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Путин изпраща Медински на новите преговори с Украйна и САЩ
  Тема: Украйна

Путин изпраща Медински на новите преговори с Украйна и САЩ

3 Ноември, 2026 12:48 372 10

  • русия-
  • украйна-
  • владимир медински-
  • абу даби-
  • мирни преговори

Дмитрий Песков потвърди, че разговорите между Русия, Украйна и САЩ ще се проведат на 10 и 11 ноември

Путин изпраща Медински на новите преговори с Украйна и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Помощникът на руския президент Владимир Путин Владимир Медински ще оглави руската делегация на тристранните преговори с Украйна и САЩ в Абу Даби. Разговорите са насрочени за 10 и 11 ноември, а американската страна ще посредничи в тях.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди участието на Медински пред журналисти. „Що се отнася до главния преговарящ от руска страна в този процес, ще ви припомня изявлението на президента: това остава моят колега Медински“, каза Песков.

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Той потвърди и датите на срещата в столицата на Обединените арабски емирства. Очаква се разговорите да бъдат на работно ниво и да включват представители на Русия, Украйна и САЩ. Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Виткоф вече заяви, че Вашингтон ще посредничи в преговорите.

Медински е осъден задочно в Украйна

През май Шевченковският районен съд в Киев осъди задочно Медински на 10 години затвор с конфискация на имуществото. Делото е свързано с учебник, определен като антиукраински.

По същото дело на 10 години затвор е осъден и Анатолий Торкунов, ректор на Института за международни отношения към руското външно министерство.

Източници: ukrinform.ua


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще има пак

    6 1 Отговор
    първо, урок по история и второ, урок по дипломация..

    12:52 03.11.2026

  • 2 Що е отиде сам

    1 6 Отговор
    Бъзето е голям страх

    Коментиран от #3, #6

    12:52 03.11.2026

  • 3 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Що е отиде сам":

    Бъзето е род двусемеделни растения от около 30 вида, основно разпространени в умерения пояс на северното полукълбо, но има и в южното. Повечето са храсти или ниски дървета. В България виреят 3 вида: черен, червен бъз и бъзак (тревист бъз).

    12:54 03.11.2026

  • 4 Разбрал

    2 3 Отговор
    Участието на Медински и сигурен знак, че преговорите няма да доведат до положителен резултат, тъй като руснаците не търсят мир чрез взаимни отстъпки, а капитулация на Украйна, което няма как да стане!
    Както се казва - срещнаха се, но не се разбраха!

    Коментиран от #8

    12:54 03.11.2026

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    0 4 Отговор
    дяда Вова е герой , много рашани погреба той , дълбоко в бункера се крие ...кой там гнома ще открие?///цака на Тръмпета доста-САЩ му гарантират поста!!////пръв васал е и на Китай ,Сибир раздаде тоз ратай!!!заедно с другаря Ким са в съюз непобедим!!!

    Коментиран от #10

    12:55 03.11.2026

  • 6 На преговорите се

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Що е отиде сам":

    пращат преговарящи. Процеса е дълъг, не е за ден. Многократно се повтаря. След време главнокомандващият подписва, това което вече е напълно одобрено. Това е от както свят светува. Казва се дипломация.

    12:56 03.11.2026

  • 7 Тупане на топката

    1 2 Отговор
    И никакви съществени преговори от страна на Русия! Това и малките деца вече го разбраха, само Доналд Тръмп не е!

    12:57 03.11.2026

  • 8 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Разбрал":

    " тъй като руснаците не търсят мир чрез взаимни отстъпки, а капитулация на Украйна, което няма как да стане!" - не са свършили украинците, нали?

    12:58 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Времеубиване

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Тива цитат от Господинов ли е?

    12:59 03.11.2026