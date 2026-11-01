Украйна евакуира 167 души от Херсонска област

Украинските сили са евакуирали 167 цивилни от населени места на десния бряг на Херсонска област по време на временното прекратяване на огъня около окупираните Олешки. Сред тях са 22 деца и 21 души с ограничена подвижност, съобщи Генералният щаб на Украйна.

Всички евакуирани са откарани до по-безопасни райони на Херсонска област. Операцията е проведена от подразделения за гражданско-военно сътрудничество от групировката „Юг“ съвместно с представители на местната власт.

Евакуацията е извършена по минирани пътища

По данни на украинските военни маршрутите са преминавали през разрушени и минирани пътища, както и край изгоряла военна техника и цивилни автомобили. Генералният щаб определи условията като „изключително сложни“ и посочи, че придвижването е изисквало повишено внимание и координация между всички участващи подразделения.

Режимът на тишина в района е въведен на 27 октомври и трябваше да продължи до вечерта на 1 ноември. Той е свързан с хуманитарна операция в окупираните Олешки, град на левия бряг на Днепър, срещу контролирания от Украйна Херсон.

Продължава евакуацията на жители от Олешки

По време на примирието до Олешки са доставени храна и лекарства, а цивилни, пожелали да напуснат града, са започнали евакуация. Точният им брой не е обявен публично. Асошиейтед прес съобщи, че около 2000 души са останали в града при началото на операцията, като са имали възможност да бъдат изведени към територии под украински или руски контрол, или да останат с осигурени доставки.

Жителите на Олешки, които са избрали да заминат към Украйна, са преминали през Русия и Беларус, преди да достигнат украинската граница в Черниговска област. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че евакуираните са получили необходимата помощ и добави: „Очакваме, че хуманитарният достъп до Олешки ще остане отворен.“

Към края на режима на тишина украинските власти потвърдиха извеждането на 167 души от десния бряг, но не посочиха колко от останалите жители на окупираните Олешки са напуснали града. Асошиейтед прес съобщи, че примирието се очаква да приключи в неделя вечерта, след което бойните действия в района могат да бъдат възобновени.

Източници: apnews.com, 24tv.ua, ukranews.com