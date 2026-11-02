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Дмитриев: Зеленски не си е взел поука и атакува Тръмп
  Тема: Украйна

Дмитриев: Зеленски не си е взел поука и атакува Тръмп

2 Ноември, 2026 02:46 569 0

  • володимир зеленски-
  • кирил дмитриев-
  • доналд тръмп-
  • енергийно примирие-
  • междинни избори

Руският представител твърди, че украинският президент подкопава позициите на Републиканската партия преди междинните избори в САЩ

Дмитриев: Зеленски не си е взел поука и атакува Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев обвини Володимир Зеленски, че не си е взел поука от предишните си грешки и продължава да подкопава позициите на Републиканската партия преди междинните избори за Конгреса на САЩ. Вотът е насрочен за 3 ноември 2026 г.

„Зеленски продължава да поучава президента Тръмп. Изглежда, че Зеленски не си е взел поука от предишните си грешки и продължава да се опитва да подкопава републиканците преди междинните избори“, написа Дмитриев в X.

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Дмитриев реагира на изказване на украинския президент в интервю за Fox News. Според журналиста на телевизията Трей Ингст Зеленски е заявил, че Доналд Тръмп може да поиска прекратяване на ударите по енергийните обекти по време на преговорите в Абу Даби.

„Ако американският президент смята, че тази война влияе върху цените на енергията в САЩ, той може да поиска енергийно примирие по време на преговорите в Абу Даби“, казал Зеленски според Ингст.

Украинският президент свързва предложението с отражението на войната върху американските цени на горивата и енергията. Вашингтон през последните седмици поставя темата за руските енергийни обекти и доставките на гориво в центъра на натиска за ограничаване на бойните действия.

Спорът между Тръмп и Зеленски

Отношенията между Тръмп и Зеленски се влошиха допълнително през октомври, след като американският президент обвини украинския лидер, че не прави достатъчно за прекратяване на войната и че украинските удари по руски енергийни обекти допринасят за поскъпването на дизела в САЩ. Тръмп обяви и договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за американския пазар.

Руската страна представя публичните разногласия като доказателство, че Зеленски пречи на американските усилия за уреждане на конфликта. Украйна отхвърля подобна трактовка и настоява, че всяко примирие трябва да бъде взаимно и да включва реални гаранции за сигурност.

Източници: tass.com, wtaq.com, apnews.com


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