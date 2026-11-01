Илияна Йотова поведе пред Андрей Гюров на балотажа за президент. Тя получава около 52% срещу 44% за нейния опонент. На втория тур се състезават Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборният ден приключва в 20:00 часа, а първите прогнозни резултати се очакват след затварянето на секциите.

На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев получиха 34,7% от гласовете, а Гюров и Кандев – 31,9%. Разликата между двете двойки беше 2,8 процентни пункта. За Йотова и Вълчев бяха подадени 528 951 действителни гласа, а за Гюров и Кандев – 486 232. До урните тогава отидоха 1 525 034 души от общо 6 584 025 избиратели, или близо 23%.

Как се стигна до балотажа

До втория тур се стигна, след като нито една от 27-те кандидат-президентски двойки не събра необходимото мнозинство на първия тур. Трети останаха Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,5% от гласовете. Вотът извън страната даде предимство на Гюров и Кандев, които получиха 45,7% срещу 22,7% за Йотова и Вълчев.

Кампанията между двата тура

Кампанията за балотажа премина под знака на външнополитическия курс на страната, войната в Украйна, отношенията с Русия и ролята на България в НАТО. Илияна Йотова, която изпълнява функциите на държавен глава, се яви като независим кандидат с подкрепата на „Прогресивна България“ и БСП. Тя защити дипломатическо решение за войната и предложи среща на шестте черноморски държави с цел договаряне на мораториум върху военните действия.

Андрей Гюров, бивш заместник-управител на Българската народна банка и бивш служебен премиер, получи подкрепата на прозападната реформаторска опозиция. Той заяви: „Искам България да има собствен глас в Европа. Искам тя да бъде надежден съюзник в НАТО, който защитава интересите си с подготовка, силна дипломация и ясна позиция.“

Румен Радев, който подкрепи Йотова, определи изборът като „между мир и война“. Окончателният победител ще бъде кандидатът, получил повече действителни гласове за президентската двойка. Ако Йотова спечели, тя ще стане първата демократично избрана жена президент на България.

Източници: apnews.com, nova.bg, bntnews.bg