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Украйна евакуира 167 души от Херсонска област
  Тема: Украйна

Украйна евакуира 167 души от Херсонска област

1 Ноември, 2026 21:40 679 9

  • олешки-
  • херсонска област-
  • евакуация-
  • примирие-
  • украйна

Сред изведените цивилни са 22 деца и 21 души с ограничена подвижност. Операцията е проведена преди изтичането на режима на тишина около окупираните Олешки

Украйна евакуира 167 души от Херсонска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските сили са евакуирали 167 цивилни от населени места на десния бряг на Херсонска област по време на временното прекратяване на огъня около окупираните Олешки. Сред тях са 22 деца и 21 души с ограничена подвижност, съобщи Генералният щаб на Украйна.

Всички евакуирани са откарани до по-безопасни райони на Херсонска област. Операцията е проведена от подразделения за гражданско-военно сътрудничество от групировката „Юг“ съвместно с представители на местната власт.

Евакуацията е извършена по минирани пътища

По данни на украинските военни маршрутите са преминавали през разрушени и минирани пътища, както и край изгоряла военна техника и цивилни автомобили. Генералният щаб определи условията като „изключително сложни“ и посочи, че придвижването е изисквало повишено внимание и координация между всички участващи подразделения.

Режимът на тишина в района е въведен на 27 октомври и трябваше да продължи до вечерта на 1 ноември. Той е свързан с хуманитарна операция в окупираните Олешки, град на левия бряг на Днепър, срещу контролирания от Украйна Херсон.

Продължава евакуацията на жители от Олешки

По време на примирието до Олешки са доставени храна и лекарства, а цивилни, пожелали да напуснат града, са започнали евакуация. Точният им брой не е обявен публично. Асошиейтед прес съобщи, че около 2000 души са останали в града при началото на операцията, като са имали възможност да бъдат изведени към територии под украински или руски контрол, или да останат с осигурени доставки.

Жителите на Олешки, които са избрали да заминат към Украйна, са преминали през Русия и Беларус, преди да достигнат украинската граница в Черниговска област. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че евакуираните са получили необходимата помощ и добави: „Очакваме, че хуманитарният достъп до Олешки ще остане отворен.“

Към края на режима на тишина украинските власти потвърдиха извеждането на 167 души от десния бряг, но не посочиха колко от останалите жители на окупираните Олешки са напуснали града. Асошиейтед прес съобщи, че примирието се очаква да приключи в неделя вечерта, след което бойните действия в района могат да бъдат възобновени.

Източници: apnews.com, 24tv.ua, ukranews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веднага разбираме

    18 2 Отговор
    че тази област е изгубила приоритет за нашите ,,близки ,, украински братя

    21:45 01.11.2026

  • 2 Пич

    19 2 Отговор
    Тука има някакъв заговор на Елюминатите!!!
    Цел ден Украйна побеждава, сега някой ще ни лъже, че укрофашистите бягали!?

    21:45 01.11.2026

  • 3 Мъжете

    19 2 Отговор
    от18-65 г. ,предпочетоха да се евакуират в Русия.Не искат украинското ТКЦ.

    Коментиран от #9

    21:46 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Северняка

    12 1 Отговор
    Скоро ще евакуирате от анклава варна, НАТО се оказа въздух под налягане

    21:48 01.11.2026

  • 6 осраински

    14 1 Отговор
    Сменете снимката тая я въртите от една седмица

    21:50 01.11.2026

  • 7 Хора, разбирате ли?

    7 0 Отговор
    Новините за Украйна са повече от тези за президентския вот в България. Защо Украйна е по-важна от България?

    22:02 01.11.2026

  • 8 Бай Хой

    7 0 Отговор
    А !?!? Само толкова ли останаха там !?!? Що не са поне тука или в Румъния поне .....аааа заради живия щит ... Ясно ...и кво домиля ви за тях най - накрая ....и кво сега богатите са из Европа който няма пари под ударите да пази бази ....готови сте за ЕС що ви бавят не знам ....

    22:03 01.11.2026

  • 9 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мъжете":

    Не повтаряй лъжи!не е вярно!

    22:14 01.11.2026

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