11.2026
311 Този коментар е премахнат от модератор.
312 Победа
21:20 01.11.2026
313 Радев
Дори БПЦ е негова.
Но дори Гюров да беше победил, Радев пак щеше да спечели цялата власт.
Сега е непоклатим, особено с тия машинки.
21:20 01.11.2026
314 Този коментар е премахнат от модератор.
315 След изборите
21:21 01.11.2026
316 честита победа
21:21 01.11.2026
317 Този коментар е премахнат от модератор.
318 100
До коментар #2 от "ПЕТРОХАНЦИ":Скоро и повечето българи ще плачат.
21:21 01.11.2026
319 Дика
21:21 01.11.2026
320 Този коментар е премахнат от модератор.
321 Топ
До коментар #14 от "Моето мнение!":Пътувай за Европа никой не те спира.
21:22 01.11.2026
322 Този коментар е премахнат от модератор.
323 След изборите
До коментар #309 от "Логиката победи":"Забравете за ЕС и НАТО, Чл.4 и чл. 5"
Това нищо не говори на плебса, но когато започне режим на тока, купони за бензин и хляб... това ще го разбере.
21:22 01.11.2026
324 Лъжите ви отвращават от ПП и ДБ
До коментар #309 от "Логиката победи":Колкото повече ги леете, толкова повече ви виждат.
21:22 01.11.2026
325 Бг гражданин
21:23 01.11.2026
326 Борисов
Това е част от цялата постановка.
ППДБ стават основната " опозиция ".
Това е част от играта.
ГЕРБ заминават в историята.
21:23 01.11.2026
327 Разораната целина
До коментар #314 от "Победа":Нито ще заработят за руски фирми, освен ако не е да точат бюджета, нито ще си върнат децата и внуците от Запад и ще ги пратят по руски университети и да разорават руската целина.
21:23 01.11.2026
328 Този коментар е премахнат от модератор.
329 Този коментар е премахнат от модератор.
330 Йордан
До коментар #16 от "При такава активност":Ахаха.
21:24 01.11.2026