Помощникът на руския президент Владимир Путин Владимир Медински ще оглави руската делегация на тристранните преговори с Украйна и САЩ в Абу Даби. Разговорите са насрочени за 10 и 11 ноември, а американската страна ще посредничи в тях.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди участието на Медински пред журналисти. „Що се отнася до главния преговарящ от руска страна в този процес, ще ви припомня изявлението на президента: това остава моят колега Медински“, каза Песков.

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Той потвърди и датите на срещата в столицата на Обединените арабски емирства. Очаква се разговорите да бъдат на работно ниво и да включват представители на Русия, Украйна и САЩ. Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Виткоф вече заяви, че Вашингтон ще посредничи в преговорите.

Медински е осъден задочно в Украйна

През май Шевченковският районен съд в Киев осъди задочно Медински на 10 години затвор с конфискация на имуществото. Делото е свързано с учебник, определен като антиукраински.

По същото дело на 10 години затвор е осъден и Анатолий Торкунов, ректор на Института за международни отношения към руското външно министерство.

Източници: ukrinform.ua