Електроснабдяването в Одеска област остава тежко заради значителните щети по главната мрежа на „Укренерго“, която захранва Одеса и района. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

„Поради мащаба на разрушенията, възстановяването ще отнеме време“, каза Кипер, като посочи, че повредите са причинени от руски атаки. По думите му енергетиците и останалите служби работят по стабилизирането на системата.

Електрозахранването на всички обекти от критичната инфраструктура вече е възстановено. За домакинствата обаче продължават аварийни изключвания без предварително обявени графици, тъй като повреденото оборудване не позволява едновременно подаване на електричество към всички потребители.

Водата е осигурена, но отоплението остава ограничено

Във всички райони на Одеса има вода. В някои жилищни блокове са възможни прекъсвания при изпомпването, а властите уточняват адреси, на които да бъдат свързани генератори.

От 11-те големи котелни в града 9 вече работят. Топлоснабдяването е осигурено за 186 000 абонати, докато около 79 000 потребители временно са без отопление.

Докато продължават ремонтните дейности, в Одеса и областта работят пунктове, където гражданите могат да се стоплят, да заредят телефоните си и да използват интернет.

Одеска област е сред районите на Украйна с голяма българска общност. В нея живеят над 150 000 българи, а в Одеса броят им е около 50 000-60 000. Най-компактно българско население има в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.