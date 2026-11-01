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Илияна Йотова печели президентския балотаж
  Тема: Избори

Илияна Йотова печели президентския балотаж

1 Ноември, 2026 19:59, обновена 1 Ноември, 2026 20:41 5 507 330

  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • президентски балотаж-
  • екзитпол-
  • цик

Първите прогнози дават между 50,7% и 52,5% за двойката Йотова – Вълчев. Андрей Гюров изостава с резултат между 43,4% и 44,6%

Илияна Йотова печели президентския балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова печели президентския балотаж според първите екзитполове на социологическите агенции. Прогнозите показват преднина за двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев пред Андрей Гюров – Георги Кандев, но резултатът все още не е официално потвърден от Централната избирателна комисия.

Победа за Илияна Йотова. Това показват данните от паралелното преброяване на 90% на агенция "Мяра" след втория тур на президентските избори.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 58,1% подкрепа на балотажа днес.

На втора позиция с 38,6% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

3,2% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 27% към 20.00 ч.

Според „Алфа Рисърч“ Йотова и Вълчев получават 52,5% от гласовете, а Гюров и Кандев – 43,4%. Данните на агенцията сочат още, че 4,1% от избирателите са отбелязали „Не подкрепям никого“, а активността е достигнала 29,1%.

Екзитполът на „Мяра“ дава 51,1% за Йотова и Вълчев срещу 44,6% за Гюров и Кандев. Делът на гласувалите с „Не подкрепям никого“ според тази прогноза е 4,3%, а избирателната активност – 25,5%.

„Маркет ЛИНКС“ също отчита победа на Йотова, но с по-малка преднина – 50,7% срещу 44% за Гюров. Агенцията отчита 26,4% активност към 19:00 часа. Разликите между прогнозите са в размера на подкрепата, но и трите публикувани екзитпола поставят Йотова на първо място.

Разликата от първия тур

На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев събраха 34,76% и 528 951 гласа. Гюров и Кандев останаха втори с 31,95% и 486 232 гласа. Разликата между двете двойки тогава беше 42 719 гласа.

До балотажа се стигна, след като нито една от кандидат-президентските двойки не получи необходимата подкрепа за победа още на първия тур. Тогава гласуваха 1 525 034 души, а отчетената от ЦИК избирателна активност беше 22,98%.

Победата все още трябва да бъде потвърдена

В щаба на Йотова и Вълчев първите прогнози бяха посрещнати предпазливо. Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев заяви: „Сигурен съм, че България ще има първата жена президент.“

Първите екзитполове показват победа на Йотова, но не представляват официален изборен резултат. ЦИК трябва да публикува предварителните данни от обработените протоколи, а след това да обяви окончателните резултати с решение.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПЕТРОХАНЦИ

    181 42 Отговор
    Плачат

    Коментиран от #10, #13, #104, #318

    20:00 01.11.2026

  • 3 Весо

    147 49 Отговор
    Доволен съм, мира спечели!

    Коментиран от #175, #182, #192

    20:01 01.11.2026

  • 4 Сатана Z

    155 37 Отговор
    Жълтопаветната демокрация няма място в България.Супата,супата...по Любо Пенев

    Коментиран от #249

    20:01 01.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    154 17 Отговор
    Да отидеш до урната за да пуснеш "Не подкрепям никого" е като да отидеш до кафе машината за да извикаш "Не искам кафе!"❗

    20:01 01.11.2026

  • 6 Мижавият вот

    92 22 Отговор
    Определи по малко антипатичния от двамата мераклии за президент.

    Коментиран от #89

    20:01 01.11.2026

  • 7 по добре таз като няма по качествени

    132 30 Отговор
    отколкото русофоба андрешко дет даде 12 милиона на зелко и подписвал споразумения бг да дава пари и оръжие на урк

    Коментиран от #197

    20:02 01.11.2026

  • 8 браво

    121 25 Отговор
    Видя се ,че мафията и петроханци губят !!!

    Коментиран от #264

    20:02 01.11.2026

  • 9 Аве

    114 15 Отговор
    защо Кандеф се скри от дебат?!

    20:02 01.11.2026

  • 10 А ти

    39 103 Отговор

    До коментар #2 от "ПЕТРОХАНЦИ":

    Смееш ли се с некадърните дърти комунисти и лъжеца Радев?

    Коментиран от #45, #94, #307

    20:03 01.11.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    85 28 Отговор
    Голям успех. За първи път в историята на България жена печели избор за президент. Никога жена не е избирана и за премиер. Това говори много.

    Коментиран от #21, #35, #106

    20:03 01.11.2026

  • 12 Яшар

    18 69 Отговор
    Трогна ме изявлението на Александрина Пендачанска световна оперна певица застана с лицето си ...Не става въпрос за леви десни , Гюров (без Кандев, не е лош но е ченге) ще вземе властта от р.радев ...скоро

    Коментиран от #69, #107, #149, #322

    20:03 01.11.2026

  • 13 Признавам победата на червените

    45 96 Отговор

    До коментар #2 от "ПЕТРОХАНЦИ":

    Примирявам се, че съм от малцинството
    Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
    Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
    Те нека си се валят в калта.

    Коментиран от #40, #41, #127, #150, #155, #261, #303

    20:03 01.11.2026

  • 14 Моето мнение!

    38 50 Отговор
    Р Е З И Л !!!!!!!!

    Коментиран от #321

    20:03 01.11.2026

  • 15 БАЙ СТАВРИ

    62 13 Отговор
    БОКО И БУЯ ДА МИ ДА ЦЕЛУВА ГЮРО И МИЛИЦИОНЕРА ПАК НЯМА ДА СПЕЧЕЛЯТ.

    20:03 01.11.2026

  • 16 При такава активност

    41 48 Отговор
    новият президент трябва да е нелигитимен.

    Коментиран от #44, #330

    20:03 01.11.2026

  • 17 Пънчев

    88 26 Отговор
    Йотова размаза 0краинския женчо

    20:03 01.11.2026

  • 18 ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

    105 23 Отговор
    Гюров и Кандев са отблъскващо прости.

    Коментиран от #121

    20:03 01.11.2026

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    54 21 Отговор
    Една хубава вечер за българската демокрация Прав беше Александър Йорданов

    20:03 01.11.2026

  • 20 КЪДЕ СА

    38 5 Отговор
    КРУШАРЕ И ПЕНЬОАРЕ

    20:03 01.11.2026

  • 21 Май забравяш

    37 10 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Ренета Инджова.

    Коментиран от #31, #46, #216

    20:04 01.11.2026

  • 22 Бай Араб

    37 15 Отговор
    Следващия ход е гласуване за президентска република.Някой разбира ли добре какво се случи с България днес ?

    Коментиран от #165

    20:04 01.11.2026

  • 23 Гербер

    19 7 Отговор
    Нека по-добрият победи.

    20:04 01.11.2026

  • 24 На косъм

    83 23 Отговор
    предотвратихме евроатлантичната инсталация на Гюров. Този такива щеше да ги надроби... Благодаря на всички Българи които гласуваха, а не блееха като овце че нямало смисъл, а после се вайкат че агитките на Пеевски и Борисов решавали резултатът.

    Коментиран от #74, #95

    20:04 01.11.2026

  • 25 жик так

    62 10 Отговор
    Козляците ривът по телевизията . И да ривете и да не ривете пак у та ще ядете .

    20:04 01.11.2026

  • 26 Помак

    17 55 Отговор
    Много па.ри се платиха на троловете на йотева...

    20:04 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бай Араб

    33 6 Отговор
    Връщане назад няма да има

    20:05 01.11.2026

  • 30 Пенде4аскъ

    52 15 Отговор
    Йотова го размаза

    Коментиран от #83

    20:05 01.11.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    49 6 Отговор

    До коментар #21 от "Май забравяш":

    Тя беше служебен премиер, бе. Ренета Инджова не бе избрана.

    20:05 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 А50

    65 9 Отговор
    Честито, и сега тя да не забравя кой я направи Президент-Българският народ и трябва да служи честно на този народ.

    Коментиран от #98, #154

    20:06 01.11.2026

  • 34 Юуп

    65 9 Отговор
    Сичкоте телевизии плачат водещите сърдити, ламите заминават на Петроханствотто

    20:06 01.11.2026

  • 35 Къци Вапцаров

    89 12 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Забравил си Плевневлиев! Той беше първата жена президент на колониална корумпирана мафиотска България!

    20:06 01.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Целувката на Герб

    71 10 Отговор
    Винаги до сега е била смъртоносна. ППДБ постъпиха изключително глупави организирайки подкрепата за Гюров на втори тур и привиквайки Борисов, Плевнелиев и сие да се подпишат под призива. Вече няма как да убедят народа, че не са в сглобка и че ПБ е в съдружие с ГЕРБ и ДПС. Играха ва банк. Много тъп ход

    20:07 01.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Спецназ

    59 12 Отговор
    ЯКАТА КАКА победи нежните "петроханци" и

    ФАКТ!

    Коментиран от #143

    20:09 01.11.2026

  • 43 И ся каква Стана ?????

    55 14 Отговор
    Хубава Стана , голяма Стана ! Кукорчо , ШИШИ , Тиквата , ще гризът нокти от яд !!!! А щяха да имат един президент дето щеше да казва .....аааа.......ъъъъъъ ......ааа....ми то.....ъъъъ !!!!!

    20:09 01.11.2026

  • 44 А50

    42 12 Отговор

    До коментар #16 от "При такава активност":

    Абе мълчахте си по време на сглобката за легитшмност. Искахте с 10% да превземете власта. Урсула потъна в мъка

    20:09 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бай Араб

    17 37 Отговор
    Национална катастрофа

    20:10 01.11.2026

  • 49 реалистъ

    18 44 Отговор
    Червената чума ще ни затрие...

    20:10 01.11.2026

  • 50 Банкята

    20 3 Отговор
    Ако бях се кандидатирал ......щях да спечеля на първия тур !!!

    Коментиран от #61

    20:10 01.11.2026

  • 51 Източна ромелия

    40 10 Отговор
    ПП/ДБ отидоя в канля

    20:11 01.11.2026

  • 52 пери

    16 54 Отговор
    В западна Европа и Щатите гласуването още не е приключило. Да обявиш резултати без реално да ги знаеш, си е чиста проба манипулация. Съмнявам се, че изборите са честни. Не мога да повярвам, че има толкова заблудени и глупави хора в тая държава. Но халал да им е и да не реват после. Особено след като им покажат бюджета.

    Коментиран от #100, #285

    20:11 01.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Анджо

    9 16 Отговор
    Много гадно че стана така.

    20:13 01.11.2026

  • 57 Николаос 66

    29 4 Отговор
    Браво искаха квоти за ВСС искаха протести и война сега Кокорчо и компания при Боко

    20:13 01.11.2026

  • 58 Бай Араб

    18 10 Отговор
    И Ботев и Левски са убити от българи

    20:13 01.11.2026

  • 59 БОКО И ШИШИ

    24 6 Отговор
    Взеха парата и прецакаха ППДБ -тата.

    20:14 01.11.2026

  • 60 РЕШЕТНИКОВ

    12 11 Отговор
    Ще черпя по този повод!

    20:14 01.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Невероятно

    10 15 Отговор

    До коментар #45 от "некадърник си ти петронаска":

    Елементарен отговор! Пример за наивността ти - ако мислиш че Радев защитава Русия в инцидентите с дроовете, всъщност Радев защитава Украйна защото дроновете са украински, но ти и Мирчев не го разбирате!
    Така спира и парите за Украйна, само пред вас. Пред Урсула - дава!

    20:14 01.11.2026

  • 63 Един не-трол

    16 5 Отговор
    ППДБ си държат попарата за надменното отношение към другите десни партии. На предните президентски избори бламираха собствения си кандидат и след това не избраха десния кандидат за да стане Радеффф втори мандат президент. След това разтуриха сглобката, когато дойде време за ротацията, сега де назландисваха да бъдат коалиционни партньори с Радеффф и сега викат бате Бойко айдуци. И в момента с никаква избирателна активност губят, защото много от избирателите на ГЕРБ са отвратени от тях и от петроханските им дружки и от комунистическото им минало

    20:15 01.11.2026

  • 64 Основната тема

    22 2 Отговор
    Отново е ниската избирателна активност.
    Това че на балотажа са излезли няколко процента повече да гласуват е слаба утеха.
    Под 30% активност. От гласувалите 5 поцента не подкрепяли никого.
    Победителя ще бъде изран с плътно под 20% от гласовете на гражданите.
    Няма мобилизация, няма кредит на доверие, няма оптимизъм.
    Трябва да се работи в тази посока.

    Иначе победата ще се окаже Пирова...

    20:15 01.11.2026

  • 65 Кукорчо , прокопа , ШИШИ , тиква, ппдб..

    15 5 Отговор
    Тия избори ги загубихме , ама другите са ни в кърпа вързани !!!!

    20:15 01.11.2026

  • 66 Сзо

    9 5 Отговор
    Матряла такъв.

    20:15 01.11.2026

  • 67 ДОБЕ Е ЧЕ

    19 5 Отговор
    Урсула няма да ни прави майдан.

    20:15 01.11.2026

  • 68 Георги

    11 7 Отговор
    моделът боташ май печели пред модела петрохан! Русофилите водят на укрофилите!

    20:15 01.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 стоян георгиев

    27 7 Отговор
    Мощен ритник в дзурлата на сглобката и евроатлантическите подлоги!

    20:16 01.11.2026

  • 72 жалко ЧЕ ГУРЛЬО ТИКВАТАДЕБЕЛОТО И КАНДЕВ

    9 7 Отговор
    ГУБЯТ - НЯКОЛКО ПЪТИ ДНЕС ГЛАСУВАХ В НУЖНИКА НА ДВОРА ЗА ТЯХ !

    20:16 01.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Свидетел

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "На косъм":

    🤣😂🤣😂🤣😂! Думите са излишни,и разбира се, че разбираш ....!

    20:17 01.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    16 9 Отговор
    АЙДЕ СЕГА ГОРЕПИШЕЩИТЕ ДА ВИДИМ КАКВО ЩЕ ЯДЕТЕ И КАК ЩЕ СТУДУВАТЕ! ДРУГАТА СЕДМИЦА ПРИСТИГА БЮДЖЕТА. ХАЛАЛ ДА СА ВИ .САМО НЕДЕЙТЕ ПОСЛЕ ДА ПИЩИТЕ.

    Коментиран от #141, #201

    20:17 01.11.2026

  • 77 тиквата и прасето

    18 4 Отговор
    ето сега е момента Радев да приемат закона за магнтски и да се докаже че е мъж а не мафия ако не го приеме народа ще го намрази значи е от мафията на тиквата и прасето

    20:18 01.11.2026

  • 78 нннн

    31 7 Отговор
    Не съм щастлив, но съм доволен. Yмнокpacивите не бива да се докопват до никоя власт.

    20:18 01.11.2026

  • 79 не съм маймуна

    8 12 Отговор
    И ножа и сиренето са в тях, машините също! Как няма да спечели?! Не, че харесвам и Гюро, и тъкмо за това не гласувах!

    20:18 01.11.2026

  • 80 Честито!

    13 10 Отговор
    Ще си имаме вицепрезидент трети мандат.... и кРадеф президент и премиер. По зле няма накъде.

    20:19 01.11.2026

  • 81 ПЕТРОХАНЦИ СИ БЯХА ПОВЯРВАЛИ

    26 9 Отговор
    Че ще спечелят. Наивници.

    Коментиран от #96

    20:19 01.11.2026

  • 82 Яшар

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Рускиня":

    Сакън Недей

    20:19 01.11.2026

  • 83 Анонимен

    8 9 Отговор

    До коментар #30 от "Пенде4аскъ":

    НИСКА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ ЗА ДРАГОЙЧЕВА ОКОЛО 500 Х ХАХАХАХА ЕГАТИ ПРОПАДАНЕТО

    20:20 01.11.2026

  • 84 Горски

    8 6 Отговор
    Президентът не управлява пряко икономиката, образованието или здравеопазването. Но има важни правомощия и обществен авторитет.
    Затова бих искал да чуя от Йотова как точно разбира ролята на президентската институция в следващите години.
    Ще бъде ли коректив на изпълнителната власт? Ще настоява ли за реформи в съдебната система? Ще защитава ли институционалната независимост? Ще използва ли правото си на вето принципно, а не според политическата конюнктура?
    Това са въпроси, които имат много по-голяма тежест от общите призиви за единство.

    20:20 01.11.2026

  • 85 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    11 13 Отговор
    АМИ ЧЕСТИТО!!! А МЛАДИТЕ ДА СТЯГАТ БОХЧИЧКИТЕ И ТЕРМИНАЛ 2. ЕДИН БЕШЕ КАЗАЛ- БЕДНОТИЯТА Е НАГРАДАТА ЗА ПРОСТОТИЯТА НА ЕДИН НАРОД. И НЕ Е СГРЕШИЛ.

    20:20 01.11.2026

  • 86 кукузел

    6 2 Отговор
    Бомбаджиите вън !

    20:20 01.11.2026

  • 87 Атлантиците трябва да знаят че

    26 7 Отговор
    призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    Коментиран от #291

    20:21 01.11.2026

  • 88 Хаха

    14 3 Отговор
    СглоПката са "морални победители" чрез ламите гюро и кандьо...
    Поне така дрънкат в момента говорящите глави от всички телевизори...

    Коментиран от #109

    20:21 01.11.2026

  • 89 Вотът не е мижав

    20 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мижавият вот":

    75% гласуваха със висико вдигнат сред пръст !

    20:21 01.11.2026

  • 90 регресинен блахарин

    7 14 Отговор
    ураааа пак сме задунайская!

    20:21 01.11.2026

  • 91 Турското робство е било правилно

    10 9 Отговор
    26.4% избирателна активност? Тая държава защо съществува?

    Коментиран от #259

    20:21 01.11.2026

  • 92 НАРКОКАРТЕЛА ВЕЧЕ Е СПОКОЕН , НЯМАТ ВРАГ

    11 8 Отговор
    ВЪВ ВЛАСТТА ! ОБЕЩАХА ДА ВДИГНАТ И ГРАМАЖА И КАЧЕСТВОТО !

    20:22 01.11.2026

  • 93 Всички атлантенца с ГЕРБ даже

    16 5 Отговор
    Нямат общо 500 000 души ! 1/10 или 10% са от народа който е безпорно русофилски

    Коментиран от #101, #103

    20:22 01.11.2026

  • 94 Човекът

    15 6 Отговор

    До коментар #10 от "А ти":

    Казва само че вие петроханците сте по голямото зло. Останалото са твои съчинения

    20:22 01.11.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Барабам

    8 12 Отговор

    До коментар #81 от "ПЕТРОХАНЦИ СИ БЯХА ПОВЯРВАЛИ":

    Остави тия петроханци... а кажи сега, къде е огромната подкрепа за Радев? 85% от българите НЕ ГЛАСУВАХА за РУСИЯ.

    Коментиран от #111

    20:23 01.11.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Референдум за ЕС,еврозона и НАТО кога!?

    11 11 Отговор

    До коментар #33 от "А50":

    Избран президент със смешните 10% от имащите право на глас е нелигитимен! Днес имаше преброяване на евроатлантиците и русофобите! Т. е. те са по малко от 1/4 от българския народ!

    Коментиран от #105, #112

    20:23 01.11.2026

  • 99 Вън от НАТО ! Вън от тази

    18 4 Отговор
    престъпна организация ! Няма да сме фланг на нацизма я

    20:23 01.11.2026

  • 100 Проблемът е

    19 4 Отговор

    До коментар #52 от "пери":

    Че разликата е 142000 гласа, а гласовете от чужбина са по-малко от 40000. Шанс за Гюро - нула.

    20:23 01.11.2026

  • 101 Пумиари

    7 7 Отговор

    До коментар #93 от "Всички атлантенца с ГЕРБ даже":

    Корумпетата от ГЕРБ са в ПБ! Там са и от БСП!

    20:23 01.11.2026

  • 102 Вън от НАТО !

    17 6 Отговор
    Референдум! Вече му е време

    20:24 01.11.2026

  • 103 Грешиш

    5 5 Отговор

    До коментар #93 от "Всички атлантенца с ГЕРБ даже":

    русофилистията е още по-малко.

    20:24 01.11.2026

  • 104 Гробар

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "ПЕТРОХАНЦИ":

    Чакай бе? Шиши не даде ли едно рамо и той?

    Коментиран от #117

    20:24 01.11.2026

  • 105 Референдум - йок!

    7 8 Отговор

    До коментар #98 от "Референдум за ЕС,еврозона и НАТО кога!?":

    А колко русофили се преброихте? 10%... нали?

    20:24 01.11.2026

  • 106 Бойко Гойко

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Калпав матрял затова

    Коментиран от #124

    20:25 01.11.2026

  • 107 Валентин от нашето село

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Яшар":

    Тате каза,че ще ми купи колело, ама друг път.

    20:25 01.11.2026

  • 108 ХА ХА ХА ХА

    1 9 Отговор
    ШИШИ ПЕЧЕЛИ! ИЗКАРА ЕЛЕКТОРАТА.ДОБРЕ ДЕЛЯНЕ УМНО ИЗИГРАН ХОД.

    20:25 01.11.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Гундяев вече може да разчита на

    6 8 Отговор
    повече от целуване на ръка.

    20:26 01.11.2026

  • 111 АМА ПЕТРОХАНЦИ СИ БЕХТЕ ПОВЯРВАЛИ

    9 4 Отговор

    До коментар #96 от "Барабам":

    Нали?

    Коментиран от #120

    20:27 01.11.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Ууууу

    5 6 Отговор
    ПБ са мафията. Величие, възраждане, ВМРО, БСП, герб, обединени за корупция и далавери.

    20:27 01.11.2026

  • 114 🦉🦉🦉🦉

    8 4 Отговор
    От ЕсеС дали няма да обявят изборите за фалшифицирани 🤔❓

    20:27 01.11.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Жив зян

    4 7 Отговор

    До коментар #97 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Руската федерация, обаче, е жив зян.

    20:28 01.11.2026

  • 117 Прасе

    3 8 Отговор

    До коментар #104 от "Гробар":

    Шили е зад Йотова,

    Коментиран от #199

    20:28 01.11.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Петко

    21 4 Отговор
    Никой Българин не желае Боко, Пеевски и шайката жълтопаветници веещи укро-флагове. Резулатата ми стана ясен още като заговориха за сглобка!

    Коментиран от #129, #137

    20:28 01.11.2026

  • 120 Барабам

    5 4 Отговор

    До коментар #111 от "АМА ПЕТРОХАНЦИ СИ БЕХТЕ ПОВЯРВАЛИ":

    Наричаш 85% от българите - Петроханци? Някои сме от Варна.

    20:29 01.11.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 КАК СТЕ ДЕМОН КРАТНИ

    10 6 Отговор
    Видяхте се що сте. И ШИШКО И ТУУПКО НИКАКВИ СГЛОБКИ НЕ ВИ ПОМОГНАХА. СМЕНЕТЕ ТАКТИКАТА. ТРЪПИ СТЕ. А АСЕНКА ПАК САМО ГОВОРИ ГОВОРИ И НИЩО НЕ ПРАВИ. САМО СЕ ОПРАВДАВА.

    20:29 01.11.2026

  • 123 НИКОЙ НЕ ГЛАСУВА ЗА ГЮРО

    18 5 Отговор
    Защото с Кандев са шокиращо прости.

    Коментиран от #135

    20:29 01.11.2026

  • 124 РЕАЛИСТ

    11 5 Отговор

    До коментар #106 от "Бойко Гойко":

    Че то ако не беше калпав, щеше ли някой да гласува въобще за доказан наркоман, лекуван в наркокомуна и избягал в чужбина за да избяга от 7 месеца войнишка служба. Що такова нищожество не може да се кандидатира на избори в нормална държава. Ще го ритат за нахалството му, а тук -кандидат президент, бивш служебен премиер.

    20:30 01.11.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Какви червени бе

    12 4 Отговор

    До коментар #13 от "Признавам победата на червените":

    Хората избраха по малкото зло. Та вие сте по зле и от червените. Прасето е в калта, но поне е умно животно. А вие сте като пуйката, не може да излезете от урсулската тава

    Коментиран от #214

    20:31 01.11.2026

  • 128 избирател

    19 5 Отговор
    Дано се отървем от мафията.Най голямата мотивация беше списъка за подкрепа , като видях Костов ,Кунева и останалите, просто трябваше да подкрепя Йотова .Костов разкости България , Кунева затвори АЕЦ .Затова, дано приключим с мафията и даже да ги подведем под отговорност за съсипването на родината ни .

    Коментиран от #142

    20:31 01.11.2026

  • 129 Българин

    2 6 Отговор

    До коментар #119 от "Петко":

    Нали ви видяхме, колко българи мобилизирахте да гласуват за мис Шиш-Кебаб.... 10%. Не ми говори за "българите".

    ПБ + Възраждане + МЕЧ + ИТН + БСП + ГЕРБ + ВМРО + Величие = 10%

    Коментиран от #198

    20:31 01.11.2026

  • 130 Нормалните

    14 4 Отговор
    хора не искат война. Напълно очаквани резултати.

    20:31 01.11.2026

  • 131 Стойко

    15 2 Отговор
    Народа срещу сглобката, резултата вече е 2:0 🇧🇬❤️🇧🇬

    20:31 01.11.2026

  • 132 да.....

    7 9 Отговор
    Честита ви еднолична, безконтролна власт!

    20:31 01.11.2026

  • 133 Референдум

    9 1 Отговор

    До коментар #112 от "Я ми кажи":

    Глас народен, глас божий

    20:31 01.11.2026

  • 134 Вуте

    12 3 Отговор
    Сглобката се провали.

    20:32 01.11.2026

  • 135 Анонимен

    5 6 Отговор

    До коментар #123 от "НИКОЙ НЕ ГЛАСУВА ЗА ГЮРО":

    ДРАГОЙЧЕВА ИМА ОКОЛО 500 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ БЕЕЕЕ

    20:32 01.11.2026

  • 136 референдум

    13 3 Отговор
    Веднага референдум за еврото ,за Нато и за ЕС .

    Коментиран от #139, #190

    20:32 01.11.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Ха ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #136 от "референдум":

    Къде си тръгнал с 10% за Дрогарката на Референдум?

    20:33 01.11.2026

  • 140 Хем

    16 2 Отговор
    и с активната подкрепата и пари на Пеефски, жълтите петроханци пак се провалиха. Нормалните хора гласуваха за Йотова.

    20:33 01.11.2026

  • 141 Оня

    5 2 Отговор

    До коментар #76 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":

    12+ години Бюджета ни беше от типа "постна пица". Точно тогава беше беднотията. Интересно ми е в онези години от коя страна на барикадата беше ?!?

    20:33 01.11.2026

  • 142 Ха ха ха

    3 7 Отговор

    До коментар #128 от "избирател":

    Сега Радев + Йотова ще затворят и България.

    Няма лошо. Има много афганистанци и непалци, които искат да дойдат на европейска земя.

    20:35 01.11.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Вземи единия и с него удари другия

    9 4 Отговор
    И Йотова и Гюров са за ЕС, еврозоната, НАТО и Украйна! Отново сме на страната на губещите във войната. Еврозоната е във фалит! Ще си платим за санкциите срещу Русия с лихвите!

    20:36 01.11.2026

  • 147 Барон Фон Петрич

    6 7 Отговор
    Честита ви баронеса , драги българи !

    20:37 01.11.2026

  • 148 Факт

    10 6 Отговор
    Да ни е честит достойния президент Йотова.Браво!

    20:37 01.11.2026

  • 149 Тя говореше,

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Яшар":

    че е много щастлива от резултата, все едно са победили.

    Коментиран от #185

    20:37 01.11.2026

  • 150 Верно ли бе

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Признавам победата на червените":

    Ми емигрирай бе , кой те е спрял . Иди в Париж - все ще се намери място за още един мигрант.

    Коментиран от #156

    20:37 01.11.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Юрий

    5 8 Отговор
    Каквото очаквах отново се случи.
    Българите избраха най доброто възможно.
    Честити нов национален предател и края на месеца очаквам нещо красиво.
    Като си платите сметките да не ви остане за храна

    20:38 01.11.2026

  • 153 Йотова печели

    15 5 Отговор
    Ами ще печели я, кой да спечели ? Петруханската пасмина ли? Гвардията на атлантическият нацизъм ли ?

    20:38 01.11.2026

  • 154 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "А50":

    Блаженни са вярващите и нисшите духом!

    20:39 01.11.2026

  • 155 Дръта чанта

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Признавам победата на червените":

    Ами заминавай какво чакаш а за червените питай Атанасов и Мирчев какви са

    20:39 01.11.2026

  • 156 Въпрос

    4 8 Отговор

    До коментар #150 от "Верно ли бе":

    Защо при комунизма не оставяхте хората да емигрират, ами ги трепехте по границите?

    Коментиран от #191

    20:39 01.11.2026

  • 157 Ние сме на всеки километър

    7 5 Отговор
    И си пазете антените на Старлинк сега подли атлантенца уркофили

    20:41 01.11.2026

  • 158 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 6 Отговор
    БОГ ДА НИ Е НА ПОМОЩ ,,,МУТРО ОЛИГАРХИЯТА НА ДС И ЦК НА БКП БА ГЕНЕРАЛ ЛЮБЕН ГОЦЕВ И ДОМУСЧИЕВ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА УБИВА ЕТНИЧЕСКАТА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ ,,БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ ТОПИМ ,ЧУЖДЕНЦИТЕ НЕ,,,ГРИ И АЗИАТЦИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ УМИШЛЕНО ДА СЕ ВКАРВАТ НА КОНВЕЙР , ЗАПЛАТИТЕ ПЕНСИИТЕ СОЦИАЛНИТЕ МАЙЧИНСКИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВСЕ ТАКА ЗАМРАЗЕНИ,БЪЛГАРКИТЕ ЩЕ УБИВАТ ВСЕ ТАКА ДЕЦАТА В КОРЕМИТЕ СИ А РАДЕВ И ОЛИГАРХИЯТА ЗАД НЕГО ЩЕ ТРУПА МИЛИАРДИ ЕВРА НА БАШ ГРЪБ ,,,БОГ ДА НИ Е НА ПОМОЩ

    20:41 01.11.2026

  • 159 Анонимен

    12 3 Отговор
    Здрависването и прегръдките със Зеленият и обещанието за крепка подкрепа от страна на българските граждани(не негова лична) за фронта повлия значително за мъдрият избор.Голяма грешка допусна с това необмислено и лековерно действие.

    Коментиран от #176

    20:41 01.11.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 До Нормалните

    4 8 Отговор
    Нормалните хора не гласуваха за никой от двамата ! Даваш ли си сметка колко процента от всички гласоподаватели са гласували за Йотова ? Ако не можеш да смяташ , ще ти кажа - едва ли имат 15% , от които със сигурност значителна част са свързани с наркомрежата !

    Коментиран от #180

    20:43 01.11.2026

  • 162 Ну, погоди

    9 1 Отговор
    И шиши и боко не можаха да помогнат на гюрю, ха ха

    20:43 01.11.2026

  • 163 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 8 Отговор
    БОГ ДА НИ Е НА ПОМОЩ ,,,МУТРО ОЛИГАРХИЯТА НА ДС И ЦК НА БКП НА ГЕНЕРАЛ ЛЮБЕН ГОЦЕВ И ДОМУСЧИЕВ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА УБИВА ЕТНИЧЕСКАТА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ ,,БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ ТОПИМ ,ЧУЖДЕНЦИТЕ НЕ,,,ГРИ И АЗИАТЦИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ УМИШЛЕНО ДА СЕ ВКАРВАТ НА КОНВЕЙР , ЗАПЛАТИТЕ ПЕНСИИТЕ СОЦИАЛНИТЕ МАЙЧИНСКИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВСЕ ТАКА ЗАМРАЗЕНИ,БЪЛГАРКИТЕ ЩЕ УБИВАТ ВСЕ ТАКА ДЕЦАТА В КОРЕМИТЕ СИ А РАДЕВ И ОЛИГАРХИЯТА ЗАД НЕГО ЩЕ ТРУПА МИЛИАРДИ ЕВРА НА НАШ ГРЪБ ,,,БОГ ДА НИ Е НА ПОМОЩ

    Коментиран от #179, #193

    20:43 01.11.2026

  • 164 Ние сме на всеки километър

    9 5 Отговор
    И разбихме сгобката на ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ ! Време е за референдум !

    20:43 01.11.2026

  • 165 555

    4 11 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Араб":

    Цялата власт отново е в мръсните им крадливи ръчички… “Вся власт советом”… Да ви е честито управлението “НА(НАД)” “пролетариата”… Важното е да се движим назад…

    Коментиран от #173

    20:43 01.11.2026

  • 166 Бай Араб

    4 10 Отговор
    Честито на българите .Българите не са тези ,които могат да живеят в демократично общество.Българите от създаването на територията са били роби на различни държави.

    Коментиран от #170

    20:43 01.11.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Това бе логичният избор

    8 4 Отговор
    Не е логично толкова хора вярващи на лъжите на ПП и ДБ. По скоро е жалко толкова народ да го лъжат така.

    Коментиран от #280

    20:44 01.11.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 666

    9 2 Отговор
    ЧЕСТИТА ПОБЕДА

    20:44 01.11.2026

  • 172 Гробар

    6 0 Отговор
    Догодина аут и от местната власт. Кой краднал краднал.

    20:45 01.11.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 АманДа

    1 0 Отговор

    До коментар #159 от "Анонимен":

    И лакейско..

    20:46 01.11.2026

  • 177 Бог наказва

    4 0 Отговор

    До коментар #169 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    лъжците и кълнящите!

    20:46 01.11.2026

  • 178 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Само който не е минал през територията ,само той не е любил българи .

    20:46 01.11.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 9ти септември

    0 3 Отговор
    Закривай свинарника

    20:47 01.11.2026

  • 182 Кольо

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Весо":

    Кой мир? Олигархията на Радев води война срещу народа.

    Коментиран от #206

    20:47 01.11.2026

  • 183 Гробар

    3 4 Отговор

    До коментар #169 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Чорапа да връща лева и да вкарва мутрите в затвора иначе отива на бунището при Бойко и Киро.

    Коментиран от #209

    20:47 01.11.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "Тя говореше,":

    Хм, разбираш ...тя ще вземе властта

    20:48 01.11.2026

  • 186 Йотова печели,

    4 2 Отговор
    медиите какво печелят да надуват фанфарите. Печелят да ги ругаят и да ги бият гардовете рундеви. Хората какво печелят? Каквото са получи от рундите за зевет години абсолютно нищо. Йотова заяви в ефир, че безусловно ще подпише дондьовия бюджет. Как може да не ви пука за самите вас! Кас е възможно да се гаврите със себе си! Вие си знаете!

    20:49 01.11.2026

  • 187 Уха

    3 1 Отговор
    С доста голяма разлика бие Йотова - почти 60% от всички гласували.

    Коментиран от #196, #284

    20:49 01.11.2026

  • 188 Източна ромелия

    6 2 Отговор
    ха честита победа на мирта, петроханци да ходят на източния фронт

    Коментиран от #194, #200

    20:50 01.11.2026

  • 189 Навотов

    4 2 Отговор
    Честито на победителя ,както се казва. А на останалите - приятен и сигурен живот в най-скъпата за населяващите я територия на Европа. Честито Ви живот в Капиталистически Комунизъм и еднопартийна система контролирана от БСП- комунистическа олигархия ,днешни капиталисти държащи цялата икономика преливайки от държавно в тяхно частно. И още много по плюс 30 % -любимите на премиерът им.

    20:50 01.11.2026

  • 190 555

    0 4 Отговор

    До коментар #136 от "референдум":

    Интересно ми е като е извън ЕД и НАТО , къде точно я вижда “свободната и независима България”… Идеята е добра, само като идея…

    Коментиран от #226

    20:50 01.11.2026

  • 191 Сега

    3 1 Отговор

    До коментар #156 от "Въпрос":

    като емигрират, това по добре ли е за държавата? Тогава държавата растеше в много отношения а сега емигрират хора, икономика, образование и т.н. и какво остава?

    Коментиран от #221

    20:50 01.11.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Ха мит ха ни мит

    2 0 Отговор
    Честито.

    20:51 01.11.2026

  • 196 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #187 от "Уха":

    85% негласували

    Коментиран от #257, #308

    20:51 01.11.2026

  • 197 русофоба андрешко дет даде 12 милиона

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "по добре таз като няма по качествени":

    възможно е той да си правеше сметка ако беше спечелил за президент да се впусне като радев за неговото място за премиер където там е голямото лапане.

    така и кирчо и тиквата бяха първо министър и кмет като трамплин за по нагоре

    20:51 01.11.2026

  • 198 Гробар

    5 2 Отговор

    До коментар #129 от "Българин":

    Кой ги караше ппдб са бутат паметници, да искат да сменят националния празник, да гонят руски дипломати и са перат Бойко и Делян? Е това е резултатът.

    Коментиран от #219, #231

    20:52 01.11.2026

  • 199 Тоеа е нормално

    2 2 Отговор

    До коментар #117 от "Прасе":

    Но петроханци много искат да застане зад тях.

    20:52 01.11.2026

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 203 Македонският космонафт

    2 3 Отговор
    Какво стана със Слави Трифонов

    20:52 01.11.2026

  • 204 Боже, аман от заблудени евролиберасти

    3 2 Отговор
    Нима има изненадани

    20:53 01.11.2026

  • 205 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Масови самоубийства в централата на ПП

    20:53 01.11.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Йотова низо не печели!

    2 4 Отговор
    Хората гласуваха не за наркопомилвачката, а за лево представените в политиката, поне така хората пррепознаха в ПБ, въпреки, че бяха жестоко излъгани!

    20:53 01.11.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Казуар

    3 1 Отговор
    Сега червенопаветните са на сцената и ще будалкат тълпата десетина години.

    20:54 01.11.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Дрогарката Йотова печели

    5 4 Отговор
    Честито на наркоманите!

    Коментиран от #220

    20:55 01.11.2026

  • 214 Ако мислиш така напиши

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Какви червени бе":

    "Путин е агресор и диктатор. Не съм русофил. Не мразя ЕС. Гласувах просто за по-малкото зло."

    Коментиран от #224, #255

    20:55 01.11.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Тя беше

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Май забравяш":

    служебен премиер, а не избирана.

    20:55 01.11.2026

  • 217 София 🏢

    2 0 Отговор
    По съвест и разум не са Гласували хората във България а по симпатии и лични изгоди от президента който избират 🤝💶🤝💶🤝💶🤝💶🤝🏢

    20:56 01.11.2026

  • 218 Анонимен

    0 3 Отговор
    58:38 .Разгром.

    Коментиран от #244

    20:56 01.11.2026

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Тези лъжи

    4 2 Отговор

    До коментар #213 от "Дрогарката Йотова печели":

    отвращават хората от партията на лъжата ПП и ДБ!

    20:57 01.11.2026

  • 221 Така е!

    4 1 Отговор

    До коментар #191 от "Сега":

    Ако робът се опита да избяга - бива убиван.

    Коментиран от #252

    20:57 01.11.2026

  • 222 А ГДЕ

    2 2 Отговор
    Гюро Михайлов ?

    20:58 01.11.2026

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Артилерист

    3 1 Отговор
    Сглобкаджиите не можаха да повторят номера с Терзиев, защото сега гласува и станата (провинцията), където мизерията е осезателна. Гюров изглежда умен мъж, но той е абсолютно непознат в политиката и като служебен премиер се държа неубедително, скромно и уплашено. Да не напомням за ходенето в Украйна, където той очевидно беше употребен...

    Коментиран от #233, #248

    20:58 01.11.2026

  • 226 Тъпо е пич

    2 2 Отговор

    До коментар #190 от "555":

    ЕС и НАТО да си мислиш че са неразривно свързани и да ги слагаш заедно. Референдума спокойно може да е само за НАТО ! Може и за ЕС в отделен въпрос. Няма лошо

    20:59 01.11.2026

  • 227 Възраждане са велики

    4 5 Отговор
    Тия дето от загриженост за децата вкараха някакъв смешен текст в закона за борба с ЛГБТ, но на изборите подкрепиха покровителката на наркотрафикантите и дилъри, които тровят децата.

    Това е Възраждане! Истинското им лице!

    Коментиран от #240, #294

    20:59 01.11.2026

  • 228 Баце

    0 0 Отговор
    Икономът на Семейство Адамс да ходи в Испания, той си знае къде.

    20:59 01.11.2026

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Халка, къде си бе?

    3 1 Отговор
    Нали твоя Гейуров щеше да спечели?

    Коментиран от #293

    21:00 01.11.2026

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Ивайло Мирчев -ДБ

    4 1 Отговор
    Мъка ,мъка ,ред сълзи редя ,ред сополи и така не знам до кога....

    21:00 01.11.2026

  • 233 Опортюнисти

    3 2 Отговор

    До коментар #225 от "Артилерист":

    ПБ е сглобката от кол и въже БСПари, ГЕРБаджии и МЕЧоносци и друга измет.

    21:00 01.11.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Всичко вече е ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #224 от "А защо трябва да пиша":

    Каза достатъчно.

    Коментиран от #241, #247

    21:01 01.11.2026

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #229 от "Защото иначе":

    се прави като се папагалят думичките от пропагандата. 😄

    21:01 01.11.2026

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Абдикирала държава

    0 0 Отговор

    До коментар #237 от "Честита":

    Ти пък, какво очакваше?

    21:03 01.11.2026

  • 244 Никакъв

    2 1 Отговор

    До коментар #218 от "Анонимен":

    разгром Радев активира корпоративния вот, а призива на Борисов не сработи.

    21:03 01.11.2026

  • 245 Гост

    5 1 Отговор
    Много глупав народ живее в БГ...видя се.

    Коментиран от #262, #265

    21:03 01.11.2026

  • 246 Дедо

    2 1 Отговор
    Е вече имаме русофилка която от 10 години е в Президентството,сега ще прекара още 5 години и евентуално при второ мандат още 5 , така че една трета от живота и ще е преминал в Президентството.....явно е много кадърна и от 6 милиона българи 20 години никой не може да я замести .

    21:04 01.11.2026

  • 247 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #235 от "Всичко вече е ясно":

    Не се мразя да папагаля евтина пропаганда и глупави лъжи! 😄

    21:04 01.11.2026

  • 248 Анадола

    1 0 Отговор

    До коментар #225 от "Артилерист":

    Провинцията минава под опеката на Анкара.

    Коментиран от #270

    21:04 01.11.2026

  • 249 И пак показахме българският народен танц

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    "Една напред, две назад"

    21:05 01.11.2026

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 ХА ХА

    1 1 Отговор
    Край нямат мъките козяшки жълтопаветни тъмносини небинарни 👈😂😂😂.

    21:05 01.11.2026

  • 252 Какво

    1 2 Отговор

    До коментар #221 от "Така е!":

    означава да си роб? Да имаш собствено жилище, безплатно образование, включително и висше, безплатно здравеопазване, да служи в армията от редник до армейски генерал - това ли е да си роб.

    Коментиран от #260, #269, #301

    21:05 01.11.2026

  • 253 Истина

    1 1 Отговор
    Доброто побеждава! Опонентите и са олицетворение на антихриста затова и загуби.

    21:06 01.11.2026

  • 254 Сийка

    2 1 Отговор
    Един празноглавец обобщи миналата неделя, че ", президентът не е важен",, то и момчето от Славяново, вече не е важно!
    Жалко за народа и той не е важен! !

    21:06 01.11.2026

  • 255 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 256 ала бала

    1 1 Отговор
    ...с машините

    21:06 01.11.2026

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 259 Мехмедоглу

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Турското робство е било правилно":

    А "съществува " ли ? Виж табелите по улици , рекламни пана по стени и витрини на магазини в повечето области на територията след граничните бариери. И пътищата - веднага си личи къде сте извън Европа. И в електронен формат да отвориш картата все е с турцизми и латиница. Но пък сега Нео комунизма сигурно ще Ви дооправи тотално . Съвсем разчекнати на двата стола , а идва зима.

    21:06 01.11.2026

  • 260 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #252 от "Какво":

    Ами... египетските мамлюци са имали всичко това и са служели в армията и СА БИЛИ РОБИ.

    Еничарите от Балканите - тоже!

    21:07 01.11.2026

  • 261 Тръгвай още утре

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Признавам победата на червените":

    Но в момента там има протести дали ще ти е комфортно не знам и там им писна да дават пари за Земенски при условие че животът на обикновените хора се влошава

    21:08 01.11.2026

  • 262 Дядо Благо

    6 1 Отговор

    До коментар #245 от "Гост":

    ПR0СТ НАR0Д - СLАБА ДЪRЖАВА. АЗ СЪМ СИ П0СЪБRАЛ ДРЪВЦА ЗА ЗИМАТА, А ТИЯ RАДЕВЦИТЕ, ЩЕ ПЛАЩАТ ВЕЧЕ Н0ВИ СТ0ТИЦИ ЕВР0 ЗА ТЕЦ И ЩЕ СЕ Т0ПLЯТ, С ДАДЕНИТЕ 0Т FАТМАКА, 0БЕЩАНИЯ ЗА ХУБАВ ЖИВ0Т И П0НИЖЕNИ ЦЕNИ НА ВSИЧКО.

    21:08 01.11.2026

  • 263 Все тая брат

    3 0 Отговор
    В страната,където десните сили изповядват леви ценности,а левите са олигарси и масони и не пипат привилегиите на свръх богатите,където няма свободни профсъюзи,60 % от хората не са прочели и една книга за годината и се осведомяват за всичко от тик-ток или агенция,,ежк,,какво да очакваш? Така,че всеки народ заслужава съдбата си- ние също.

    21:08 01.11.2026

  • 264 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "браво":

    А аз ще напиша че лъжите мадуровските са потресаващи а сривът на радевите е ОГРОМЕН НЯМА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НЯМА БЪЛГАРИТЕ СА ПОГНУСЕНИ ОТ РАДЕВИТЕ ДИКТАТОРИ

    21:08 01.11.2026

  • 265 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #245 от "Гост":

    Ако ти не харесваш някого- това не го прави непременно грозен❗

    21:08 01.11.2026

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 КАКВО ЩЕ КАЖЕ ТОЛУПА ОГ БАНКЯ

    1 2 Отговор
    И КОМПАНИЯТА МУ ПОДКРЕПЯЩИ ГЮРО МИХАИЛОВ

    21:09 01.11.2026

  • 268 Женя

    2 1 Отговор
    Ами драги приятели на Русия,вече имате Президент приятел на Русия и Премиер приятел на Русия , така че оттук насетне не искам да се оплаквате за нищо ,те ще ви водят към светлото съветско бъдеще и вие трябва да сте щастливи. Няма Петроханци, няма либералсти, няма соросоиди , вече всичко зависи от Президента и Премиера които вие си избрахте.

    Коментиран от #279

    21:09 01.11.2026

  • 269 Означава

    1 0 Отговор

    До коментар #252 от "Какво":

    Роб е да нямаш правото да решаваш съдбата си сам.

    Всичко останало, което си описал е било осигурено от държавата и на еничарите. А еничаринът е бил роб.

    21:09 01.11.2026

  • 270 Ми то

    1 0 Отговор

    До коментар #248 от "Анадола":

    Пак турците ли ви са виновни?

    Вместо да вините другите вие като недоволно общество просто трябва да ГЛАСУВАТЕ.

    Елементарно.

    Коментиран от #276

    21:09 01.11.2026

  • 271 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 272 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 273 Около 20 % разлика!

    4 4 Отговор
    Но що за злоба леят дебили по Йотова, някакъв си Гарнизов ли, що ли, когато Йотова е в пъти по-подготвена от опонента си, а Кандев пък се оказа трагедия!

    21:10 01.11.2026

  • 274 ДАЖЕ И С 1 МИЛИОН ОТЛИВ ОТ ПБ

    3 1 Отговор
    БЕЗ ГЕРБ И ДПС САМИ ПП-ДБ СА "ГОЛА ВОДА". НЕ ПОИСКАХА ПОДКРЕПА, НА КАКВО РАЗЧИТАХА? НА ВАСКО УХОТО?

    21:10 01.11.2026

  • 275 Победи празният хладилник

    2 0 Отговор
    Интересно, днес си търсех да гледам филм в една платформа и попаднах на испански филм, като в описанието пишеше, че действието се развива при преминаване на Испания към еврото, което ще улесни прането на пари и главният герой всъщност се занимава точно с това. Значи искат да си перат паричките чистофайковците за наша сметка и за сметка на празните ни джобове. Срамна победа за йотова с ниска активност, с подкрепа от около 10 процента от българските граждани.

    21:10 01.11.2026

  • 276 Анадола

    1 0 Отговор

    До коментар #270 от "Ми то":

    Къде виждаш да обвинявам турците?

    21:10 01.11.2026

  • 277 Топ

    0 1 Отговор
    Евролевациии къде сте бре хората?

    21:11 01.11.2026

  • 278 МИТРОФАНОВА

    3 2 Отговор
    ЧЕСТИТО И ВЕЧНА ДРУЖБА!

    21:12 01.11.2026

  • 279 Жельо

    1 1 Отговор

    До коментар #268 от "Женя":

    Наркотици и водка за всички!

    21:12 01.11.2026

  • 280 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 281 Шехерзада

    1 2 Отговор
    Най-хубавото от балотажа, запушиха устата на Коцето, копърката с пачки, вече в евро! Още по-хубаво е, че стана наркотрафикант, помилваха го с пачки колкото им поиска! С комунистите си за последно!

    21:12 01.11.2026

  • 282 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 283 Ъъъ

    0 1 Отговор
    Този резултат както днес казах, е благодарение на обявената "подктюрепсъа" на Пеевски и Борисов....Никой освен Пеевски ме може да монилизира българите да отидат да гласуват срещу неговия човек....🤣

    21:13 01.11.2026

  • 284 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 285 "Не мога да повярвам, че има толкова

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "пери":

    заблудени и глупави хора в тая държава"- абсолютно си прав/а - ако имаше нормални хора, недоразумение като Гюров нямаше изобщо да има място на избори. Не че Йотова е добър вариант, но лаладжии-мюрета не трябва да пристъпват в политиката.

    21:13 01.11.2026

  • 286 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Аз още на обед ви казах ,че избирателната активност ще се повиши от избирателните секции във Венецуела .

    21:13 01.11.2026

  • 287 Децага ми са в САЩ

    2 4 Отговор
    Мислех да ги връщам тук. Сега никога.

    21:13 01.11.2026

  • 288 Адмирации

    4 1 Отговор
    Няма по-подготвена от Йотова, при това тя наистина е за балансирано поведение и мир

    21:13 01.11.2026

  • 289 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 290 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 291 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 292 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 293 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #230 от "Халка, къде си бе?":

    Мери си новия пенюар

    21:15 01.11.2026

  • 294 Ако кой

    2 0 Отговор

    До коментар #227 от "Възраждане са велики":

    Да подкрепят Петроханци ли не че съм за другата двойка кандидати ама тия са още по зле а иначе много се защитава ЛГБТ каузата нали е европейска ценност

    21:15 01.11.2026

  • 295 Калната кампания на Гюров

    3 0 Отговор
    Определено го провали, плюс неадекватният Кандев, който две приказки не може да каже на кръст, освен това един неолиберален президент винаги може да бъде лесно притиснат в случайна война

    21:16 01.11.2026

  • 296 ЩО РИВЕТЕ БЕ?

    3 0 Отговор
    А ПРЕДИ КАК БЕШЕ -"С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ"?

    21:16 01.11.2026

  • 297 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 1 Отговор
    Днес отново спечели ДС БКП мутроолигархията и коалицията на Домусчиев и генерал Любен Гоцев,,,,позор за всички антибългари,,, България няма да е има на картата след 10 г ,,,радвате ли се безродници от ДС на мутроолигархията на Домусчиев? Бог да ви накаже дано

    21:17 01.11.2026

  • 298 Виждаме твоите

    0 0 Отговор

    До коментар #291 от "Анонимен":

    И отвращавате с лъжите си.

    21:17 01.11.2026

  • 299 Българин

    0 0 Отговор
    Иудея = Тракия, Романия Бения = Беника Идумея = Македония Филистимска област = Истамбулска Самария = Сърбия Аедом =Молдова Моав = Влахия Галилея = Галия Финикия = Венеция Сион = Цепион град Бет сур = Баткун Витлеем = Филипопол (дн. Пловдив) Град Тир = град Дурацио, Драч Сидон (Капернаум в Новия завет) = Дубровник река Иордан = река Дунав Мъртво Море = Черно море Исраел (СРЛ), Израел = Илирик, Iliric (LRC) Ветил (ВТНЛ) = Търново (ТРНВ) Десетоградие = Палестина Етиопия = пр. Ботиея Река Ефрат = река Марица Китим = Кутмичевица

    21:17 01.11.2026

  • 300 Първо едва 5-7% разлика

    1 0 Отговор
    И тогава ваш асенко се изказа гласове за тях много за Йотова намалели. А СЕГА ИЗЛЕЗЕ ИСТИНАТА ЙОТОВА ВОДИ НА ГЮРУКА СЪС БЛИЗО 20% Е СЕГА АСАНКО СЕ ИЗПЪЧИ И ГОВОРИ КОЛКО. ДОРИ И СЪС ПОДКРЕПАТА НА ШИША И ТУУЛУПА СТЕ "ДОБРИ"". И ПРЕДИ И СЕГА ДРЪНЧИТЕ НА ТЕНЕКИЯ. ВИНАГИ ДЕСЕТАТА ДУПКА НА КАВАЛА.

    21:17 01.11.2026

  • 301 Ха Ха

    1 1 Отговор

    До коментар #252 от "Какво":

    Описаното от теб е "върховно щастие". Трябваше да добавиш също, за за е пълно щастието, и плюскате на кюфтета под зоркия поглед на ленин, сталин и димитров. А за тия дето само си мечтаеха за партийните кюфтета, да лапат леб с чесън или нечесън.

    21:17 01.11.2026

  • 302 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 303 Топ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Признавам победата на червените":

    Еми какво чакаш?Аз бях когато трябваше,спечелих и се върнах,твой ред е.

    21:18 01.11.2026

  • 304 Ще пърди в комфорт

    1 1 Отговор
    ще се вее с вашите пари по света, а вие си мизерствайте и я възхвалявайте. Бедният е беден от глупост!

    21:18 01.11.2026

  • 305 Радев тепърва

    0 1 Отговор
    ще бере ядове с Идийотова. Явно е забравил отрочетата си от ПП. Дори и да е кьорав, мисъл няма ли, че се обгражда с такива хора?

    21:18 01.11.2026

  • 306 Съд бре

    4 0 Отговор

    До коментар #291 от "Анонимен":

    За всички атлантици нарушили закона, съд и затвор. Закона е такъв. Състав на престъпление от 5 до 10.. Доказателствата са неоспорими и на лице. Няма такива, ама трябва да живеем заедно...

    21:18 01.11.2026

  • 307 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "А ти":

    Много ви е яд, сега моето пате лопата, количка, цимент и вдигаш паметник на Съветската армия.

    21:18 01.11.2026

  • 308 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #196 от "Ха ха ха":

    Можеш ли да броиш до 100🤔
    Май НЕ , а ❗

    21:19 01.11.2026

  • 309 Логиката победи

    1 2 Отговор
    Всеки народ си заслужава уплавниците, а в случая говорим не за народ, а за мърша. Путеновизма пабеди в задунайската губерния.Забравете за ЕС и НАТО, Чл.4 и чл. 5

    Коментиран от #323, #324

    21:19 01.11.2026

  • 310 Един

    0 1 Отговор
    Киро Японеца, Очите и Баретата ще черпят.

    21:20 01.11.2026

  • 311 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 312 Победа

    0 1 Отговор
    На прогресивните им се губят около милион гласа и след втория тур, но по техен си идиотски начин се радват. ИдиЙотова е с крайна подкрепа от около 14.7% от всички българи. Победа, а?

    21:20 01.11.2026

  • 313 Радев

    1 0 Отговор
    спечели изборите и цялата власт в България.
    Дори БПЦ е негова.

    Но дори Гюров да беше победил, Радев пак щеше да спечели цялата власт.

    Сега е непоклатим, особено с тия машинки.

    21:20 01.11.2026

  • 314 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 315 След изборите

    0 0 Отговор
    Айде сега избирателите на Йотова дето се бори за мир да заминават на фронта като миротворци да омиротворяват украинците!

    21:21 01.11.2026

  • 316 честита победа

    1 0 Отговор
    жените с 80 процента с по умни от мъжете вече е доказано да не забравим че и тя е една майка аз като мъж искам да й честита победата

    21:21 01.11.2026

  • 317 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 318 100

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПЕТРОХАНЦИ":

    Скоро и повечето българи ще плачат.

    21:21 01.11.2026

  • 319 Дика

    1 0 Отговор
    Честито на мазохистите и глупаците. Още другата седмица ще ви благодарят за избора за тия 60 процента с бюджета. Другите 40 да стягаме топлите дрехи, щото ще караме зимата май пак по площадите. А иначе явно мястото на България не е даже и някъде на изток, а на юг в Африканския съюз.

    21:21 01.11.2026

  • 320 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 321 Топ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Моето мнение!":

    Пътувай за Европа никой не те спира.

    21:22 01.11.2026

  • 322 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 323 След изборите

    0 1 Отговор

    До коментар #309 от "Логиката победи":

    "Забравете за ЕС и НАТО, Чл.4 и чл. 5"

    Това нищо не говори на плебса, но когато започне режим на тока, купони за бензин и хляб... това ще го разбере.

    21:22 01.11.2026

  • 324 Лъжите ви отвращават от ПП и ДБ

    0 0 Отговор

    До коментар #309 от "Логиката победи":

    Колкото повече ги леете, толкова повече ви виждат.

    21:22 01.11.2026

  • 325 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Газ пикаят петроханските меки китки!!!

    21:23 01.11.2026

  • 326 Борисов

    1 0 Отговор
    хем се опозори, хем ще бъде обвинен за загубата!

    Това е част от цялата постановка.
    ППДБ стават основната " опозиция ".
    Това е част от играта.

    ГЕРБ заминават в историята.

    21:23 01.11.2026

  • 327 Разораната целина

    0 0 Отговор

    До коментар #314 от "Победа":

    Нито ще заработят за руски фирми, освен ако не е да точат бюджета, нито ще си върнат децата и внуците от Запад и ще ги пратят по руски университети и да разорават руската целина.

    21:23 01.11.2026

  • 328 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 329 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 330 Йордан

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "При такава активност":

    Ахаха.

    21:24 01.11.2026

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