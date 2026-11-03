Путин изпраща Медински на новите преговори с Украйна и САЩ

Помощникът на руския президент Владимир Путин Владимир Медински ще оглави руската делегация на тристранните преговори с Украйна и САЩ в Абу Даби. Разговорите са насрочени за 10 и 11 ноември, а американската страна ще посредничи в тях.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди участието на Медински пред журналисти. „Що се отнася до главния преговарящ от руска страна в този процес, ще ви припомня изявлението на президента: това остава моят колега Медински“, каза Песков.
Той потвърди и датите на срещата в столицата на Обединените арабски емирства. Очаква се разговорите да бъдат на работно ниво и да включват представители на Русия, Украйна и САЩ. Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Виткоф вече заяви, че Вашингтон ще посредничи в преговорите.
Медински е осъден задочно в Украйна
През май Шевченковският районен съд в Киев осъди задочно Медински на 10 години затвор с конфискация на имуществото. Делото е свързано с учебник, определен като антиукраински.
По същото дело на 10 години затвор е осъден и Анатолий Торкунов, ректор на Института за международни отношения към руското външно министерство.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ще има пак
12:52 03.11.2026
2 Що е отиде сам
Коментиран от #3, #6
12:52 03.11.2026
3 провинциалист
До коментар #2 от "Що е отиде сам":Бъзето е род двусемеделни растения от около 30 вида, основно разпространени в умерения пояс на северното полукълбо, но има и в южното. Повечето са храсти или ниски дървета. В България виреят 3 вида: черен, червен бъз и бъзак (тревист бъз).
12:54 03.11.2026
4 Разбрал
Както се казва - срещнаха се, но не се разбраха!
Коментиран от #8
12:54 03.11.2026
5 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #10
12:55 03.11.2026
6 На преговорите се
До коментар #2 от "Що е отиде сам":пращат преговарящи. Процеса е дълъг, не е за ден. Многократно се повтаря. След време главнокомандващият подписва, това което вече е напълно одобрено. Това е от както свят светува. Казва се дипломация.
12:56 03.11.2026
7 Тупане на топката
12:57 03.11.2026
8 провинциалист
До коментар #4 от "Разбрал":" тъй като руснаците не търсят мир чрез взаимни отстъпки, а капитулация на Украйна, което няма как да стане!" - не са свършили украинците, нали?
12:58 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Времеубиване
До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":Тива цитат от Господинов ли е?
12:59 03.11.2026