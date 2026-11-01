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Илияна Йотова поведе пред Андрей Гюров на балотажа за президент
  Тема: Избори

Илияна Йотова поведе пред Андрей Гюров на балотажа за президент

1 Ноември, 2026 19:21 1 619 92

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • избори 2026

Кампанията за балотажа премина под знака на външнополитическия курс на страната, войната в Украйна, отношенията с Русия и ролята на България в НАТО

Илияна Йотова поведе пред Андрей Гюров на балотажа за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова поведе пред Андрей Гюров на балотажа за президент. Тя получава около 52% срещу 44% за нейния опонент. На втория тур се състезават Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Изборният ден приключва в 20:00 часа, а първите прогнозни резултати се очакват след затварянето на секциите.

На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев получиха 34,7% от гласовете, а Гюров и Кандев – 31,9%. Разликата между двете двойки беше 2,8 процентни пункта. За Йотова и Вълчев бяха подадени 528 951 действителни гласа, а за Гюров и Кандев – 486 232. До урните тогава отидоха 1 525 034 души от общо 6 584 025 избиратели, или близо 23%.

Как се стигна до балотажа

До втория тур се стигна, след като нито една от 27-те кандидат-президентски двойки не събра необходимото мнозинство на първия тур. Трети останаха Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,5% от гласовете. Вотът извън страната даде предимство на Гюров и Кандев, които получиха 45,7% срещу 22,7% за Йотова и Вълчев.

Кампанията между двата тура

Кампанията за балотажа премина под знака на външнополитическия курс на страната, войната в Украйна, отношенията с Русия и ролята на България в НАТО. Илияна Йотова, която изпълнява функциите на държавен глава, се яви като независим кандидат с подкрепата на „Прогресивна България“ и БСП. Тя защити дипломатическо решение за войната и предложи среща на шестте черноморски държави с цел договаряне на мораториум върху военните действия.

Андрей Гюров, бивш заместник-управител на Българската народна банка и бивш служебен премиер, получи подкрепата на прозападната реформаторска опозиция. Той заяви: „Искам България да има собствен глас в Европа. Искам тя да бъде надежден съюзник в НАТО, който защитава интересите си с подготовка, силна дипломация и ясна позиция.“

Румен Радев, който подкрепи Йотова, определи изборът като „между мир и война“. Окончателният победител ще бъде кандидатът, получил повече действителни гласове за президентската двойка. Ако Йотова спечели, тя ще стане първата демократично избрана жена президент на България.

Източници: apnews.com, nova.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 13 Отговор
    Отвеащавам се и от двамата!!!

    19:23 01.11.2026

  • 2 осраински

    38 17 Отговор
    Мирчеффф Ще си режа вените

    Коментиран от #35

    19:23 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гласоподавател

    32 38 Отговор
    България на крачка от диктатурата.

    Коментиран от #37, #41

    19:24 01.11.2026

  • 6 Последния Софиянец

    34 24 Отговор
    Има вълна от платени за Гюров тази вечер.Опитват да обърнат вота.

    Коментиран от #55

    19:24 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ Е

    35 16 Отговор
    Че Гюро и милиционера са много тъпи.

    19:24 01.11.2026

  • 9 Булгар

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Победа":

    Това 1 към 1 си го писал в още няколко форума, нещо ме съмняваш

    19:25 01.11.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    31 16 Отговор
    Малко нормалност и разум все пак имало!
    Крайно време е да спрем с препирането на партиите на жълтите павета, които превзеха България и я продадоха! ППДБ и ГЕРБ трябва да идат в небитието както замина и БСП! по 4-5% колкото да има цвят и да има с кого да се бъзикаме!

    Коментиран от #58

    19:25 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 осраински

    23 14 Отговор
    Най-големият страх и най-страшното проклятие за брюкселските политици и чиновници, а и за чиновниците по целия свят СЕ РЕАЛИЗИРА. България дава пример на Европа

    Коментиран от #81

    19:26 01.11.2026

  • 13 хаха

    8 9 Отговор
    ПрасИта за прАсита си гласуват.

    Нито 1 един индивид от първите 3 двойки не става и за чеп. Толкова си можете.

    19:26 01.11.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    18 13 Отговор
    Приготвил съм шампанското, жената прави скара в кухнята и чакам 8 часа да почна. Доброто ще победи злото. Така трябва, щото има Господ и фарисеите ще бъдат размазани, въпреки долните им номера.

    Коментиран от #91

    19:26 01.11.2026

  • 15 Яшар

    15 15 Отговор
    Тези който я избраха и тези дето не гласуваха след 3-4 месеца година ще се чудят какво протести да правят за да я свалят ...начело на държавата ще застане на.гл човек , който не носи отговорност за действията си ,оправдава се и обвинява други ..паживем ...българино ..ти человек никагда няма да стнш

    Коментиран от #47

    19:26 01.11.2026

  • 16 Да видим гласовете от чужбина!

    17 15 Отговор
    Едва ли от чужбина някой ще гласува за Йотова!

    Коментиран от #27, #32, #72

    19:26 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бай Араб

    13 14 Отговор
    Честито машинно гласуване,честит Путин и Китай ! Честито на Българите !

    Коментиран от #29

    19:27 01.11.2026

  • 19 Хаджи Ахил

    14 10 Отговор
    Костадинов е като онзи руснак от стария виц, който "пиел, но с отвращение". Някакъв руснак едно време кандидатствал за членство в КПСС и попълвал формуляр, в който имало въпрос дали пие. Нашият всяка вечер се наливал, но си помислил, че ако каже, че пие, няма да го приемат. Ако излъже, че не пие, ще се натряска още на първия банкет и всички ще разберат, че лъже. Затова написал – "пия, но с отвращение".
    И Костадинов същата работа. За да се задържи във вагона с оркестъра, трябваше да го играе контра на Йотовна-Радевич, които пък от своя страна са Кремълски протежета. Обаче Костя си е сервитьорче на руснаците и не може да им откаже, затова сега публично призна, че е гласувал за Йотовна, но го е направил "с отвращение". Костадинов да откаже на руснаците е все едно Захарова да откаже на Путин. Един вид, на него хич не му се иска, няма желание, обаче е принуден.

    Коментиран от #62

    19:27 01.11.2026

  • 20 Жоржета стресираща

    7 11 Отговор
    ПОБЕДА НА ЛУЗАРИТЕ.... 👏👏
    ЧЕСТИТО....😀

    19:28 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Днес отидох и пуснах не за

    14 9 Отговор
    Йотова а .... против старата сглобка.
    А Гюро е просто спуснат сме..... .
    Нищо лично. Всички които лапаха се опитват да си върнат лапачката.

    19:28 01.11.2026

  • 23 Ужас

    12 12 Отговор
    Ако това е истина !!!

    19:29 01.11.2026

  • 24 Разочарован

    12 10 Отговор
    Много жалко. В тази милиционерска държава, много имаме да патим!

    19:29 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Старото ново

    6 4 Отговор
    След поне две поколения ще е различно

    Коментиран от #69

    19:29 01.11.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    9 12 Отговор

    До коментар #16 от "Да видим гласовете от чужбина!":

    Крайно време е от чужбина да спрете да гласувате въобще!
    Избягали сте - ОК, ваше право! Не се месете повече!

    В много държави живеещите в чужбина нямат право, така че не е прецедент!

    Коментиран от #80

    19:29 01.11.2026

  • 28 Бла бла

    14 8 Отговор

    До коментар #3 от "Победа":

    Никога повече Боко, Шиши , Асен и Божидар

    19:30 01.11.2026

  • 29 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    10 12 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Араб":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    19:30 01.11.2026

  • 30 осраински

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Победа":

    За теб няма проблем в киеф имаш работа гладен няма да останеш

    Коментиран от #54

    19:30 01.11.2026

  • 31 Българин 🇧🇬

    9 13 Отговор
    Честито на първата президентКА на България ! Дано работи добре за страната ?

    19:30 01.11.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "Да видим гласовете от чужбина!":

    Блажени са вярващите. Точно от чужбина ще дойдат предимно гласове за Йотова. Отвън нещата се виждат по-добре.

    19:30 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 бай Кольо

    4 5 Отговор
    Нормално,и така трябва да бъде!

    19:30 01.11.2026

  • 35 Сега

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Вече ти и деца..та ти може да си получите безплатната до..за от Нар..ко Йо..това.Честито.

    19:31 01.11.2026

  • 36 Работник с 41 години трудов стаж

    10 1 Отговор
    Колкото и да се напъвате повече от 1000 евро чиста пара на месец няма да вземате.

    19:31 01.11.2026

  • 37 Бай Араб

    11 11 Отговор

    До коментар #5 от "Гласоподавател":

    Няма крачка,българите смело стъпиха в мракобесието .ЧЕСТИТО ! Англичаните са много прави в мнението си за България .

    19:31 01.11.2026

  • 38 Мухахаха

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Тошко":

    Номера на свинарника не мина

    19:31 01.11.2026

  • 39 Да видим гласовете от чужбина!

    7 12 Отговор
    Българите от чужбина са по-умни, на предните избори 45% получи Гюров от чужбина, а Йотова езва 20%.

    Коментиран от #73, #74

    19:31 01.11.2026

  • 40 хаха

    9 4 Отговор
    Жалко че Тиква Логорейка не предложи кандидати...че да се посмея и на неговите отрепки.

    19:31 01.11.2026

  • 41 ДрайвингПлежър

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "Гласоподавател":

    Прав си!!! Само че диктата ще ти го наложи Брюксел и то само след още няколко години!!!
    Централно от ЕК ще ти казват колко да скачаш и няма да имаш никакви права!!!

    Днес няма да ми повярваш, но помни, че някой ти го е казал!!! Идва масово фашизиране налагано с дигитален терор!

    19:31 01.11.2026

  • 42 Дарвин

    8 7 Отговор
    Така се бие....с 2:0!!! Победа,!!!!

    19:31 01.11.2026

  • 43 Жалка жълтопаветна измет

    8 8 Отговор
    Марш на фронта

    Коментиран от #67

    19:32 01.11.2026

  • 44 Леле - леле ! 😜

    8 6 Отговор
    Носете тубите ! Тагарев в студиото на новата , от яд газ ...пръска !

    19:32 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дарвин

    5 4 Отговор
    А и да не забравяме сглобката този път не сработи въпреки, че този път беше още по топла....

    Коментиран от #56

    19:34 01.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ганьо

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Победа":

    Браво за коментара! Точно. Ясно и конкретно!

    19:34 01.11.2026

  • 49 Ти си

    6 1 Отговор
    При каква избирателна активност са тия проценти?

    19:34 01.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Бай Араб

    5 3 Отговор
    Честито на бългатите . И Ботев и Левски са убити от Българи !

    Коментиран от #63

    19:35 01.11.2026

  • 52 Малееееее,

    5 4 Отговор
    Възраждане ви избра Йотова.Чедтито ,русофили.

    19:36 01.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Най-вероятно

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "осраински":

    Си бил в Киев....с Брен..до.....

    19:37 01.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 А сработи,срабити

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Дарвин":

    Сглобката е ПБ,Възраждане и БПС.

    19:37 01.11.2026

  • 57 Зевзек

    8 6 Отговор
    Гюро и Кандьо пак безработни

    19:37 01.11.2026

  • 58 Мечтател

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    БСП и ГЕРБ са в ПБ! Да си ги дърбате със здраве. Промяна не може да има в България. По може в Сърбия. Но много опростачени и а в България. Мафия и опростачени. Децата ви ще бъдат роби на номенклатурата.

    19:38 01.11.2026

  • 59 Йотова спечели

    8 5 Отговор
    На дебата помете студиото на БНТ с гюро, днес на балотажа го изхвърли зад борда.

    19:38 01.11.2026

  • 60 Ами

    8 6 Отговор
    Нормалните хора подкрепиха Йотова, която ясно заяви, че България трябва да стои настрани от крамолите на европейците с руснаците. Два пъти ни лъгаха европейците, после бой и унижения. Историята учи.

    Коментиран от #79

    19:39 01.11.2026

  • 61 ПРОСТО ГЮРОВ И КАНДЕВ

    9 5 Отговор
    Са отблъскващо прости.

    Коментиран от #84

    19:39 01.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хаха

    3 4 Отговор
    Честита "морална победа" на ламите от Гоце Делчев!

    19:40 01.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Софиянец

    5 5 Отговор
    Дори с "непоисканата" подкрепа на герб и дпс, гюро и кондьо не успяха да откраднат изборите!

    19:41 01.11.2026

  • 69 Луд Скайуокър

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Старото ново":

    Прав си , ще е по-зле ! Само като погледнеш какво е "поколение Я" !

    19:42 01.11.2026

  • 70 Анонимен

    3 5 Отговор
    ЕТО ВИ РАДЕВА ДИКТАТУРА СЕГА СВАЛИХТЕ ДЕМОКРАТИЧНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

    Коментиран от #75

    19:43 01.11.2026

  • 71 Честита ви война, глупаци

    2 4 Отговор
    Чия е, Камчия?
    Чий е, Кърджали?
    Чия е, Силистра?
    Чий е, Петрич?

    19:43 01.11.2026

  • 72 Какво да гледаш

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да видим гласовете от чужбина!":

    И да добавиш 1 % от чужбина няма да обърнеш резултата! България е против гейовете! Поне кандидат вицето им да беше жена

    Коментиран от #82, #85

    19:43 01.11.2026

  • 73 Да бе ,да ! 🤔

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Да видим гласовете от чужбина!":

    Ами що не идват да живеят в България , при евроатлантиците ни , а стоят в чужбина ? Изобщо , защо избират вместо нас ?

    19:43 01.11.2026

  • 74 СПРАВЕДЛИВ

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Да видим гласовете от чужбина!":

    Няма как, българите в чужбина да са по-умни, защото те не са истински българи, ако са заминали по свое желание там, а не служебно. Истинският българин стои в родината си, независимо от страданията и се бори за нейното бъдеще, а не да й диктува политиката, като стои навън.

    Коментиран от #83

    19:44 01.11.2026

  • 75 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Анонимен":

    Кое правителство е свалено?

    19:44 01.11.2026

  • 76 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор
    След малко да не си скриете статията ей ❗

    19:44 01.11.2026

  • 77 Поздрави

    0 2 Отговор
    На мафията, хотелиерите, кръчмарите, адвокатите и всяка плява която се върти около знаете кои.

    19:44 01.11.2026

  • 78 Щеше да е много идиотско и откачено

    3 1 Отговор
    Обратното и Този статист да поведе

    19:45 01.11.2026

  • 79 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Ами":

    БЪЛГАРИЯ Е БАЩИНИЯ НА ЙОТОВА И РАДЕВ А ВИЕ НЕВЕЖИТЕ СИ ПИШЕТЕ ПРОСТОТИИТЕ СИ ТУК ТЕЗИ СА МИЛИОНЕРИ ЗАЩОТО ИМА ТАКИВА МАЛОУМНИЦИ КАТО ВАС ЕГАТИ ЧЕРВЕНАТА ДИКТАТУРА

    19:45 01.11.2026

  • 80 Про стачка

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "ДрайвингПлежър":

    Аха нетрябвало да имаме право на глас но от парите ни които вкарваме в страната и ти плащаме сациала не се отказваш .

    19:45 01.11.2026

  • 81 Брюксел

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "осраински":

    Скоро България ще бъде пример в Европа, какво става с интересчии, на които Брюксел спира еврофондовете. И правнуците ти ще има да изплащат лихвите по заемите на Радев, които ги взе да се разплаща с такива като Слави Василев, Кутев, Гергов....

    19:45 01.11.2026

  • 82 Е то пък

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Какво да гледаш":

    Вицето на Йотова е гей.

    19:46 01.11.2026

  • 83 Мутра

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Корумпираният българин тарикат стои в България. И необразованите. И който има близки. Който може бяга, ще ви стои да ви работи за хотелите и имотите. Паплач свинска.

    19:46 01.11.2026

  • 84 Логично

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "ПРОСТО ГЮРОВ И КАНДЕВ":

    Русофоби са ! Какви други да са ?

    19:46 01.11.2026

  • 85 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Какво да гледаш":

    Ако България е против гейовете, защо застана в поза партер?

    19:47 01.11.2026

  • 86 Браво

    2 0 Отговор
    Топ макс банкета започва

    19:47 01.11.2026

  • 87 Наркотрафика печели

    0 0 Отговор
    Безплатна доза за всички!

    19:48 01.11.2026

  • 88 БеГемот

    0 0 Отговор
    Българите избраха естественият интелект пред изкуствения....за Кандев не ми се говори ....ако тоя е умен и красив явно нещо не съм разбрал....

    19:48 01.11.2026

  • 89 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    ПБ победи ПП ДБ ГЕРБ и ДПС

    19:48 01.11.2026

  • 90 Българин

    0 0 Отговор
    Братя българи! Имаме нещо което другите народи нямат. Имаме Първанов и Йотова. Първанов е първият български президент, дето е спал" с друг български президент.
    Това е един изключителен пример! Това е повод да празнуваме! Наздраве, дет се вика (и проверете къде са жените ви!) Наздраве!

    19:48 01.11.2026

  • 91 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    ЖАН..В. ТИ ЛИ СИ ВЕ
    ФОЛКЛОРЕН УДАРЕН ИНСТРУМЕНТ😀

    19:49 01.11.2026

  • 92 Бай Араб

    0 0 Отговор
    На финала българите си получиха заслуженото - отнеха им демокрацията и държавата .

    19:49 01.11.2026

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