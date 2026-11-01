Илияна Йотова печели президентския балотаж според първите екзитполове на социологическите агенции. Прогнозите показват преднина за двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев пред Андрей Гюров – Георги Кандев, но резултатът все още не е официално потвърден от Централната избирателна комисия.

Победа за Илияна Йотова. Това показват данните от паралелното преброяване на 90% на агенция "Мяра" след втория тур на президентските избори.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 58,1% подкрепа на балотажа днес.

На втора позиция с 38,6% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

3,2% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 27% към 20.00 ч.

Според „Алфа Рисърч“ Йотова и Вълчев получават 52,5% от гласовете, а Гюров и Кандев – 43,4%. Данните на агенцията сочат още, че 4,1% от избирателите са отбелязали „Не подкрепям никого“, а активността е достигнала 29,1%.

Екзитполът на „Мяра“ дава 51,1% за Йотова и Вълчев срещу 44,6% за Гюров и Кандев. Делът на гласувалите с „Не подкрепям никого“ според тази прогноза е 4,3%, а избирателната активност – 25,5%.

„Маркет ЛИНКС“ също отчита победа на Йотова, но с по-малка преднина – 50,7% срещу 44% за Гюров. Агенцията отчита 26,4% активност към 19:00 часа. Разликите между прогнозите са в размера на подкрепата, но и трите публикувани екзитпола поставят Йотова на първо място.

Разликата от първия тур

На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев събраха 34,76% и 528 951 гласа. Гюров и Кандев останаха втори с 31,95% и 486 232 гласа. Разликата между двете двойки тогава беше 42 719 гласа.

До балотажа се стигна, след като нито една от кандидат-президентските двойки не получи необходимата подкрепа за победа още на първия тур. Тогава гласуваха 1 525 034 души, а отчетената от ЦИК избирателна активност беше 22,98%.

Победата все още трябва да бъде потвърдена

В щаба на Йотова и Вълчев първите прогнози бяха посрещнати предпазливо. Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев заяви: „Сигурен съм, че България ще има първата жена президент.“

Първите екзитполове показват победа на Йотова, но не представляват официален изборен резултат. ЦИК трябва да публикува предварителните данни от обработените протоколи, а след това да обяви окончателните резултати с решение.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg