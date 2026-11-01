Илияна Йотова поведе пред Андрей Гюров на балотажа за президент. Тя получава около 52% срещу 44% за нейния опонент. На втория тур се състезават Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборният ден приключва в 20:00 часа, а първите прогнозни резултати се очакват след затварянето на секциите.
На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев получиха 34,7% от гласовете, а Гюров и Кандев – 31,9%. Разликата между двете двойки беше 2,8 процентни пункта. За Йотова и Вълчев бяха подадени 528 951 действителни гласа, а за Гюров и Кандев – 486 232. До урните тогава отидоха 1 525 034 души от общо 6 584 025 избиратели, или близо 23%.
Как се стигна до балотажа
До втория тур се стигна, след като нито една от 27-те кандидат-президентски двойки не събра необходимото мнозинство на първия тур. Трети останаха Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,5% от гласовете. Вотът извън страната даде предимство на Гюров и Кандев, които получиха 45,7% срещу 22,7% за Йотова и Вълчев.
Кампанията между двата тура
Кампанията за балотажа премина под знака на външнополитическия курс на страната, войната в Украйна, отношенията с Русия и ролята на България в НАТО. Илияна Йотова, която изпълнява функциите на държавен глава, се яви като независим кандидат с подкрепата на „Прогресивна България“ и БСП. Тя защити дипломатическо решение за войната и предложи среща на шестте черноморски държави с цел договаряне на мораториум върху военните действия.
Андрей Гюров, бивш заместник-управител на Българската народна банка и бивш служебен премиер, получи подкрепата на прозападната реформаторска опозиция. Той заяви: „Искам България да има собствен глас в Европа. Искам тя да бъде надежден съюзник в НАТО, който защитава интересите си с подготовка, силна дипломация и ясна позиция.“
Румен Радев, който подкрепи Йотова, определи изборът като „между мир и война“. Окончателният победител ще бъде кандидатът, получил повече действителни гласове за президентската двойка. Ако Йотова спечели, тя ще стане първата демократично избрана жена президент на България.
Източници: apnews.com, nova.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
19:23 01.11.2026
2 осраински
Коментиран от #35
19:23 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гласоподавател
Коментиран от #37, #41
19:24 01.11.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #55
19:24 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ Е
19:24 01.11.2026
9 Булгар
До коментар #3 от "Победа":Това 1 към 1 си го писал в още няколко форума, нещо ме съмняваш
19:25 01.11.2026
10 ДрайвингПлежър
Крайно време е да спрем с препирането на партиите на жълтите павета, които превзеха България и я продадоха! ППДБ и ГЕРБ трябва да идат в небитието както замина и БСП! по 4-5% колкото да има цвят и да има с кого да се бъзикаме!
Коментиран от #58
19:25 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 осраински
Коментиран от #81
19:26 01.11.2026
13 хаха
Нито 1 един индивид от първите 3 двойки не става и за чеп. Толкова си можете.
19:26 01.11.2026
14 РЕАЛИСТ
Коментиран от #91
19:26 01.11.2026
15 Яшар
Коментиран от #47
19:26 01.11.2026
16 Да видим гласовете от чужбина!
Коментиран от #27, #32, #72
19:26 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бай Араб
Коментиран от #29
19:27 01.11.2026
19 Хаджи Ахил
И Костадинов същата работа. За да се задържи във вагона с оркестъра, трябваше да го играе контра на Йотовна-Радевич, които пък от своя страна са Кремълски протежета. Обаче Костя си е сервитьорче на руснаците и не може да им откаже, затова сега публично призна, че е гласувал за Йотовна, но го е направил "с отвращение". Костадинов да откаже на руснаците е все едно Захарова да откаже на Путин. Един вид, на него хич не му се иска, няма желание, обаче е принуден.
Коментиран от #62
19:27 01.11.2026
20 Жоржета стресираща
ЧЕСТИТО....😀
19:28 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Днес отидох и пуснах не за
А Гюро е просто спуснат сме..... .
Нищо лично. Всички които лапаха се опитват да си върнат лапачката.
19:28 01.11.2026
23 Ужас
19:29 01.11.2026
24 Разочарован
19:29 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Старото ново
Коментиран от #69
19:29 01.11.2026
27 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Да видим гласовете от чужбина!":Крайно време е от чужбина да спрете да гласувате въобще!
Избягали сте - ОК, ваше право! Не се месете повече!
В много държави живеещите в чужбина нямат право, така че не е прецедент!
Коментиран от #80
19:29 01.11.2026
28 Бла бла
До коментар #3 от "Победа":Никога повече Боко, Шиши , Асен и Божидар
19:30 01.11.2026
29 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #18 от "Бай Араб":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
19:30 01.11.2026
30 осраински
До коментар #3 от "Победа":За теб няма проблем в киеф имаш работа гладен няма да останеш
Коментиран от #54
19:30 01.11.2026
31 Българин 🇧🇬
19:30 01.11.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Да видим гласовете от чужбина!":Блажени са вярващите. Точно от чужбина ще дойдат предимно гласове за Йотова. Отвън нещата се виждат по-добре.
19:30 01.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 бай Кольо
19:30 01.11.2026
35 Сега
До коментар #2 от "осраински":Вече ти и деца..та ти може да си получите безплатната до..за от Нар..ко Йо..това.Честито.
19:31 01.11.2026
36 Работник с 41 години трудов стаж
19:31 01.11.2026
37 Бай Араб
До коментар #5 от "Гласоподавател":Няма крачка,българите смело стъпиха в мракобесието .ЧЕСТИТО ! Англичаните са много прави в мнението си за България .
19:31 01.11.2026
38 Мухахаха
До коментар #17 от "Тошко":Номера на свинарника не мина
19:31 01.11.2026
39 Да видим гласовете от чужбина!
Коментиран от #73, #74
19:31 01.11.2026
40 хаха
19:31 01.11.2026
41 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Гласоподавател":Прав си!!! Само че диктата ще ти го наложи Брюксел и то само след още няколко години!!!
Централно от ЕК ще ти казват колко да скачаш и няма да имаш никакви права!!!
Днес няма да ми повярваш, но помни, че някой ти го е казал!!! Идва масово фашизиране налагано с дигитален терор!
19:31 01.11.2026
42 Дарвин
19:31 01.11.2026
43 Жалка жълтопаветна измет
Коментиран от #67
19:32 01.11.2026
44 Леле - леле ! 😜
19:32 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дарвин
Коментиран от #56
19:34 01.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ганьо
До коментар #3 от "Победа":Браво за коментара! Точно. Ясно и конкретно!
19:34 01.11.2026
49 Ти си
19:34 01.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Бай Араб
Коментиран от #63
19:35 01.11.2026
52 Малееееее,
19:36 01.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Най-вероятно
До коментар #30 от "осраински":Си бил в Киев....с Брен..до.....
19:37 01.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 А сработи,срабити
До коментар #46 от "Дарвин":Сглобката е ПБ,Възраждане и БПС.
19:37 01.11.2026
57 Зевзек
19:37 01.11.2026
58 Мечтател
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":БСП и ГЕРБ са в ПБ! Да си ги дърбате със здраве. Промяна не може да има в България. По може в Сърбия. Но много опростачени и а в България. Мафия и опростачени. Децата ви ще бъдат роби на номенклатурата.
19:38 01.11.2026
59 Йотова спечели
19:38 01.11.2026
60 Ами
Коментиран от #79
19:39 01.11.2026
61 ПРОСТО ГЮРОВ И КАНДЕВ
Коментиран от #84
19:39 01.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Хаха
19:40 01.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Софиянец
19:41 01.11.2026
69 Луд Скайуокър
До коментар #26 от "Старото ново":Прав си , ще е по-зле ! Само като погледнеш какво е "поколение Я" !
19:42 01.11.2026
70 Анонимен
Коментиран от #75
19:43 01.11.2026
71 Честита ви война, глупаци
Чий е, Кърджали?
Чия е, Силистра?
Чий е, Петрич?
19:43 01.11.2026
72 Какво да гледаш
До коментар #16 от "Да видим гласовете от чужбина!":И да добавиш 1 % от чужбина няма да обърнеш резултата! България е против гейовете! Поне кандидат вицето им да беше жена
Коментиран от #82, #85
19:43 01.11.2026
73 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #39 от "Да видим гласовете от чужбина!":Ами що не идват да живеят в България , при евроатлантиците ни , а стоят в чужбина ? Изобщо , защо избират вместо нас ?
19:43 01.11.2026
74 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #39 от "Да видим гласовете от чужбина!":Няма как, българите в чужбина да са по-умни, защото те не са истински българи, ако са заминали по свое желание там, а не служебно. Истинският българин стои в родината си, независимо от страданията и се бори за нейното бъдеще, а не да й диктува политиката, като стои навън.
Коментиран от #83
19:44 01.11.2026
75 Зевзек
До коментар #70 от "Анонимен":Кое правителство е свалено?
19:44 01.11.2026
76 🦉🦉🦉🦉
19:44 01.11.2026
77 Поздрави
19:44 01.11.2026
78 Щеше да е много идиотско и откачено
19:45 01.11.2026
79 Анонимен
До коментар #60 от "Ами":БЪЛГАРИЯ Е БАЩИНИЯ НА ЙОТОВА И РАДЕВ А ВИЕ НЕВЕЖИТЕ СИ ПИШЕТЕ ПРОСТОТИИТЕ СИ ТУК ТЕЗИ СА МИЛИОНЕРИ ЗАЩОТО ИМА ТАКИВА МАЛОУМНИЦИ КАТО ВАС ЕГАТИ ЧЕРВЕНАТА ДИКТАТУРА
19:45 01.11.2026
80 Про стачка
До коментар #27 от "ДрайвингПлежър":Аха нетрябвало да имаме право на глас но от парите ни които вкарваме в страната и ти плащаме сациала не се отказваш .
19:45 01.11.2026
81 Брюксел
До коментар #12 от "осраински":Скоро България ще бъде пример в Европа, какво става с интересчии, на които Брюксел спира еврофондовете. И правнуците ти ще има да изплащат лихвите по заемите на Радев, които ги взе да се разплаща с такива като Слави Василев, Кутев, Гергов....
19:45 01.11.2026
82 Е то пък
До коментар #72 от "Какво да гледаш":Вицето на Йотова е гей.
19:46 01.11.2026
83 Мутра
До коментар #74 от "СПРАВЕДЛИВ":Корумпираният българин тарикат стои в България. И необразованите. И който има близки. Който може бяга, ще ви стои да ви работи за хотелите и имотите. Паплач свинска.
19:46 01.11.2026
84 Логично
До коментар #61 от "ПРОСТО ГЮРОВ И КАНДЕВ":Русофоби са ! Какви други да са ?
19:46 01.11.2026
85 Ха ха ха ха
До коментар #72 от "Какво да гледаш":Ако България е против гейовете, защо застана в поза партер?
19:47 01.11.2026
86 Браво
19:47 01.11.2026
87 Наркотрафика печели
19:48 01.11.2026
88 БеГемот
19:48 01.11.2026
89 стоян георгиев
19:48 01.11.2026
90 Българин
Това е един изключителен пример! Това е повод да празнуваме! Наздраве, дет се вика (и проверете къде са жените ви!) Наздраве!
19:48 01.11.2026
91 Жоржета стресираща
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":ЖАН..В. ТИ ЛИ СИ ВЕ
ФОЛКЛОРЕН УДАРЕН ИНСТРУМЕНТ😀
19:49 01.11.2026
92 Бай Араб
19:49 01.11.2026