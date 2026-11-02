Тръмп заплаши Иран с нови действия при провал на преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да предприеме нови действия срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение с Техеран. Той направи изявлението по време на предизборен митинг в Дъбюк, Айова, два дни преди междинните избори за Конгреса.

„Единствената причина, поради която още не сме приключили с Иран, е, че искам да бъда добър. Искам да се опитам да спася колкото се може повече животи“, каза Тръмп пред свои привърженици. След това добави: „Но в един момент ще трябва да им дадем да разберат.“

Преди митинга американският президент заяви пред журналисти, че конфликтът ще бъде решен „много скоро“ по един или друг начин. „Или ще сключат сделка, или просто ще сложим край на това“, каза Тръмп. Той посочи, че САЩ могат да постигнат това и по „лесния начин“, но не даде подробности какво има предвид.

Изявленията му идват на фона на дипломатически усилия за възстановяване на преговорите между Вашингтон и Техеран. По данни на Axios Катар посредничи между двете страни, като катарски представители са разговаряли с ирански официални лица в опит да бъде възобновен прекият диалог.

Нетаняху настоява за удар след изборите

На 31 октомври Тръмп е разговарял по телефона с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според Axios двамата са обсъдили състоянието на преговорите между САЩ и Иран, както и възможността за връщане към военни действия.

Изданието съобщава, че Нетаняху настоява Тръмп да нареди удар срещу Иран непосредствено след междинните избори в САЩ на 3 ноември. Американският президент обаче засега предпочита да остави преговорите да продължат. Израелски източник е определил разговора като „тежък“, а американски представител го е описал като „откровен“.

Това не е първият сигнал, че във Вашингтон и Йерусалим се обсъждат различни варианти за развитие на конфликта след изборите. Американски представители са предупредили няколко държави от Близкия изток да се подготвят за възможни нови удари срещу Иран, както и за ответни действия от страна на Техеран, съобщи Асошиейтед прес.

Източници: axios.com, apnews.com